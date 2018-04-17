سفة الدولة بقلم إسحق فضل الله

05:33 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر



> (شرخ في المرآة) اسم عمل سينمائي أيام أورسون ويلز.. وفيه القاضي يحاكم أحداً على جريمة ارتبكها هو .. القاضي.

> و (سرعان كثيرون سوف يخرجون من المسجد بعد الفقرة أعلاه يصرخون أن إسحاق فضل الله يتهم المحاكمات الآن بأن اللص يحاكم الآخرين)!!



> وما نريده هو شروخ كثيرة جداً في مرايا كثيرة الآن تفسد الرؤية.. - وكلمة (فساد) مثيرة لكنها تصبح أكثر إثارة حين يكون المتهم بالفساد هو أهل القانون.

> ومنذ عام 2010م مستحقات لمستشارين قانونيين تختفي.

> والإثارة أشرعتها تمتلئ بالهواء حين يكون من يستخدم كلمة (يختفي) هو شخص في حجم المستشار مدحت.

> وآخر في حجم المستشار زمراوي.

> وخطابات رنانة بين المالية والعدل والنائب العام والمراجع العام.. خطابات تسأل عن المبلغ هذا أين (اختفى).

> والإثارة تتصاعد حين يكتب المراجع إلى أمين المال يطلب (دفتر) الإيداعات.

> والرد يأتي بأن الدفتر ضاع.. ولا يمكن العثور عليه.

> و.. اتهام ووثائق.. وضجيج و.. إثارة.

(2)

> وأيام الفساد (محاكمات الفساد) الآن تجعل الملف هذا ينفجر بعد أن ظل يمشي .. بطيئاً منذ عام 2010م.

> والقلم يقفز إلى الحلبة.

> وفي العيلفون القديمة (الطيب خ) الذي يتميز بالسخرية يحكي كيف أن والده طروباً (يهتز جداً للدلوكة).

> وأن والده هذا كان/ مع القبيلة../ مشتبكاً في حرب بالسيوف مع قبيلة أخرى.

> وأن رأسه يقطع.. لكن الرجل يجعله حماس الدلوكة يستمر في القتال.

> والرجل بعد ساعات يجلس للحظات حتى يستريح.. (ويسف سفة من السعوط).

> والرجل يرمي بكرة السعوط إلى فمه ليفاجأ بأن السفة تسقط من وراء ظهره.

> وهنا فقط يعرف أن رأسه قد قطع.

> ونحن .. دلوكة حرب الفساد الآن تجعلنا نشرع القلم ونسرد حكاية فروقات المستشارين التي اختفت.

> و..

> ونجلس ساعة وسط المعركة ونعيد النظر.

> وهناك نجد أن المبلغ الذي اختفى.. ومازال.. مليونان.

> وأنه بالتالي.. خمسون ألف دولار.

> وأنه.. شيء مخجل أن يجرفنا حماس الحرب إلى شيء مثل هذا.

(3)

> لحظات .. ثم نجد أن كوب الماء في الصحراء هو شيء أعظم قيمة من نهر النيل في الخرطوم.

> وأن الخمسين ألف دولار هذه هي كوب الماء في الصحراء.

> وأن ظمأ الدولة يجعل للمبلغ أهمية هائلة.

> والبندول الذي يتأرجح بين العنف لإصلاح الدولة وبين الهدوء.. ينتهي بنا إلى النماذج في العالم.

> والأسبوع الماضي.. كوريا تكمل المرحلة العاشرة في إصلاح الدولة.

> وكوريا.. التي كانت هي الجوع الأعظم تكمل الأسبوع الماضي مرحلة (كل شيء عبر الكمبيوتر) وأنت في بيتك.

> والسوق والمصرف والعمل والترزي.. حتى الطبيب يصل إليك في بيتك.

> كوريا صنعت هذا بأسلوب (العنف).

> بينما اليابان تصبح هي اليابان باسلوب الرقة.. لكن.

> الياباني هو مواطن (ينتحر) إذا اهتزت ميزانية الدولة.. أو فقد الجيش شيئاً.. أو تراجعت اليابان شبراً عن المقدمة.. المواطن.. دون شرطي يقف فوق رأسه.. يفعل هذا

> بينما نحن؟! بينما نحن.. ماذا؟!

> المحاكمات بداية لإصلاح الدولة.. والمحاكمات لا يصرخ أحد تحت نافذتها يدعو للعنف.. ولا أحد يصرخ هناك.. يدعو للرقة.

> لكن المحاكمات كل أحد يصرخ تحت نافذتها يدعو إلى

> العجلة.

> والعلنية.

> والأحكام الحاسمة.

> و..

> عندها الدولة سوف تجد أن (السفة) تسقط في فمها وليس خلف ظهرها.







alintibaha |Articles |News |مقالات |بيانات