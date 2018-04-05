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خطوات الرقص مع الذئاب بقلم إسحق فضل الله

05-04-2018, 08:52 PM

أسحاق احمد فضل الله
<aأسحاق احمد فضل الله
تاريخ التسجيل: 24-11-2015
مجموع المشاركات: 438

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خطوات الرقص مع الذئاب بقلم إسحق فضل الله

    08:52 PM April, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان
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    > والخطوات الآن لها معنى محسوب.. كل خطوة منها
    -.. فالآن أسماء المتهمين تُعلن!!

    > والخطوة الغريبة المحسوبة تعرف أن إعلان أسماء المتهمين هو نوع من العقوبة
    > ما يعني أن العقوبة الأخرى (الرسمية) تقترب
    ......
    ........
    > وسلسلة الأحداث الآن تبدأ مما نحكيه عن
    > لجان لا سلطان لها تظل تدخل على البشير بملفات الفساد (ونعني بها لجنة حادثة هجليج وحدها.. ونسكت عن لجان أخرى كانت تطارد فساد جهات أخرى)
    > خطوة
    > وخطوة أخرى كانت هي
    : إبعاد هامس لكبار هنا وهناك.. إبعاد دون اتهام
    > ثم خطوة أخرى هي اعتقالات دون اتهام.. وكأنها للاحتياط فقط
    > ثم خطوة أخرى هي
    : كسر المحظور الأعظم.. اعتقال قادة في الأمن والمخابرات
    > و(الجراحة) هذه.. المخدر الذي تصنع تحته كان هو
    : إعادة تشكيل قيادة القوات المسلحة في مارس
    > فالمعتاد هو أن تشكيل القوات المسلحة .. كل عام.. يتم في يناير
    > لكن الخطوة الروتينية هذه تؤجل هذا العام حتى تصبح غطاءً لاعتقالات.. وتبديل مواقع.. بعض الجهات في جهاز الأمن
    > ثم خطوة
    > والخطوة هي
    (تسريب).. لا يجد من يؤيده عن أن أربع لجان بتفويض من الرئاسة هي وحدها من يقود الاتهامات والاعتقال والتحقيق
    > ولا نعرف من يقوم بالمحاكمات
    > خطوات إذن بعضها.. مثل إعلان أسماء المتهمين.. هي شيء يعني أن صدور الأحكام يقترب.
    (5)
    > ثم خطوات حقيقية وطبيعية تستخدم بذكاء.. تستخدم الأحداث اليومية
    > فالثلاثاء أمس الأول وبعد خطاب البشير الذي يحرث فيه كل شيء.. اتهامات وسياسات قاسية وخطة كاملة.. خطاب البشير يطلق أحاديث نواب البرلمان عن أنهم
    : كانوا يمشون بأفواه مُكمّمة
    -والجملة تعني أن موسم الصيد يفتتح.
    (6)
    > والسوق فيه كل ما لا يخطر بالبال.. من استخدام الأحداث اليومية المعتادة.. بذكاء فذ
    > فالأيام هذه.. أيام المحاكمات ومطاردة السيولة.. تمتد صفوف البنزين..
    > وما لا يكاد يفطن إليه الكثيرون هو أن السيولة تخزن
    > وجهات.. بذكاء دقيق.. تحسب على أصابعها وتجد أنه
    : من المعتاد أن صاحب العربة يشتري جالونين أو ثلاثة
    > بينما صاحب العربة ذاته / في أيام صفوف البنزين يشتري عشرين وثلاثين جالوناً/
    > والمليارات تتدفق من محطات الوقود إلى المصارف.. فهي محسوبة
    > عندها.. من يقومون بإخفاء السيولة يسهمون دون قصد في مشروع الدولة لتجفيف السيولة من هنا ( إطلاق السيولة يطلق صعود الدولار)
    > بينما ما يكفي الدولة من السيولة يرقد آمناً في مصارفها.. من هناك
    > قلنا الإسلاميين أذكياء حتى النخاع
    > وأيام والدولة/ لأول مرة منذ زمان/ تصبح دولة.


    alintibaha
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