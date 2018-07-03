حوار بقلم اسحق فضل الله

> واُنس العصر دون ترتيب يصبح هو الترتيب كله قال: ابن الخطاب يقول: احترت بين قوة الفاجر وضعف المتقي قال الأشعث : استخدم القوي الفاجر.. فقوته لك وفجوره عليه قال عمر: نعم.. اذهب إليهم/ يعني أهل العراق/ فأنت القوي الفاجر > ونحن في حوارنا مع العالم الآن من نحتاج إليه هو.. القوي الفاجر > مثل مبروك مبارك سليم (2) > وحتى لا تفزع أنت.. ويفزع رئيس التحرير.. الفاجر السياسي شيء غير الفاجر بالمعنى العام عندك > وزياد بن أبيه على منبر الجمعة حين يجادله أحد الخوارج.. ويهزمه بمنطق الدين نفسه.. يقول له زياد : إنا لا نبلغ ما نريد فيك وفي أصحابك.. يعني الخوارج.. حتى نخوض إليكم الباطل خوضاً > والأشعث هناك.. وزياد بن أبيه هنا حكاياتهم نرسلها حتى لا نغرق في أوحال سوء الفهم.. ومعاني الكلمات المتبدلة.. ومنها كلمة (فاجر) > الفاجر القوي.. بمعني الرجل الذي يعرف العالم ويعرفه العالم هو من نحتاج إليه الآن للحديث مع العالم > والخليج وإريتريا جهات تعرف / ويعرفها/ مبروك سليم.. وهي الجهات التي لابد من الحديث إليها الآن (2) > والحوار الآن في كل مكان لأن الأرض تحت الأقدام.. ساخنة > والبشير.. الأسبوع الماضي.. يلقى مئات العمد والمشايخ.. للحوار > وفي الأيام ذاتها جهات كثيرة (منها أربع جهات كبيرة في السودان) كلها يشرع في الحوار > والعالم يطلق أسلوبه في الحوار.. يطلق أنيابه وأظافره > وبعض الحوار هو > الجنائية .. تعود > وجبل مرة يطلق النار > ولقاء أفورقي وآبي أحمد يعلن أنه (لا يثق) في السودان > وأحداث وأحاديث لها معقبات من بين أيديها ومن خلفها كلها ينطلق في الأيام ذاتها الأسبوع الماضي > والحوار نصف المعلن هذا يطلق تحت الأرض سيلاً من العقارب (مواقع وأسماء ولقاءات نعود إليها) (3) > والحوار .. حوار العصاري.. مساء الأحد كان عفوياً وممتعاً ودقيقاً > دقيق لأنه (اُنس).. وليس شيئاً مرتباً > قال:/ دول ليس بيننا وبينها عداء/ بل تعاون كامل.. يفترض/ هو ما بيننا.. لكنا نجد من الدول هذه شيئاً يشبه العداء.. لماذا؟ الإجابة بذكاء كانت هي : الدول هذه هي شيء مثل شخص شديد الثراء في طائرته الخاصة.. والطائرة مختطفة > الإجابة توجز العالم اليوم قال: ومصر.. وبعد موقفها من الصادق.. ما هي ؟ قال: مصر لا حوار معها( فترنا) ومصر هي النيل.. والنيل هذا يجري من عندنا أم من عند مصر..؟ قال: والهاربون من نتائج الحوار .. أين هم؟ قال: موقف مصر من الصادق موقف لا هو معنا ولا هو ضدنا.. نعم.. موقف مصر مثل مياه النيل.. لابد له من أن يمر بنا.. قال: موقف الهاربين من الحوار مثل ذلك!! > الحوار كان يرسم حوار السودان كله.. وأحدهم يقول شيئاً عن: عودة صفوف البنزين > وكأنه شيء قدري.. ففي الساعة ذاتها وكأنها تشترك في الحوار.. رسالة تطل من الشبكة تقدم تفسيراً للنبوءة هذه > المستشار .. عبد المجيد.. في الرسالة يقول بتفصيل دقيق > كنت أعمل في بنك أمريكي > والاثنين 13 نوفمبر 1997 نتلقى قرار كلينتون بحصار السودان > والأربعاء أول يونيو 1998 تنفيذ الحظر يبدأ.. والاختناق يبدأ (كل مصارف العالم توقف التعامل مع السودان) > والأربعاء 26 أبريل 2006 بوش يصدر قراراً آخر حول دارفور يجعل رأس السودان يدور > ( القرار يصدر بعد اتفاقية الجنوب التي قدم فيها السودان كل شيء) > و(28) مايو 2009 تنفيذ القرار الجديد > والجمعة 13 يناير 2017 مراجعة أمريكية لكل هذا.. ورفع جزئي للحصار > ثم؟؟ > ثم اختناق آخر.. وترامب يؤجل التنفيذ > ثم؟ > 11/10/2017 تنفيذ رفع الحصار > ثم؟ > ثم كل جهة (تنتظر). > تنتظر لأن الاتهام برعاية الإرهاب يُبقي كل شيء كما هو > ثم يونيو.. قبل أسابيع قرار يطلق مصارف العالم للتعامل مع السودان > والسودان ابتداءً من يونيو هذا (يشم الهوا).. لأول مرة من عشرين سنة (3) > وحديث تجفيف المدارس يأتي بحكاية بشير الشيخ مصطفى الأمين. > الرجل الأحد الماضي حين يسمع الحديث عن التجفيف يقدم شيكاً بمليون جنيه لمدرسة الشيخ مصطفى في (بري) > والحديث يذهب إلى بورتسودان والماء قال: الوالي جاء بوزير المالية.. والأهالي واستمع .. وقرر ودفع المال .. وفي أسبوع الماء يتدفق > والحديث الذي يهبط داوياً ويصعد صخرة يلملم كل شيء > ليصل في نهاية الأمر إلى حكاية (المرأة) تلك التي تعمل في النهب المسلح.. والتي هي بشهادة سليمان جاموس) تقطع خيط الترزي.. برصاصة > ثم حكاية نبيلة جداً للمرأة هذه > الحكايات نركمها لأن الركام هذا يجعلها شيئاً مثل التهام بطيخ العيلفون على حافة الجدول > البطيخة ساخنة.. نفاذة لاسعة.. رائعة جداً > وتشبه السوداني > حتى في بعض حالات الإسهال التي تصنعها البطيخة هذه.. تشبه السوداني > ونرسم السوداني > حتى نرسم خارطة الطريق الجديدة
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