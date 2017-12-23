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أمل الكردفاني

أمل الكردفاني

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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خطبة الجمعة- الامام .. طبيبنا النفسي بقلم د.أمل الكردفاني

04:19 AM December, 22 2017 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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بدأ صراخ المساجد... وكالعادة الامام يصرخ من اعماق مؤخرته وحتى حلقه داعيا على اليهود والنصارى وترامب ومشيدا بقرار الامم المتحدة... وبالتأكيد سيختم خطبته بتذكير المواطنين بأن الضنك وغلاء المعيشة سببه قلة استغفارهم وعدم عبادتهم المخلصة لله وسببه أيضا الفتيات اللائي يتبرجن في الشارع ليغروا الشباب... في الواقع لم التق حتى الان بفتاة متبرجة فكلهن يرتدين الحجاب ... حتى العاهرات يرتدين الحجاب وفي بعض الاحيان النقاب لمنحهن قدرة اكبر على المراوغة... جميل جدا ان تتكرر نفس الخطب التي يبرئ فبها امام المسجد الحكومة ويلقي بعبء كل المأساة على الشعب قليل الايمان ...

الدعاء للإمام وولي الأمر نهج انتهجه الامويون قبل الف وثلاثمائة عام ... كانوا يعرفون ان الدين أفيون الشعوب .. وأن القيادة النفسية للشعب عبر عاطفة الدين مهمة لتوطيد حكم خليفة المسلمين... وشيوخ الدين هم أفضل من يطبق هذه السياسة لأنهم الاكثر تمتعا بالقدرة على مخاطبة الجماهير بشكل اسبوعي منتظم...

الان تخصص الحكومة ملايين الدولارات لدعم الشيوخ ، وتخصص لهم الفضائيات المختلفة لتأكيد ان ولي الأمر ولي من اولياء الله الصالحين ، وأن الشعب شعب جاحد لله ولرسوله ولولي الامر...

وصار لدينا امام خاص بالرئيس كعصام أحمد البشير الذي يخاطب الشعب دائما مذكرا له بالآثام والخطايا التي يقترفها في حق الله وحق نفسه وحق ولي الأمر..وهناك هيئة علماء المسلمين ، وهذه متخصصة في الدفاع عن الحكومة بكل قوتها وهي هيئة عوراء ..لديها عين تشاهد بها عيوب الشعب وعين مطفأة لا تشاهد عيوب الحكومة...

لقد دخل الاخوان المسلمون الى السلطة عبر الخطاب الديني الذي ألهب مشاعر الشعب المسلم الطيب ثم ركبوا الشعب حتى طلع دينه من أم نافوخه ، اتعصر الشعب عصرا شديدا والشيوخ يحقنونه بالحقن المخدرة اسبوعيا ، وهكذا يعيش المواطن في ازمة الشك في السبب الحقيقي لأزمته ..يتذكر كل ذنوبه التي ارتكبها عن قصد وعن غير قصد ، ويلوم نفسه على ذلك ويدعوا الله بالغفران ليرتفع عنه البلاء .. هذا البلاء الذي لن يجده في السويد وهولندا والمانيا واسكتلندا واليابان ... فهذا البلاء لا يتوفر الا في بلاد المسلمين أما رفاهية تلك الشعوب فهي -كما يقول امام الجامع- هي لأن الدنيا هي جنتهم ، أما الآخرة فهي جنتنا نحن وليس بسبب حكوماتهم العادلة وديموقراطيتهم ... وهكذا يخير امام الجامع المسلم بين رفاهية الدنيا ورفاهية الآخرة ، فيختار المسلم بالتأكيد الرفاهية الأخيرة ، ولا يتساءل.. عن المسلمين الذين يعيشون في اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية والسويد لماذا اذن يتمتعون بالرفاهية وايضا سيدخلون الجنة ويحصلوا ايضا على رفاهية ختامية ...

إن أئمة المساجد هم دواؤنا الشافي من كل مشاعرنا السالبة تجاه الحياة .. ان كنت تمر بأزمة نفسية فعليك باللجوء الى امام الجامع ، ان كنت مفلسا فاذهب اليه وسيطلب منك المزيد من الصلاة والدعاة ..طبعا لن يقوم هو باقراضك مالا فهذه ليست مهمته بل مهمة الله تعالى ، ادعوه يستجب لكم... إمام الجامع يعطينا درسا في الصحة السلوكية فهو يعلمنا كيف نكون قانعين بما لدينا ، متأكدين ان القدر سيأتي غدا بالاجمل اذا توقفنا عن الذنوب..ويعلمنا أن نحب ولي الأمر الحاكم بأمر الله ... ظل الله في الأرض ... حبيبي يا البشير... |Articles |News |مقالات |بيانات