فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 15-03-2018, 10:48 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

سرقة .. الهوية السودانية !! بقلم د. عمر القراي

15-03-2018, 02:00 AM

عمر القراي
<aعمر القراي
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 127

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


سرقة .. الهوية السودانية !! بقلم د. عمر القراي

    02:00 AM March, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    عمر القراي-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    [email protected]

    (وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ)
    صدق الله العظيم
    بعد أن باعت جماعة الاخوان المسلمين، التي اختطفت الحكومة السودانية، المشاريع الإقتصادية الكبرى للنافذين فيها، ولبعض الرأسماليين من دول أخرى، وبعد أن باعت الاراضي الخصبة للمستثمرين الأجانب، وبعد أن باعت كل السفن السودانية، التي كانت تملكها هيئة الموانئ البحرية، وكل طائرات الخطوط الجوية السودانية، بما في ذلك خط هيثرو، وبعد أن باعت البترول والذهب، لسنوات عديدة، دون أن تورد عائداتهما لخزينة الدولة،تلفت "الحرامية" حولهم، فلم يجدوا شيئاً ليبيعوه، فقاموا بفعلة، ما سبقهم عليها أحد من العالمين، قاموا ببيع الهوية السودانية !!
    فقد جاء ( كشفت صحيفة "النهار" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، ان الحكومة السودانية وافقت على تجنيس "البدون" الكويتيين، ومنحهم جوازات سفر سودانية. ويطلق اسم "البدون"على فئة سكانية تعيش في الكويت نسبة لكونهم "بدون جنسية"أي عديمي جنسية أو غير محددي الجنسية، وتقدر منظمة "هيومن رايتس ووتش" عددهم في عام 2000 بــ 120 ألف نسمة، ونتيجة لحسابات ضيقة تتعلق بالتوازنات السكانية الداخلية ترفض حكومة الكويت منح "البدون" حقوق المواطنة وتتعامل معهم كعبء يفضل التخلص منه، وتعتبر قضية "البدون" من اكثر القضايا تأثيراًسلبياً على سجل الكويت في حقوق الإنسان ) ومما جاء عن دور السودان، في هذه القضية الكويتية، في نفس المصدر ( إن الشريحة الاخرى هم الموجودون في الكويت من "البدون" من العام 1966 وحتى 1979، مضيفاً أن هذه الشريحة من المقترح ان تتولى الحكومة إصدار جوازات رسمية لهم من احدى الدول، وبالتالي بوسعهم اما الإقامة في الكويت بهذه الجوازات أو استخدامها للمغادرة كليا أو البحث عن جنسية أي دولة من دول العالم، مبينا ان الدول المرشح إصدار جوازات لهم منها هي السودان) (حريات 9/3/2018م).
    ولقد نفت الحكومة السودانية، وبرلمانها، نفياً باتاً، أي موضوعيتعلق ببيع الجوازات السودانية لل "بدون" الكويتيين .. فلماذا لم يستدع البرلمان السيد وزير الداخلية، ويسأله عن هذا الأمر الخطير ؟! خاصة وأن هذا الخبر، لم يرد فقط في صحف معارضة للحكومة، ولم يكن مجرد شائعات أطلقتها عناصر ضد النظام.وإنما ورد منذ عدة سنوات، في صحف، ووسائل إعلام، لبعض الدول الأخرى .. فقد جاء على لسان اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح – مساعد وزير الداخلية الكويتي، ومدير عام الجنسية ووثائق السفر، في حوار مع تلفزيون "الوطن" في 18 مايو 2014م، أن حكومته إتفقت مع دولة عربية، على توطين المقيمين غير الشرعيين بالكويت "البدون"، وإعطائهم جنسيتها، وجوازها.وأضاف مازن الجراح، أن خطة ترحيل "البدون" الكويتيين،وتوطينهم، تأخرت حتى الآن، لإشتراط رئيس اللجنة الحكومية الكويتية، صالح الفضالة، توقيع رئيس الدولة "السودان" وبرلمانه .
    وأوردت صحيفة عكاظ السعودية بتاريخ 19 اغسطس 2016م أن السلطات السودانية ( أعلنت عن استعدادها منح جنسيتها لمسلمى بورما …. ويبدو ان القرار أصبح حيز التنفيذ فهناك مجموعة من البرماويين المقيمين بالمملكة استفادت من المنحة اخيراً) !!
    ولقد سبق لصحيفة "حريات" الإلكترونية، وهي صحيفة عالية المصداقية، أن ذكرت (أن المناطق التي تم تحديدها لتوطين "البدون" تشمل منطقتي "عيتربة " بجنوب طوكر وبالقرب من مدينة كسلا... إن الخطة تقضي بدفع مبلغ 5 مليار دولار للحكومة في اطار الاموال التي تدفعها الكويت لما يعرف بصندوق اعمار الشرق. إضافة الى ملايين الدولارات كرشاوي للمتنفذين في حكومة المؤتمر الوطني واستندت الصفقة على موافقة ورشوة عمر البشير ونائبه الأول السابق علي عثمان ومصطفى عثمان اسماعيل وكبار ضباط جهاز الأمن إضافة الى رشوة قيادات في شرق السودان ... كما سبق وكشفت تقارير صحفية دولية عن تورط عبد الله البشير شقيق عمر البشير في بيع جوازات السفر السودانية للسوريين بمبالغ تتراوح ما بين (10000 – 15000) دولار )!! ( حريات 8/3/2014م).
