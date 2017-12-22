رسالة ألى عوض شكسبيروربما شيخ الزبيروفي مقولة أخرى شيخ الحمير ! بقلم بدرالدين حسن علي



01:08 PM December, 22 2017 سودانيز اون لاين

بدرالدين حسن علي-تورينتو-كندا

مكتبتى

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حسنا فعل مجلس المهن الموسيقية والدرامية بالتحقيق معك وانك أعتذرت عن ما

فعلت !

ولا أظن أن" أبو عركي

البخيت "سيقاضيك – رغم أن هذا من حقه – ولا أن يكتب

عنك ،نحن الذين نكتب عنه وعنك ،فهو فنان كبير رغم

أنفك يا .

و أبدأ بأن أخلع عنك أسم " شكسبير " ، لأنه أسم يعود لأكبر قامة عرفها تاريخ المسرح في العالم أجمع "وليام شكسبير "وهو لم يمت بل حي يرزق ويشهد على ذلك الألاف الذين يزورون قبره بأنتظام ، بل ما زلنا نستمد منه روعة وعظمة الأنسانية ، لذا كنا سعداء عندما سموك " عوض شكسبير " فأسئت كثيرا للأسم الذي أعطوك له ، وأسئت لفن الكوميديا الذي تدعي أنك تربيت في أحضانه وأنت

صغير !

هل قرأت واحدة من تراجيديات شكسبير ؟ هاملت ؟ ماكبث ؟ الملك لير ؟ عطيل ؟ تاجر البندقية ؟ " بالمناسبة فتحي السميح كان يبكي وهو يشاهد مسرحية " شايلوخ " بالمسرح القومي " ،هل قرأت واحدة من كوميدياته : حلم منتصف ليلة صيف ؟ تواضعت

فانحنت ؟ طبعا لن أذكر

سوناتاته ،فمثلك لا يفهم ذلك !

هل قرأت مقالة واحدة مما كتب عنه ؟ ولا أنت بس فالح وأنت فاقد لوعيك كي " تتشابى " لواحد مثل " أبو سماهر " .



