حكاية بنك مركزي أفلس.. و بترول هارب.. و ولاية تسير بالبركة! بقلم عثمان محمد حسن

04:07 PM April, 20 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· السودان كله يسير بالبركة..



· ثلاثة علامات كبرى في الطريق نحو الهاوية.. و البركة في قوة الدفع

الكامنة فينا.. نحن السودانيين!



· تحدث وزير النفط للصحفيين بشأن النقص في تمويل استيراد الوقود.. و

لم يتهم أي جهة محددة بالتقصير.. و ذكر أحد الصحفيين المنافقين أن أريحية

الوزير أتاحت للصحفيين الحصول على معلومات لم يطلبوها منه..



· لكن طبيعة الوزير ما لبثت أن طغت على تطبعه حين أجرى معه الأستاذ/

الطاهر حسن التوم لقاءً هاتفياً في برنامج حال البلد بقناة سودانية 24..

في شأن شح أو انعدام الوقود..



· سأل الطاهر الوزير عن السبب في أزمة الوقود المستفحلة.. تنصل

الوزير من أن يكون لوزارته ضلعٌ فيها.. و ألقى بالمسؤولية على عاتق ثلاث

جهات.. و لما طلب منه مقدم البرنامج تحديد تلك الجهات، لم يحر الوزير

جواباً بل التف حول السؤال.. مرات و مرات.. و أصر مقدم البرنامج على تقصي

مكمن المشكلة و الجهات المسببة لحدوثها بالتحديد:- " المشكلة وين يا

سعادة الوزير؟" و ظل الوزير يلف حول السؤال أو يرد على السؤال بسؤال

استنكاري مبني على السؤال، دون ان يحدد مكمن المشكلة.. أو الجهات المسببة

لها..



· و لما كثرت الأسئلة الساخنة، ضاق صدر الوزير فقام بقطع الخط وإنهاء

المكالمة..



· إنه فشل الوزير الخائف على كرسيه إذا كشف فشل الحكومة و حدد

مسئولية الجهات المشاركة لوزارة النفط في الفشل و التقصير..



· و هو نفس الفشل الذي أجبر والي الخرطوم على الاعلان عن شح في تمويل

تسيير أعمال الولاية.. و هو أيضاً لم يشِر إلى الجهة المقصرة في

التمويل.. لكنه انكأ على القدر معلناً أن أمور ولايته تسير بـ( البركة)..



· ما شاء الله.. ولايتنا يتم تسيير أمورها بالبركة.. أي أن الأمور

كلها متروكة للصدفة.. و للصدفة فقط.. و عليه فإن الوالي لا يستطيع وضع

احتياطات لكوارث ربما تأتي من وراء الأفق.. و يترك كل شيئ للبركة..



· هذا هو والينا نفسه الذي صرخ عند مجيئه والياً لأول مرة.. و قال

بأعلى صوته:- " الحتات كلها باعوها!".. لم يتهم الجهات التي باعت (

الحتات) في سوق الحرامية و لا الجهات التي اشترت من سوق الحرامية..



· و لم تهتم و سائل الاعلام ببائعي الحتات وقتها.. لكنها اهتمت بصرخة

الوالي:- " الحتات كلها باعوها!" أما الحرامية فمعروفون لدى الجميع.. و

في مقدمتهم مكتب الوالي الذي سبق والينا الحالي..



· و في نظام لصوص ( الانقاذ) كلما أطيح بحرامي حل ه حرامي.. فسرق

الحرامية كل موارد البلاد.. و لم يعد تسيير الأمور يتم سوى بالبركة..



· و بالأمس القريب صرخ وزير الخارجية بسبب عدم تمويل البعثات

الخارجية.. و أبان أن مستحقات بعثات السودانية الخارجية لم يتم توفيرها

طوال سبعة شهور.. و ذكر أن البنك المركزي فشل في أن يوفر التمويل بالرغم

من تدخل البشير..



· كانت صرخة غندور صرخة كاشفة عرَّى بها بنك السودان على رؤوس

النواب.. و عرَّى البشير كاشفاً عن ما كان مدسوساً تحت البساط.. و هز

أركان البرلمان هزة أدت إلى سقوطه هو سقوطاً داوياً سمعتُ صداه في وسائل

الاعلام الخارجية بعد منتصف الليل!



· ثم، ماذا كان سيفعل البرلمان مع مدير بنك السودان بعد أن فشل

البشير معه.. و ماذا كان بإمكان مدير بنك السودان أن يفعل و البنك خاوٍ

على عروشه..!



· إن فاقد الشيئ لا يعطيه..



· أيها الناس، لقد صدق والي الخرطوم.. و كل أمورنا سوف يتم تسييرها

بالبركة إلى أن تثوروا على أنفسكم و تسقطوا هذا النظام..

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