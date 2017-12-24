24-12-2017, 10:32 PM

حمد مدنى

حمد مدنى

تاريخ التسجيل: 04-12-2014

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رسالة مانديلا .. لجميع السودانيين .. هل يفعلها البشير .. ؟؟ بقلم حمد مدنى

10:32 PM December, 24 2017 سودانيز اون لاين

حمد مدنى-

مكتبتى

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قلة من الناس ربما اطلعوا عليها .. الاحداث الجسام التى يمر بها الوطن السودان ذكرتنى بها .. اذكر اننى حينما قراتها للمرة الاولى استوقفنى النفس التصالحى الذى شاع فى ثناياها .. و فيها من ادب السباسة و الكياسة ما يعجز المرء عن تقريظه و مدحه .. كيف لا و هى تحمل عصارة تجربة انسانية و نضالية مريرة سجلها التاريخ الانسانى باحرف من نور .. ؟؟

قد رغبت هنا فى نشر مقاطع منها .. ففيها من المواعظ و الحكم الشئ الكثير الذى نهديه الى سياسينا فى السودان المنكوب بهم حكومة كانوا ام معارضين لها .. فالكل اصبح بحاجة الى انقاذ .. ؟؟

يبدا مانديلا رسالته باعتذار ينم عن ادب رفيع .. ( بسبب الخوض فى شئونكم الخاصة ) كما يقول فى رسالته .. ثم يسوق مبررا ذلك التدخل قائلا : سامحونى ان كنت دسست انفى فيما لا ينبغى التقحم فيه لكننى احسست ان واجب النصح اولا و الوفاء ثانيا لما اوليتمونا اياه من مساعدة ايام مقارعة الفصل العنصرى يحتمان على رد الجميل و ان كان ذلك بابداء رائ محصته التجارب و

عجنته الايام و انضجته السجون .. ؟؟

ثم يمضى مانديلا فى وصف لحظات مليئة بالدراما قائلا : لا زلت اذكر ذلك اليوم بوضوح .. كان يوما مشمشا من ايام كيب تاون خرجت من السجن بعد ان سلخت بين جدرانه عشرة الاف يوم .. خرجت الى الدنيا بعد ان ووريت عنها سبعة و عشرين حجة لاننى حلمت ان ارى بلادى خالية من الظلم و القهر و الاستبداد .. و رغم ان اللحظة امام سجن فكتور فستر كانت كثيفة على المستوى

الشخصى اذ سارى وجوه اطفالى و امهم بعد كل هذا الزمن .. ؟؟ الا ان السؤال الذى ملا جوانحى حينها هو كيف سنتعامل مع ارث الظلم لنقيم مكانه عدلا .. ؟؟ اكاد احس ان هذا السؤال هو ما يقلقكم اليوم .. لقد خرجتم حديثا من سجنكم الكبير .. وهوسؤال قد تحدد الاجابة عليه طبيعة الاتجاه الذى ستنتهى اليه ثوراتكم .. ثم تنساب الحكم .. فتجرى على لسان الرجل الكبير الذى عصرته

التجارب فيقول : ان اقامة العدل اصعب بكثير من هدم الظلم .. فالهدم عمل سلبى و البناء عمل ايجابى او على لغة احد مفكريكم - حسن الترابى - فان احقاق الحق اصعب بكثير من ابطال الباطل .. ان لا اتحدث العربية للاسف .. لكن ما افهمه من الترجمات التى تصلنى عن الجدل السياسى اليومى عنكم تشئ بان معظم الوقت عندكم ضائع فى سب و شتم كل من كان له صلة تعاون بالنظام

البائد و كان الثورة لا يمكن ان تكتمل الا بالتشفى و الاقصاء .. كما يبدو لى ان الاتجاه العام عندكم يميل الى استثناء و تبكيت كل من كان له صلة قريبة او بعيدة بالانظمة السابقة .. و هذا امر

