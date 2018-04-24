سذاجة تبرير إنقلاب الإنقاذ بقلم شهاب طه

01:19 AM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

شهاب فتح الرحمن محمد طه-

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ظل الإنقاذيون والموالين لهم، ولا زالوا، يتشدقون بفريّة تدهور حال الجيش السوداني أيام الديموقراطية الثالثة ٨٦-١٩٨٩، وأُتخذت تلك الفريّة كمبرر ساذج لشرعنة إنقلاب الإنقاذ، وفي حقيقة الأمر قضية الجنوب كانت واضحة كشمس الظهيرة الحارقة وجون قرنق كان يعي تمام الوعي أن حدوده هي وطنه جنوب السودان ولم يكن يعشم في كوستي ومدني والخرطوم والمتمة وحوش بانقا وذلك الكلام الصبياني الهايف .. جون قرنق، وهو سوداني، كان يعرف جيداً أن ذلك الشعب السوداني، وهو أعزل، لن يقف مكتوف الأيدي حيال عرضه وأرضه ولن يخضع ولن يركع ولن يستسلم إن نضبت كل ذخائر الجيش السوداني وسكت سلاحه



جون قرنق، وبالرغم من قناعتي أنه إنفصالي، فقد كان أخلاقي في حربه لدرجة يحترمه فيها كل الشعب السوداني والعالم أجمع .. كان بوسع جون قرنق، ولكنه لم يفعل، أن ينقل حرب العصابات لداخل الخرطوم وكل مدن الشمال .. لم يتم تفجير كبرى الجامعة أو قاعة الصداقة أو زج عربات مفخخة في السوق العربي أو سوق أمدرمان أو المحطة الوسطى أو زرع متفجرات جوار مجلس الوزراء أو البرلمان أو مواقف بصات الشمالية أو إي عنف إرهابي شبيه بما قام به الجيش الجمهوري الأيرلندي داخل العاصمة البريطانية، لندن أو أي من أنوع العمل الإنتقامي المدمر كما في البعض من الدول العربية ولم تتم أي محاولة واحدة لإغتيال قادة الإنقاذ أو أي شخصية سياسية شمالية بالرغم من أن ذلك كان أسهل من صيد غزالة في غابات الجنوب



حقيقة لا أعتقد أن هناك عاقلاً سيشير إلى حادثة موت جون قرنق وما تبعها من عنف مفاجئ، كأنها جزء من توجهاته .. فذلك العنف كان نتاح إخفاق سلطة الإنقاذ في السيطرة الآنية والإعلان الفوري عن تلك الحادثة ووضع التلفزيون القومي والإذاعة في خط مفتوح وتقول للشعب سنوافيكم لحظة بلحظة بكل المستجدات ولكن للأسف الشديد واصل الإعلامي الرسمي الغبي بث الأغاني والمديح والدوبيت ومارس الأشعار والشعرنة في حين كان الخبر قد بث في كل القنوات الفضائية الإقليمية والعالمية وقد تابعته، هنا في كندا، في قناة الجزيرة ولم تصدر حكومة الإنقاذ بيانها إلا بعد فوات الآوان وإنفلات الأمن ولم يبقى من شعب الجنوب فرد واحد في بيته ليسمع بيان الحكومة



٢٣ أبريل ٢٠١٨



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