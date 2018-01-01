حينما يتبدد الوهم وتنقشع اساريره ؟

03:44 PM January, 01 2018 سودانيز اون لاين

Sediq Hamad-

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من واقع حطام الامل ما وجدنا سوى الالم ..ومن حسن النوايا جنينا الندم ومن مواقف الحياة وتجلياتها وجدنا من خاب فيهم الظن والعشم ..ولهذا كله اقتضت الضرورة ان نستخلص العبر والقيم ..

فالاعوام مضت وتوالت واقتضت وحطت اغلالها كسيوف فى اغمادها ليأتى من جديد عام الثامن عشر من الالفية الثانية ليسدل الستار عن كم هائل من المواقف والافعال وكل ما اقترف بحقوق لم يكن بحق ان تقترف ..وهذا ما اوقفنا اليوم امام المفترق لاعادة النظر والاعتبار على قاعدة ان ما كان لن يكون وما سيكون هو بمثابة قانون ينطلق من ابجديات اسمى المعانى وعليه فإننا وانتم امام اختبار حقيقى مع الذات ومع اقدس ما رسختة الانسانية من قواعد سلوكية واخلاقية من يرتضى نقيضها وضع نفسة موضع لم يرتضية انسان شريف عفيف . فلم تعد تلك الترهات والتفاهات والمهانات والمجاملات والتجاوزات فلكل حد حدودة والا حد السيف اولى ..فاعوام مضت والسيوف بأغمادها ..فحان الوقت لاخراجها ان لم يستقم كل حد بحدودة .وحان وقت تبديل وتغيير قواعد التعامل والمعاملة وتعديل منظومة العلاقة وفق متطلبات الاحترام المتبادل ذلك الاحترام الذى يختزل كل ايجابى فى طبيعتة ليكون موجها ومؤشرا للحياة المتوازنه ...فدمتم ودام الاحترام .

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