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بخيت النقر البطحاني

بخيت النقر البطحاني

تاريخ التسجيل: 08-03-2014

مجموع المشاركات: 18 للتواصل معنا FaceBook

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رسالة عاجلة للشعب السوداني بقلم بخيت النقر البطحاني

05:34 AM December, 27 2017 سودانيز اون لاين

بخيت النقر البطحاني-

مكتبتى

رابط مختصر رسالة عاجلة من بخيت النقر البطحاني للشعب السوداني شيباً و شباباً رجالاً و نساءً.



عزيزي المواطن لن يأتي شعب اخر ليغير الحال و الواقع الذي نعيشه وواقع الحال يغني عن السؤال بل يجب على كل مواطن حماية الوطن من العدوان الداخلي و الخارجي و الكل يعلم مدى ضراوة و شراسة الاعتداء الذي تم من قبل هذا النظام الظالم على الوطن في كل جوانب الحياة .

عليكم بثورة تجتاح البلاد بأكملها يوم اعادة انتخاب البشير هو اليوم الافضل لانهاء حكمه الفاشل.



يرى البعض من حق المواطن عمر البشير ان يرشح نفسه

في ذلك اليوم ومن حق الشعب ان يرفضه وان يسقطه قبل ذلك اليوم بكثير، فالأيام حبلى و ستلد ثورة تطيح بالبشير وعصابته المجرمة الفاسدة المفسدة ، و ذلك بان يجتمع كل المواطنين من سكان اي حي في اي مدينة او قرية و ان يقرروا وحدتهم وعزمهم لمحاصرة المؤيدين للباطل والمستفيدين من النظام لشل حركتهم و بذلك يكون تم شلل كامل للنظام الغاشم و اتباعه من المنتفعين و المستهبلين و أنتم ادرى بهم من غيركم و ان يحمي اهل الحي حيهم من الدخلاء و عمل لجان لمراقبة الغرباء و القبض عليهم و التحقق من هويتهم لمنع التخريب او الأضرار بالممتلكات العامة او الخاصة و ان تكون المسيرات و المظاهرات سلمية داخل كل حي و ليس خارجه حتى لا يندس اذناب النظام للتخريب و تشويش الصورة المشرقة للثورة و تصوير الأحداث و رفعها للشعب على وسائل التواصل الاجتماعي و الاعلام و خروج المواطنين في كل أنحاء السودان و في كل شبر من ارض الوطن في يوم انتخاب البشير هو اليوم الانسب لإنهاء حكم الطاغية واسقاط كل رموز الفساد المؤيدة له و كل رموز الأحزاب الفاشلة و الحركات المسلحة الهزيلة و خروج المواطنين في حشود هادرة في كل القري و الأحياء و المدن في وقت واحد في يوم اعادة انتخاب البشير سيكون يوم سقوط رمز الفساد و الاستبداد

و سيعجز زبانية النظام عن مجابهة الشعب بأثره وعدد المؤيدين سيقل بمجرد ما تظهر قيمة الحرية ونبشركم بان معظم أبناءكم في القوات النظامية ( القوات المسلحة و قوات الامن و قوات الشرطة و قوات الدعم السريع ) هم معكم في خندق واحد من اجل مصلحة الوطن .و عندما تكون المبادرة منكم ستجدونهم يحمون ظهركم و يحمون أمن الوطن من الاختراق و التدخل الذي يضر بالوطن و المواطنين . و الناس في كل حي يعرفوا القوي الامين حقاً و صدقاً من بينهم و سحقاً للمتسلقين و اصحاب الهتافات و الشعارات الزائفة .و إسقاط البشير واجب وطني و اخلاقي لان البشير هو من يحمي الفاسدين و يمنع عقوبتهم واهدر موارد البلاد و خرب الوطن ، و حزبه المؤتمر الوطني يقود الوطن الى الجحيم. لقد اصبح الحال لا يمكن الصبر عليه و فاض الكيل بالشعب و اصبح يخدم زمرة من الشرهين حيث يدفع دون مقابل لخدمة او واجب لوطن واصبح بلدنا السودان يتحكم فيه اللصوص و المجرمين و بالقانون و باسم النظام و تحت مظلة هيبة الدولة ترتكب الفظائع و تنهب الثروات والموارد و يسرق المال العام و تهدر كرامة المواطن و اصبح حزب المؤتمر المسمى بالوطني لا علاقة له بالوطن بل بأجندة شخصية و انانية بغيضة. و اصبح ما يردد في وسائل الاعلام من تقدم نحو إصلاح الحال المائل بالحوار .أين هي مخرجات الحوار الوطني المزعوم ؟

فلم تطبق مخرجات الحوار الوطني ولم تنفذ بل أظهرت اُسلوب شراء الذمم لمرتزقة السياسة . فأصبحنا امام مجموعات من المنافقين للإجهاز على ما تبقى من أمل

في وطن مثقل بالجراح و حينها لن ينعم من نهب المال العام و بنى الدور و القصور. فأن عبارة جمع الصف كانت في خطاب البشير الاول بعد نجاح الانقلاب 1989

