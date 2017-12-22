ربما الفلسطينيون ليسوا شعب واحد بل هم شعبين بقلم Tarig Anter

من الملاحظ ان الجغرافيا و السياسة و الثقافة تقسم الفلسطينيين الي قسمين واضحين و منفصلين و حتي ربما متناقضين و متصارعين و هما سكان الضفة الغربية (غرب نهر الاردن) و سكان قطاع غزة. فياتري هل هذه الانقسامات هي نتيجة لاختلافات تاريخية و عرقية جذرية؟ للأجابة علي هذا التساؤل يلزم ملاحظة التالي:
اليهود هم مجموعة من الترك المنغول التي قام بارسالها المستعمرين لفارس و بابل (و هم ايضا ترك منغول) و ذلك لازاحة بني اسرائيل و الحلول محلهم في كنعان. و بالفعل تم لهم ذلك و هو ما يؤكده السامريون و البيتا اسرائيل الاثيوبيين و كذلك يؤكده ضياع قبائل بني اسرائيل و غيرها من التحولات العرقية و الثقافية و الدينية و السياسية العميقة التي تلت العودة البابلية عام 530 ق م
الترك المنغول و هم اصل اليهود تواجدوا بالمنطقة منذ 1800 عام قبل الميلاد بمسميات مختلفة منها (شاسو يهوه) و (الهكسوس) و تسببت غاراتهم و نهبهم و تدميرهم في انهيار العصر البرونزي عام 1177 ق م لغالبية حضارات و دول سواحل البحر المتوسط و تاريخ تلك الحقبة المحورية مدون في الاثريات و كتب التاريخ. و نتج عن هذا الانهيار الهائل عدد كبير جدا من هجرات واسعة و ظهور ما يسمي موجات "شعوب البحر" الهاربين و المرتزقة. و قد كان في ذلك الوقت بني اسرائيل العبريين محتلين و متواجدين في كنعان و لازالوا متحالفين مع الترك المنغول قبل انهيار هذا التحالف عام 626 ق م
فالموجات الاولي للمستجلبين لكنعان تمت في مع الانهيار العصر البرونزي و سقوط حضارة و امبراطورية الحيثيين في الاناضول و ما جاورها. اما الموجة الثانية من النزوح التي تمت لمنطقة فليستيا (Philistia) فقد نظمها الترك المنغول بعد ان سموا انفسهم اليهود و كان ذلك عام 530 ق م مع طرد و تشتيت بني اسرائيل من كنعان. فقاموا باستجلاب وافدين جدد اضيفوا للموجة الاولي من شعوب البحر و وطنوهم في منطقة فليستيا و اصبح كلا من الوافدين في غرب الاردن و كذلك في منطقة فلستيا رغم اختلافاتهما يسموا ب الفلسطينيون
تلخيصا لما ورد يتضح ان تاريخ الهجرات للمجوعات التي عرفت لاحقا بالفلسطينيين تمت علي مرحلتين. المرحلة الأولي هي هجرات ما عرف ب "شعوب البحر" و كان ذلك منذ عام 1177 ق م و التي من الارجح استوطنت غرب نهر الأردن و منهم جاء سكان الضفة الغربية و ربما لم يطلق عليه في اول الامر تسمية "الفلسطينيون". من الملاحظ أن اليبوسيون هم مجموعة وافدة تركزت في منطقة شرق الاردن و يختلفوا عن الكنعانيين رغم محاولات ادراجهم ككنعانيين و لكنهم اقرب الي الحيثيين (شعوب الاناضول القديم). و يرجح الكثير من الباحثين لان اصل اليبوسيين هو الحيثيين. و يؤكد ذلك آلهاتهم التي كانوا يعبدونها قبل تحولهم للمسيحية. و كذلك المشابهة بينهم و بين الارمنيين.
أما المرحلة الثانية فقد كانت استجلاب مجموعات مختلفة من اقاليم البحر المتوسط لتحل محل بني اسرائيل و الكنعانيين الذين طردهم و شردهم التركمان المنغول الذين اطلقوا علي انفسهم اسم اليهود اعتبارا من عام 530 ق م. و تم استيطان المجموعة الثانية فيما يعرف حاليا بقطاع غزة
لقد ورد اسم فلستين اول مرة في اعمال المؤرخ الاغريقي هيرودوتس في القرن الخامس قبل الميلاد
بظهور المسيحية مالت المجموعة الاولي من المهاجرين و هم سكان الضفة الغربية الي الدين الجديد الذي ظهر في الاراضي التي استوطنوها و اصبحوا من الدعاة و المدافعين عن المسيحية في وجه اليهود. بينما ظل سكان قطاع غزة في معتقداتهم القديمة حتي جاء الفتح الاسلامي و اعتنقوا الاسلام كسبيل و وسيلة للتعايش و الحماية. https://wp.me/p1TBMj-d9https://wp.me/p1TBMj-d9
Best regards Tarig M. M. K. Anter, Mr. Khartoum, Sudan.
