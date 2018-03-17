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رحيل عالم الرياضة د/ ماموركنجى بقلم علوية عبدالرحمن .

17-03-2018, 04:58 AM

علوية عبد الرحمن
<aعلوية عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 26-05-2017
مجموع المشاركات: 13

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رحيل عالم الرياضة د/ ماموركنجى بقلم علوية عبدالرحمن .

    04:58 AM March, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    علوية عبد الرحمن-Sudan
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    ظللت متقدا لأخر ساعة فى حياتك مواصلا الخطوة بالأخرى فى تتابع متسق مراهنا على انسان السودان موردا فى دنيا الرياضة وأبناء اقليم جبال النوبة مستودعا لأم الألعاب. عرفت وفيا بين الأنداد . مثالا للاجيال بارا بأهله صادق الحنايا . كنت بيننا فى عضوية مجلس حكماء جنوب كردفان نسمة تحملنا بعيدا عن التراشق السياسى وسفيرا لكافة الوان الطيف اليساسى .
    برحيلك فقدت البلاد واحداً من طليعة علمائها فى مجال الرياضة.
    الى جنات الخلد والفردوس الأعلى د/ مامور كنجى سلوف .
    إنا لله وإنا إليه راجعون
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17-03-2018, 06:18 AM

Omer Abdalla Omer
<aOmer Abdalla Omer
تاريخ التسجيل: 02-03-2004
مجموع المشاركات: 3229

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Re: رحيل عالم الرياضة د/ ماموركنجى بقلم علوية (Re: علوية عبد الرحمن)

    رحمه الله رحمة واسعة و تقبله قبولا حسنا بقدر ما قدم للوطن
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