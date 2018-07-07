حميدتي يخرج غاضبا من إجتماع محافظة كتم بقلم محمد عبد الرحمن الناير (بوتشر)

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07-07-2018, 07:53 PM

محمد عبد الرحمن الناير
<aمحمد عبد الرحمن الناير
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
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حميدتي يخرج غاضبا من إجتماع محافظة كتم بقلم محمد عبد الرحمن الناير (بوتشر)

    07:53 PM July, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد عبد الرحمن الناير-
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    وصل إلي محافظة كتم ظهر اليوم الأحد الموافق ٧ يوليو ٢٠١٨م المدعو حميدتي قائد مليشيا الدعم السريع بمعية بعض ضباطه وأربعة ضباط إداريين إلي في إطار ما يسمي بحل النزاع بين الرعاة والمزارعين ، وقد تمت الدعوة للإجتماع يوم أمس الجمعة من داخل مساجد المحافظة.
    قبيل بداية الإجتماع تم جلب حوالي خمسين من طلاب الخلاوي (مهاجرين) من حى القصر غرب الذين وزع لهم حميدتي مصاحفا مكتوبا عليها (وقف الدعم السريع لا يجوز بيعها) !!
    وقد منعت إستخبارات مليشيا الدعم السريع المناط بها تأمين الإجتماع أي تسجيل لكلمات المتحدثين أو أخذ صور سواء كان للمدنيين أو أفراد المليشيا وتم جمع كل التلفونات والكاميرات وسط إجراءات تأمينية مشددة وتفتيش دقيق قبل الدخول إلي القاعة ، والجدير بالذكر أن إجتماع حميدتى والوفد المرافق له بالشيوخ والشراتي من القبائل العربية والزنجية (الزرقة) كان بمباني محافظة كتم ، وقبيل بداية الإجتماع شدد ضابط المنصة علي الحضور بضرورة التهليل والتكبير بصوت عالي عندما يتم تقديم المليشوي حميدتى للحديث وأي شخص يعطى فرصة للحديث يجب أن يقول (كلام زول في الحكومة) و(مافي مجال اليوم لكلام المعارضة) !!.
    وقد تم تقسيم الحضور إلي مجموعتين (عرب) و (زرقة) !!
    عندما تم تقديم حميدتي لإلقاء كلمته لم يهللوا ويكبروا له كنا طلب منهم وبدأ حديثه منزعجا :
    أولا أنا بوجه كلامى للزرقة :
    ( إتو يا أهلي الزرقة مشكلتكو بتسمعو كلام عبد الواحد ، وقدر ما وفرنا ليكو الأمن والسلام ووفرنا ليكو الطرق الآمنة من الخرطوم للطينة ووادى هور ، ومافى أي زول بسعلكو لكين برضو لساعكو بتسمعو كلام المتمرد عبد الواحد ، إتو يا جماعة عبد الواحد دا أنا داير أعرفو هو نبي يا ولا شنو ، كان قال ليكو سمح ولا شين تسمعو وتطبقو بالحرف الواحد !! ونحنا نقول ليكو كلام في مصلحتكو ولا بتجيبو خبرنا !! يا جماعة عبد الواحد دا نبي منزل من الله ولا شنو؟ ) !!
    وفي حديثه للعرب قال :
    (وإنتو يا عرب أحسن تقعدو بأدبكو ، هو القال ليكو إتو عرب زاتو منو ؟! هسي كن مشيتو ليبيا القريبة دى بسموكو عبيد !! إتو يا عرب جبتو لعمر البشير الهبوب هنا الجنائية ، والله نمسك أي واحد مجرم فيكو ، وما عندنا مشكلة مع موسي هلال ، ومشكلة موسي هلال هو زول مجرم وقبضنا )!!
    وقبل نهاية الإجتماع تم منح بعض الشيوخ والشراتي فرصة للحديث وأبرز المتحدثين كانوا الشيخ عبد الكريم إدريس وشيخ ترميس الذي قال:
    (لو دايرننا نرجع ونزرع طلعوا الناس الساكنين في مناطقنا ) ، وكانت جل كلمات المتحدثين تركزت في المطالبة بتوفير الأمن أولا وأن الأمن غير مستتب وطرد المستوطنين من حواكيرهم وبعض المشائخ تم منعهم من الحديث وأخذ المايك من أفواههم ولم يمنحوا الفرصة لإكمال حديثهم وتم قفل إعطاء الفرص علي المتحدثين الخمسة الأوائل فقط ، فأستشاط حميدتى غضبا من حديث الشيوخ والشراتي الذي جاء عكس ما يرغب سماعه وخرج من القاعة غاضبا إلا أن ضباطه وبعض الحضور توسلوا إليه بالرجوع إلي القاعة ومواصلة الإجتماع وأقنعوه بأن ذلك يخصم من رصيده والحكومة ويصب في صالح التمرد فعاد إدراجه إلي إلي مكان الإجتماع ولكن نفر كبير من الحضور قد غادروا غاضبين من تصرف حميدتى الإستفزازي وإنتهي إجتماع المليشوي حميدتى بفشل ذريع ليضاف إلي سلسلة فشله المتواصل في كافة الأصعدة.




    *محمد عبد الرحمن الناير (بوتشر)*
    ٧ يوليو ٢٠١٨م
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