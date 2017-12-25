خاب سعى من يطالبون باعتذار الرئيس التركى رجب اردوغان ... !! قريمانيات .. يكتبها الطيب رحمه قريمان

08:28 AM December, 25 2017 سودانيز اون لاين

الطيب رحمه قريمان -Canada

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرفه العالم أجمع بمواقفه الجريئة و المبدئية حول كثير من المواقف الغير مسبوقة في المحافل العالمية و الاقليمية في الوقت الذى لا يحرك فيه القادة و الرؤساء من حولنا ساكنا .. استطاع اردوغان أن يقود حزبه و يصل الى سدة الحكم ديمقراطيا و من ثم قاد تركيا و اوصلها الى ان تكون في منافسة مع الدول الكبرى اقتصاديا و تكنلوجيا فلا شك أن للرجل و أعضاء حزبه قدرة و مقدرة و معرفة على القيادة و الريادة ...!!

في تقديري أن زيارة الرئيس التركي لجمهورية السودان يومي الرابع و الخامس و العشرين من الشهر الحالي مهمة للغاية و ضرورية بل محورية فدخول تركيا الى القارة الأفريقية في كثير من دولها تسلمت مشروعات كبيرة و منحت بقوة عدد من الدول الافريقية قروضا كبيرة أخافت و تخيف تركيا دول العالم التي لا تزال تطمع في العودة لاستعمار افريقيا ذكر الرئيس الأمريكي ترامب ذلك علنا و من ناحية فتركيا تعتبر المنافس الاوحد للمارد الصيني الذى ظل يصول و يجول في القارة السمراء بلا حدود و بلا فائدة تعود على المواطنين و من ذلك السودان ...!!

من المؤكد ان الزيارة سيكون لها ما بعدها من اتفاقيات و منح و قروض و خطط للعمل مع السودان في مجالات عدة منها التعليم و الصحة وذلك وفقا لما أعلنه الرئيس التركي البارحة امام اللجنة التشريعية للبرلمان السوداني و أكد ان بلاده على استعداد ان تمضى قدما في دعم السودان في مجال الخدمات الاساسية و في تقديرنا أن ذلك سيعود على المواطن البسيط بالفائدة بصورة مباشرة لا للصفوة و معروف ان لتركيا بصمات في خلال السنوات القليلة الماضية في السودان من ذلك المستشفى التركي في ولاية الخرطوم ...!!

قبيل زيارة الرئيس التركي للسودان طالعنا في بعض وسائط التواصل الاجتماعية أن هناك مطالبات بأن يتقدم الرئيس رجب اردوغان باعتذار للسودانيين باعتبار ان الدولة العثمانية قد عاملت أهل السودان بطريقة سيئة عندما كانت تركيا تحكم السودان قبل قيام الثورة المهدية التي انهت الحكم التركي للسودان ...!!

فان كان لابد من اعتذار يتقدم به الرئيس التركي للسودانيين فان هناك كثير من الدول التي استعمرت و أهانت بل و ارتكبت مجازر بشعة في افريقيا بما في ذلك السودان من تلك الدول فرنسا و بريطانيا التي عادت و استعمرت السودان بعد ان قضت على الثورة المهدية .. فلم نسمع بمطالبة و لو باهتة تطالب رؤساء تلك الدول الحاليين بأن يتقدموا باعتذار للسودانيين او غيرهم .. بل أتخذ المطالبون من بريطانيا و فرنسا و غيرهما مثالا يحتذى.. فيسافرون اليهما و غيرهما للنزهة و التعليم و بل و الاستقرار و هم صاغرون و لم نسمع لهم بمطالبة و لو بهمس ... !!

و أقول للمطالبين بالاعتذار .. لا تصطادوا في مثل هذه الاجواء الصافية و دعوا المياه تجرى في مجاريها بسهولة و يسر و في الحقيقة أن مطالبتكم تلك غير منطقية و لا مقبولة و ان الذى تحاولون القيام به أنما هو محاولة للبروز و الظهور لا غير .. فلا للكيل بمكيالين و لا تميلوا كل الميل.. و ان مطالبتكم من ورائها شيء في نفس يعقوب ... !!

و أقول لهم أننا نحن أهل السودان البسطاء نريد ان تكون للسودان علاقة متينة و قوية بتركيا تلك الدولة التي تعتبر نموذجا لكل دول العالم في المجالات كافة و من ناحية نطالب حكومة السودان ان تمتن و تؤسس لنا مع تركيا علاقة قوية حتى نصلح حال البلاد و العباد و نستفيد من التجربة التركية الذكية الفريدة ... !!

فلا اعتذار نريد من رجب طيب اردوغان و لا جدالا حول تاريخ قد مضى و انما سعى لعلاقة اخوية صادقة قوامها الندية و المصلحة العامة و تبادل المنافع و الخبرات بين السودان و تركيا .. فتركيا اردوغان اصبحت بلدا له أهمية كبرى في المنطقة العربية و الافريقية و الاسلامية و بالتالي لا مناص من التعامل مع تركيا رضى من رضى و ابى من ابى ... !!

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