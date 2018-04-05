خطوات الرقص مع الذئاب بقلم إسحق فضل الله

08:52 PM April, 05 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> والخطوات الآن لها معنى محسوب.. كل خطوة منها

-.. فالآن أسماء المتهمين تُعلن!!



> والخطوة الغريبة المحسوبة تعرف أن إعلان أسماء المتهمين هو نوع من العقوبة

> ما يعني أن العقوبة الأخرى (الرسمية) تقترب

......

........

> وسلسلة الأحداث الآن تبدأ مما نحكيه عن

> لجان لا سلطان لها تظل تدخل على البشير بملفات الفساد (ونعني بها لجنة حادثة هجليج وحدها.. ونسكت عن لجان أخرى كانت تطارد فساد جهات أخرى)

> خطوة

> وخطوة أخرى كانت هي

: إبعاد هامس لكبار هنا وهناك.. إبعاد دون اتهام

> ثم خطوة أخرى هي اعتقالات دون اتهام.. وكأنها للاحتياط فقط

> ثم خطوة أخرى هي

: كسر المحظور الأعظم.. اعتقال قادة في الأمن والمخابرات

> و(الجراحة) هذه.. المخدر الذي تصنع تحته كان هو

: إعادة تشكيل قيادة القوات المسلحة في مارس

> فالمعتاد هو أن تشكيل القوات المسلحة .. كل عام.. يتم في يناير

> لكن الخطوة الروتينية هذه تؤجل هذا العام حتى تصبح غطاءً لاعتقالات.. وتبديل مواقع.. بعض الجهات في جهاز الأمن

> ثم خطوة

> والخطوة هي

(تسريب).. لا يجد من يؤيده عن أن أربع لجان بتفويض من الرئاسة هي وحدها من يقود الاتهامات والاعتقال والتحقيق

> ولا نعرف من يقوم بالمحاكمات

> خطوات إذن بعضها.. مثل إعلان أسماء المتهمين.. هي شيء يعني أن صدور الأحكام يقترب.

(5)

> ثم خطوات حقيقية وطبيعية تستخدم بذكاء.. تستخدم الأحداث اليومية

> فالثلاثاء أمس الأول وبعد خطاب البشير الذي يحرث فيه كل شيء.. اتهامات وسياسات قاسية وخطة كاملة.. خطاب البشير يطلق أحاديث نواب البرلمان عن أنهم

: كانوا يمشون بأفواه مُكمّمة

-والجملة تعني أن موسم الصيد يفتتح.

(6)

> والسوق فيه كل ما لا يخطر بالبال.. من استخدام الأحداث اليومية المعتادة.. بذكاء فذ

> فالأيام هذه.. أيام المحاكمات ومطاردة السيولة.. تمتد صفوف البنزين..

> وما لا يكاد يفطن إليه الكثيرون هو أن السيولة تخزن

> وجهات.. بذكاء دقيق.. تحسب على أصابعها وتجد أنه

: من المعتاد أن صاحب العربة يشتري جالونين أو ثلاثة

> بينما صاحب العربة ذاته / في أيام صفوف البنزين يشتري عشرين وثلاثين جالوناً/

> والمليارات تتدفق من محطات الوقود إلى المصارف.. فهي محسوبة

> عندها.. من يقومون بإخفاء السيولة يسهمون دون قصد في مشروع الدولة لتجفيف السيولة من هنا ( إطلاق السيولة يطلق صعود الدولار)

> بينما ما يكفي الدولة من السيولة يرقد آمناً في مصارفها.. من هناك

> قلنا الإسلاميين أذكياء حتى النخاع

> وأيام والدولة/ لأول مرة منذ زمان/ تصبح دولة.





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