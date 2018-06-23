23-06-2018, 07:19 PM

أمل الكردفاني

أمل الكردفاني

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

مجموع المشاركات: 563 للتواصل معنا FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus



مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

للتواصل معنا

FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) رد الحراز على الصوت النشاز لعمار تابع تابع الانقاذ بقلم د.أمل الكردفاني

07:19 PM June, 23 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

مكتبتى

رابط مختصر











اتفق مع السيد عمار زكريا الذي تحدث عن صحافيين كبار وان السودان ذاخر بالموارد البشرية ، وهذا حقيقي لولا ان ابتلانا الله بالانقاذ وتابعيها وتابعي تابعيها من المرتزقة ضعيفي المؤهلات والخبرات ، وهاهي كل مؤسسات الدولة تنهار بسبب انعدام الكفاءة ولأن النظام يوزر كل من يهدد مصالحه ولو عل حساب مصلحة المواطن ، تعليما وصحة وعدالة ورياضة ..الخ. كما اتفق مع السيد عمار بأنني لست صحفيا ، انما أنا مواطن اتحدث بلسان المواطن ، اعبر عن رأيي الحر ، سواء ضد النظام ، او ضد المعارضة شريفة او مرتزقة. واعبر عن رأيي في كل الاحداث التي اراها مهمة. بالنسبة لمقال شائعة موت البشير ، فيبدو ان السيد عمار لا يقرأ وان قرأ لا يفهم. لقد ذكرت بالحرف الواحد هذه الجملة: إلا أنني لا استطيع الجزم بالأمر فحتى المسؤولين يتلقون أخبار البلد من الاذاعات الاجنبية. ثم بعد ذلك بينت ان هدفي من المقال هو تحليل ما قد يترتب على موت البشير.

قال السيد عمار أن المقال لا يستحق الرد ؛ ولكن من المضحك أنه رد ؛ فإما أن السيد عمار يقول ما لا يعقل ، أو انه لا يجيد الكتابة.

تحدث السيد عمار عن عدم ذكر اسم أبي. وهذا من اجل (وسكت). اسمي بالكامل معروف وبالدخول الى قوقل سيجد سيرتي الذاتية كاملة على صفحات كثيرة سواء سياسية او فنية او ثقافية ...الخ. ثم ما اهمية ذكر أبي ؛ هل تناولت انا ذكر ابيك او والد سعادة الوزير المبجل. ربما كان السيد عمار يقصد ان ابي من سدنة مايو ، طيب وما المشكلة اليس ابو قردة من سدنة الانقاذ ايهما الطف بالله عليكم. ومع ذلك فكلا الدكتاتوريتان (نميري والبشير) بائستان ومدمرتان... بالنسبة لأنني انسب اسم كردفان... أنا شخصيا لا أمانع في تجريد اسم عائلتنا من لقب كردفاني . فأنا لست جهويا... أنا انسان قومي ؛ الجهويون والعنصريون هم فقط من يكترثون لهذه التمايزات... فلتسمني أمل الخرطوم او اي مدينة او اقليم ..الخ . فهذا لا يعني شيئا بالنسبة لي ، رغم ان كردفان (حقتنا) بلا منازع.

أخذ السيد عمار يبجل سيده ابو قردة ، حتى كاد ان يقول بنبوته. وعلى اية حال رغم انه كلام يخالف الحقيقة في عدم تأهيل سعادة الوزير وكلنا يعرف لماذا تم تنصيبه وتنصيب كثيرين غيره ، لكن دعني اسال سؤالا أكثر أهمية:

هل الانسان العالم والمؤهل والذي يدرك أن كل ما يقوله سيسمعه الناس -بحكم منصبه- يمكن ان يقول الآتي:(مرضى السرطان يكلفون الدولة وهم في النهاية سيموتون). هل هذا بالله عليكم كلام شخص عاقل؟ هل تعلم يا عم عمار التأثير المدمر لما قاله بروفيسور ابو قردة على مرضانا من السرطان؟ هل تعرف كيف استقبل اهل مرضى السرطان الذين يبذلون الغالي والنفيس وراء أمل الشفاء كيف تلقوا هذا الكلام؟ إن لم تكن تعلم فسأبين لك كيف تلقى المرضى وذويهم هذا التصريح الشيطاني بالبكاء والعويل والألم. وللأسف فلأن عامة الشعب اكثرهم مما لا يعلمون الكتاب إلا أماني صدقوا كلام السيد الوزير تقدس سره ، فهم يعتقدون أن السيد الوزير طبيب مختص في الاورام. لأن من يصرح بذلك لابد ان يكون خبيرا وعاقلا ومدركا لما يقول. نعم لدينا مرضى بالسرطان اصابهم هذا التصريح بصدمة حقيقية ؛ فحتى من حكم عليه بالاعدام يظل يأمل في صدور قرار بالعفو وطوق حبل المشنقة يلف حول رقبته . هذا تصريح جمع من الجهل فأوعى ؛ أولا: جهل بمرض السرطان ، فليس كل مرض سرطان قاتل ، وهناك من اعرفهم عاشوا عشرات السنين بعد اصابتهم. وهذا يضعنا أمام أحد احتمالين: إما ان السيد الوزير لا يعلم ذلك او يعلمه؛ فإن كان لا يعلم فهو يتحدث عن جهل . وان كان يعلمه فهو يدعوا الى جريمة امتناع الدولة عن دعم مرضى السرطان وبالتالي قتلهم بالامتناع السلبي. فأي الاحتمالين في رأيك هو الصحيح؟

