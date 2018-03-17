رحيل عالم الرياضة د/ ماموركنجى بقلم علوية عبدالرحمن .

ظللت متقدا لأخر ساعة فى حياتك مواصلا الخطوة بالأخرى فى تتابع متسق مراهنا على انسان السودان موردا فى دنيا الرياضة وأبناء اقليم جبال النوبة مستودعا لأم الألعاب. عرفت وفيا بين الأنداد . مثالا للاجيال بارا بأهله صادق الحنايا . كنت بيننا فى عضوية مجلس حكماء جنوب كردفان نسمة تحملنا بعيدا عن التراشق السياسى وسفيرا لكافة الوان الطيف اليساسى . برحيلك فقدت البلاد واحداً من طليعة علمائها فى مجال الرياضة. الى جنات الخلد والفردوس الأعلى د/ مامور كنجى سلوف . إنا لله وإنا إليه راجعون
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