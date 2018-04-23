23-04-2018, 07:29 PM

أمل الكردفاني

أمل الكردفاني

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) خطوات امريكية قادمة لانقاذ النظام السوداني بقلم د.أمل الكردفاني

07:29 PM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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يعتبر نظام البشير من افضل الانظمة التي تطبق السياسات الامريكية على نحو أذهل الادارة الامريكية نفسها ، ومن المعروف ان السياسات الامريكية الخاصة بالدول النامية على وجه التحديد ليست حسنة النية كما يراد ان يتم تصويرها لنا ، لقد كان امل البشير منصبا في ايجاد تقارب بين نظامه والادارة الامريكية لتخفيف وطأة الحصار الاقتصادي ومشكلة ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له، واخراجه من لائحة الانظمة الداعمة للارهاب ، واستغلت امريكا ذلك وقبلت هذا التطبيع بشرطين: احدهما هو التعاون في مجال مكافحة الارهاب والثاني هو فصل الجنوب ، وقد حقق النظام السوداني هذين الشرطين بالكامل ، فخان اصدقاءه القدامى من المجاهدين في الصومال والعراق والشيشان وافغانستان ثم خان الوطن ككل ومزقه شر ممزق وقدم ثلث مساحة السودان لحركة متمردة . لكن الولايات المتحدة الامريكية نكثت بوعدها بل انها فوق هذا ضيقت الخناق على رقبة النظام لمزيد من التطويع. بامكان امريكا انهاء النظام السوداني بجرة قلم ، لكن الولايات المتحدة لن تجد بديلا اكثر وفاء لها من النظام وهو يطبق سياسة تدمير الدولة بخطى حثيثة وهدم كل بنيتها التحتية ، وهذا هو غاية ما تصبوا اليه الامبريالية الأمريكية لتجد دولة كالسودان جثة ميتة لا يؤمل لها حياة الا تحت سلطات احتلال بمفهوم جديد اكثر تهذيبا. لذلك فالادارة الامريكية (لاحظ ان السياسات الامريكية تجاه الدول الافريقية والعربية عموما مرسومة مسبقا وبدقة بغض النظر عن تغير الادارات الامريكية) فالادارة الامريكية تجذب الطوق احيانا وترخيه احيانا اخرى ، تخنق النظام احيانا ثم تمنحه الاوكسجين احيانا اخرى ، ليظل في حالة ترنح دائم ، وخضوع مستمر ، لكن امريكا لن تقبل ابدا بسقوط النظام كما يعتقد بعض المعارضين السياسيين. فلن تجد امريكا نظاما اكثر عمالة من هذا النظام ، بل وتخشى امريكا قيام ديموقراطيات حقيقية في الدول ذات الموارد الاقتصادية الضخمة كالسودان ، بل تريد ديموقراطية اما مصنوعة ومسيطر عليها كديموقراطية افغانستان او ديموقراطية فوضوية وفاسدة كما هو الحال في العراق. لكن في كل الاحوال فإن الانظمة الدكتاتورية هي الانسب لتحقيق كل ما تشتهيه امريكا بدون قيد او شرط. رأينا في الاسابيع الاخيرة بداية انهيار النظام ، وهذا بالتأكيد اقلق الادارة الامريكية جدا ، مما دفعها الى مد قدمها قليلا لتقديم اوكسجين للنظام ، فقد ورد في صحيفة الصحافة أن الادارة الامريكية تبدي استعدادها لدعم المصارف والقطاع الخاص. قد يمر هذا الخبر مرور الكرام ، لكنه ليس قليل الاهمية اذا فهمنا ان الادارة الامريكية لم توضح لنا مبررات هذا الدعم ، هل هي مبررات انسانية مثلا؟ لم اقفو اي مبرر لهذه المبادرة الامريكية المجانية للتبرع بانقاذ النظام وهو في الرمق الأخير ، لأن مسألة دعم البنوك ودعم القطاع الخاص تعني بشكل كلي دعم النظام واخراجه من المأزق بدون مقابل ، حيث ان الادارة الامريكية لم تشترط على النظام التحول السياسي او تحسين حقوق الانسان لتقديم هذا الدعم بل على العكس ، امريكا تتبرع (وهذا مدهش حقيقة) وبدون اي شروط بانقاذ البنوك (اي الجنيه السوداني) والقطاع الخاص (اي دعم شامل) . فلنتذكر انه في ظل المجاعة التي ضربت افريقيا ومن ضمنها السودان في اواخر الديموقراطية لم تقدم امريكا للحكومة السودانية (المنتخبة بانتخابات نزيهة) أي دعم سوى ارسال الاف من جوالات القمح المليء بالسوس ، او ما تعارف عليه بدقيق ريجان . لم تحاول امريكا انقاذ الديموقراطية الرضيعة والتي لم تعش سوى سنوات اربع لا عبر دعم المصارف ولا عبر دعم القطاع الخاص ، لكن نفس هذه الامريكا نراها تبادر وتقترح دعم البنوك والقطاع الخاص لنظام يتهاوى بسبب الفساد والافلاس. لقد اوردت صحيفة النيويورك تايمز خبرا عن عمليات اتجار بالبشر تقوم بها مليشيات النظام السوداني (بعلم اوروبي) لتسترزق من ورائها ، كما اوردت الدعم الاوروبي السخي المقدم للنظام حيث يقوم الاخير باقتدار يحسد عليه بمنع الهجرة الشرعية لأوروبا ، وهذا ايضا مبرر كاف لرفض الغرب اسقاط هذا النظام ، لأن الغرب (سواء اوروبا او امريكا) تجد في هذا النظام خير وكيل وافضل عميل لحماية مصالحه.

ربما نشهد في الايام القادمة مزيدا من الخطوات الامريكية الفعالة لانقاذ النظام . فلا تندهشوا. |Articles |News |مقالات |بيانات