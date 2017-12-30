30-12-2017, 07:58 AM

حيدر احمد خيرالله

حيدر احمد خيرالله

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

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خطوة ملاحقة الفساد في ولاية النيل الابيض!! بقلم حيدر احمد خيرالله

07:58 AM December, 30 2017 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا وطن











*ولاية النيل الابيض ابتدرت خطوة تزمر منها عدد من الموظفين عندما اقدمت وزارة المالية على مراجعة كشوف المرتبات من خلال ربط صرف مرتب شهر ديسمبر باداء القسم ، باعتبار ان الامر يتم في كل المؤسسات الحكومية عبر مراجعة الاوراق الثبوتية وفسّر المهندس عبد القادر الخير وزير المالية هذا الاجراء بوجود تلاعب في صرف المرتبات بالولاية في بعض المؤسسات وكشف عن ضبط سبعمائة وعشرين شخصا يصرفون مرتبات وهم اما ميتون منذ زمن او مقيمين خارج السودان , لهذا شكّل لجنة علياولجنة فرعية في كل محلية لمتابعة المصالح الحكومية وتقوم بالاشراف علي اداء القسم ثم صرف المرتبات , ولا زالت اللجنة تواصل التحقيق بعد التاكد من ان هنالك فساداً واضحاً وانهم ثم يقدمون المتهمين للمحاكم لارجاع كل الصرفيات السابقة , واعترف بعدم وجود رقابة على الصرف في السابق .



* إن المهندس عبد القادر الخير يستحق الاشاده والدعم والمساندة وهو يتخذ هذا الموقف الصارم لحماية المال العام وسد ثغرات وزارته , وحقيقة ان اداء القسم للموظفين الشرفاء وهم يتلقون رواتبهم بعد اداء القسم انه عمل عسير الهضم لكن في ظل وجود سبعمائة وعشرين حاله تلاعب في مرتبات تصرف باسماء الموتي والمغتربين فان اداء القسم يبقي مبررا بانه سيكشف حالات اخرى ، وسيوفرالمال العام المنهوب في الفصل الاول والذي تعاني وزارة المالية في سد فجوة المرتبات والتي تتجاوز العشرة مليار جنيه , الشئ الذي يدعوا للاسى كيف لوزارة مالية النيل الابيض ان يتعاقب عليها عشرات الوزراء دون ان يكتشفوا ان هنالك ميتون يصرفون مرتباتهم ؟ هل الخلل في النظام ؟ ام ان الحكومة مبنية علي ذهنية نهب المال العام ؟ ثم الا يشير هذا الوضع علي ان ثمة خلل في نظام المراجع العام بالولاية والذي لم يكتشف هذه السرقات ؟ّ!عموما نشكر المهندس عبد القادر الخيروالذى كعهده كان واضحا وشفافا وحازما .



*ومن جهة اخري برزت ازمة في اجتماع وزيرة التربية الاتحادية مع معلمين في معهد بخت الرضا للمناهج وبحضور السيد والي الولاية دكتور عبد الحميد موسى كاشا والذي احتد مع الاستاذ مصطفي حسين برجاس وهو مربي الاجيال في منطقة الدويم وكل السودان , المؤلم في الامر ان هذا التلاسن بين الاستاذ الكبير والسيد الوالي قد اضاع القضية الاساسية وهي ضرورة بقاء معهد بخت الرضا للمناهج بمدينة النور العتيقة الدويم , وعلي التحقيق ان مكانة الاستاذ مصطفي واثره وبصمته التربوية الحقة تؤكد علي انه ارفع من ان يكون مهرجا والسيد كاشا علي التحقيق لم يكن قادما الي الدويم ليسئ لاحد من رموزها فبالرغم من موقفه كوالي معين انحاز الي اهل الدويم وضم صوته الي صوتهم بضرورة بقاء معهد بخت الرضا للمناهج بالدويم ، لبعض هذا نرى ان اشتداد الاعصاب ليست من استاذ الاجيال ضد الوالي ولا الوالي ضد الاستاذ مصطفي انهما معا ضد الظلم الذي يقع علي الدويم وعلي النيل الابيض عموما بهذه القرارات غير الموفقة , فاهل النيل الابيض يحتاجون حكمة الجميع وانهم حكماء .. وسلام يااااااا وطن..



سلام يا



(قال وزير المالية السوداني الفريق محمد عثمان الركابي إن موازنة الدولة للعام 2018م لا يمكن أن تحل كل مشاكل السودان والاقتصاد في سنة واحدة، مشيراً إلى أن الموازنة اعتمدت على استخدام التكنلوجيا لمحاربة الفساد ومحاصرته. ) الفريق الركابي سيوزع شرائح مكافحة فساد ، وشرائح أخرى تكشف نية سرقة اموال الشعب ، وشريحة كبيرة تعمل على أن يطفش المراجع العام من بلادنا ، هل يمكن ان يجد لنا شريحة تزيل الانقاذ من حياتنا ؟! قال تكنلوجيا قال !! ياخي قوم لف بالله .. وسلام يا..



الجريدة السبت 30/12/2017



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