    كتب مواطن في وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلته بعض الصحف الإلكترونية ( أنا جمال عبد اللطيف محمد سوداني الجنسية. حصل لي هذا الموقف اليوم 13 مارس 2018م في تمام الساعة 16:00 عندي معاملة بإدارة الجوازات مكتب مطار الخرطوم صالة المغادرة . وبينما أنا في انتظار معاملتي وأمام شباك السيد / الملازم أول شرطة أحمد عبد الحكيم الصديق جاء شخص ذو ملامح عربية يحمل 7 جوازات سودانية من بينها جواز سوداني تجاري بغرض تأشيرة خروج. من بين هذه الجوازات جواز باسم أحمد عليان. وعندما قال له الملازم أول إذهب الى الشباك الأول لعمل تصوير الجوازات قال هذا الشاب بلفظ بذئ"........." عندها لم اتمالك نفسي وسألته: أنت سوداني ؟ قال: لا أنا عراقي ولكن نحمل جوازات سودانية. قلت للسيد الملازم أول هل سمعت ما قال هذا الشاب؟ قال : نعم سمعت. قلت للشاب: أنت في وزارة الداخلية ويجب ان تحترم القانون والبلد التي تحمل جنسيتها. وإذا بالشاب يقول لي: من أنت ؟ وأمشي لعمر البشير بتاعكم اللي باع لينا الجوازات)
    لقد شعر الشاب، الذي روى هذه القصة بكل صدق، وحدد مكانها،وزمانها، وشهودها من الرسميين، بغبن شديد، كما شعر الملازم بالعجز التام، حتى أنه لم يستطع إعتقال أجنبي أساء الى السيد رئيس الجمهورية في مكتب رسمي، في البلد الذي يستضيفه،ويمنحه جنسيته !! فما هو الثمن الذي قبضه الاخوان المسلمون،حتى رضوا بهذه المهانة، وحملوا عليها شعبنا قسراً ؟!
    إن عصابة الاخوان المسلمين لا يهمها الشعب السوداني، بل إنهم يصعدون الغلاء، وهم يعلمون أنهم يدفعون كثير من الأسر، نحو الموت جوعاً .. ثم إنهم في نفس الوقت، لا يراعون مشاعر هؤلاء الفقراء، حين ينفقون على مناسباتهم ببذخ، وسرف، يبلغ أقصى درجات السفه. فلقد شهدنا في وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أيام، زواج ابن شقيق الرئيس عمر البشير، حيث أعطي كل واحد،من عمال توزيع الطعام، مليون جنيه نظير عمله في تلك الليلة !! وغنى في الحفل 7 فنانين، ورقص السيد الرئيس وأقاربه من الرجال والنساء، ومعاونيه من الوزراء، في نفس القاعة، وعلى أنغام نفس الموسيقى، الفعل الذي يعاقب عليه قانون النظام العام،الذي وضعوه بأيديهم، بالجلد والحبس !!
    إن رفضنا لبيع الجواز السوداني، والهوية السودانية للأجانب،سببه حرصنا على قيمة هويتنا الوطنية، التي تعبر عن شرف الأمة، واحترامها لخصائصها .. وليس سببه البخل بمواردنا الشحيحة عليهم، رغم سوء سلوك بعضهم، وعنجهيتهم، فيمكن للحكومة ان تستضيفهم، حتى تحل مشاكلهم في أوطانهم، ولكن إذا كان هنالك سبب جعل دولهم تحرمهم جنسيتها، فلماذا نعطيهم نحن جنسيتنا ؟!
    لقد أحسن بعض المحللين السياسيين الظن بالاخوان المسلمين،حين ذكروا أنهم باعوا الجواز السوداني، لكل من هب ودب، لأنهم في فكرهم لا يؤمنون بالوطن، ولا يعترفون بالدولة القطرية،وحدودها الجغرافية، ويظنون إنما يجمع بين الناس هو الإسلام فقط. ولهذا نجد الأخ المسلم السوداني، يعتقد أن الأخ المسلم البورمي، أقرب إليه من شقيقه، إذا كان هذا الشقيق ينتمي الى حزب آخر، ولا يتفق مع الاخوان المسلمين في آرائهم. ومع أن هذا حق في فكر الاخوان المسلمين، إلا أنه لم يكن الدافع الأول لبيع الجواز السوداني للأجانب، من مختلف الجنسيات، التي تعاني أزمات في بلدانها.. وإنما السبب هو حرصهم على أمرين لا ثالث لهما:
    الأمر الأول بقاءهم في الحكم، ليظل الرئيس في مأمن من المحكمة الجنائية الدولية، ومن أجل هذا الغرض، يريدون أن يملأوا السودان بقطاعات كبيرة، من جنسيات مختلفة، ليس لديها إرتباط حقيقي بالسودان، وتدين لهم بالولاء، حتى يستخدمونها في مواجهة الشعب حين يثور عليهم.
    أما الأمر الثاني الذي دفعهم الى بيع الجوازات، فهو الطمع في المزيد من الأموال، التي لا يمكن ان تدخل في موارد الدولة، لأنه ليس هنالك بند لبيع الجواز الوطني لأجنبي. وكما ذكرنا تخسر وزارة الداخلية الورق والطباعة، وإعداد الجواز بواسطة موظفين،يأخذون رواتب، ثم يذهب العائد الى جيب شقيق السيد رئيس الجمهورية، فهل رأى الناس مثل هذا الفساد ؟!
    إن الشعب السوداني شعب كريم، ومسالم، ولكن عليه هذه المرة،أن يقود منذ اليوم، حملة اجتماعية واسعة لمقاطعة "البدون"،بجميع أشكالهم.. فلا يتم التعامل معهم، ولا يتم أي تهاون، مع أي فرد منهم لا يحترم القانون، ولا يحترم هذا الشعب. لقد عرفنا عبر التاريخ بإكرام الضيف، وإيواء الغريب، وإغاثة الملهوف، وإجارة المستجير .. ولكن يجب ألا نجعل عصابة الاخوان المسلمين المجرمة، تستغل هذه الطبائع الأصيلة، لمكاسبها الدنيوية الرخيصة، على حساب كرامة هذا الشعب، ومصالحه، وهو شعب يتمسك بما يستطيع من أسباب الكرامة، وهو يعيش على الكفاف.
    د. عمر القراي
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-03-2018, 07:30 AM

