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كيفية الحصول على (الطاعون)
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خاب سعى من يطالبون باعتذار الرئيس التركى رجب اردوغان ... !! قريمانيات .. يكتبها الطيب رحمه قريمان
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Re: خاب سعى من يطالبون باعتذار الرئيس التركى � (Re: الطيب رحمه قريمان)
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شئ عجيب و غريب و فريد!!!
تقول ((((هناك كثير من الدول التي استعمرت و أهانت بل و ارتكبت مجازر بشعة في افريقيا بما في ذلك السودان من تلك الدول فرنسا و بريطانيا التي عادت و استعمرت السودان بعد ان قضت على الثورة المهدية .. فلم نسمع بمطالبة و لو باهتة تطالب رؤساء تلك الدول الحاليين بأن يتقدموا باعتذار للسودانيين او غيرهم .. . !!
و أقول للمطالبين بالاعتذار .. أن مطالبتكم تلك غير منطقية و لا مقبولة و ان الذى تحاولون القيام به أنما هو محاولة للبروز و الظهور لا غير .. فلا للكيل بمكيالين و لا تميلوا كل الميل.. و ان مطالبتكم من ورائها شيء في نفس يعقوب ... !!
و أقول لهم أننا نحن أهل السودان البسطاء نريد ان تكون للسودان علاقة متينة و قوية بتركيا تلك الدولة التي تعتبر نموذجا لكل دول العالم في المجالات كافة))))
ليكن في علم كاتب هذا الكلام ان الترك المنغول غزوا و دمروا و استعبدوا و احتلوا و كان منهم الهكسوس و الفرس و اليهود (ليسوا بل بني اسرائيل هم عرب يمنيين و هم ايضا فعلوا كل شر بالحبشة و بالسودان و افريقيا و كنعان) وصل الترك المنغول للسلطة في الامبراطورية الرومانية و الفاتيكان و العصابات التي منها تشكلت الاسر الملكية الاوروبية و الجمعيات السرية و منهم الماسونية التي استعمرت و نهبت اوروبا و افريقيا و اسيا و كذلك منهم جاء الغزاة و المستعمرين للامريكتين و حملات الرق في افريقيا الاولي التي يتهم بها العرب و المسلمين ظلما و بهتانا و كذلك الرق الحديث المصدر للامريكتين.
اؤلائك الذين استعمروا و أهانوا بل و ارتكبوا مجازر بشعة في افريقيا بما في ذلك السودان (و كذلك اوروبا و اسيا و الامريكتين) بالفعل عليهم ليس فقط الاعتذار بل و التعويض و المعاقبة بلا استثاء و لا كيل
و هنا يجب معرفة ان كل تلك الجرائم قام بها الترك المنغول بكافة اشكالهم و تكويناتهم - اوروبا و اسيا و افريقيا و الامريكتين هم ضحايا جماعات الترك المنغول المختلفة منذ 1800 قبل الميلاد
علاقة حكام اوروبا بالاسلام السياسي و الذي ليس به ذرة اسلام او اخلاق قديمة جدا منذ استيلاء الترك المنغول علي الاسلام و قتله ثم بعثه في اشكال تيارات و احزاب و طوائف و شيع من بعد الخلافة الراشدة و ظهور الملك و السلاطين الحريم و الغلمان.
علاقة حكام اوروبا بالترك المنغول كانت تسير علي مسارين الاول هو الارهاب و الرق و كان يعتمد علي الترك و الثاني هو المال و الربا و يعتمد علي اليهود و كلا المجموعتين من الترك المنغول.
الاسرة المالكة في بريطانيا (اسمها اسرة هانوفر و تغير الاسم قبل 100 عام ليصبح بيت ويندسور) اصلهم كاغلب ملوك اوروبا يعود لاسرة ظهرت في المانيا تدعي (ساكس-كوبرغ-غوتا) (Saxe-Coburg and Gotha) و التي جائت من مجموعة واقدة الي ايطاليا و تدعي اتياه (عطية) (بالعبري עטיה = Gift = Atiya, Atiyah, or Attiya) و هي عصابة من الترك المنغول اليهود.
الملكة فكتوريا لاتخفي اصلها اليهودي و كانت صديقة العثمانيين و كانت لا تشبه الاوروبيون
لذلك علاقة بريطانيا بالاخوان و المجموعات الارهابية يعتمد علي ارتباطهم المشترك باليهود و بالتنظيمات السرية المختلفة و منهم الماسونية
و وعد بلفور عام 1917 لم يكن ضد ارادة العثمانيين بل كان بالتنسيق معهم و هم اول من نظم هجرات اليهود لقيام اسرائيل الحالية
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