بالنسبة لقول السيد عمار :(هل تذكر طالباتك في ذلك الموضوع)... فأنا لست استاذا ليكون لدي طالبات أما إن كان يقصد طلبات فكلامه لغو ، مالي انا ومال التحول السلمي لحركته، هل انا تابع لحركته؟ لو كنت تابعا لصرت وزير صحة . اي حقد قديم يتحدث عنه السيد عمار؟ وانا لم امارس السياسة تحزبا من قبل ، ولا اعرف حتى اسم الحركة التي يتبعها ابو قردة فالحركات كثيرة والمستفيدون من رفع السلاح كثر ، بالنسبة لدعوتك لي بالانضمام للتحرير والعدالة ؛ فهي دعوة رائعة جدا ، بل وأقبلها إن تم منحي منصبا او حتى قطعة ارض ابني عليها قطية بدلا عن منزل الاجار الذي يكلفني كل ما اوفره من مال . كما أن الانضمام لحركتكم المبجلة سيكفل لي علاجا في الخارج في مستشفيات اوروبا وأنا الذي اطلب من الصيدلانية ان تمنحني دواء السكري المصنع في السودان لأنه ارخص من المستورد. وبما أنني لا أبحث سوى عن سترة الحال في بلد لا تؤخذ فيه الحقوق الا بالسلاح فلا مانع لدي ابدا (متى وفرتم لي الضمانات المناسبة) من الانضمام لحركتكم المبجلة بغض النظر عن كونها حركة لا تحمل اي رؤى فكرية او نظريات لقيادة الشعب والدولة الى الامام ، ففي الواقع لم تعد هناك دولة ولم يعد هناك شعب والحشاش يملا شبكتو . فاملأوا لي شبكتي البائسة الفارغة بالله عليكم...

انتهى السيد عمار بتهديد مبطن ، وتحدث عن شخصيتي الغامضة ، رغم ان شخصيتي ليست غامضة ، وفضلا عن ذلك فالتهديد لا جديد فيه فقد قتل محمد طه محمد أحمد من قبل ، ومن نشأ على القتل شاب عليه والعمر واحد

بالنسبة للمناظرة ؛ فيبدو ان السيد عمار لا يعرف معنى المناظرة ، هو يعتقد أن المناظرة تتم لتصفية احقاد او اثبات علم وجهل الآخر ؛ وهذا دليل على أنه يجهل الغرض من المناظرات ؛ فالمناظرة يا سيد عمار هي عملية تنطوي على مناقشة رسمية لموضوع معين تقوم بها غالبا المؤسسات العلمية وتعتمد على استخدام المنطق واصول العلم الذي تندرج تحته النظرية محل النقاش ، والغرض من المناظرة هي اما اثبات او دحض النظرية ، او .... خلق جدل او ديالكتيك للخروج بفكرة ثالثة بحسب الجدلية الهيجيلية. وان كنت قد طرحت فكرة ما في مقالاتي فيمكنك دحضها بفكرة مقابلة متى ما اتسمت بالمنطق والمعقولية وبالمنهجية العلمي methodology . فإن اثبت خطأ ما اقول اقررت بالخطأ ولا عيب في ذلك . فانا لا اتبنى افكارا على نحو دوغمائي. فأنا انسان حر ؛ لا اتبع حزبا ولا حكومة ولا حتى ايدولوجيا.



أخيرا أتمنى ان تواصل في كشف المستور ، حتى استمتع مع جميع القراء به. وربما حتى اعرف نفسي أكثر مما اعرف. وقد كان مكتوبا في معبد ابولو في اليونان قولا مأثورا وهو (اعرف نفسك). يمكنك ان تطلع على شرح سقراط لها.

(سلاما) |Articles |News |مقالات |بيانات