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فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
سرقة .. الهوية السودانية !! بقلم د. عمر القراي
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Re: سرقة .. الهوية السودانية !! بقلم د. عمر القر� (Re: عمر القراي)
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• هـــوية د عمر القراي ( الســـــــــودانية ) ذاتهـــــــــا فيها ( إن ) وألف ( إن ) !!!!!!
• الهوية السودانية هي الهوية الوحيدة في العالم التي لا تملك مواصفات وأبعاد تعني ضبط الهوية .
• والحكاية جايطة من أولها لآخرهــــا !!!!!
• كل من هب ودب يحمل تلك الهوية ويقول أنا صاحب الحق في قائمة الهوية !!!
• النيجيري الدخيل يقول : ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!
• التشادي الدخيل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!
• المالي الدخيل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!
• الفلاتي الدخيل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!
• الحبشي الدخيل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!
• الارتري الدخل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!
• العربي الدخيل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!
• الأفريقي الدخيل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!
• أولاد الريف ( المصريين القدامى ) الذين وطنوا السودان يقولون ( نحن هم السودانيون الآصال ) !!
• النقادى الأقباط يقولون ( نحن هم السودانيون الآصال )
• الرشايدة الذين قدموا من السعودية ذات يوم يقولون ( نحن هم السودانيون الآصال ) !!
• قبائل ( الأمبررا الأفريقية ) يقولون ( نحن هم السودانيون الآصال ) !!
• والحقائق التاريخية تؤكد أن هنالك قبائل سودانية أصيلة وهي مهمشة ولا تجد السانحة لتقول ( نحن هم السودانيون الآصال )!!
• فتلك قبائل النوبة في الشمالية وفي جبال النوبة تمثل الأصالة للهوية السودانية ، ومع ذلك هي ضائعة في المعمعة !!!
• وتلك قبائل الفور في غرب السودان تمثل الأصالة للهوية السودانية ، وهي ضائعة في المعمعة !!!
• وتلك قبائل البجة والهدندوة والبشارية في شرق السودان تمثل الأصالة للهوية السودانية ، وهي ضائعة في المعمعة !!!
• وهنالك قبائل في مناطق النيل الأزرق تمثل الأصالة للهوية السودانية ، وهي ضائعة في المعمعة !!!
• ثم تلك النقلة في التاريخ التي تؤكد أن هنالك قبائل أفريقية وعربية تمثل الهوية السودانية من منطلقات ( وضع اليد ) التي تعني شرعة الأمر الواقع .
• وهي قبائل في تعدادها الإحصائية تفوق كثيرا تلك القبائل السودانية الأصيلة ،، وسوف نورد هنا أسماء تلك القبائل من قبيل الذكر وليس من قبيل الحصر : ( قبيلة الزغاوة التشادية الأصل ،، قبيلة الشايقية العربية الأصل ،، قبيلة الجعليين العربية الأصل ،، قبيلة البقارة العربية الأصل ،، قبيلة الرزيقات العربية الأصل ،، قبيلة التعايشة العربية الأصل ،، قبيلة الرباطاب العربية الأصل ،، قبيلة البديرية العربية الأصل ،، قبيلة المناصير العربية الأصل ،، قبيلة الحسانية العربية الأصل ،، قبيلة الشكرية العربية الأصل ،، قبيلة البطاحين العربية الأصل ،، قبيلة الكواهلة العربية الأصل ،، وهنالك الكثير والكثير من القبائل عربية الأصل .
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Re: سرقة .. الهوية السودانية !! بقلم د. عمر القر� (Re: حسن)
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أخى الكريم السودان دولة مكونة تكوين يعنى قبل الإستعمار الإنجليزى ما فيش دولة إسمها السودان هناك
يعني بهذا المنطق الغبي والمعوج لا توجد دولة اسمها استراليا، امريكا، باكستان، تيمور الشرقية، هاييتي، ،الخ
بهذا المنطق المعوج تريدون ان تزيلوا السودان من الوجود وتعيدونه حواكير ومشيخات قبلية متخلفة؟؟!
من الاجحاف تشبيه الاخوان المسلمين السودانيين بالاخوان المصريين او التونسيين، ،اخوتنا هؤلاء لا يمتلكون ذرة وطنية
بل يكاد الخنوع والتمسح والتذلل بقتلهم، ،جمعوا ما بين الغباء والجلافة الفظة
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