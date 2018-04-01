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ديكتاتوريّة ضروريّة بقلم عبد الحفيظ مريود

01-04-2018, 08:30 PM

عبد الحفيظ مريود
<aعبد الحفيظ مريود
تاريخ التسجيل: 12-09-2014
مجموع المشاركات: 17

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ديكتاتوريّة ضروريّة بقلم عبد الحفيظ مريود

    08:30 PM April, 01 2018

    سودانيز اون لاين
    عبد الحفيظ مريود-السعودية
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    رؤيا


    بمثلما راجعَ كارل ماركس مقولة "الدّين أفيون الشعوب" غداة إنتصار الثورة المهديّة فى السّودان، تقتضى الحكمة إعادة النّظر فى الدّيكتاتوريّة ضمن سياق المنجز الصينىّ المتقدَّم. ذلك أنّ الصّين إفترعتْ "ماويّتها" من الماركسيّة لتتلاءم مع وضعيتها الإجتماعيّة والإقتصاديّة، حتّى لقد أربك التنظير الماوىُّ هياكل البناء الماركسىّ تماماً. وصدرت الترجمات العربيّة عن دار التقدّم فى موسكو، وبكل لغات الشّعوب الماركسيّة تنقض وتهدم "أوهام الماويّة" وتحريفيّتها. لكنّ الصّين تتقدّم قوةً راسخةً اليوم للدّرجة التى باتتْ تشكّل خطراً على القوى التقليديّة إقتصاديّاً وعسكريّاً وسياسيّاً. ومع ذلك ترزح الصّين – مثلما يقول دعاةُ الدّيمقراطية – تحت ثقل ديكتاتوريّة باردةٍ لا تعبأ بالهراء الذى يصدّره العالم الغربىّ للعالم ويحشو به رؤوس أنصاف المتعلّمين وأشباه المثقفين دون مراعاة لظروف وواقع مجتمعاتهم المحليّة ولا سياقات تطوّرها واستجاباتها للمقول ومنظومة القيّم الغربيّة. ولذلك فإنّ ماو تسى تونغ سيظلُّ المثقف والقائد الماركسىّ الوحيد على مستوى العالم الذى فطن إلى ضرورة تجذير أفكار كلّويّة وسقايتها من مياه الواقع الوطنىّ، لتنحرف بمقدار ما تدرُّ عوائد ملموسة على حياة الشّعب. فالصّين اليوم تقاطع – تماماً – المنجز التقنىّ للعولمة والمحتوى الفكرىّ والثقافىّ لها، لتضع لنفسها سياجاً وطنيّاً يقابل كلّ ذلك دون الإنجرار وراءه مثل العميان. مستخدمةً ديكتاتوريّة صارمة فى منع الأطباق والمستقبِلات الفضائيّة التى تبثُّ هراء العولمة، وتجرّم وتقاضى من يفعل ذلك، حفاظاً على رسالتها الوطنيّة وثقافاتها المحليّة. مثلما تفعل مع غوغل، فيسبوك، تويتر وغيره. وهى تحصينات بدت غاية فى البدائيّة والرّكاكة لدى المتطلّعين للتقليد الأعمى والجرى البغيض وراء كسب ودّ الغرب والحصول على إجازته حضاريّاً.
    فعلت تلك التحصينات فعلها فى الحفاظ على "الهويّة الصّينيّة" من الطّمس والإلغاء. وأدار القمعُ الدّيكتاتورىّ للحزب الشّيوعىّ الصينىّ المقدرات الهائلة للصّين بكفاءة منقطعة النظير، مستفيداً من "رأسمال القوى البشريّة والكثافة السّكانيّة" وهو رأس المال الذى راهن عليه ماو، ليضع الصّين اليوم مارداً يُحسَبُ له الحساب فى المعادلات الدوليّة.
    جوهريّاً، سيحاجج المتنّطعون بأنّ الصين فقدت منظومة القيم العالميّة المتمثلة فى الحريّات، الدّيمقراطيّة، حقوق الإنسان، التعدّديّة السياسيّة والثقافيّة وغيره، وهى أمور لا تغادر قاعات الورش والمؤتمرات، لا سيّما وأنّ الصّينىّ الفرد، ما يزال يراهن على إختلافه ويعيش عليه دون أنْ يحاول تصديره لأحد، وهو غير ملزمٍ – إطلاقاً – باقتفاء آثار العولمة وحزمة استحقاقاتها، طالما أنّه يحصل على العمل والرّفاهيّة ويطوّر مقدراته الخاصّة ويعيش ثقافته ويقول مقالته.
    بالمقابل فإنّ الذين إنساقوا وراء دين السيّد الغربىّ يخضعون لإمتحانٍ عسير فى تعريف الذّات والهويّة الوطنيّة. فلا يكفى أنْ يعيش الشخص إنساناً عالميّاً، بمعنى انّه منخرطٌ حتّى النّخاع فى إنجاز وتحقيق عالميّته من خلال إلتزامه بحزمة الأعراف ومنظومة القيَم العالميّة المتوهَّمة. فالواقع أنْ ليس هناك من شيئٍ عالمىّ فى كلِّ ذلك، ثمّة ثقافات سوّقتها الإمبرياليّة على أنّها هى ما يخصُّ العالم، أو ما يجبُ أنْ يلتزم به العالم أو أنْ يسعى لتحقيقه. وفى ذات الوقت تنكسر ذات القيم والمنظومات متى ما تعارضت مع المصلحة المطلقة، التى هى القانون الأصل فى التفكير الغربىّ. ولأنّ غالبيّة الدّول المختلَقة التى صنعتها الإمبرياليّة ذاتها، تقوم على أسس هشّة ومتداعية، ابتداءً، فإنّها تفتقر إلى تطوير موقفٍ ذاتىّ يناوئ الطّروحات تلك، أو يناهضها إنتصاراً لخبراته الحياتيّة ومنظوماته الخاصّة.
    لو جردنا حساب الهدر الكبير الذى نبذله كسودانيين فى سبيل إنزال منظومة قيَم العولمة والتلاؤم مع الوضع "الدّولىّ" لوجدنا أنّنا نخسر حيواتنا أجيالاً وراء أجيال للحصول على صكوك البراءة وشهادات التقدّم، من على شاكلة الديمقراطيّة، حقوق الإنسان، التنميّة المستدامة، التداول السّلمىّ للسّلطة، وغيرها. ونحن نعرف أنّها لا تتلاءم مع ثقافاتنا ولا بنية وعيّنا، ولا نظامنا القبلىّ، العشائرىّ، الأسرىّ، الإجتماعىّ...الخ.
    إنّنى أدعو لديكتاتورية رشيدة.
    نشر فى صحيفة الاخبار
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