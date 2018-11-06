حول ظاهرة التقارب بين أحزاب الخضر اليسارية وتنظيمات الليبراليين الاجتماعي بقلم آمنة أحمد مختار أيرا

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Re: حول ظاهرة التقارب بين أحزاب الخضر اليساري (Re: عليش الريدة)
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تعرف يا عليش ... ركّز على الكلمات المفتاحية التالية
عشان الموضوع يقع ليك
الديموقراطية التشاركية
الاقتصاد الشيوعى
الاقتصاد الليبرالى .. الرأسمالى
الحرية و الحماية الاجتماعية
الامان الاقتصادى
و عضم الموضوع اللى هو الخلطة
يا استاذة امنة مختار يهمنّى ما كتبتيهو فى خاتمة مقالك و هو
الشى القلت عليهو ده صياغة مفاهيم حديثة و تطور طبيعى لمفاهيم سائدة الان
|Quote:
لذلك ربما نلاحظ تقارب هذين المفهومين مؤخرا وتبنيهما خاصة من جانب أحزاب الخضر وعديد من التنظيمات الحديثة التي تريد المزاوجة بين المفاهيم السياسية
واستعارة أفضل ما قدمته البشرية من مشاريع وأنظمة حكم، وتبنيها وصياغتها في مفاهيم حديثة لصالح التقدم والتطور البشري ،
وذلك تطور تاريخي طبيعي للمفاهيم السياسية بعد خضوعها للتجارب وإثبات نجاعتها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا .
وإلا خضوعها الذي لا مفر منه لعملية تنقيح وتطوير مفاهيمي.. كما حدث في حالة التجويد والتنقيح لمفهوم الديمقراطية التمثيلية
بمفهوم الديمقراطيةالتشاركية التي تتيح للناخب سلطة ودورا أوسع من دور الناخب في العملية الديمقراطية التقليدية.
هو بالنسبة لى ردّة لم قيل قبل 1400 عام ,حيث جاء فى الاثر النبوى الشريف قول صلى الله عليه و سلّم
الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار
خاصة اذا توسعنا فى فهم الماء و الكلأ و النار بحوجات و استعمالات و نواتج الحاضر و تطورها المستقبلى
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Re: حول ظاهرة التقارب بين أحزاب الخضر اليساري (Re: AMNA MUKHTAR)
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عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم..
مشكور يابركل على التوضيح فيما يخص غياهب المبحث الأول..بالنسبة للمبحث الثاني ــ وهو أشد غيبوهة ـــ هل هذي الأخت المحترمة بانية سعيها في الايجاز على أسس موضوعية ام هو مجرد مسعى تعسفي فوقي سادي لايراعي طموحات الجماهير وتطلعاتها؟
بطريقة تانية،هو زول ماقعد يجي كلو كلو،يقوم يومو اليجي يقول عايز أوجز؟
دي كيف دي؟وقوعوها لينا يااخوانا وقعوها..
على كل ،نتمنى معك التوفيق للأستاذة في كل مساعيها..
الصلاة على النبي،الصلاة على النبي..
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