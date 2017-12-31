31-12-2017, 06:50 AM

محمد الحسن محمد عثمان

محمد الحسن محمد عثمان

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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سقوط تحالف المحامين بقلم محمد الحسن محمد عثمان

06:50 AM December, 31 2017 سودانيز اون لاين

محمد الحسن محمد عثمان-

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لا علم لى بالغيب ولكن كل متابع للاوضاع فى السودان بعد استيلاء الانقاذ على السلطه يكون على يقين ان الانقاذ لن تفرط فى نقابة المحامين وكما قال عرابهم فى شدة صراعهم مع قرنق " تسقط جوبا ولا تسقط نقابة المحامين " والانقاذ لن تتخلى عن نقابة المحامين الا اذا اقتنعت بفكرة الانتحار فنقابة المحامين ذات تاريخ مجيد فى الصراع مع الانظمه الديكتاتوريه والنتصار عليها يشهد على ذلك ملحمة ثورة اكتوبر والانتفاضه فى ابريل وقد ساندت نقابة المحامين اضرابات القضاه وحضنتهم فى دارها وسقتهم من تجاربها النضاليه فخلخلوا نظام نميرى حتى سقط ...... كانت مواقف المحامون دائما قويه ولا مهادنه مع العسكر ولا ادرى حقيقه ماذا دهى المحامون حتى يمثلوا ويواصلوا التمثيل فى هذه المسرحيه العبثيه وبنفس الممثلين مع تغيير طفيف فى المواقع اما كفانا يامعارضه اننا نشهد فى نفس هذه المسرحيه الممله وبنفس نهاياتها ولم نفكر حتى فى خلق نقابه موازيه مثلما فعل ونجح الاطباء والصيادله وحتى المزارعين الذين ليس لهم مخدم ...... ومع الاسف فان المعارضه وبدخولها فى هذا السباق الخاسر لا تحقق اى مكسب وهى تدعى ان هذا سينشط قواعدها فالتنشط المعارضه قواعدها حتى لحظة انعقاد الجمعيه العموميه ثم تقاطع الانتخابات ولديها الكثير من الاسباب فقد قال الناطق الرسمى باسم التحالف

" لقد تفاجانا الان كما تفاجا كل المحامين بنشر اعلان فى جريدة السودانى فيه امر بمواعيد نشر كشوفات الناخبين والترشيحات والطعون والادهى والامر ان الطعون فى كشوفات الناخبين ابتداء من النشر وحتى الساعه الثانيه ظهرا وهو نفس اليوم الذى تم فيه النشر ويواصل الناطق الرسمى باسم التحالف والغريب فى الامر لم يحدد الزمن الذى ينشر فيه كشف المرشحين الابتدائى "

والحقيقه ان الادهى والامر والغريب فى الامر انكم ايها المتحالفون رغم كل ماذكرته عن ماتقوم به الانقاذ تصرون على مشاركتها فى هذا العبث بحجة انكم ستفضحون الانقاذ .......!! اى فضيحه فعالميا الانقاذ ينوء كاهلها بالادانات من مجلس الامن وكبار قادتها ملفاتهم لدى محكمة الجنايات الدوليه فاى فضيحه اكبر من ذلك عالميا اما داخليا فالانقاذ توجه جنودها ومليشياتها فى حربهم مع اشقاؤهم فى الوطن الواحد باكسح وامسح وقال نائب رئيس الجمهوريه لجنوده وهم يواجهون ايضا اخوانهم فى الوطن الواحد shoot to kill فهل هؤلاء يخشون فضيحه .... ان ماحدث اليوم فى قاعة الصداقه كان كافيا وحده لان تقفزوا من مركب الانتخابات الغارقه فبعد بعض النقاشات حول الميزانيه صاح احد الواقفين فى المنصه قرب النقيب فالنقفل باب النقاش فقفل باب النقاس واعلن النقيب اجازة الميزانيه بدون تصويت ولا اقتراح وسرعان ماقفز العشرات فوق المنصه وهم يتصايحون اسلاميه 100% ويصيحون فى تشنج مما جعل الذين فى القاعه يتجهون للابواب الخارجيه وتبقت جماعة الانقاذ وحدها تهتف فى هستريه وحصلت دربكه امام المنصه فاعلن النقيب اجازة الميزانيه بدون عد اصوات ولم ينهى الاجتماع حسب المتبع وقد ادى ماحصل فى القاعه اليوم لتوجه محامو التحالف للخارج بدون انتظار نهاية الاجتماع وقد ادى ماحدث لاعلان محامو الشرق

مقاطعة الانتخابات وكان قرارهم سليما ولابد ان الانقاذ قد ابتهجت لاصرار محامو التحالف لخوض الانتخابات مهما حصل فلابد ان الانقاذ اعتبرته هدية راس السنه لكى تظهر بنيو لوك فى العام الجديد فهى قد اثبتت للعالم انها ديمقراطيه فقد سمحت لمنافسيها بالترشيح ضدها ولم تعتقل منهم احدا او تضايقه ولم تقم بالاشراف على الانتخابات او توكلها لجهه تنفيذيه واوكلت ذلك للجهاز القضائى فهى تؤمن ايضا بفصل السلطات

محمد الحسن محمد عثمان

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