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خاب سعى من يطالبون باعتذار الرئيس التركى رجب اردوغان ... !! قريمانيات .. يكتبها الطيب رحمه قريمان

25-12-2017, 08:28 AM

الطيب رحمه قريمان
<aالطيب رحمه قريمان
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 102

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خاب سعى من يطالبون باعتذار الرئيس التركى رجب اردوغان ... !! قريمانيات .. يكتبها الطيب رحمه قريمان

    08:28 AM December, 25 2017

    سودانيز اون لاين
    الطيب رحمه قريمان -Canada
    مكتبتى
    رابط مختصر

    بسم الله الرحمن الرحيم

    [email protected]

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرفه العالم أجمع بمواقفه الجريئة و المبدئية حول كثير من المواقف الغير مسبوقة في المحافل العالمية و الاقليمية في الوقت الذى لا يحرك فيه القادة و الرؤساء من حولنا ساكنا .. استطاع اردوغان أن يقود حزبه و يصل الى سدة الحكم ديمقراطيا و من ثم قاد تركيا و اوصلها الى ان تكون في منافسة مع الدول الكبرى اقتصاديا و تكنلوجيا فلا شك أن للرجل و أعضاء حزبه قدرة و مقدرة و معرفة على القيادة و الريادة ...!!
    في تقديري أن زيارة الرئيس التركي لجمهورية السودان يومي الرابع و الخامس و العشرين من الشهر الحالي مهمة للغاية و ضرورية بل محورية فدخول تركيا الى القارة الأفريقية في كثير من دولها تسلمت مشروعات كبيرة و منحت بقوة عدد من الدول الافريقية قروضا كبيرة أخافت و تخيف تركيا دول العالم التي لا تزال تطمع في العودة لاستعمار افريقيا ذكر الرئيس الأمريكي ترامب ذلك علنا و من ناحية فتركيا تعتبر المنافس الاوحد للمارد الصيني الذى ظل يصول و يجول في القارة السمراء بلا حدود و بلا فائدة تعود على المواطنين و من ذلك السودان ...!!
    من المؤكد ان الزيارة سيكون لها ما بعدها من اتفاقيات و منح و قروض و خطط للعمل مع السودان في مجالات عدة منها التعليم و الصحة وذلك وفقا لما أعلنه الرئيس التركي البارحة امام اللجنة التشريعية للبرلمان السوداني و أكد ان بلاده على استعداد ان تمضى قدما في دعم السودان في مجال الخدمات الاساسية و في تقديرنا أن ذلك سيعود على المواطن البسيط بالفائدة بصورة مباشرة لا للصفوة و معروف ان لتركيا بصمات في خلال السنوات القليلة الماضية في السودان من ذلك المستشفى التركي في ولاية الخرطوم ...!!
    قبيل زيارة الرئيس التركي للسودان طالعنا في بعض وسائط التواصل الاجتماعية أن هناك مطالبات بأن يتقدم الرئيس رجب اردوغان باعتذار للسودانيين باعتبار ان الدولة العثمانية قد عاملت أهل السودان بطريقة سيئة عندما كانت تركيا تحكم السودان قبل قيام الثورة المهدية التي انهت الحكم التركي للسودان ...!!
    فان كان لابد من اعتذار يتقدم به الرئيس التركي للسودانيين فان هناك كثير من الدول التي استعمرت و أهانت بل و ارتكبت مجازر بشعة في افريقيا بما في ذلك السودان من تلك الدول فرنسا و بريطانيا التي عادت و استعمرت السودان بعد ان قضت على الثورة المهدية .. فلم نسمع بمطالبة و لو باهتة تطالب رؤساء تلك الدول الحاليين بأن يتقدموا باعتذار للسودانيين او غيرهم .. بل أتخذ المطالبون من بريطانيا و فرنسا و غيرهما مثالا يحتذى.. فيسافرون اليهما و غيرهما للنزهة و التعليم و بل و الاستقرار و هم صاغرون و لم نسمع لهم بمطالبة و لو بهمس ... !!
    و أقول للمطالبين بالاعتذار .. لا تصطادوا في مثل هذه الاجواء الصافية و دعوا المياه تجرى في مجاريها بسهولة و يسر و في الحقيقة أن مطالبتكم تلك غير منطقية و لا مقبولة و ان الذى تحاولون القيام به أنما هو محاولة للبروز و الظهور لا غير .. فلا للكيل بمكيالين و لا تميلوا كل الميل.. و ان مطالبتكم من ورائها شيء في نفس يعقوب ... !!
    و أقول لهم أننا نحن أهل السودان البسطاء نريد ان تكون للسودان علاقة متينة و قوية بتركيا تلك الدولة التي تعتبر نموذجا لكل دول العالم في المجالات كافة و من ناحية نطالب حكومة السودان ان تمتن و تؤسس لنا مع تركيا علاقة قوية حتى نصلح حال البلاد و العباد و نستفيد من التجربة التركية الذكية الفريدة ... !!
    فلا اعتذار نريد من رجب طيب اردوغان و لا جدالا حول تاريخ قد مضى و انما سعى لعلاقة اخوية صادقة قوامها الندية و المصلحة العامة و تبادل المنافع و الخبرات بين السودان و تركيا .. فتركيا اردوغان اصبحت بلدا له أهمية كبرى في المنطقة العربية و الافريقية و الاسلامية و بالتالي لا مناص من التعامل مع تركيا رضى من رضى و ابى من ابى ... !!
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25-12-2017, 08:37 AM

