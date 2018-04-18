18-04-2018, 08:14 PM

عارف عوض الركابي

عارف عوض الركابي

تاريخ التسجيل: 09-12-2013

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مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) رسالة إلى (فاسد) ..!! بقلم د. عارف الركابي

08:14 PM April, 18 2018 سودانيز اون لاين

عارف عوض الركابي-الخرطوم-السودان

مكتبتى

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إن صور الفساد الذي يجب محاربته في مجتمعنا كثيرة. ومن ينظر في أحوال كثيرين يجد ـ للأسف الشديد ـ أن كثيرين منهم قد فرطوا وضيعوا، وسهل عندهم تضييع الأمانة، سواء أكانت الأمانات المتعلقة بالمال العام ووظائف الدولة وحقوقها،



أو الأمانات المتعلقة بالقطاع الخاص وحقوق الأفراد، وقد أشرت في مقالات سابقة إلى أهمية دور السلطات المختصة في محاربة الفساد وإيقاف المفسدين عند حدهم، والأخذ على أيدي المضيعين والمتلاعبين بالأمانات، وقد قال بعض الحكماء :"خَوِّفُوا الْمُؤْمِنِينَ بِاللهِ وَخَوِّفُوا الْمُنَافِقِينَ بِالسُّلْطَانِ وَالْمُرَائِينَ بِالنَّاسِ ". وأؤكد على دور بقية قطاعات المجتمع في الإسهام في هذا الجانب، فإن من الواجب إدراك دور بقية القطاعات، بل ودور بقية أفراد المجتمع في تبني الإصلاح في هذا الأمر. فإن من يمارسون الفساد بأنواعه المختلفة، هم أبناء هذا المجتمع، وهم جزء منه، وإنّ قصر الفساد وتضييع الأمانات على مرافق معينة ومحددة، هو من القصور في النظرة لتحليل الواقع الذي نعيشه، بل إن الواجب النظرة الشمولية في ذلك، وهذا التوضيح أرى أنه من الأهمية بمكان نظراً لأن المقصود الأول والأخير في الحديث في هذا الأمر هو (الإصلاح)، ووقف الفساد، وأداء الحقوق لأهلها، ووضع الأمور في نصابها، وعدم خيانة الأمانات .. من هذا المنطلق فإني أهمس في أذن كل من سوّلت له نفسه وامتدت يده للمال الحرام سواء المال العام أم الخاص، أهمس في أذن كل من ضيّع الأمانة واستغل منصبه فيما لا يجوز له وأقدم على ما يحرم عليه .. وأقول لكل من ظلم في حكمه وجار ولم يعدل، أقول لهم جميعاً :

ألستم من المؤمنين بالله ؟! فإن الله تعالى قد أمركم بقوله : "إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا".

أليس من الواجب عليكم التزام ما أمركم الله تعالى به ؟! فلماذا إذن..تقعون في مخالفة أمره ؟! ألا تعلمون أن مخالفة أمره تعرضكم لسخطه سبحانه وتعالى ومقته وغضبه وأليم عقابه؟.

ألستم تقرأون أن من صفات المؤمنين أنهم : "وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ" ؟!

إن المؤمن حقاً هو من يؤدي الأمانة ولا يضيعها، ويوفي بعهده . وإن خيانة الأمانة، وعدم الوفاء بالعهود من صفات (المنافقين) والعياذ بالله تعالى !! فهل هانت عندك آخرتك ورخص عليك دينك لهذه الدرجة فجعلت نفسك في هذا المقام ؟! وعرضت نفسك لهذا الوعيد ؟.!

وقد روى الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما عنْ أَبِي هُرَيْرَة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ( صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا وعَدَ أَخْلَفَ، وَإذَا ائْتُمِنَ خَانَ) .

