دور الحبش العظيم في تحرير المنطقة بقلم Tarig Anter

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30-06-2018, 10:57 PM

Tarig Anter
<aTarig Anter
تاريخ التسجيل: 24-03-2015
مجموع المشاركات: 148

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دور الحبش العظيم في تحرير المنطقة بقلم Tarig Anter

    10:57 PM June, 30 2018

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    Tarig Anter-الخرطوم-السودان
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    كما اسقط الحبش احفاد بونت مستعمرة دعمت التركمنغولية عام 400 ق م و حرروا اراضيهم كذلك اسقطوا مستعمرة كوش التركمنغولية عام 350 م ثم كان خاتمة تحريرهم للمنطقة في عام 525 م باسقاط مملكة حمير اليهودية وريثة سبأ المزورة التركمنغولية ايضا https://wp.me/p1TBMj-gLhttps://wp.me/p1TBMj-gL

    من المؤسف و المدمر حقا ذلك التعظيم الغير مبرر لكوش و الذي يقصد منه طمس الحضارة الاصيلة في السودان و هي حضارة كرمة التي شيدت الاساس الاول و استمرت لاكثر من الفي عام. و تري ذلك في ادعاءات زائفة بذكر كوش في اللوح ( فلورنسا 2540 ) الذي يعود لعصر الدولة الوسطى و الذي يمكن ان يكون كاس في غرب السودان او حتي كاس في الاناضول و لكن يستحيل ان تكون كوش التي لم تكن قد صنعت بعد

    الحضارة هي كرمة لا النوبة أو لا كوش. لقد شيد السكان ما بين الشلال الأول والسادس علي نهر النيل لأول مرة حضارة كرمة الإفريقية و التي استمرت من حوالي عام 2500 ق.م و حتي 1500 ق.م. و كان قيام حضارة كرمة تطور طبيعي و اصيل تلت حقبة ما قبل كرمة (3500 - 2500 قبل الميلاد)
    و قامت حقب كرمة المبكرة و هي ما يعرف بمرحلة المجموعة ج في الفترة (2050-2500 قبل الميلاد)
    و تلتها حقبة كرمة الوسطى (حوالي 2050-1750 قبل الميلاد)
    و جائت بعدهم حقبة كرمة المتقدمة (حوالي 1750-1580 قبل الميلاد)
    و انتهت حضارة كرمة بانهيار حقبة كرمة النهائية (1500-1580 قبل الميلاد).

    كان السبب الرئيسي في تفكك و انهيار كرمة هو اعمال انهب و تخريب و الرق من قبل لاجئين رحل من بني اسرائيل العرب اليمنيين و الذين قدموا عبر الحبشة منذ عام 1876 قبل الميلاد. و تزامن ذلك التسلل من بني اسرائيل لكرمة غزو و احتلال شمال كميت (دلتا مصر) واستعمارها من قبل الهكسوس و هم من الترك منغول في الفترة (1630 - 1523 ق.م.). و الترك المنغول هم أسلاف الفرس واليهود والأتراك والرومان والهنود الصفراء والغجر والترك المستعربة او الاعراب و منهم جاء الحكام والأثرياء الاعراب في الجزيرة العربية و أفريقيا.

    تم تحرير كميت وكرمة من الهكسوس المنغول الذين احتلوا شمال كميت ومن بني اسرائيل العرب في جنوب كرمة على يد الملك أحمس الأول (الأسرة الثامنة عشرة 1549 - 1292) ، وهو من عائلة ملوك وملكات من أصل مختلط من كميت و كرمة. فقد كان ملوك كميت و كرمة من نفس الاصول و القربي و بهم تشابه شديد في الشكل و الثقافة

    و تلي انهيار كرمة عام 1500 ق م فترة 430 عام حافظ فيها حكام كميت علي الاستقرار و الامن في شمال كرمة خوفا من بقايا الغراة الذين تمركزوا في جنوب كرمة و الذين اطلق عليهم اسم الكوشيين لما كان يمارس فيها من العبودية والنهب. انتهي ذلك بانهيار حقبة الدولة الحديثة بسقوط الملك رمسيس الحادي عشر آخر ملوك كميت الوطنيين وكذلك آخر سلالة الأسرة العشرين عام 1070 ق م. و كان انهيار الحكم الوطني في كميت من نتائج انهيار العصر البرونزي المتأخر

    يلزم جراء دراسة منطقية و ناقدة لتاريخ نشأة و أصول جماعة ثم مملكة سبأ التي قامت عام 800 ق م و التي تنسب إلي افعال شخص مجهول الاصل و الاسم الحقيقي سبي و نهب و يدعي مؤسسها "عبد شمس بن يشجب". يدعي ان سبأ هو بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود، جد السبئيين، من كبار زعماء الجاهلية الأولى، قيل: اسمه (عامر)، وقيل: (عبد شمس)، وإنما سُمي (سبأ)؛ لأنه أول من سبى السبايا، وهو أول من فتح البلاد، وفرض الإتاوات. و سبيأ التي قامت في اليمن هي نسخة مزورة من سابقتها الاصلية التي قامت في بلاد بونت و التي ذكرت في الكتب المقدسة بقصة ملكتها التي زارت الملك سليمان

    هل يمكن استنتاج او افتراض ان قبيلة و مملكة سبأ لم تكنا من اليمن و لا حتي من العرب؟ و انها كانت بداية التحول اليهودي لليمن بعد اختراع اليهود عام 530 ق م في بابل و بها تم احتلال اليمن و نهب تجارتها اولا علي يد الفرس للتوسع ثم جاء اليهود و الرومان و عملا سويا في طمس تاريخ بني اسرائيل و العرب الحقيقي كحماية لدولة اليهود التركمنغولية؟

    Pre-Kerma http://www.ancientsudan.org/history_14_pre_kerma.htmhttp://www.ancientsudan.org/history_14_pre_kerma.htm

    Best regards
    Tarig M. M. K. Anter, Mr.
    Khartoum, Sudan.
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