20-03-2018, 05:25 PM

أمل الكردفاني

أمل الكردفاني

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) رسالة من مجهول حول مقال لا تتزوج سودانية بقلم د.أمل الكردفاني

05:25 PM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

مكتبتى

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هذه الرسالة وردتني في الايميل كتعليق على مقالي السابق .. لا تتزوج سودانية .. وسأنقلها لكم كما هي





لن أتزوج امراة سودانية مرةأخري ..إالا أذا



السلام عليكم



د. أمل الكردفاني



أرسل اليك هذه الخاطرة. لو تصلح للتشر



عن نجربة مريرة مررت بها من وزجتي التي تركتني وتزوجت من عيري



اسف لن استكيع ان أعطيك اسمي لحساسية الموفق



مع تقديري لمقالك بهذا الخصوص







لن أتزوج مرة أخري إمراة سودانية ..إلا إذا



...





نحن تربينا علي أن المراة السودانية عندما تصبح أم تتفاني في الحفاظ علي بيتها وتضحي من أحل أبناءها وتتحمل حتي لو كان الرجل فقيرا تدبر معه لقمة العيش وتعمل وتساعد في مصاريف البيت وتدبر ولا تشتكي كما عبر عنها الشاعر في قصة أم الحسن زوجة عّم عبد الرحيم .. وكذلك الزوجة تتحمل زوجها حتي لو كان ضائعا عربيدا سكيرا تستر عليه وهي تعلم أن معدن الرجل السوداني أصيل وستأتي يوم وينتبه الي أسرته .وكانت المرة السودانية تتشمر وتربط الطرحة في وسطها وتقاتل من أجل اسرتها بل تقشقش دموعها ليلا ولا تري إطفالها معانتها الشخصية ولو كانت ظلما من زوجها حتي تخرج للمجتمع أطفال معافين سعدين ناجحين في حياتهم ..



ولكن ما ذَا جري لحواء السودان لماذا تغيرت بالسرعة المخيفة هذه..ولا أقول كلهن بل بعضهن .. أصبحت مادية سطحية تبيع زوجها بأي سراب وكلام معسول من اَي خادع لعوب وبعد قليل يأتي الندم يوم لا ينفع الندم .. و منهن يعملن علاقة حب مع شخص ما في بداية حياتها العاطفية فإذا شخص آخر صادق في الزواج و وضعة كويس تبيع الاول تبداء حياتها مع الزواج وتنتظر اذا تحسن وضع الاول باعت روجها الذي بني معها أسره بالصدق والتضحية وصرف عليها دم قلبه تتركه فقد لانه حياته المادية صعفت، وترجع الي حبيبها الذي تركته عندما كان شاب لا يمكن شي والآن وضعه تحسن .



ياتري ما السبب في هذه الروح المادية الآي سرت في نفوس نساء السودان هل هي الهبة المالية من الاغتراب والتغيير المادي الذي حدذ في السودان أو من المسلسلات التي تصور السعادة في الخيانة الزوجة والحياة المادية مثل مهند ونور .. هذه المسلسلات التي لم يكن المجتمع السوداني متحصن لها ..هذه الظاهرة تحتاج الي دراسة اجتماعية.



كما هنالك قضية خطيرة جدا يتفجاء بها الشاب المتزوج حديثا من سودانية لعوب، عندها يدخل عليها وليس له الخبرة ..فيجدها فاقدة العذرية فيضرب رأسه ماذا يفعل يتكلم أم يسكت ويتألم ويعمل فيها غير فاهم حتي ينفضح وسط أهله بسوء اختياره ،،وهي بهذا التصرف النبيل والسترة لها ولأهلها هي تفهم غلط أنه لايدري وهي خدعته وهو إنسان ضعيف أو عر وبمرور الأيام تقوي عينها وتزداد وقاحة الي ان تخرب أسرتها..



المصيبة الكبيري التي تواجه الرجل السوداني في بلاد الغربة وخاصة في بلاد الغرب قصص لا تصدق وهي أغرب من الخيال تعملها بعض السودانيات في أزواجهن وخاصة أن القانون في الدول الغربية يقف في صف المرأة فتستغله أسوأ استغلال وتبهدل الرجل أسوأ بهدله .لا يستطيع أن يحكي حتي لأقرب الناس اليه .يقفد قوة الرد عليها لانه لو رد عليها بما تمليه ثقافته ورجولته سيزيد الطين ويعاقب بالقانون ويفقد أولاده وهذا ما تريده هي، ولو سكت يظلم ظلم الحسن والحسين وللاسف اذا استغاث بأهلها سيكون أول الوافقين معها أبوها وأهلها بما تمطره عليهم من الدولارات التي تعمي عيونهم.. وبعدها تلعب علي حل شعرها لا من شاف لا من دري في بلاد الغرب ..وانت تري أم عيالك سلوكها يتغير وهي تحضن أطفالك رغما عنكم بقوة القانون ولا تستطيع أن تفعل شئ غير الالم والألم المر..



وأنت تكون قد أتيت بها من وحلها في السودان وعملت لها أقامة وأخذت جنسية دولة غربية وصرفت عليها ماصرفت تتركك وتاني بشخص ثاني عشقها السابق أو اَي حيوان أخر خدعها بكلمتين معسولتين أو بمال زائل تأتي به في بيتك و وسط أطفالك وهي قد تكون أخرجتك بالقانون من بيتك الذي أسسته بجهد وشقي السنين.. وانت تألم ولا تستطيع أن تأخذ اولادك ويمكن أن تتبلي عليك وتحرمك من شوفتهم وما عليك الا أن تلوك الصبر



وللاسف انت تكتشف علاقتها بعد فوات الأوان بشخص وهي لسع في عصمتك وثم تتزوج بعد العدة مباشرة دا أذا صبرت واكملت االعدة، والحيوان الذي أتت به سيكون سعيدا لانه سيأخذ إقامة في الغرب ولا يصرف عليها بل هي من تصرف عليه من هبلها،ولا تكلفة غير كلمتين حلوتين تضغضغ المشاعر.. وتكون جريرتك انك غير رومانسي وما بتعرف تقول كلام حلو رغم انك تعبر عن حبك لأسرتك كما تعملت من أهلك، بالتفاني لاسرتك بحسن المعشر طول سنين عدا وبكمية من أحلي الأبناء وهي لايمها إن كانت بنتها عروس أو ولدها شحط طوله يلامس عنان السماء .. المهم عندها حب الكبر والوضع المادي المريح والمزاج العالي والاستفادة من الحرية .. وما عليك انت إالاالصبر كصبر أيوب أو أكثر.



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وبعد كل هده التجربة المريرة أعذروني أهلي السودانيون لن أستطيع أن أتزوج من حواء السودان مرة أخري ولن أثق فيها ..لو قلتوا اتزوج بت أصول فكانت تجربتي مع بت أصول أو قلتم تزوج متعلمة فهي متعلمة ومتدينة ..الخ



لن أغير رأيي إلا اذا عمل المتخصصون علي دراسة حالة حواء السودان وأعطوا الحلول والمواثيق المغلطة أن هذه الحالة طارئة وظروف قاهرة وحالات نفسية تمر بها المرأة السودانية أو عين أصابتها ...والعلاج كدا وكدا...و تثبت حواء السودان عكس وضعها هذا وتصلح من هذه الحالة، حالة الطلاق الغير مبرر وتعيد سرتها الأولي مثل أمهاتها وحبوباتها والي ذلك الحين سأظل أعتزل نساء السودان ..

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