هل علمتم أيها المضيعون للأمانات أن تضييعها وعدم أدائها لأهلها ــ مالاً عاماً أو خاصاً ـ هو من أهم أسباب المصائب والعقوبات الخاصة والعامة؟! وهل يخفى عليكم أن المرء قد يصاب بأنواع من الأمراض والأسقام والأوجاع والمصائب المتنوعة بسبب تضييعه لما قد أؤتمن عليه من حقوق عامة أو خاصة ؟.!

إذن.. لماذا تغفل ــ يا من لم تمنع نفسك من الخيانة والفساد ــ عن الوعيد الذي ينتظر الخائنين والظالمين ؟!

ألا تعلم أن يوم القيامة وصفه الله تبارك وتعالى بأنه اليوم الذي يعاقب فيه المعتدين ويقتص فيه من الظالمين : "يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (20).إنه يوم لا يبقى فيه ظلم !! تأمل : "لا ظلم اليوم".

هل سمعت بهذا الحديث ؟!:

لقد قال النبي الكريم( صلى الله عليه وسلم) : (إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). رواه الإمام البخاري. هل فكّرت وتأملت في هذا المصير؟!

إنه وعيد شديد ترجف منه قلوب (المؤمنين)، وتصلح به أعمال (الخائفين)، وتطيب به مكاسب (المتقين) فلتكن منهم، بل لتحرص وتجتهد في ذلك .. حتى لا تهلك نفسك ..فالخاسر أولاً وأخيراً هو : أنت !!أيها المسكين !!

فتذكر في كل لحظة تهم فيها وتزين لك نفسك الخيانة وتضييع الأمانة أن النار تنتظر هذا الصنف، بل إن أهلك وأبناءك سيكونون خصماءك بسبب ما جلبته لهم من الحرام.

تأمل معي هذا الموقف :

"لقد توفي رجل يوم حنين فذكروه للنبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس، حيث لم يرد أن يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال : إن صاحبكم قد غلَّ في سبيل الله، ففتح الصحابة متاعه فوجدوا فيه خرزات من خرز يهود لا تساوي درهمين!!"رواه الإمام مالك في الموطأ و الإمام أحمد في المسند .

تأمل : (خرزات)؟! فكيف بك وأنت تمتد يدك للملايين من الجنيهات ؟!

وكيف بك وأنت تمتلك العقارات والعمارات من المال الحرام سواء بسرقة أم برشوة أم بتزوير أو غير ذلك؟!ألا تخشى من فضيحتك العاجلة في الدنيا ؟!

ومن فضيحتك على رؤوس الأشهاد في يوم يفر فيه منك أقرب الناس إليك ؟!"وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ".

ألهذه الدرجة زهدت في استجابة الله لدعائك؟! وهل تحسب أن لك غنى طرفة عين عن الله ربك وخالقك ومالكك؟! ألست محتاجاً لربك في استمرار نعمه عليك "وما بكم من نعمة فمن الله". ومحتاجاً إليه ليحفظك، وليرزقك فإنه لا معطٍ لما منع ولا مانع لما أعطى، ولهدايتك "إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء". ولشفائك "وإذا مرضت فهو يشفين"، وغير ذلك؟! فهل ترضى لنفسك أن يُردَّ عليك دعاؤك بسبب أكل الحرام والتكسب المحرم؟! وأنت تعلم أن النبي الكريم قد بيّن وبلغ أن أكل الحرام من أسباب عدم استجابة الله تعالى للدعاء .

محبتي للخير لك تجعلني أبلغ لك نصحي في هذا الأمر ــ مع ضيق المقام ــ أداء لحقك عليّ وعملاً بقوله تعالى : "وتواصوا بالحق"، وإسهاماً في إصلاح المجتمع ومعافاته، فإن إصلاح هذا الواقع الذي نعيشه بأوسع مما يتصوره (كثيرون) .. فإن هذا النصح وأمثاله من الضروري أن يوجد ويستمر ولا غنى عنه،.. اللهم أصلح أحوالنا وارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك .. وباعد بيننا وبين خيانة الأمانات .. فإن الخيانة بئست البطانة .. والموفق من وفقه الله ..







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