27-12-2017, 11:22 PM

باب الله كجور

باب الله كجور

تاريخ التسجيل: 10-02-2017

مجموع المشاركات: 13 للتواصل معنا FaceBook

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رسالة لمن يهمهم الامر . بقلم باب الله كجور

11:22 PM December, 27 2017 سودانيز اون لاين

باب الله كجور-sudan

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من التاريخ ناخذ العبر للحاضر والمستقبل لانه يغرس في النفوس الكثير من القيم الاخلاقية مثل حب الحقيقة والتعلق بالحرية ويلعب دور فى التربية الوطنية ويصنع جيل له راس مال رمزي يعرف كيف يدافع عن حقوقه ونفسه وكرامته تجاه اي اعتداء غاشم .

الايام تمضي والساعات تتناقص وتمر وفي مثل هذا اليوم ٢٧ديسمبر ١٩١٧تم القضاء على الثورة واعدام السلطان عجبنا بن اروجا بن سبا وليس في الافق ما يشير او يوحي ان مجتمع اما بالمناطق المحررة سيحتفل بهذه الذكرى المجيدة والسؤال الذى يتبادر الى الاذهان يقول هل نسي اما السلطان الذي فداهم بروحه وتضحيات كلكون سباي وعزيمة لماي ماميو وشجاعة امادى قدوف وفراسة اقوو نامينا وقدرات ادريس سلوف القتالية وكر وفر كورجلا وبلوور وصمود دقوو ارجام وتمر سانى وقدام الفور وارشين قدام وجيل (سالو تاريفا ) اصحاب العصامات الحمراء الذين صعدو جبل دوما يترصدون تحركات العدو الذى ظل يتربص بهم وينتظر ويتحين الفرص للنيل منهم بعد ان اقسموا انهم لم ولن يتركوا السلطان يواجه مصيره لوحده فوقفو في وجهه المستعمر الظالم الاثم الجاثم على الصدور واصرار الاميره مندي بنت السلطان عجبنا التى الهبت حماس الرجال وقاتلت معهم في الصفوف الاماميه وصبر سايين كوردار وابنه اريى اخر قيادات الثورة الذان رفضا والاستسلام فتم انزالهما بالقوة من جبل جلفدي ونقلهما الى الابيض وحبسهما حبسا مشددا حتى ماتا في غياهب سجون المستعمر فياحفاد وحفيدات وابناء وبنات الثائر دار جول جليفى (ابو نحله ) قائد ثورة ١٩٠٨ وابطال ثورة اللواء الابيض ١٩٢٤ اردو بيقو وفومو وجام ومرتين دباي والناظر صاحب الكاريزما /امينا دردمه والمك الزعيم/قاو ادين والناظر اليوزباشي (النقيب ) كندة كربوس بمبس قائد ثورة تغيير المفاهيم وباعث النهضة والحداثة في مجتمع ريفي سلارا عامه اما خاصة والاب فيليب عباس غبوش السياسي المحنك ورائد الحراك المدني لشعب النوبة والقائد محمد جمعة قائد ملحمة تلشي ومكوك وشيوخ اما فى كل القرى فى النتل شرق،شمال ، جنوب وفي كرمتى طلباى، كوشى، الحجيرات ،الفراقل وفى كلارا ولل ،فوني ،كورا ،امقدي ،كوريج وفي تنديه اورنقي ،قاو،نقطه ،افونج ،داسلنق ،كشل ،فارشى وفي سلارا ،ادر ،دوما ،شيبي ،دونكوي ،كندرا ،ارنق ،الكوك (فودونق ) ، دومانق (شرك الغزال )،تونقلانق (الزلطايا) وفي حجر السلطان ( شيرونق بشيى ) وكلامي ،وفي الفوس كوريانق ، فويار وفي ككره علينا ان ندرك مغزى ومعنى ونفهم المثل الشعبي السوداني المتداول في الوسط والشمال والذى يقول(البكى بحررو اسيادو )وهذا يعني ان نولى امر الاحتفال بمرور مئة عام على ثورة السلطان عجبنا واحياء ذكرى الشهداء المزيد من الاهتمام بالذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان فالسلطان عجبنا ليس اقل شانا مما يحتفل بهم ويسمى بأسمائهم الشوارع والطرقات والمؤسسات التعليمية ويقام لهم النصب التذكارية في الساحات العامة والمتاحف ويكفينا شرفا ان السلطان واجهة الاله الحربية الفتاكة لجيش الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس دون خوف او وجل في معارك بطوليه تحكى عظمة شعب اختار لنفسه وبنفسه الشرف العالى الرفيع ورفض الاستكانه لارادة المستعمر وهو في اوج سطوته وقوته فلنشمر من سواعد الجد لنحتفل بهولاء الاشاوس فالتاريخ لن يرحم والجيل القادم لن يغفر لنا اذا تهاونا في ان نحيى هذه الذكرى.

جبال النوبة

الدلنج سلارا.

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