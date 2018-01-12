12-01-2018, 02:01 PM

عثمان محمد حسن

عثمان محمد حسن

تاريخ التسجيل: 30-12-2014

مجموع المشاركات: 130 للتواصل معنا FaceBook

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رواتب الدستوريين حوالي 67 مليار جنيه سنوياً.. و لا يتأثرون بالغلاء!!! بقلم عثمان محمد حسن

02:01 PM January, 12 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

مكتبتى

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· عشان ما ننسى، لازم نعرف الحقيقة!



· أقتطف أدناه، بتصرف، ما سبق و كتبتُه عن حجم رواتب و امتيازات

الدستوريين.. كي يعرف الناس حجم مأساة الشعب السوداني تحت نظام البشير و

عصايته.. مع الوضع في الاعتبار أن الأرقام تشير إلى السعر الحقيقي

للجنيه.. أو ما يُشار إليه ب( الجنيه القديم).. و ذلك لأن تسمية الجنيه

ب( الجديد) هروب من الواقع المزري الذي انحط إليه الجنيه السوداني هذه

الأيام.. و إليكم المقتطفات:-



· أطلعتنا صحيفة حريات الاليكترونية بتاريخ 7 أغسطس 2016 على

الاعداد المهولة لطبقة الدستوريين العاملين.. لكنها لم تذكر لنا عدد

الدستوريين المبعدين في عمليات الاحلال و الابدال المستمرة .. فعدد

الدستوريين المبعدين عن كراسيهم لا يحصى منذ بداية أفول شمس السودان في

30/6/1989 ..



· سوف أكتفي بقراءة رواتب و امتيازات ( طبقة) الدستوريين الحاليين،

مع الوضع في الحسبان أن أرقام الرواتب المعاشية و الامتيازات التي تُمنح

للدستوريين السابقين إذا أضيفت إلى رواتب و امتيازات الدستوريين

الحاليين، فربما بلغ الرقم مليار في مليار ونيف، أي ( واحد تريليون

جنيها سودانياً و نيف) و الساقية لسة مدورة.. و لن تتوقف!



· في زمن ( الانقاذ)، يكون الدستوريون دائماً في وادي الرفاهية و

الاستمتاع بكل ما يشتهون في الحياة بينما غاية عامة السودانيين الحصول

على مال يغطي ( قفة الملاح) و كيس الدواء المواصلات و مصاريف عيال

المدارس..



· و الدستوريون لا صلة لهم بالظرف الاقتصادي ضاق أم انفرج..

فالدستوريون ( طبقة خاصة) من المدللين دلالاً يفوق ما قد يتخيله غير

العارفين ببواطن الأمور.. و ( الطبقة) هي:-

الرئيس + نائباه + 7 من مستشاريه و مساعديه..+ 99 وزير فدرالي+ 450

برلماني+ 14 ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻠﺠﺎﻥ + رئيس ﺍﻟمجلس الوطني+ نائبان+ 17 ﻭﺍل + 17 ﺭﺋﻴﺲ

ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻻﺋﻲ + 102 ﻭﺯﻳﺮاً ﻭﻻﺋياً + 850 ﻋﻀﻮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻻﺋي + 170

ﻣﻌﺘﻤﺪاً.. أي 1729 شخصاً



· عدا راتب السيد/ رئيس الجمهورية و رقمه، سري جداً، فإن جملة رواتب

الدستوريين تبلغ حوالي 25 مليار جنيهاً للفدراليين + 26 مليار جنيهاً

للدستوريين الولائيين أي حوالي 51 مليار جنيهاً في السنة...



· الرقم أعلاه لا يتضمن البدلات و الامتيازات.. حيث يمكن تقدير

البدلات و الامتيازات بحوالي 13% من هذا المبلغ، فيرتفع الرقم إلى ما

يقارب 67 مليار جنيهاً.. أو ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار سنوياً،

باعتبار الدولار = 30 جنيهاً.. حالياً



· هناك بدلات إﺿﺎﻓﻴﺔ أخرى تُمنح لرﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﻧﺎﺋبيه ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ

في أي ﺟﺰﺀ ﻣن السنة كما جاء في جدول رواتبهم و امتيازاتهم..!



· و من صحيفة حريات الاليكترونية أتصرف في نقل بعض الامتيازات التي

يتم منحها للدستوريين متجاوزاً امتيازات أخرى طبيعية على مستوى العالم..

و أذكر فقط ما فيه شيئ من ( إنَّ) حيث يُمنح رئيس الجمهورية و نائبيه و

ال 7 ( المبشرين بالجنة) ما يلي:-

ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً ،

ﺑﺪﻝ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً ،

ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻫﻮ ﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ

ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ

ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﺴﺎﻭﻯ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ..



· و يُمنح ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ما يلي:-

ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً،

ﺑﺪﻝ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً،

ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻫﻮ ﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ

ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ

ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﺴﺎﻭﻯ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ .



· ﻳﻤﻨﺢ ﺷﺎﻏﻠﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺪﻻﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣن

السنة كما يلي:

ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً،

ﺑﺪﻝ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ نقداً ، ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻪ

ﻭ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ،

ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ الدستوري و ﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ

ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ

ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﻌﺎﺩﻝ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ .



· لا أود التطرق إلى امتيازات اﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺚ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ اﺴﺘﻤﺮار ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ (

ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ).. و لا أود أن أشير إلى ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻭ

ﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.. ﻭ لا

على اﺴﺘﻤﺮار ﺇﻣﺘﻴﺎﺯ ﺳﻴﺎﺭﺗﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ( ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ) ..



· و لا أحاول الحديث عن ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ للدستوري ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ

ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ و اﺴﺘﻤﺮار ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ( ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ

ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ).. وأترك الاشارة إلى ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ للدستوري ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ، ﺑﻜﺎﻣﻞ

ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ..



· و قد لا نستغرب في الغرض من وراء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.. إلا أننا نستغرب بشدة في تعليم أبناء الدستوري

بالمؤسسات التعليمية ( ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ) ﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭ أن

ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻣﺘﻴﺎﺯ تعليم الأبناء- حتى في التعليم الخاص- ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ

ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ..



· و نندهش في أن تكون هناك (( ﻀﻴﺎﻓﺔ ﺪﺍﺋﻤﺔ للدستوري)) ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.. و الضيافة تعني الصرف على المأكل و المشرب . و

غيرهما مما نعلم عن كرم السودانيين للضيوف.. و هذا يعني أن الدستوري لا

يتأثر بغلاء الأسعار مهما ارتفعت..!



· إذن، على ماذا يصرف الدستوريون تلك الرواتب إذا كان كل ما يحتاجون

إليه تقدمه الدولة لهم ( مجاناً)..؟



· رواتب و امتيازات مهولة تؤخذ قهراً، أحياناً.. و بطرق غير مباشرة

في كل الأحايين من شعب ثلاثة أرباع أفراده يعيشون تحت الفقر..



· !أيها الناس، إن الذين يحكموننا عصابة خطيرة من الواجب- شرعاً-

الخروج إلى الشارع لإسقاطها!

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