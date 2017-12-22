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رسالة ألى عوض شكسبيروربما شيخ الزبيروفي مقولة أخرى شيخ الحمير ! بقلم بدرالدين حسن علي

22-12-2017, 01:08 PM

بدرالدين حسن علي
<aبدرالدين حسن علي
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 305

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رسالة ألى عوض شكسبيروربما شيخ الزبيروفي مقولة أخرى شيخ الحمير ! بقلم بدرالدين حسن علي

    01:08 PM December, 22 2017

    سودانيز اون لاين
    بدرالدين حسن علي-تورينتو-كندا
    مكتبتى
    رابط مختصر


    حسنا فعل مجلس المهن الموسيقية والدرامية بالتحقيق معك وانك أعتذرت عن ما
    فعلت !
    ولا أظن أن" أبو عركي
    البخيت "سيقاضيك – رغم أن هذا من حقه – ولا أن يكتب
    عنك ،نحن الذين نكتب عنه وعنك ،فهو فنان كبير رغم
    أنفك يا .
    و أبدأ بأن أخلع عنك أسم " شكسبير " ، لأنه أسم يعود لأكبر قامة عرفها تاريخ المسرح في العالم أجمع "وليام شكسبير "وهو لم يمت بل حي يرزق ويشهد على ذلك الألاف الذين يزورون قبره بأنتظام ، بل ما زلنا نستمد منه روعة وعظمة الأنسانية ، لذا كنا سعداء عندما سموك " عوض شكسبير " فأسئت كثيرا للأسم الذي أعطوك له ، وأسئت لفن الكوميديا الذي تدعي أنك تربيت في أحضانه وأنت
    صغير !
    هل قرأت واحدة من تراجيديات شكسبير ؟ هاملت ؟ ماكبث ؟ الملك لير ؟ عطيل ؟ تاجر البندقية ؟ " بالمناسبة فتحي السميح كان يبكي وهو يشاهد مسرحية " شايلوخ " بالمسرح القومي " ،هل قرأت واحدة من كوميدياته : حلم منتصف ليلة صيف ؟ تواضعت
    فانحنت ؟ طبعا لن أذكر
    سوناتاته ،فمثلك لا يفهم ذلك !
    هل قرأت مقالة واحدة مما كتب عنه ؟ ولا أنت بس فالح وأنت فاقد لوعيك كي " تتشابى " لواحد مثل " أبو سماهر " .
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22-12-2017, 03:15 PM

nour tawir
<anour tawir
تاريخ التسجيل: 16-08-2004
مجموع المشاركات: 14958

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Re: رسالة ألى عوض شكسبيروربما شيخ الزبيروفي م (Re: بدرالدين حسن علي)



    الآخ المحترم بدرالدين..


    مثلما ابوعركى حر فى الغناء و اختيار اغانيه..
    فشكسبير حر فى النقد رغم اختلافنا معه فى الفيديو الذى اساء فيه الى ابوعركى..
    يبدو أن حرية التعبير فى السودان قد تم وأدها تماما فى زمن الانقاذ..
    اسحب الاسم أو لا تسحبه..
    نعم لحرية النقد و التعبير..
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