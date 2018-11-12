حين يكون الرد على العدوان واجبا ًوطنياً بقلم د. فايز أبو شمالة

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 13-11-2018, 02:58 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-11-2018, 05:54 PM

فايز أبو شمالة
<aفايز أبو شمالة
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 356

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حين يكون الرد على العدوان واجبا ًوطنياً بقلم د. فايز أبو شمالة

    05:54 PM November, 12 2018

    سودانيز اون لاين
    فايز أبو شمالة-فلسطين
    مكتبتى
    رابط مختصر



    العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقاومة الفلسطينية يستوجب الرد، ولاسيما أن هذا العدوان قد جاء تالياً لتهدئة التزمت بها المقاومة، وجاء بوحشية أسفرت عن ارتقاء سبعة شهداء من خيرة شباب فلسطين، هذا العدوان الإسرائيلي استوجب الرد الموزون العاقل المدروس الموجع، ووفق قاعدة القصف بالقصف والدم بالدم والعنف بالعنف، وهذا الشعار لا يعبر عن وجهة نظر تنظيم بعينه، وإنما هو لغة فلسطينية جديدة فرضها الميدان، وهي تعبير عن وحدة موقف فلسطيني مقاوم، وهذا اهم ما يميز الرد الفلسطيني في الفترة الأخيرة، فالرد على العدوان يصدر من غرفة العمليات المشتركة، والتهدئة إذا تحققت فهي بقرار من غرفة العمليات المشتركة، والتي صارت بمثابة وزارة الدفاع الفلسطينية، وقد جسدت التعاون والتضحية عشية مطاردة الوحدة الخاصة الصهيونية، التي تسللت إلى قطاع غزة، والتي تم اصطيادها، ومطاردتها، وتصفية من تمت تصفيته، وفرار من فر، والنتيجة فشل استخباري وعسكري إسرائيلي فاضح.
    إن حرص العدو على غرس العملاء، والسعي الجاد للتجسس على المقاومة ليشير إلى أن حصانة المقاومة قوية، ومناعتها ضد الاختراق صارت محيرة لمخابرات العدو، ولا غرو لو قلت: إن أهم أسباب تردد العدو في مهاجمة غزة هو افتقاره إلى المعلومة، وجهلة بطبيعة الأرض التي سيحارب فيها، والتي يمتلكها رجال استعدوا، وطوروا من قدراتهم القتالية.
    التصعيد في مواجهة العدو الإسرائيلي لما يزل محكوماً بمسافة محددة، لم تتجاوز 30 كيلو متر حتى كتابة هذا المقال، ولما يزل رد المقاومة محكوماً بعدد محدد من الصواريخ، وفي ذلك دلالة على ضبط المقاومة للإيقاع، وعدم رغبتها في التصعيد إلى حد المواجهة الشاملة، إلا إذا صعد العدو من عدوانه، وانفلت بإرهابه ضد الشعب الفلسطيني، وإذ لم ينجح الوسطاء في لجم العدوان، وقتئذٍ لكل حادث حديث، ولكل فعل رد فعل، ولن تكون المقاومة مرعوبة عن التصعيد، ولا هي قاصرة عن المواجهة الشاملة مهما كانت النتائج.
    إن قرار المقاومة بعدم التهاون في الدم الفلسطيني، وعدم الصمت على العدوان، هو الطريق الذي يضمن عدم تكرار العدوان، وهو اللغة التي يفهمها عدو لم يفرض نفسه على الأرض الفلسطينية إلا بالعنف والقوة، ولا يمكن لجم عدوانه إلا من خلال القوة والعنف الثوري.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de