ولكن يبدوا اننا تفرقنا أيد سبأ كما قالت العرب قديما

و جمع الصف يأتي اذا صدق القول بالعمل اما معسول القول و جيوش الفاسدين تدك الوطن دكا فلن ينجح النظام الغاشم في كبح جماح هذه الجيوش الجرارة من الفاسدين التي تنهش في أحشاء الوطن كالكلاب المسعورة. وقتلت كل فضيلة و جليت كل ################ة وأعلت من شأن الرويبضة و قربت التافهين و أبعدت النابيهين و المصلحين و الراشدين . و ركب قطار المؤتمر الوطني كل صاحب هوى و مصلحة شخصية ضيقة ،و مما يؤسف له حقا ، لم تقدم فلول الأحزاب البائدة والبائسة للوطن الا مزيدا من التردي و الردى والتخذيل و الاسترزاق و التهافت على المناصب لتأكل هي من فتات موائد اللئام و التمسح و التبرك في اصنام الفساد.

تبا لكل من باع الوطن ، وتبا لكل صامت عن قول الحق في وجه سلطان جائر .و سحقا لكل من اسهم في تجميل الظالمين و الفاسدين.والنصر ات لا محالة و ستدور الدوائر و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.

و سنصبح حتما يوما ما على ملاحقة فلول المؤتمر الوطني البائد و رئيسه المخلوع و كل من شارك في مسالب هذا النظام و البديل هو المواطن السوداني الاصيل والبلد فيها الخير متأصل. فان المؤتمر الوطني حزب مرتع للفساد و الفاسدين و لن يصلح حاله و سيذوب و يتبخر و يتسامى كالاتحاد الاشتراكي.

فالمواطن قادم و ليس أمامه خيار اخر لان حاله لم و لن تكون أسوأ مما هو عليه ، خروج المواطنين في حشود هادره في كل القرى و الأحياء و المدن في وقت واحد بوعي تام و بتنظيم عفوي يمنع الفوضى ويؤمن الثورة التي ستنتظم البلاد و سياتي الشعب بأفضل ابنائه لإدارة البلاد و سيدحر الفاسدين و السارقين و حينئذ سيسجل التاريخ في صفحاته ان الشعب انتصر على أسوأ و اطول حقبة حكم مرت على السودان و ستتكشف فظائع لا تخطر على بال كانت مغطاة بثًوب السلطان.

ثورة تجتاح وطن بأكمله، فلن يستطيع احد ان يقهر شعباً حراً أبياً.فلنعلي قيمة الوطن فوق حظوظ أنفسنا.

شعب واحد ، جيش واحد.

ثورة ثورة ثورة

حتى النصر

أولاً لمرحلة ما بعد سقوط رمز الفساد لكل حي ان يختار خمس أعضاء من المواطنين المخلصين المتجردين لخدمة الوطن بغض النظر عن انتمائهم و من كل احياء المدينة او القرية ان تختار شخص يمثلها متجرداً لخدمة الوطن

و كذلك تشكيل مجلس مصغر من القوات النظامية لضبط البلد امنياً و تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة من ابناء الوطن المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة لخدمة الوطن و بدون اي امتيازات مادية او نثريات بدلاً عن جيوش الوزراء و المستوزرين و المستشارين و إصدار قرار بحل جميع الحكومات في العاصمة و الولايات وتوابعها من جيوش مرتزقة السياسة في المجالس التشريعية و المحليات بالسودان و تعيين محافظين من أبناء الوطن المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و ما أكثرهم لإدارة المرحلة دون اي امتيازات مادية و توظيف كل الموارد التي كانت تصرف و تبدد للمرتزقة السياسين لخدمة التعليم لان تدمير التعليم هو تدمير للوطن و المواطن

لا نهوض لأي مجتمع الا بالعلم. اذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر

و لابد للقيد ان ينكسر

و لابد للشعب ان ينتصر. ما بين الشعب و النظام الفاسد ما صنع الحداد.فالنظام اصبح حملاً ثقيلا لا بد من التخلص منه ضرورة ملحة و عاجلة للحفاظ على ما تبقى من وطن و رمق للحياة.

لا للانتقام ، لا لتصفية الحسابات الشخصية،لا للفوضى .

نعم لسيادة القانون ، نعم لمحاسبة الفاسدين ، نعم لخدمة الوطن ، و الاوطان تبنى بسواعد بنيها.

فكروا و تداولوا في الامر ليوم اعادة انتخاب المواطن عمر البشير الذي غش الرعية لمدة 28 سنة و هو يتفنن في اختلاق الإنجازات التي بان زيفها و اثارها الكارثية على الوطن و المواطن. و على كل مواطن ان يستشعر ان هذا الوطن له عليه حق ان يحميه من كل ضرر يلحق به ، و محاربة أعداء الوطن بالسلوك الحضاري الذي يشبه طيبة اهل السودان و ذلك بالوحده الوطنية و الوقوف صفاً واحداً و الدفاع عن اي مواطن يتعرض للظلم ، و اصبح كل الشعب يتعرض للظلم لان الفئة المجرمة استخفت بالشعب. فهل تبقى لنا قليل من كرامة لنزيح عنا هذا الكابوس البغيض ، فهذه مسئولية كل فرد يستشعر المخاطر على الوطن. الله اكبر و لا نامت اعين الجبناء. |Articles |News |مقالات |بيانات