رِسالة عَاجلة مُوجهة لمُؤتمر القِمة العَربي بقلم سميح خلف

السّادة فَخامة وجَلالة الرّؤساء والمُلوك العَرب، قد أكُون أوجَزت أو لخّصت نَكبات غَزة ومآسِيها ولكِن الوَضع عَلى الأرض قد يكُون أخطَر ممّا ذكَرت، ولذلك أُقدم لكُم هذه المُذكرة لكي تكُون مَشاكل غزّة عَلى مائِدة حِواراتكم وقَرارتكم ونُطالبكم بلجنَة عَربية للمُتابعة صَادرة عن الجَامعة العَربية والرّقابة والبَحث في ما قاله رَئيس السّلطة محمُود عباس بأنّ نِصف مُوازنة السّلطة تذهب إلى غزّة وهذا أمر مشكُوك فيه، فكما نعرف أن واردات غزة تمثل حَوالي مِليار و300 الف دُولار، ولا يُصرف على غزّة ثُلث هَذا المَبلغ، وباعتراف السّيد محمُود عباس بأنّ الكثِير من مُوازنة غزّة تذهَب لدعم أنشِطة ومَشاريع تنمويّة في الضّفة الغربيّة.
بين أيديكُم مَشاكلنا فَخامة المُلوك والرّؤساء العَرب، متمنيين لقمّتكم النّجاح في إتجاه تَحقيق الأمن القَومي العَربي وحَل أزَماته.
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