رئيسه كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش بقلم هانم داود

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14-07-2018, 07:12 PM

هانم داود
<aهانم داود
تاريخ التسجيل: 24-04-2018
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رئيسه كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش بقلم هانم داود

    07:12 PM July, 14 2018

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    هانم داود-
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    رئيسه كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش بقلم هانم داود

    ..رئيسه كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش قضت طفولتها بالولايات المتحدة الأميركية، التحقت بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وتخرجت عام 1992 ونالت شهادة البكالوريوس في الآداب باللغتين الإنكليزية والإسبانية
    رئيسه كرواتيا .تتحدث كيتاروفيتش الكرواتية، الإنجليزية، الإسبانية والبرتغالية بطلاقة ولديها فهم أساسي باللغة الألمانية، الفرنسية وحتى الإيطالية.
    تزوجت رئيسه كرواتيا غرابار كيتاروفيتشمن يعقوب(جاكوب) كيتاروفيتش عام 1996 ولها منه طفلان كاتارينا التي ولدت في 23 نيسان/أبريل 2001 وتهتم برياضة التزلج الفني على الجليد وإبنها لوكا الذي ولد عام 2003
    رئيسه كرواتيا شغلت منصب الأمين العام المساعد لشؤون الدبلوماسية العامة في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2011 كانت وزيرة خارجية كرواتيا من 2005 إلى 2008
    .وشغلت منصب سفير بلادها إلى واشنطن من عام 2008 إلى عام 2011.
    وهى أول امرأة يتم تعيينها في منصب الأمين العام المساعد في منظمة حلف شمال الأطلسي. ..و عضوة بالاتحاد الديمقراطي
    و أصبحت وزيرة للتكامل الأوروبي والذي استلزم بدء المفاوضات بشأن انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي.

    بعد أن أدت كوليندا غرابار اليمين في 17 فبراير 2005. كوزير للخارجية قررت قيادة كرواتيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
    وهى أول امرأة تُعيّن رئيسة لمعاهدة أوتوا.
    و في 4 يونيو 2011 أصبحت مساعدة الأمين العام لحلف الناتو للدبلوماسية العامة.
    أصبحت عضوًا رسميا في أبريل 2013 فى اللجنة الثلاثية
    في 11 يناير 2015 فازت رئيسه كرواتيا كوليندا غرابار في انتخابات الرئاسة بحصولها على نسبة 50.7٪ من الأصوات
    ورئيسه كرواتيا تهتم بمجال المناخ والبيئه و تقليل مخاطر تغير المناخ على البيئة والأمن العالمي
    رئيسه كرواتيا كوليندا غرابار وافقت على زواج المثليين من نفس الجنس وزواج (المثليين)غير مسموح به في كرواتيا وقامت بدعم قضايا المثليين
    ووافقت على الاجهاض ودعت بضروره نشر الاصلاح الذى يفيد الناس فى كافه المجالات

    هانم داود
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