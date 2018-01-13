منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 13-01-2018, 09:42 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

سقوط النظام وليست الحرب مع اريتريا..!! بقلم الصادق جادالله كوكو

13-01-2018, 01:36 AM

الصادق جاد الله كوكو
<aالصادق جاد الله كوكو
تاريخ التسجيل: 25-03-2017
مجموع المشاركات: 31

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


سقوط النظام وليست الحرب مع اريتريا..!! بقلم الصادق جادالله كوكو

    01:36 AM January, 12 2018

    سودانيز اون لاين
    الصادق جاد الله كوكو-ولاية اوهايو. الولايات المتحدة الامريكية
    مكتبتى
    رابط مختصر

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الوضع الاقتصادي المزري اللذي يمر به السودان الان يكاد يفوق حدود الخيال, السودان يمر الان نحوهاوية المجاعة و الانهيار التام للدولة برمتها وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة و مواصلة سياسات التعنت و اقصاء الاخر من قبل هذا النظام الدكتاتوري الجهوي الفاشي,انحطاط اخلاقي وفساد ضرب كل مرافق الدولة السودانية حتى اصبح الفساد يتباه به دون حس وطني او واعظ دايني يسنيهم.
    فمن المضحك المبكي قيام النظام هذة الايام بالترويج لاشاعة هجوم و حرب وشيكة في شرق السودان من قبل مصرو اريتريا بمباركة دولة الامارات وتم وضع قليل من الرتوش على الاكذوبة بدعوى حشد متمردين من دارفور ومن الحركة الشعبية قطاع الشمال اي باشارتهم لمكونات الجبهة الثورية !!. هذة المسرحية الهزلية من قبل النظام قدمت لابواق النظام و اعلامة للترويج لها و لعب دور فصولها لصرف الشعب السوداني عن الضايقة الاقتصادية او المجاعة اللتي تمر بها البلاد الان.
    من المؤكد بان هذا النظام داخل في ورطة مالية كبرى و بعد قليل من الزمن سوف يقوم باعلان افلاسة ا لتام و عدم امكانية سداد مواهي موظفية و ميلشياتة المتعددة و هذا يعني اكتمال فصول تحول السودان الى دولة موز رسميا, فوضى و اقتتال و نهب وارقة دماء من اجل قوت اليوم يلوح في الافق القريب. الدولار اليوم ضرب حاجز ال35 جنية و يتصاعد مسرعا يوما بعد يوما من غير رقيب او حسيب.قيام النظام بتعليل الاسباب للوضع الحالي ومحاولة لصقة بشروط صندوق النقد الدولي اسطوانة قديمة مشروخة.
    اي داعي يا ترى لمصر او اريتريا على شن حرب ضد السودان وهما يمران بظرف اقتصادي سي في داخل دويلتهما و هذة الحرب سوف تكلفهما الكثير ضد السودان؟. هاهو الشارع الايراني و التونسي يثور و ينتفض من اجل الضايقة المعيشية السيئة , السودانيين هم اللذين درسوا هذة الشعوب معنى الثورات و الاحتجاجات ضد العصبة الحاكمة و ليس هنالك ادنى شك بان روح اكتوبر و ابريل سوف تدب في الشعب السوداني من جديد وتاخذ هذا النظام الى مزبلة التاريخ.
    وانها ثورة حتى النصر!.
    الصادق جادالله كوكو – الولايات المتحدة الامريكية.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de