خاطئ فى نظرى .. انا اتفهم الاسى الذى اعتصر قلوبكم و اعرف ان مرارات الظلم ماثلة .. الا اننى ارى ان استهداف هذا القطاع الواسع من مجتمعكم قد يسبب للثورة متاعب خطيرة فمؤيدو

النظام السابق كانوا يسيطرون على المال العام .. و على مفاصل الامن و الدولة و علاقات البلد مع الخارج .. فاستهدافهم قد يدفعهم الى ان يكون اجهاض الثورة اهم هدف لهم فى هذه المرحلة التى تتميز عادة بالهشاشة المنية و غياب التوازن..انتم فى غنى عن ذلك .. ؟؟

احبتى : ان انصار النظام السابق هم فى النهاية مواطنون ينتمون لهذا البلد مثلكم .. فاحتواؤهم و مسامحتهم هى اكبر هدية للبلد فى هذه المرحلة .. ثم انه لا يمكن جمعهم و رميهم فى البحر او

او تحييدهم نهائيا .. ثم ان لهم الحق فى التعبير عن انفسهم و هو حق ينبغى احترامه من ابجديات ما بعد الثورة .. ارى ان ما يزعجكم ان تروا ذات الوجوه التى كانت تنافق النظام السابق تتحدث

اليوم ممجدة الثورة و التغيير لكن الاسلم ان لا تواجهوهم بالتبكيت اذا مجدوا الثورة بل شجعوهم على ذلك حتى تحيدوهم و ثقوا ان المجتمع فى النهاية لن ينتخب الا من ساهم فى ميلاد حريته .. ان

النظر الى المستقبل و التعامل معه بواقعية اهم بكثير من الوقوف عند تفاصيل الماضى المرير .. ؟؟

يصل مانيلا الى اكثر النقاط حساسية فيعالج (ذهنية الثار) و مخاطرها على المجتمع قائلا : اذكر جيدا اننى عندما خرجت من السجن كان اكبر تحد يواجهنى هو ان قطاعا واسعا من السود كانوا

يريدون ان يحاكموا كل من كانت له صلة بالنظام السابق .. لكننى وقفت دون ذلك و برهنت الايام ان هذا الخيار كان الامثل .. و لولاه لانجرفت جنوب افريقيا اما الى الحرب الاهلية او

الدكتاتورية من جديد .. ؟؟ لذلك شكلت لجنة الحقيقة و المصالحة التى جلس فيها المعتدى و المعتدى عليه و تصارحا و سامح كل منهم الاخر .. انها سياسة مرة لكنها ناجحة .. ارى انكم بهذه

تصارحا و سامح كل منهم الاخر .. انها سياسة مرة لكنها ناجحة .. ارى انكم بهذه الطريقة_و انتم ادرى فى النهاية_سترسلون رسائل اطمئنان الى المجتمع الملتف حول الدكتاتوريات الاخرى

الا خوف على مستقبلهم فى ظل الديمقراطية و الثورة (وهنا لب الرسالة كلها ) مما يجعل الكثيرين من المنتفعين يميلون الى التغيير .. كما قد تحجمون خوف و هلع الدكتاتوريات من طبيعة و حجم

ما ينتظرها .. تحيلوا لو اننا فى جنوب افريقيا ركزنا - كما تمنى الكثيرون - على السخرية من البيض و تبكيتهم و استثنائهم و تقليم اظافرهم .. لو حصل ذلك لما كانت قصة جنوب افريقيا ةاحدة من اروع قصص النجاح الانساني اليوم .. ؟؟

و هكذا تمضى رسالة مانديلا الى ان يرد الينا يضاعتنا قائلا : اتمنى ان تستحضروا قولة نبيكم : اذهبوا فانتم الطلقاء .. انتهت رسالة مانديلا

ارجو ان نقرا هذه الرسالة التى ارسلها مانديلا الى الثوار فى تونس و مصر بعد نجاح ثورتيهما و كانت الرسالة مكتوبة بتاريخ 2011/7/15 بكثير من التامل و التانى تجاهلها المصريين و بالتحديد جماعة الاخوان المسلمين فاضاعوا ثورتهم و عمل بها التوانسة و بالتحديد جماعة النهضة الاسلامية فعبروا بها و ببلادهم تونس الى بر الامان و ما زالوا فى الطريق الصحيح سائرون .. ؟؟

