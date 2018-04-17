سفة الدولة بقلم إسحق فضل الله

> (شرخ في المرآة) اسم عمل سينمائي أيام أورسون ويلز.. وفيه القاضي يحاكم أحداً على جريمة ارتبكها هو .. القاضي. > و (سرعان كثيرون سوف يخرجون من المسجد بعد الفقرة أعلاه يصرخون أن إسحاق فضل الله يتهم المحاكمات الآن بأن اللص يحاكم الآخرين)!!
> وما نريده هو شروخ كثيرة جداً في مرايا كثيرة الآن تفسد الرؤية.. - وكلمة (فساد) مثيرة لكنها تصبح أكثر إثارة حين يكون المتهم بالفساد هو أهل القانون. > ومنذ عام 2010م مستحقات لمستشارين قانونيين تختفي. > والإثارة أشرعتها تمتلئ بالهواء حين يكون من يستخدم كلمة (يختفي) هو شخص في حجم المستشار مدحت. > وآخر في حجم المستشار زمراوي. > وخطابات رنانة بين المالية والعدل والنائب العام والمراجع العام.. خطابات تسأل عن المبلغ هذا أين (اختفى). > والإثارة تتصاعد حين يكتب المراجع إلى أمين المال يطلب (دفتر) الإيداعات. > والرد يأتي بأن الدفتر ضاع.. ولا يمكن العثور عليه. > و.. اتهام ووثائق.. وضجيج و.. إثارة. (2) > وأيام الفساد (محاكمات الفساد) الآن تجعل الملف هذا ينفجر بعد أن ظل يمشي .. بطيئاً منذ عام 2010م. > والقلم يقفز إلى الحلبة. > وفي العيلفون القديمة (الطيب خ) الذي يتميز بالسخرية يحكي كيف أن والده طروباً (يهتز جداً للدلوكة). > وأن والده هذا كان/ مع القبيلة../ مشتبكاً في حرب بالسيوف مع قبيلة أخرى. > وأن رأسه يقطع.. لكن الرجل يجعله حماس الدلوكة يستمر في القتال. > والرجل بعد ساعات يجلس للحظات حتى يستريح.. (ويسف سفة من السعوط). > والرجل يرمي بكرة السعوط إلى فمه ليفاجأ بأن السفة تسقط من وراء ظهره. > وهنا فقط يعرف أن رأسه قد قطع. > ونحن .. دلوكة حرب الفساد الآن تجعلنا نشرع القلم ونسرد حكاية فروقات المستشارين التي اختفت. > و.. > ونجلس ساعة وسط المعركة ونعيد النظر. > وهناك نجد أن المبلغ الذي اختفى.. ومازال.. مليونان. > وأنه بالتالي.. خمسون ألف دولار. > وأنه.. شيء مخجل أن يجرفنا حماس الحرب إلى شيء مثل هذا. (3) > لحظات .. ثم نجد أن كوب الماء في الصحراء هو شيء أعظم قيمة من نهر النيل في الخرطوم. > وأن الخمسين ألف دولار هذه هي كوب الماء في الصحراء. > وأن ظمأ الدولة يجعل للمبلغ أهمية هائلة. > والبندول الذي يتأرجح بين العنف لإصلاح الدولة وبين الهدوء.. ينتهي بنا إلى النماذج في العالم. > والأسبوع الماضي.. كوريا تكمل المرحلة العاشرة في إصلاح الدولة. > وكوريا.. التي كانت هي الجوع الأعظم تكمل الأسبوع الماضي مرحلة (كل شيء عبر الكمبيوتر) وأنت في بيتك. > والسوق والمصرف والعمل والترزي.. حتى الطبيب يصل إليك في بيتك. > كوريا صنعت هذا بأسلوب (العنف). > بينما اليابان تصبح هي اليابان باسلوب الرقة.. لكن. > الياباني هو مواطن (ينتحر) إذا اهتزت ميزانية الدولة.. أو فقد الجيش شيئاً.. أو تراجعت اليابان شبراً عن المقدمة.. المواطن.. دون شرطي يقف فوق رأسه.. يفعل هذا > بينما نحن؟! بينما نحن.. ماذا؟! > المحاكمات بداية لإصلاح الدولة.. والمحاكمات لا يصرخ أحد تحت نافذتها يدعو للعنف.. ولا أحد يصرخ هناك.. يدعو للرقة. > لكن المحاكمات كل أحد يصرخ تحت نافذتها يدعو إلى > العجلة. > والعلنية. > والأحكام الحاسمة. > و.. > عندها الدولة سوف تجد أن (السفة) تسقط في فمها وليس خلف ظهرها.
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