امريكا مستعمرة صنعها قسم من الترك المنغول و اسمهم اليهود منذ كرستوفر كولومبس و كذلك منهم الترك و الخزر و العثمانيين و الفرس و حكام الدول التي تدعي الاسلام من بعد الخلفاء الراشدين حتي يومنا هذا. و الترك هم من نظموا اول الهجرات لكنعان المفقودة المحتلة و الترك المنغول هم من صنعوا هجرات شعوب البحر التي منها جاء اول الفلسطينيين عام 1177 ق م و بعدها في عام 530 ق م استجلب الترك المنغول بعد ان اسموا انفسهم يهود و طردوا بني اسرائيل استجلبوا موجة اخري من شعوب البحر لاحلال محل الكنعانيين و بني اسرائيل المطرودين. ترامب لا يمثل امريكا القديمة التي صنعها اليهود بل انه يلعب مقامرة كبيرة تتطلب منه هذا الموقف الخائب. لا تقللوا من ذكاء ترامب فهو ابن سوق و ليس غشيم
يعتبر «اليبوسيون» السكان الاوائل في المنطقة التي اقام فيها الرومان ايلياء و كانوا هم اتباع المسيح و خصوم اليهود اعداء المسيح و هم اصلا من الاناضول القديمة و كانت امبراطوريتهم هي الحيثية التي دمرها الترك المنغول عام 1177 ق م و هم ليسوا عرب و لا كنعانييين بل هم اقرب الي الارمنيين و هم الان سكان الضفة الغربية و يطلق عليهم عن طريق الخطأ فلسطينيون، وكانت في عهدهم المنطقة تدعى: (يبوس)
القضية هي ايلياء و ليست القدس - فايلياء للمقدسات المسيحية و الاسلامية فقط و القدس لهيكل سليمان القضية هي ان القدس مكانها غير معروف و لكنها ليست في ايلياء التي تضم مسجد ايلياء و المقدسات المسيحية القضية هي مسجد ايلياء و ليس المسجد الاقصي لان تسمية الاقصي يقصد بها اسقاط تسمية ايلياء للمدينة و للمقدسات التي تضمها تمهيدا لتهويدها القضية هي المسجد الاقصي و المقدسات المسيحية و ليس الفلسطينيين القضية هي ان سكان الضفة الغربية هم اليبوسيون و ليسوا الفلسطينيون و انما الفلسطينيون هم سكان قطاع غزة فقط
علاقة حكام اوروبا باالسلام السياسي و الذي ليس به ذرة اسلام او اخلاق قديمة جدا منذ استيلاء الترك المنغول علي الاسلام و قتله ثم بعثه في اشكال تيارات و احزاب و طوائف و شيع من بعد الخلافة الراشدة و ظهور الملك و السلاطين الحريم و الغلمان. علاقة حكام اوروبا بالترك المنغول كانت تسير علي مسارين الاول هو الارهاب و الرق و كان يعتمد علي الترك و الثاني هو المال و الربا و يعتمد علي اليهود و كلا المجموعتين من الترك المنغول. الاسرة المالكة في بريطانيا (اسمها اسرة هانوفر و تغير الاسم قبل 100 عام ليصبح بيت ويندسور) اصلهم كاغلب ملوك اوروبا يعود لاسرة ظهرت في المانيا تدعي (ساكس-كوبرغ-غوتا) (Saxe-Coburg and Gotha) و التي جائت من مجموعة واقدة الي ايطاليا و تدعي اتياه (عطية) (بالعبري עטיה = Gift = Atiya, Atiyah, or Attiya) و هي عصابة من الترك المنغول اليهود. الصورة التالية للملكة فكتوريا و هي لاتخفي اصلها اليهودي و كانت صديفة العثمانيين و كانت لا تشبه الاوروبيون لذلك علاقة بريطانيا بالاخوان و المجموعات الارهابية يعتمد علي ارتباطهم المشترك باليهود و بالتنظيمات السرية المختلفة و منهم الماسونية و وعد بلفور عام 1917 لم يكن ضد ارادة العثمانيين بل كان بالتنسيق معهم و هم اول من نظم هجرات اليهود لقيام اسرائيل الحالية
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