رئيس الغرفة التجارية بالدمازين يشكك فى سودانية مواطن بقلم عبد الرحمن نور الدائم

08:29 PM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

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أصدر رئيس الغرفة التجارية بمدينة الدمازين بيانا على صفحتنا في الفيس بوك استكثر فيه حقنا الدستوري فى الحديث عن المدينة، ومشككاً في إنتمائنا للسودان الوطن وفيما يلي نص البيان:



بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شيء فى الأرض ولا في السماء



{الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما}



أنت المدعو عبد الرحمن نور الدائم لست وصي على مدينة الدمازين لكي تحدد الصالح من الطالح، ولو عندك شيء على تاجر متعدي على حق عام قدمه للمحكمة، التجار فى ولاية النيل الأزرق من أفضل التجار على مستوى السودان سوى الجيل السابق من أسسوا مدينة الدمازين أو الجيل الحالي

الآن هم من بنوا العمارات وأي مبنى جميل فى المدينة ملك لهم بحر مالهم وهم أحرص الناس على إستقرار وسلام هذه الولاية وجمالها لأن كل ذالك فى مصلحتهم الشخصية ممكن يحقق لهم مصالح مالية أفضل

بس إنت لقيت التجار حيطة قصيرة لاحول لهم كان عندك عمار شوف الغيرهم، أقسم بالله العظيم أنا مشرف على بناء مسجد بمدينة الدمازين فى ثلاثة تجار دفعوا لي قريب الأربعمائة مليون جنيه كمساهمة منهم والمدارس والفقراء والأندية الرياضيه شهود على مساهمات من تصفهم الطفيلية

ونحن نرد على أسوأ العبارات لكن ما تعلمنا الإساءات لأنو لست من شيمانا وأخلاقنا

أنا رئيس الغرفة التجارية بالولاية لولا كنت الرئيس ما كان رديت على أمثالك وهم كثر نعرفهم جيداً

وأنت ما تتكلم عن السودان لأن سودانيتك عندنا فيها رأي

حسبنا الله ونعم الوكيل).



أولا لسنا أوصياء على الدمازين لكن من حقنا الدستوري حمايتها والدفاع عنها حيث نمارس حقاً أصيلاُ كفله دستور جمهورية السودان لسنـــة 2005م وتنص المادة (23) على أن كل مواطن بوجه خاص أن:

(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة.

(د ) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما.

هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد.

المادة (39) (1) لكل مواطن حق لا يُقيد فى حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون فى مجتمع ديمقراطي.

إذاً ليست هناك وصاية، بل حق قانوني لإبعاد الصالح من الطالح أيها الطارق

نحن قلنا في مقالنا (ولقد ظلت مجموعة من الطفيلين المحسوبين على التجار الشرفاء الوطنين في سوق الدمازين) ولم نقل كل التجار بل أكدنا وجود تجار وطنيين وشرفاء حتى لا تثير زوبعة فارغة، ويبدو إنك لم تستوعب مضامين المقال ولكن لا تثريب عليك لأن كل حسب فهمه.

وبالرغم من تأكيدنا الواضح بعدم الالتفات لأمثال أولئك (المرتابين) الذين يحاولون تصوير وتفسير آراءنا الواضحة حسب عقولهم أهوائهم، وتحميلها أكثر مما ينبغي والتشكيك فى نوايانا، وذلك من خلال مثل هذا البيان المهزوز والهذيان بالتشكيك بسودانيتي، ولكن يبدو أن الاستعلاء والتعالي والنرجسية والسادية كما أشرنا قد أعمى بصيرة وبصائر هؤلاء، وطالما لديكم رأي في سودانيتي أيها الأخ الرئيس ما هي الإجراءات التى يحتمها عليكم واجبكم لإبعاد أمثالي من أراضيكم، وعندما تساءلنا مساهماتكم ومشروعاتكم الإجتماعية التى ساهمتم فى إنشائها؟ أكدتم إشرافكم المباشر على بناء مسجد وإنجازات أخرى مزعومة حسب البيان أعلاه، لكن تناسيتم وتجاهلتم مساهمتكم الأخيرة التى تستحق التخليد فى دعم الفقراء ومحاربة الفقر بتوفير الدفعة الأولى من الأبقار؟

ولن تثنينا تخرصات الجهلاء وزعيق ونعيق المرتابين.





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