سفراء في ظروف صعبة ..!! بقلم عبدالباقي الظافر

03:45 PM April, 06 2018 سودانيز اون لاين

عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر

زار مسؤول رفيع إحدى سفاراتنا الكبيرة..وجد المسؤول المحترم الوضع في غاية السوء..لعدة أشهر لم تصل المرتبات.. الرجل وزع كل نثريته المالية على الطاقم الموجود .. في سفارة أخرى في بلد ناهض فشل السفير حتى في دفع إيجار المقرات الدبلوماسية .. من قبل كان السفراء وحتى صغار الدبلوماسيين يفعلون العكس.. من حر مالهم يكرمون الزوار كبارهم وصغارهم.. من دخلهم المحدود ينصبون الموائد لكل ضيف حل بمحطتهم الدبلوماسية.



ما يحدث الآن في حق ممثلي السودان بالخارج أمر محرج..ميزانية وزارة الخارجية لا تتجاوز سبعة وستين مليون دولار في كل العام..هذه الوزارة يسير بعض أعمالها رجل بمخصصات مساعد رئيس جمهورية ..بها وزير اتحادي يساعده اثنان من وزراء الدولة..عدد غير قليل من السفراء كان يشغل مرتبة الوزير أو ما دونها بقليل..كيف نعجز عن تمويل مؤسسة مطلوب منها أن تصلنا بالعالم في ظروف صعبة و استثنائية .



لم تتوقف رحلات الكبار إلى دول العالم المختلفة..من تواضع منهم يختار السفر عبر الدرجة السياحية..لم نسمع بمسؤول سافر دون نثرية دولارية.. لا أحد يعرف الأسس التي يتم بها اختيار الحشود في حالة السفر..مهام بالإمكان أن ينجزها سكرتير ثالث في أي بعثة دبلوماسية يتم ابتعاث وزير من الخرطوم.. رغم هذه البحبحة نفشل في توفير مرتبات الدبلوماسيين لعدة أشهر.



من قبل انتقدت اختيار مقر بائس لسفارتنا بالقاهرة. لكن إن كان الحال كذلك فعلينا أن نشكر من اختار ذلك الزقاق عساه وفر لنا بعض الموارد..حينما تفشل سفارة في دفع إيجار المبني..او لا يتمكن أحد دبلوماسيينا من الظهور بمظهر لائق بسبب ضيق ذات اليد .. كل هذا يخصم من رصيدنا كبلد محترم.. من قبل كنا نعتذر بسبب صعوبة التحويلات المصرفية الناتجة من الحصار..لكن الآن لا يوجد عذر إلا الفشل في ترتيب الأولويات.



في تقديري.. مطلوب قرار حاسم في موسم الأزمات..من الضروري وضع مصروفات السفارات في أعلى سلم الأولويات.. إن فشلنا في توفير العيش الكريم ذلك علينا إغلاق السفارات وتسريح السفراء..العيش في العزلة خير من التعايش مع المذلة والهوان بين السفارات في الغربة.



بصراحة..نحتاج لصوت من البرلمان يستوضح الحكومة حول الأزمات المالية في السفارات السودانية..بل بالإمكان جمع جنيه كرامة من كل مواطن إن فشلت حكومتنا في توفير مرتبات ومصروفات البعثات الدبلوماسية.



assayha |Articles |News |مقالات |بيانات