الهوية في حاجة إلى هوي


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: سرقة .. الهوية السودانية !! بقلم د. عمر القر� (Re: عمر القراي)

    • هـــوية د عمر القراي ( الســـــــــودانية ) ذاتهـــــــــا فيها ( إن ) وألف ( إن ) !!!!!!

    • الهوية السودانية هي الهوية الوحيدة في العالم التي لا تملك مواصفات وأبعاد تعني ضبط الهوية .

    • والحكاية جايطة من أولها لآخرهــــا !!!!!

    • كل من هب ودب يحمل تلك الهوية ويقول أنا صاحب الحق في قائمة الهوية !!!

    • النيجيري الدخيل يقول : ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!

    • التشادي الدخيل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!

    • المالي الدخيل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!

    • الفلاتي الدخيل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!

    • الحبشي الدخيل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!

    • الارتري الدخل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!

    • العربي الدخيل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!

    • الأفريقي الدخيل يقول ( أنا هو ذلك السوداني الأصيل ) !!!

    • أولاد الريف ( المصريين القدامى ) الذين وطنوا السودان يقولون ( نحن هم السودانيون الآصال ) !!

    • النقادى الأقباط يقولون ( نحن هم السودانيون الآصال )

    • الرشايدة الذين قدموا من السعودية ذات يوم يقولون ( نحن هم السودانيون الآصال ) !!

    • قبائل ( الأمبررا الأفريقية ) يقولون ( نحن هم السودانيون الآصال ) !!

