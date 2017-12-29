سر التصريح السلبي من مسؤول بقلم أمل الكردفاني

05:17 AM December, 28 2017 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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◾ قبل اسابيع اثار دهشتي تصريح لوزير الدفاع عن سوء عمليات الامن داخل المطار من تفتيش وخلافه وقال بأن هناك ضعف في السلامة الامنية.. اثارني التصريح طبعا لأنه صادر من مسؤول يتبع للنظام ، والنظام لا يترك وسيلة اعلامية الا وحاول تلميع نفسه بها ، وخلق انجازات وهمية وبطولات في الهواء ، وكعادة النظم الدكتاتورية المتشحة بالفساد لابد ان تفكر الف مرة عندما يصدر تصريح سلبي من وزير عن مرفق عام ... لكن اذا علم السبب بطل العجب فبعد يومين فقط تم الاعلان عن صفقة لاستيراد اجهزة كشف لامن المطار ، اذن فتصريح المسؤول قصد منه التمهيد لاعلان الصفقة ، وطبعا نحن عندما نقول صفقة لاجهزة خاصة بالمطار الاساسي للدولة فنحن اذن نتحدث عن ملايين الدولارات .. وعندما نتحدث عن ملايين الدولارات فنحن نتحدث عن صفقات مليارية سابقة ضاعت فيها الملايين بل اختفت كأسطورة سومرية قديمة من الوجود ودونكم طبعا مثال مطار الخرطوم الجديد والمدينة الرياضية وخلافه....

عندما تسمع مسؤول في الدولة يطلق تصريحا سلبيا عن مرفق حكومي فلا تتوقع ابدا طيبة هذا المسؤول أو شجاعته ..ففي السودان انعدمت الشجاعة تماما وتم استبدالها بالمصالح الشخصية حتى على مستوى المعارضة وحاملي السلاح. كل شيء في السودان تديره مصالح شخصية ، اذا تم انشاء طريق فاعلم ان الطريق هو وسيلة لتحقيق غايات شخصية معينة ومحددة. خلف كل عمل تقوم به الحكومة صفقات ومصالح ... هذا هو واقعنا المأساوي .. لكن لا بأس ... فقد استطاع هذا النظام كشف حقيقة الانسان السوداني تماما..تعرت الاحزاب السياسية وتعرى الاسلاميون وتعرى المعارضون وربما تعرى الشعب نفسه فكما تكونوا يولى عليكم ...

هذا هو سر اي تصريح سلبي من مسؤول ، اما تصريحات المسؤولين غير المسؤولة فمن شاكلة تصريحات احمد بلال وتصريحات ابو قردة واخيرا تصريحات وزير المالية الذي قال بأن التضخم سببه عدم يقين المواطن ... هل سمعتم بدولة في العالم تبني اقتصادها على يقين وايمان وكفر والحاد المواطن... عندما يستهزئ المسؤول غير المسؤول بالمواطنين عبر هذه التصريحات فاعلموا انه لا يجد ما يقوله ربما لأنه لا يفهم حتى ما يفعله في وزارته... أما التصريحات القوية والنارية فمن ورائها دائما صفقات والصفقات عايزة المفتاح والمفتاح عند النجار... |Articles |News |مقالات |بيانات