لاجيء كندا


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Re: خاب سعى من يطالبون باعتذار الرئيس التركى � (Re: الطيب رحمه قريمان)


    دايما الشعور بالنقص والدونية تجاه الاخرين
    القدرة المدهشة على تغطية الحقيقة وتلميع الكذبة بهدف رضا الاسياد
    اذا ذهب احد اسياده او مات فهو بحوجة لسيد جديد
    فالعبد عبد وان طالت عمامته
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25-12-2017, 10:34 AM

طارق عنتر


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Re: خاب سعى من يطالبون باعتذار الرئيس التركى � (Re: الطيب رحمه قريمان)

    شئ عجيب و غريب و فريد!!!
    تقول ((((هناك كثير من الدول التي استعمرت و أهانت بل و ارتكبت مجازر بشعة في افريقيا بما في ذلك السودان من تلك الدول فرنسا و بريطانيا التي عادت و استعمرت السودان بعد ان قضت على الثورة المهدية .. فلم نسمع بمطالبة و لو باهتة تطالب رؤساء تلك الدول الحاليين بأن يتقدموا باعتذار للسودانيين او غيرهم .. . !!
    و أقول للمطالبين بالاعتذار .. أن مطالبتكم تلك غير منطقية و لا مقبولة و ان الذى تحاولون القيام به أنما هو محاولة للبروز و الظهور لا غير .. فلا للكيل بمكيالين و لا تميلوا كل الميل.. و ان مطالبتكم من ورائها شيء في نفس يعقوب ... !!
    و أقول لهم أننا نحن أهل السودان البسطاء نريد ان تكون للسودان علاقة متينة و قوية بتركيا تلك الدولة التي تعتبر نموذجا لكل دول العالم في المجالات كافة))))
    ليكن في علم كاتب هذا الكلام ان الترك المنغول غزوا و دمروا و استعبدوا و احتلوا و كان منهم الهكسوس و الفرس و اليهود (ليسوا بل بني اسرائيل هم عرب يمنيين و هم ايضا فعلوا كل شر بالحبشة و بالسودان و افريقيا و كنعان) وصل الترك المنغول للسلطة في الامبراطورية الرومانية و الفاتيكان و العصابات التي منها تشكلت الاسر الملكية الاوروبية و الجمعيات السرية و منهم الماسونية التي استعمرت و نهبت اوروبا و افريقيا و اسيا و كذلك منهم جاء الغزاة و المستعمرين للامريكتين و حملات الرق في افريقيا الاولي التي يتهم بها العرب و المسلمين ظلما و بهتانا و كذلك الرق الحديث المصدر للامريكتين.
    اؤلائك الذين استعمروا و أهانوا بل و ارتكبوا مجازر بشعة في افريقيا بما في ذلك السودان (و كذلك اوروبا و اسيا و الامريكتين) بالفعل عليهم ليس فقط الاعتذار بل و التعويض و المعاقبة بلا استثاء و لا كيل
    و هنا يجب معرفة ان كل تلك الجرائم قام بها الترك المنغول بكافة اشكالهم و تكويناتهم - اوروبا و اسيا و افريقيا و الامريكتين هم ضحايا جماعات الترك المنغول المختلفة منذ 1800 قبل الميلاد
    علاقة حكام اوروبا بالاسلام السياسي و الذي ليس به ذرة اسلام او اخلاق قديمة جدا منذ استيلاء الترك المنغول علي الاسلام و قتله ثم بعثه في اشكال تيارات و احزاب و طوائف و شيع من بعد الخلافة الراشدة و ظهور الملك و السلاطين الحريم و الغلمان.
    علاقة حكام اوروبا بالترك المنغول كانت تسير علي مسارين الاول هو الارهاب و الرق و كان يعتمد علي الترك و الثاني هو المال و الربا و يعتمد علي اليهود و كلا المجموعتين من الترك المنغول.
    الاسرة المالكة في بريطانيا (اسمها اسرة هانوفر و تغير الاسم قبل 100 عام ليصبح بيت ويندسور) اصلهم كاغلب ملوك اوروبا يعود لاسرة ظهرت في المانيا تدعي (ساكس-كوبرغ-غوتا) (Saxe-Coburg and Gotha) و التي جائت من مجموعة واقدة الي ايطاليا و تدعي اتياه (عطية) (بالعبري עטיה = Gift = Atiya, Atiyah, or Attiya) و هي عصابة من الترك المنغول اليهود.
    الملكة فكتوريا لاتخفي اصلها اليهودي و كانت صديقة العثمانيين و كانت لا تشبه الاوروبيون
    لذلك علاقة بريطانيا بالاخوان و المجموعات الارهابية يعتمد علي ارتباطهم المشترك باليهود و بالتنظيمات السرية المختلفة و منهم الماسونية
    و وعد بلفور عام 1917 لم يكن ضد ارادة العثمانيين بل كان بالتنسيق معهم و هم اول من نظم هجرات اليهود لقيام اسرائيل الحالية
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25-12-2017, 11:46 AM

الشنبلي البطحاني


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Re: خاب سعى من يطالبون باعتذار الرئيس التركى � (Re: الطيب رحمه قريمان)

    غريبة إنك م*عــ^ررّ#صـص سوداني في كندا و بتتمـــ*عـ#ررر#ص لأردوغان كمان
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