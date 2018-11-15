خاشقجيو السودان من يقتص لهم ؟؟؟ بقلم عصام جزولي

02:42 PM November, 15 2018 سودانيز اون لاين

عصام جزولي-

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رابط مختصر لقد هزت جريمة اغتيال الصحفى السعودى جمال خاشقجى ضمير العالم لكونها ارتكبت بواسطة جهاز الدولة ممثلا فى الامن والمخابرات ولا يعلم الرأى العام العالمى كم خاشقجى قتل بواسطة ( جهاز الامن السودانى ) ونورد هنا أسمائهم على سبيل المثال لا الحصر فالجرائم لا تسقط بالتقادم كما يقول رجال القانون علما بأن المتهمين على قيد الحياة والصحايا هم :--



1/ الدكتور على فضل اعتقل وعذب حتى الموت وعندما طلب أحد القضاة نبش الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة تم فصل القاضى من العمل



2/ الطالب محمد عبد الله بحر الدين ( من أبناء دارفور ) تم خطفه من أمام بوابة كلية التربية جامعة الخرطوم وتم تعذيبه حتى الموت ورمى جثته فى الشارع



3/ الطالب بكلية القانون جامعة الخرطوم محمد عبد السلام تم خطفه من غرفته بالداخلية وتم تعذيبه حتى الموت ورمى جثته فى الشارع



4/ اعتقال وتعذيب أربعة من طلاب دارفور فى جامعة الجزيرة حتى الموت ورمى جثثهم فى ترعة الجامعة ولم يستطيع وزير العدل أن يتهم ضباط جهاز الامن والمخابرات لانهم يتمتعون بالحصانة والمتهمون الذين أصدروا تعليمات القتل هم :-



1/ الدكتور نافع على نافع



2/ الفريق صلاح قوش



الفريق محمد عطا المولى



بمهل ولا يهمل ومن فلت من عقاب الدنيا لن يفلت من عقاب الاخرة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال سعيد بن جبير للحجاج بن يوسف عندما رأه يبتسم امام تنفيذ الامر بقتله لماذا تبتسم ؟ رد عليه سعيد :- عجبت لجرأتك على الله وحلم الله عليك !!؟؟ |Articles |News |مقالات |بيانات