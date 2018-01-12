رواتب الدستوريين حوالي 67 مليار جنيه سنوياً.. و لا يتأثرون بالغلاء!!! بقلم عثمان محمد حسن

· أقتطف أدناه، بتصرف، ما سبق و كتبتُه عن حجم رواتب و امتيازات الدستوريين.. كي يعرف الناس حجم مأساة الشعب السوداني تحت نظام البشير و عصايته.. مع الوضع في الاعتبار أن الأرقام تشير إلى السعر الحقيقي للجنيه.. أو ما يُشار إليه ب( الجنيه القديم).. و ذلك لأن تسمية الجنيه ب( الجديد) هروب من الواقع المزري الذي انحط إليه الجنيه السوداني هذه الأيام.. و إليكم المقتطفات:-
· أطلعتنا صحيفة حريات الاليكترونية بتاريخ 7 أغسطس 2016 على الاعداد المهولة لطبقة الدستوريين العاملين.. لكنها لم تذكر لنا عدد الدستوريين المبعدين في عمليات الاحلال و الابدال المستمرة .. فعدد الدستوريين المبعدين عن كراسيهم لا يحصى منذ بداية أفول شمس السودان في 30/6/1989 ..
· سوف أكتفي بقراءة رواتب و امتيازات ( طبقة) الدستوريين الحاليين، مع الوضع في الحسبان أن أرقام الرواتب المعاشية و الامتيازات التي تُمنح للدستوريين السابقين إذا أضيفت إلى رواتب و امتيازات الدستوريين الحاليين، فربما بلغ الرقم مليار في مليار ونيف، أي ( واحد تريليون جنيها سودانياً و نيف) و الساقية لسة مدورة.. و لن تتوقف!
· في زمن ( الانقاذ)، يكون الدستوريون دائماً في وادي الرفاهية و الاستمتاع بكل ما يشتهون في الحياة بينما غاية عامة السودانيين الحصول على مال يغطي ( قفة الملاح) و كيس الدواء المواصلات و مصاريف عيال المدارس..
· و الدستوريون لا صلة لهم بالظرف الاقتصادي ضاق أم انفرج.. فالدستوريون ( طبقة خاصة) من المدللين دلالاً يفوق ما قد يتخيله غير العارفين ببواطن الأمور.. و ( الطبقة) هي:- الرئيس + نائباه + 7 من مستشاريه و مساعديه..+ 99 وزير فدرالي+ 450 برلماني+ 14 ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻠﺠﺎﻥ + رئيس ﺍﻟمجلس الوطني+ نائبان+ 17 ﻭﺍل + 17 ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻻﺋﻲ + 102 ﻭﺯﻳﺮاً ﻭﻻﺋياً + 850 ﻋﻀﻮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻻﺋي + 170 ﻣﻌﺘﻤﺪاً.. أي 1729 شخصاً
· عدا راتب السيد/ رئيس الجمهورية و رقمه، سري جداً، فإن جملة رواتب الدستوريين تبلغ حوالي 25 مليار جنيهاً للفدراليين + 26 مليار جنيهاً للدستوريين الولائيين أي حوالي 51 مليار جنيهاً في السنة...
· الرقم أعلاه لا يتضمن البدلات و الامتيازات.. حيث يمكن تقدير البدلات و الامتيازات بحوالي 13% من هذا المبلغ، فيرتفع الرقم إلى ما يقارب 67 مليار جنيهاً.. أو ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار سنوياً، باعتبار الدولار = 30 جنيهاً.. حالياً
· هناك بدلات إﺿﺎﻓﻴﺔ أخرى تُمنح لرﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﻧﺎﺋبيه ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ في أي ﺟﺰﺀ ﻣن السنة كما جاء في جدول رواتبهم و امتيازاتهم..!
· و من صحيفة حريات الاليكترونية أتصرف في نقل بعض الامتيازات التي يتم منحها للدستوريين متجاوزاً امتيازات أخرى طبيعية على مستوى العالم.. و أذكر فقط ما فيه شيئ من ( إنَّ) حيث يُمنح رئيس الجمهورية و نائبيه و ال 7 ( المبشرين بالجنة) ما يلي:- ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً ، ﺑﺪﻝ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً ، ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻫﻮ ﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﺴﺎﻭﻯ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ..
· لا أود التطرق إلى امتيازات اﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺚ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ اﺴﺘﻤﺮار ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ( ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ).. و لا أود أن أشير إلى ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.. ﻭ لا على اﺴﺘﻤﺮار ﺇﻣﺘﻴﺎﺯ ﺳﻴﺎﺭﺗﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ( ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ) ..
· و لا أحاول الحديث عن ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ للدستوري ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ و اﺴﺘﻤﺮار ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ( ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ).. وأترك الاشارة إلى ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ للدستوري ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ، ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ..
· و قد لا نستغرب في الغرض من وراء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.. إلا أننا نستغرب بشدة في تعليم أبناء الدستوري بالمؤسسات التعليمية ( ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ) ﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻣﺘﻴﺎﺯ تعليم الأبناء- حتى في التعليم الخاص- ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ..
· و نندهش في أن تكون هناك (( ﻀﻴﺎﻓﺔ ﺪﺍﺋﻤﺔ للدستوري)) ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.. و الضيافة تعني الصرف على المأكل و المشرب . و غيرهما مما نعلم عن كرم السودانيين للضيوف.. و هذا يعني أن الدستوري لا يتأثر بغلاء الأسعار مهما ارتفعت..!
· إذن، على ماذا يصرف الدستوريون تلك الرواتب إذا كان كل ما يحتاجون إليه تقدمه الدولة لهم ( مجاناً)..؟
· رواتب و امتيازات مهولة تؤخذ قهراً، أحياناً.. و بطرق غير مباشرة في كل الأحايين من شعب ثلاثة أرباع أفراده يعيشون تحت الفقر..
· !أيها الناس، إن الذين يحكموننا عصابة خطيرة من الواجب- شرعاً- الخروج إلى الشارع لإسقاطها!
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