    • والحقائق التاريخية تؤكد أن هنالك قبائل سودانية أصيلة وهي مهمشة ولا تجد السانحة لتقول ( نحن هم السودانيون الآصال )!!

    • فتلك قبائل النوبة في الشمالية وفي جبال النوبة تمثل الأصالة للهوية السودانية ، ومع ذلك هي ضائعة في المعمعة !!!

    • وتلك قبائل الفور في غرب السودان تمثل الأصالة للهوية السودانية ، وهي ضائعة في المعمعة !!!

    • وتلك قبائل البجة والهدندوة والبشارية في شرق السودان تمثل الأصالة للهوية السودانية ، وهي ضائعة في المعمعة !!!

    • وهنالك قبائل في مناطق النيل الأزرق تمثل الأصالة للهوية السودانية ، وهي ضائعة في المعمعة !!!

    • ثم تلك النقلة في التاريخ التي تؤكد أن هنالك قبائل أفريقية وعربية تمثل الهوية السودانية من منطلقات ( وضع اليد ) التي تعني شرعة الأمر الواقع .

    • وهي قبائل في تعدادها الإحصائية تفوق كثيرا تلك القبائل السودانية الأصيلة ،، وسوف نورد هنا أسماء تلك القبائل من قبيل الذكر وليس من قبيل الحصر : ( قبيلة الزغاوة التشادية الأصل ،، قبيلة الشايقية العربية الأصل ،، قبيلة الجعليين العربية الأصل ،، قبيلة البقارة العربية الأصل ،، قبيلة الرزيقات العربية الأصل ،، قبيلة التعايشة العربية الأصل ،، قبيلة الرباطاب العربية الأصل ،، قبيلة البديرية العربية الأصل ،، قبيلة المناصير العربية الأصل ،، قبيلة الحسانية العربية الأصل ،، قبيلة الشكرية العربية الأصل ،، قبيلة البطاحين العربية الأصل ،، قبيلة الكواهلة العربية الأصل ،، وهنالك الكثير والكثير من القبائل عربية الأصل .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-03-2018, 07:45 AM

حسن


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: سرقة .. الهوية السودانية !! بقلم د. عمر القر� (Re: الهوية في حاجة إلى هوي)

    أخى الكريم السودان دولة مكونة تكوين يعنى قبل الإستعمار الإنجليزى ما فيش دولة إسمها السودان هناك ممالك لكل مملكة ناسها و شعوبها ولايحق لأى مجموعة إدعاء أن السودان بحدوده الحالية ملك له فعليه فقط الإلتزام بحدودها التاريخية التى ثبت تواجدها فيه و لا تدعى ملكية السودان من حلفا لنمولى و من كسلا إلى الجنينة .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-03-2018, 09:06 AM

وطني


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: سرقة .. الهوية السودانية !! بقلم د. عمر القر� (Re: حسن)

    أخى الكريم السودان دولة مكونة تكوين يعنى قبل الإستعمار الإنجليزى ما فيش دولة إسمها السودان هناك 
    يعني بهذا المنطق الغبي والمعوج لا توجد دولة اسمها استراليا، امريكا، باكستان، تيمور الشرقية، هاييتي، ،الخ
    بهذا المنطق المعوج تريدون ان تزيلوا السودان من الوجود وتعيدونه حواكير ومشيخات قبلية متخلفة؟؟!
    من الاجحاف تشبيه الاخوان المسلمين السودانيين بالاخوان المصريين او التونسيين، ،اخوتنا هؤلاء لا يمتلكون ذرة وطنية
    بل يكاد الخنوع والتمسح والتذلل بقتلهم، ،جمعوا ما بين الغباء والجلافة الفظة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-03-2018, 09:12 AM

حسن


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: سرقة .. الهوية السودانية !! بقلم د. عمر القر� (Re: وطني)

    الأخ وطنى إذا كان هناك منطق هناك قبائل أصلية و هناك قبائل دخيلة و ناس دخلاء فالمطنق المعوج يقابل بمثله هل هناك شخص يملك شهادة بحث بملكية السودان هناك قوانين تحدد من هو المواطن و من هو غير المواطن غير ذلك أى دعوة أخرى مرفوضة .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-03-2018, 09:15 AM

حسن


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: سرقة .. الهوية السودانية !! بقلم د. عمر القر� (Re: حسن)

    و أما الإساءات فمردودة عليك و إذا كنت تهوى ذلك فلن يعجز أحد من ذلك ولكن كل يعمل على شاكلته .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de