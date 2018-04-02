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د.أماني الطويل تكشف عن تخطيط مصري لتوجيه ضربة عسكرية لسواكن إذا حاول السودان تأهيل الميناء

02-04-2018, 07:47 PM

يوسف علي النور حسن
<aيوسف علي النور حسن
تاريخ التسجيل: 13-05-2016
مجموع المشاركات: 60

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د.أماني الطويل تكشف عن تخطيط مصري لتوجيه ضربة عسكرية لسواكن إذا حاول السودان تأهيل الميناء

    07:47 PM April, 02 2018

    سودانيز اون لاين
    يوسف علي النور حسن-السودان
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    في الحوارالذي أجراه مذيع برنامج هذا المساء من قناة (بي بي سي العربية) مع الدكتور صلاح البندر - خبير الأمن الوطني السوداني من- كامبريج والدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية مؤخراً ، أوضحت الدكتورة أماني الطويل أن مصر سوف تقوم بتوجيه عمل عسكري لإيقاف تأهيل ميناء سواكن لأن السودان لم يستشير مصر في تأهيل هذا الميناء إذ أن تأهيل سواكن سوف يتعارض مع مصالح مصر ويتسبب في نقص واردات قناة السويس ؟ والمعروف أن أماني الطويل وهاني رسلان وهدي الحسيني هم من المقربين من أماكن صنع القرار المصري بل ويمثلون أزرعاً واصلة من المخابرات المصرية تستخدمها لإيصال الرأي الرآسي لمن يريدون وذلك بغرض الترغيب أوالترهيب حسب متطلبات المرحلة.
    لقد كان الدكتور صلاح البندر قدر المسئولية الوطنية حصيفاً هادئاً منطقياً الي درجة ألجمت خبث المذيع الذي يحاول إستدراجه الي أن يخطئ فتهب علينا الكلاب المصرية الذين يجعلون من "نصف الحبة عشرة قبب"
    يبدو أن أماني الطويل لم تسمع عن تاريخ السودان ويبدو أنها لم تعلم أن السودان في إنتظار الفرصة ليعيد أمجاد الشعب حين هزم السودانيين الجيش الإنجليزي الذي كان أعظم جيش في العالم حينما قدم من مصر التي يحتلها ويقود رجالها كما تقاد الأنعام ، لعلها لم تعلم أن السودانيين كان سلاحهم همم الرجال والإيمان بالله والوطن وسلاحهم ليس بأكثر من "سيف العود" فإذا كانت الدكتورة تعتقد أن السكوت السوداني عن حلايب وعن مياه النيل معناه الإنحناء السوداني لمصر فهي واهمة وطال الزمن أوقصر سوف نشتبك في الميدان وسوف يكون عليها أن تجمع أحذية جنودها الهاربين كما فعلوا بسيناء عندما وقف السودانيين كالطود الأشم يدافعون عن مصر وأنصاف رجالها تركوا الميدان ودموعهم تبلل البدل العسكرية ويصيحون كما تصيح الحريم
    إن السودان أيها الواهمون ليس تحت الوصاية المصرية ولا الأماراتية وإذا كان يتعامل معكم بنبل وأخلاق فهذا لان رؤسائكم يستجدون داخل الغرف المغلقة مع الرؤساء ويتركونكم تتبجحون للإعلام وصحيحاً "إن أنت أكرمت الئيم تمرد"
    إن الألاعيب المصرية مكشوفة وقد إنتهي الزمن الذي إشتريتم به المصالح السودانية بفضائح الدعارة الفندقية والتصوير الخفي نعم لقد إنتهي ونقول لك ولغيرك لماذا تكتفون بميناء سواكن فقط فإذا فرضتم السيطرة علي كامل السودان سوف يكون المغنم أكبر من أرض وماء وحيوان وعبيد تسوقونهم أمامكم فلا تكتفوا بهذا الميناء البسيط .
    لعنة الله علي جيرة مثل جيرتكم وأخلاق مثل أخلاقكم وأنانية نتنة مثلما لديكم
    يوسف علي النور حسن

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