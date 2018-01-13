سقوط النظام وليست الحرب مع اريتريا..!! بقلم الصادق جادالله كوكو

01:36 AM January, 12 2018 سودانيز اون لاين

الصادق جاد الله كوكو-ولاية اوهايو. الولايات المتحدة الامريكية

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الوضع الاقتصادي المزري اللذي يمر به السودان الان يكاد يفوق حدود الخيال, السودان يمر الان نحوهاوية المجاعة و الانهيار التام للدولة برمتها وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة و مواصلة سياسات التعنت و اقصاء الاخر من قبل هذا النظام الدكتاتوري الجهوي الفاشي,انحطاط اخلاقي وفساد ضرب كل مرافق الدولة السودانية حتى اصبح الفساد يتباه به دون حس وطني او واعظ دايني يسنيهم.

فمن المضحك المبكي قيام النظام هذة الايام بالترويج لاشاعة هجوم و حرب وشيكة في شرق السودان من قبل مصرو اريتريا بمباركة دولة الامارات وتم وضع قليل من الرتوش على الاكذوبة بدعوى حشد متمردين من دارفور ومن الحركة الشعبية قطاع الشمال اي باشارتهم لمكونات الجبهة الثورية !!. هذة المسرحية الهزلية من قبل النظام قدمت لابواق النظام و اعلامة للترويج لها و لعب دور فصولها لصرف الشعب السوداني عن الضايقة الاقتصادية او المجاعة اللتي تمر بها البلاد الان.

من المؤكد بان هذا النظام داخل في ورطة مالية كبرى و بعد قليل من الزمن سوف يقوم باعلان افلاسة ا لتام و عدم امكانية سداد مواهي موظفية و ميلشياتة المتعددة و هذا يعني اكتمال فصول تحول السودان الى دولة موز رسميا, فوضى و اقتتال و نهب وارقة دماء من اجل قوت اليوم يلوح في الافق القريب. الدولار اليوم ضرب حاجز ال35 جنية و يتصاعد مسرعا يوما بعد يوما من غير رقيب او حسيب.قيام النظام بتعليل الاسباب للوضع الحالي ومحاولة لصقة بشروط صندوق النقد الدولي اسطوانة قديمة مشروخة.

اي داعي يا ترى لمصر او اريتريا على شن حرب ضد السودان وهما يمران بظرف اقتصادي سي في داخل دويلتهما و هذة الحرب سوف تكلفهما الكثير ضد السودان؟. هاهو الشارع الايراني و التونسي يثور و ينتفض من اجل الضايقة المعيشية السيئة , السودانيين هم اللذين درسوا هذة الشعوب معنى الثورات و الاحتجاجات ضد العصبة الحاكمة و ليس هنالك ادنى شك بان روح اكتوبر و ابريل سوف تدب في الشعب السوداني من جديد وتاخذ هذا النظام الى مزبلة التاريخ.

وانها ثورة حتى النصر!.

الصادق جادالله كوكو – الولايات المتحدة الامريكية.

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