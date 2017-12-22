22-12-2017, 01:07 PM

Tarig Anter

Tarig Anter

تاريخ التسجيل: 24-03-2015

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ربما الفلسطينيون ليسوا شعب واحد بل هم شعبين بقلم Tarig Anter

01:07 PM December, 22 2017 سودانيز اون لاين

Tarig Anter-الخرطوم-السودان

مكتبتى

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من الملاحظ ان الجغرافيا و السياسة و الثقافة تقسم الفلسطينيين الي قسمين واضحين و منفصلين و حتي ربما متناقضين و متصارعين و هما سكان الضفة الغربية (غرب نهر الاردن) و سكان قطاع غزة. فياتري هل هذه الانقسامات هي نتيجة لاختلافات تاريخية و عرقية جذرية؟ للأجابة علي هذا التساؤل يلزم ملاحظة التالي:



اليهود هم مجموعة من الترك المنغول التي قام بارسالها المستعمرين لفارس و بابل (و هم ايضا ترك منغول) و ذلك لازاحة بني اسرائيل و الحلول محلهم في كنعان. و بالفعل تم لهم ذلك و هو ما يؤكده السامريون و البيتا اسرائيل الاثيوبيين و كذلك يؤكده ضياع قبائل بني اسرائيل و غيرها من التحولات العرقية و الثقافية و الدينية و السياسية العميقة التي تلت العودة البابلية عام 530 ق م



الترك المنغول و هم اصل اليهود تواجدوا بالمنطقة منذ 1800 عام قبل الميلاد بمسميات مختلفة منها (شاسو يهوه) و (الهكسوس) و تسببت غاراتهم و نهبهم و تدميرهم في انهيار العصر البرونزي عام 1177 ق م لغالبية حضارات و دول سواحل البحر المتوسط و تاريخ تلك الحقبة المحورية مدون في الاثريات و كتب التاريخ. و نتج عن هذا الانهيار الهائل عدد كبير جدا من هجرات واسعة و ظهور ما يسمي موجات "شعوب البحر" الهاربين و المرتزقة. و قد كان في ذلك الوقت بني اسرائيل العبريين محتلين و متواجدين في كنعان و لازالوا متحالفين مع الترك المنغول قبل انهيار هذا التحالف عام 626 ق م



فالموجات الاولي للمستجلبين لكنعان تمت في مع الانهيار العصر البرونزي و سقوط حضارة و امبراطورية الحيثيين في الاناضول و ما جاورها. اما الموجة الثانية من النزوح التي تمت لمنطقة فليستيا (Philistia) فقد نظمها الترك المنغول بعد ان سموا انفسهم اليهود و كان ذلك عام 530 ق م مع طرد و تشتيت بني اسرائيل من كنعان. فقاموا باستجلاب وافدين جدد اضيفوا للموجة الاولي من شعوب البحر و وطنوهم في منطقة فليستيا و اصبح كلا من الوافدين في غرب الاردن و كذلك في منطقة فلستيا رغم اختلافاتهما يسموا ب الفلسطينيون



تلخيصا لما ورد يتضح ان تاريخ الهجرات للمجوعات التي عرفت لاحقا بالفلسطينيين تمت علي مرحلتين. المرحلة الأولي هي هجرات ما عرف ب "شعوب البحر" و كان ذلك منذ عام 1177 ق م و التي من الارجح استوطنت غرب نهر الأردن و منهم جاء سكان الضفة الغربية و ربما لم يطلق عليه في اول الامر تسمية "الفلسطينيون". من الملاحظ أن اليبوسيون هم مجموعة وافدة تركزت في منطقة شرق الاردن و يختلفوا عن الكنعانيين رغم محاولات ادراجهم ككنعانيين و لكنهم اقرب الي الحيثيين (شعوب الاناضول القديم). و يرجح الكثير من الباحثين لان اصل اليبوسيين هو الحيثيين. و يؤكد ذلك آلهاتهم التي كانوا يعبدونها قبل تحولهم للمسيحية. و كذلك المشابهة بينهم و بين الارمنيين.



أما المرحلة الثانية فقد كانت استجلاب مجموعات مختلفة من اقاليم البحر المتوسط لتحل محل بني اسرائيل و الكنعانيين الذين طردهم و شردهم التركمان المنغول الذين اطلقوا علي انفسهم اسم اليهود اعتبارا من عام 530 ق م. و تم استيطان المجموعة الثانية فيما يعرف حاليا بقطاع غزة



لقد ورد اسم فلستين اول مرة في اعمال المؤرخ الاغريقي هيرودوتس في القرن الخامس قبل الميلاد



بظهور المسيحية مالت المجموعة الاولي من المهاجرين و هم سكان الضفة الغربية الي الدين الجديد الذي ظهر في الاراضي التي استوطنوها و اصبحوا من الدعاة و المدافعين عن المسيحية في وجه اليهود. بينما ظل سكان قطاع غزة في معتقداتهم القديمة حتي جاء الفتح الاسلامي و اعتنقوا الاسلام كسبيل و وسيلة للتعايش و الحماية. https://wp.me/p1TBMj-d9https://wp.me/p1TBMj-d9







Best regards

Tarig M. M. K. Anter, Mr.

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