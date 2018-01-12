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رواتب الدستوريين حوالي 67 مليار جنيه سنوياً.. و لا يتأثرون بالغلاء!!! بقلم عثمان محمد حسن

12-01-2018, 02:01 PM

عثمان محمد حسن
<aعثمان محمد حسن
تاريخ التسجيل: 30-12-2014
مجموع المشاركات: 130

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رواتب الدستوريين حوالي 67 مليار جنيه سنوياً.. و لا يتأثرون بالغلاء!!! بقلم عثمان محمد حسن

    02:01 PM January, 12 2018

    سودانيز اون لاين
    عثمان محمد حسن-
    مكتبتى
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    · عشان ما ننسى، لازم نعرف الحقيقة!

    · أقتطف أدناه، بتصرف، ما سبق و كتبتُه عن حجم رواتب و امتيازات
    الدستوريين.. كي يعرف الناس حجم مأساة الشعب السوداني تحت نظام البشير و
    عصايته.. مع الوضع في الاعتبار أن الأرقام تشير إلى السعر الحقيقي
    للجنيه.. أو ما يُشار إليه ب( الجنيه القديم).. و ذلك لأن تسمية الجنيه
    ب( الجديد) هروب من الواقع المزري الذي انحط إليه الجنيه السوداني هذه
    الأيام.. و إليكم المقتطفات:-

    · أطلعتنا صحيفة حريات الاليكترونية بتاريخ 7 أغسطس 2016 على
    الاعداد المهولة لطبقة الدستوريين العاملين.. لكنها لم تذكر لنا عدد
    الدستوريين المبعدين في عمليات الاحلال و الابدال المستمرة .. فعدد
    الدستوريين المبعدين عن كراسيهم لا يحصى منذ بداية أفول شمس السودان في
    30/6/1989 ..

    · سوف أكتفي بقراءة رواتب و امتيازات ( طبقة) الدستوريين الحاليين،
    مع الوضع في الحسبان أن أرقام الرواتب المعاشية و الامتيازات التي تُمنح
    للدستوريين السابقين إذا أضيفت إلى رواتب و امتيازات الدستوريين
    الحاليين، فربما بلغ الرقم مليار في مليار ونيف، أي ( واحد تريليون
    جنيها سودانياً و نيف) و الساقية لسة مدورة.. و لن تتوقف!

    · في زمن ( الانقاذ)، يكون الدستوريون دائماً في وادي الرفاهية و
    الاستمتاع بكل ما يشتهون في الحياة بينما غاية عامة السودانيين الحصول
    على مال يغطي ( قفة الملاح) و كيس الدواء المواصلات و مصاريف عيال
    المدارس..

    · و الدستوريون لا صلة لهم بالظرف الاقتصادي ضاق أم انفرج..
    فالدستوريون ( طبقة خاصة) من المدللين دلالاً يفوق ما قد يتخيله غير
    العارفين ببواطن الأمور.. و ( الطبقة) هي:-
    الرئيس + نائباه + 7 من مستشاريه و مساعديه..+ 99 وزير فدرالي+ 450
    برلماني+ 14 ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻠﺠﺎﻥ + رئيس ﺍﻟمجلس الوطني+ نائبان+ 17 ﻭﺍل + 17 ﺭﺋﻴﺲ
    ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻻﺋﻲ + 102 ﻭﺯﻳﺮاً ﻭﻻﺋياً + 850 ﻋﻀﻮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻻﺋي + 170
    ﻣﻌﺘﻤﺪاً.. أي 1729 شخصاً

    · عدا راتب السيد/ رئيس الجمهورية و رقمه، سري جداً، فإن جملة رواتب
    الدستوريين تبلغ حوالي 25 مليار جنيهاً للفدراليين + 26 مليار جنيهاً
    للدستوريين الولائيين أي حوالي 51 مليار جنيهاً في السنة...

    · الرقم أعلاه لا يتضمن البدلات و الامتيازات.. حيث يمكن تقدير
    البدلات و الامتيازات بحوالي 13% من هذا المبلغ، فيرتفع الرقم إلى ما
    يقارب 67 مليار جنيهاً.. أو ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار سنوياً،
    باعتبار الدولار = 30 جنيهاً.. حالياً

    · هناك بدلات إﺿﺎﻓﻴﺔ أخرى تُمنح لرﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﻧﺎﺋبيه ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ
    في أي ﺟﺰﺀ ﻣن السنة كما جاء في جدول رواتبهم و امتيازاتهم..!

    · و من صحيفة حريات الاليكترونية أتصرف في نقل بعض الامتيازات التي
    يتم منحها للدستوريين متجاوزاً امتيازات أخرى طبيعية على مستوى العالم..
    و أذكر فقط ما فيه شيئ من ( إنَّ) حيث يُمنح رئيس الجمهورية و نائبيه و
    ال 7 ( المبشرين بالجنة) ما يلي:-
    ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً ،
    ﺑﺪﻝ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً ،
    ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻫﻮ ﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
    ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ
    ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﺴﺎﻭﻯ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ..

    · و يُمنح ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ما يلي:-
    ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً،
    ﺑﺪﻝ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً،
    ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻫﻮ ﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
    ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ
    ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﺴﺎﻭﻯ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ .

    · ﻳﻤﻨﺢ ﺷﺎﻏﻠﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺪﻻﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣن
    السنة كما يلي:
    ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً،
    ﺑﺪﻝ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً ، ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻪ
    ﻭ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ،
    ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ الدستوري و ﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
    ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ
    ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﻌﺎﺩﻝ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ .

    · لا أود التطرق إلى امتيازات اﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺚ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ
    ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ اﺴﺘﻤﺮار ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ (
    ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ).. و لا أود أن أشير إلى ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻭ
    ﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.. ﻭ لا
    على اﺴﺘﻤﺮار ﺇﻣﺘﻴﺎﺯ ﺳﻴﺎﺭﺗﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ( ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ) ..

    · و لا أحاول الحديث عن ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ للدستوري ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ
    ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ و اﺴﺘﻤﺮار ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ( ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ
    ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ).. وأترك الاشارة إلى ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ للدستوري ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ، ﺑﻜﺎﻣﻞ
    ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ..

    · و قد لا نستغرب في الغرض من وراء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
    ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.. إلا أننا نستغرب بشدة في تعليم أبناء الدستوري
    بالمؤسسات التعليمية ( ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ) ﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭ أن
    ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻣﺘﻴﺎﺯ تعليم الأبناء- حتى في التعليم الخاص- ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ
    ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ..

    · و نندهش في أن تكون هناك (( ﻀﻴﺎﻓﺔ ﺪﺍﺋﻤﺔ للدستوري)) ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ
    ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.. و الضيافة تعني الصرف على المأكل و المشرب . و
    غيرهما مما نعلم عن كرم السودانيين للضيوف.. و هذا يعني أن الدستوري لا
    يتأثر بغلاء الأسعار مهما ارتفعت..!

    · إذن، على ماذا يصرف الدستوريون تلك الرواتب إذا كان كل ما يحتاجون
    إليه تقدمه الدولة لهم ( مجاناً)..؟

    · رواتب و امتيازات مهولة تؤخذ قهراً، أحياناً.. و بطرق غير مباشرة
    في كل الأحايين من شعب ثلاثة أرباع أفراده يعيشون تحت الفقر..

    · !أيها الناس، إن الذين يحكموننا عصابة خطيرة من الواجب- شرعاً-
    الخروج إلى الشارع لإسقاطها!
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