سر الحفاوة المصرية ..!! بقلم عبدالباقي الظافر

03:21 PM March, 21 2018 سودانيز اون لاين

عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر

قبل أسابيع كتب ناشط سياسي يساري بعضاً من ذكرياته الأليمة في قاهرة المعز.. كل ما فعله الرجل أنه نسي سرواله في أحد فنادق القاهرة الفخيمة.. والقصة تبدأ بأن وفداً من العيار الثقيل هبط مصراً يبتغي رأس المشير جعفر نميري والذي بات رئيساً مخلوعاً وقتذاك.. القاهرة أحسنت استقبال الوفد وطلبت فقط تسليم مذكرة للسلطات المعنية وبعدها يتم المراد.. في الفندق كان هنالك ما تشتهي الأنفس من الملذات الحرام.. ما بين الخمر والنساء قضي الوفد ليالٍي حمراء.. وحينما همّوا ذات صباح بمقابلة السلطات المصرية وجد كل في فراشه توثيقاً (صورة وصوت) لتفاصيل السهرات .. لم يجد وفدنا غير أن يعود للخرطوم وهو يجرجر أذيال الهزيمة.



من غير مقدمات منطقية دعت القاهرة رئيس الجمهورية لزيارتها في يوم الاحتفال بعيد الأسرة المصرية.. قبل ذلك أرسلت مصر إشارات واضحة بعزمها على تحريك ملف حلايب بشكل إيجابي.. حيث كان التلميح بإدارة مشتركة للمنطقة التي ظلت شوكة حوت في خاصرة العلاقة بين البلدين.. من شدة وقع المفاجأة لم تكن الخرطوم تملك رداً جاهزاً.. بل الإحساس بغرابة الطرح المصري دفع محللين في قامة الدكتور صفوت فانوس في التشكيك في الأمر جملة وتفصيلاً.



حينما دخل المشير البشير أول البارحة الأجواء المصرية وجد مقاتلات عسكرية ترحب بمقدمه .. ذاك الترحاب لم يتوفر لملوك وأمراء زاروا القاهرة مؤخراً ووقعوا في كشف الحضور بمداد من ذهب ومؤونة من المال .. رغم قصر الزيارة خاطب البشير برفقة مضيفه المشير السيسي احتفالاً شعبياً في استاد القاهرة الدولي.. قبل أشهر قليلة كانت ذات العلاقة تدخل غرفة الإنعاش .. بل تضطر الخرطوم لسحب سفيرها في تعبير دبلوماسي صاخب.



هنا يصبح السؤال عن سر الحفاوة المصرية الزائدة والتي تشبه انقلاباً في الموقف.. التدقيق على المسرح يلحظ زيارة قام بها أمير السعودية القوي بن سلمان لقاهرة المعز.. من ناحية أخرى سجل مدير المخابرات المصرية زيارة مماثلة للخرطوم.. كما لابد من الأخذ في الاعتبار التطورات السياسية في إثيوبيا .. تسخين الملعب الداخلي في إثيوبيا بفعل فاعل أدى لاستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي وراعي سد النهضة ديسالين هالي مريام.



في تقديري بين ثنايا هذه المتغيرات حدث تغيير كبير في الموقف المصري.. أغلب الظن أن المشير السيسي قلب دفاتر العلاقة مع الخرطوم مع الأمير الزائر بن سلمان.. للضيف السعودي رؤية أفضل لقراءة الواقع السوداني إذ أن أحد مستشاريه وهو الفريق طه عثمان الذي كان بمثابة ولي العهد في القصر الجمهوري.. لكن الغالب الأعم أن مصر بصدد كسب السودان في معركة سد النهضة.. المعركة مع إثيوبيا في الفاصل الأخير مع مقدم رئيس وزراء جديد.. ولربما ظنت القاهرة أن الخرطوم باتت قابلة للابتزاز في عام الصعوبات الاقتصادية ففضلت أن تكون حاضرة في مولد التنازلات عبر فرض رؤيتها بلغة دبلوماسية بليغة.



بصراحة.. على الدبلوماسية السودانية أن تكون مستيقظة .. ابتسامة السيسي تحمل أكثر من معنى.. أي عرض مصري يحتاج لقراءات عميقة حتى لو كان التنازل عن بعض من حلايب المحتلة.. ربما وجود زميلنا الطاهر ساتي الذي ردته مصر من أبواب مطار القاهرة ضمن الوفد ما يمثل وجهاً من الحذر المطلوب.





assayha |Articles |News |مقالات |بيانات