و اكاد اجزم ان هذه الرسالة موجهة الينا نحن السودانيين قبل التونسيين و المصريين لما نحن فيه من وضع الجميع فيه مازوم .. حكومة تبحث عن الانقاذ و معارضة تفكر فى الانتقام .. و اغلبية صامته حائرة بين هؤلاء و اولئك و قلبها على الوطن .. ففي هذه الرسالة من الحكم و المواعظ و المعاني ما يعجز المرء عن اغفاله .. فهلا اعدنا قراءتها مثنى و ثلاث و رباع فهى كما هى

مخصصة للثوار حينها فى تونس و مصر .. هى اخص ما تكون موجهة لنا نحن السودانيين اجمعين بكل الطوائف و الاحزاب و اللامنتمين بتمعن شديد وعقل صافى و قلب صادق محب لبلده .. ولاهل بلده اصحاب الطباع الاصيلة .. و المرجو عند الله لقيادة الفافلة البشرية .. فالوطن تتلاطمه الامواج و يوشك على الغرق .. فهل يتدارك العقلاء امره و قيادته الى بر الامان .. ؟؟

و لتكن البداية من الرئيس البشير نفسه باعتذار الى الامة السودانية عن كل اخطاء الانقاذ بحق الشعب السودانى و الدمار الذى اصاب الوطن و المواطن من سياساتها الفاشلة و مما لحق بالوطن من تقسيم و تفكيك و انهيار اقتصادى و سياسى و ثقوب فى النسيج الاحتماعى و من ثم الاعتذار بصورة حاسمة عن فخ الترشيح لولاية جديدة يعدها له اولئك الكاذبون عليه و المنتفعون من هكذا وضع و الخائفون من التغيير و الحساب و الاصرار من الرئيس نفسه علي عدم تغيير الدستور من اجل اعادة ترشيحه لفترة اخرى بحجة رغبة الشعب السودانى فى اعادة ترشيح البشير او حجة الضغوط عليه فكل هذا كذب و تلفيق فالتغيير قد اصبح هو الحل الوحيد لكل مشاكل الوطن .. عدم التجديد للبشيرهى رغبة شعبية عارمة .. فما يقارب الثلث قرن من الزمان كانت كافية للبشير من اجل احداث التغيير و النهضة بالوطن و اللحاق بالدول النامية بدلا من النائمة .. ؟؟ و من ثم مصارحة جماعية من الصادق و الميرغنى و باقى السياسيين و باختلاف توجهاتهم على اخطائهم بحق الامة السودانية و من ثم مصالحة بنفس سيناريو جنوب افريقيا .. فكما كان فى جنوب افريقيا ظالمين و مظلومين فهنا نفس الوضع فالظالم هنا هى جماعة الجبهة الاسلامية سابقا ( المؤتمر بفرعيه و ما تناسخ منهما حاليا ) تلك الجماعة التى ظلمت الامة السودانية بكل مكوناتها بانقلابها العسكرى ليلة 30 يونيو 1989 و الذى استولت به على مقدرات و مكتسبات الوطن .. ؟؟

و لنكتب جميعا قصة الحقيقة و عودة الوعى .. و لنعلن ميلاد جديد للوطن و الامة السودانية و ذلك بدلا من الاستهداف و الاقصاء و بدلا من التفكير فى الانتقام .. ؟؟

نسال الله الكريم ان يهدى الجميع .. حكومة و معارضين لها من اجل هذا البلد السمح و من اجل اولئك الصامتين ( حزب الصابرين ) لما فيه الخير لهذا الوطن الطيب باهله و الذى لا يستحق

ما الم به من جحود ابنائه به و عليه .. و ان يجلى عنا هذا الطوفان الذى نحن فيه .. من اجل اولئك الناس الطيبين الاصلاء .. ؟؟



حمد مدنى



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