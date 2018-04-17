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سؤال لمنظمة هيومان رايتس ووتش حول مصدر وصايتها الثقافية بقلم د.أمل الكردفاني

17-04-2018, 07:35 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 445

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سؤال لمنظمة هيومان رايتس ووتش حول مصدر وصايتها الثقافية بقلم د.أمل الكردفاني

    07:35 PM April, 17 2018

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
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    اوردت صفحة هيومان رايتس ووتش على الفيس فيديو لبعض المثليين العرب ، داعية الدول العربية لتبني الدعم للمثليين وذلك على الرابط التالي:
    https://www.hrw.org/ar/no-longer-alonehttps://www.hrw.org/ar/no-longer-alone

    شهصيا است ضد المثلية ، بل اؤمن كليبرالي بالحرية الفردية بكل جوانبها ، لكنني اتحدث عن منظمة دولية تتحدث فقط عن الدول العربية رغم ان مسألة الحرية الجنسية تم رفضها من قبل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الامريكية ، وهي مثار جدل سياسي واجتماعي وقانوني في الكثير من الدول الغربية.
    وبما ان المنظمة تستهدف ثقافة أخرى غير الثقافة الغربية فإن لدي فضول للحصول على اجوبة لتساؤلاتي التالية:
    اسأل إدارة المنظمة سؤال: هل تقبل المنظمة بحرية تعدد الزوجات كثقافة اسلامية؟؟؟ اذا كانت لا تقبل بهذه الثقافة فلماذا تحاول اجبار الدول العربية على تقبل ثقافة المثلية الجنسية؟ هل تقبل المنظمة ثقافة الدول الاسلامية التي تمنع الجنس خارج اطار الزواج ، اذا كانت لا تقبل هذه الثقافة فلماذا تفرض ثقافة المثلية ؟ لماذا تحاول المنظمة فرض ثقافة الغرب ضد ثقافات الشعوب الاخرى؟ هل لدى المنظمة كتاب منزل من الآلهة بأن ثقافتها هي الصحيحة وثقافة الشعوب الاخرى خاطئة؟ واذا لم يكن لديها كتاب من الآلهة فمن اين تستمد فرض وصاية ثقافية على الثقافات الأخرى ومن اين ملكت هذه الحقيقة المطلقة. واذا كانت تعتقد المنظمة ان ثقافتها هي الحقيقة المطلقة فلماذا ترفض ما تعتقده داعش بأنها تملك الحقيقة المطلقة ايضا. والا يعتبر اعتقاد المنظمة انها تملك الحقيقة المطلقة فكرة تخالف المنطق التعددي للبشرية؟ والا تتفق معي المنظمة ان من يعتقد انه يمتلك الحقيقة المطلقة انما يمنح نفسه مبررات العدوان العنيف على الاخرين. تماما كالتمييز بينهم على اساس كافر ومؤمن.
    اتمنى الاجابة من الادارة نفسها وتكون اجابة منطقية ومحصورة في نطاق السؤال.
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