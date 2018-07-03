حوار بقلم اسحق فضل الله

07:57 PM July, 03 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> واُنس العصر دون ترتيب يصبح هو الترتيب كله

قال: ابن الخطاب يقول: احترت بين قوة الفاجر وضعف المتقي

قال الأشعث

: استخدم القوي الفاجر.. فقوته لك وفجوره عليه

قال عمر: نعم.. اذهب إليهم/ يعني أهل العراق/ فأنت القوي الفاجر

> ونحن في حوارنا مع العالم الآن من نحتاج إليه هو.. القوي الفاجر

> مثل مبروك مبارك سليم

(2)

> وحتى لا تفزع أنت.. ويفزع رئيس التحرير.. الفاجر السياسي شيء غير الفاجر بالمعنى العام عندك

> وزياد بن أبيه على منبر الجمعة حين يجادله أحد الخوارج.. ويهزمه بمنطق الدين نفسه.. يقول له زياد

: إنا لا نبلغ ما نريد فيك وفي أصحابك.. يعني الخوارج.. حتى نخوض إليكم الباطل خوضاً

> والأشعث هناك.. وزياد بن أبيه هنا حكاياتهم نرسلها حتى لا نغرق في أوحال سوء الفهم.. ومعاني الكلمات المتبدلة.. ومنها كلمة (فاجر)

> الفاجر القوي.. بمعني الرجل الذي يعرف العالم ويعرفه العالم هو من نحتاج إليه الآن للحديث مع العالم

> والخليج وإريتريا جهات تعرف / ويعرفها/ مبروك سليم.. وهي الجهات التي لابد من الحديث إليها الآن

(2)

> والحوار الآن في كل مكان لأن الأرض تحت الأقدام.. ساخنة

> والبشير.. الأسبوع الماضي.. يلقى مئات العمد والمشايخ.. للحوار

> وفي الأيام ذاتها جهات كثيرة (منها أربع جهات كبيرة في السودان) كلها يشرع في الحوار

> والعالم يطلق أسلوبه في الحوار.. يطلق أنيابه وأظافره

> وبعض الحوار هو

> الجنائية .. تعود

> وجبل مرة يطلق النار

> ولقاء أفورقي وآبي أحمد يعلن أنه (لا يثق) في السودان

> وأحداث وأحاديث لها معقبات من بين أيديها ومن خلفها كلها ينطلق في الأيام ذاتها الأسبوع الماضي

> والحوار نصف المعلن هذا يطلق تحت الأرض سيلاً من العقارب (مواقع وأسماء ولقاءات نعود إليها)

(3)

> والحوار .. حوار العصاري.. مساء الأحد كان عفوياً وممتعاً ودقيقاً

> دقيق لأنه (اُنس).. وليس شيئاً مرتباً

> قال:/ دول ليس بيننا وبينها عداء/ بل تعاون كامل.. يفترض/ هو ما بيننا.. لكنا نجد من الدول هذه شيئاً يشبه العداء.. لماذا؟

الإجابة بذكاء كانت هي

: الدول هذه هي شيء مثل شخص شديد الثراء في طائرته الخاصة.. والطائرة مختطفة

> الإجابة توجز العالم اليوم

قال: ومصر.. وبعد موقفها من الصادق.. ما هي ؟

قال: مصر لا حوار معها( فترنا) ومصر هي النيل.. والنيل هذا يجري من عندنا أم من عند مصر..؟

قال: والهاربون من نتائج الحوار .. أين هم؟

قال: موقف مصر من الصادق موقف لا هو معنا ولا هو ضدنا.. نعم.. موقف مصر مثل مياه النيل.. لابد له من أن يمر بنا..

قال: موقف الهاربين من الحوار مثل ذلك!!

> الحوار كان يرسم حوار السودان كله.. وأحدهم يقول شيئاً عن: عودة صفوف البنزين

> وكأنه شيء قدري.. ففي الساعة ذاتها وكأنها تشترك في الحوار.. رسالة تطل من الشبكة تقدم تفسيراً للنبوءة هذه

> المستشار .. عبد المجيد.. في الرسالة يقول بتفصيل دقيق

> كنت أعمل في بنك أمريكي

> والاثنين 13 نوفمبر 1997 نتلقى قرار كلينتون بحصار السودان

> والأربعاء أول يونيو 1998 تنفيذ الحظر يبدأ.. والاختناق يبدأ (كل مصارف العالم توقف التعامل مع السودان)

> والأربعاء 26 أبريل 2006 بوش يصدر قراراً آخر حول دارفور يجعل رأس السودان يدور

> ( القرار يصدر بعد اتفاقية الجنوب التي قدم فيها السودان كل شيء)

> و(28) مايو 2009

تنفيذ القرار الجديد

> والجمعة 13 يناير 2017 مراجعة أمريكية لكل هذا.. ورفع جزئي للحصار

> ثم؟؟

> ثم اختناق آخر.. وترامب يؤجل التنفيذ

> ثم؟

> 11/10/2017 تنفيذ رفع الحصار

> ثم؟

> ثم كل جهة (تنتظر).

> تنتظر لأن الاتهام برعاية الإرهاب يُبقي كل شيء كما هو

> ثم يونيو.. قبل أسابيع قرار يطلق مصارف العالم للتعامل مع السودان

> والسودان ابتداءً من يونيو هذا (يشم الهوا).. لأول مرة من عشرين سنة

(3)

> وحديث تجفيف المدارس يأتي بحكاية بشير الشيخ مصطفى الأمين.

> الرجل الأحد الماضي حين يسمع الحديث عن التجفيف يقدم شيكاً بمليون جنيه لمدرسة الشيخ مصطفى في (بري)

> والحديث يذهب إلى بورتسودان والماء

قال: الوالي جاء بوزير المالية.. والأهالي واستمع .. وقرر ودفع المال .. وفي أسبوع الماء يتدفق

> والحديث الذي يهبط داوياً

ويصعد صخرة يلملم كل شيء

> ليصل في نهاية الأمر إلى حكاية (المرأة) تلك التي تعمل في النهب المسلح.. والتي هي بشهادة سليمان جاموس) تقطع خيط الترزي.. برصاصة

> ثم حكاية نبيلة جداً للمرأة هذه

> الحكايات نركمها لأن الركام هذا يجعلها شيئاً مثل التهام بطيخ العيلفون على حافة الجدول

> البطيخة ساخنة.. نفاذة لاسعة.. رائعة جداً

> وتشبه السوداني

> حتى في بعض حالات الإسهال التي تصنعها البطيخة هذه.. تشبه السوداني

> ونرسم السوداني

> حتى نرسم خارطة الطريق الجديدة





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