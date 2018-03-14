فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 14-03-2018, 11:12 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

حكومية السودانية تقتل اتفاقية الدوحة بارتكاب جرائم في تابت وكلما وارتالا بقلم محمد نور عودو

14-03-2018, 00:54 AM

محمد نور عودو
<aمحمد نور عودو
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 73

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حكومية السودانية تقتل اتفاقية الدوحة بارتكاب جرائم في تابت وكلما وارتالا بقلم محمد نور عودو

    00:54 AM March, 13 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد نور عودو -France
    مكتبتى
    رابط مختصر



    قتلت الحكومة السودانية ما يسمي باتفاقية الدوحة او وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي وقعتها في عام 2011 مع بعض ابناء دارفور بارتكابها جرائم شنيعة ضد الانسانية في دارفور بعد توقيع الاتفاقية .
    حيث شنت الحكومة السودانية حرب شعواء ضد المدنيين واشتد العنف وزهق الاف الارواح في دارفور بعد توقيع اتفاقية الدوحة ولم يستفيد انسان دارفور المنكوب من هذه الاتفاقية بل الاتفاقية زادت الاوضاع سؤا بعد ما اطلقت الحكومة السودانية مليشياتها الجنجويد لتزداد عمليات القتل والاغتصاب والنزوح والتشريد وندم ابناء دارفور الذين وقعوا علي اتفاقية الدوحة ندم الحياة لتوقيعهم علي هذه الاتفاقية .
    في شهر نوفمبر عام 2014 اقتحم قائد حامية تابت العسكرية قرية تابت واخرج رجال القرية من القرية بقوة السلاح وجمعهم خارج القرية و أمر جنوده بإغتصاب النساء والفتيات القصر دون سن العاشرة في القرية وقامت هذه القوات بعمليات إغتصاب جماعي بطريقة وحشية طوال الليل أمام أعين الأسر وعند الصباح قام قائد حامية تابت بجمع قواته ليعود يوم التاني ويعتذر لاهل منطقة تابت عن عملية الاغتصاب الجماعي ومنعت الحكومة السودانية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور لذهاب الي منطقة تابت لتحقيق وعجز موقعي الاتفاقية حتي مجرد التفكير علي الادانة . في أبشع جريمة ضد الإنسانية في التاريخ وكان هذا اكبر دليل ان الحكومة السودانية لا تبحث عن سلام ولا تريد سلام لانسان دارفور بل كان تبحث مبررات لتنقتم اكثر من انسان دارفور
    في سبتمبر 2017 ارتكبت مليشيات الحكومة السودانية مجزرة بشرية ضد نازحي معسكر كلما في ولاية جنوب دارفور ومنذ ايام قامت مليشيات الحكومة بجمع مواطني قرية ارتالا بقوة السلاح خارج القرية وأوسعوهم ضربا وتعذيبا بزريعة جمع السلاح وامثلة كثيرة لانتهاكات وجرائم الحكومة بعد اتفاقية الدوحة وموقعي اتفاق الدوحة لم يستطيعوا حتي الادانة لهذه الجرائم لتؤكد موت اتفاقية الدوحة .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-03-2018, 10:11 AM

كبسة


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: حكومية السودانية تقتل اتفاقية الدوحة با (Re: محمد نور عودو)

    يا حليل الدوحة 😄
    الدوحة زاتا محاصرة وتضرط
    هذه الاتفاقية المزعومة لم يستفد منها الا الانتهازيون
    ومع تضعضع الحركات المسلحة فالكلام اصبح اشبه بنكتة
    للتطرق للاتفاقية،لم تعد هناك اموال لتصرف
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de