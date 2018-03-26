منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 27-03-2018, 00:12 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

حكاوى مولانا ...... بقلم محمد الحسن

26-03-2018, 11:49 PM

محمد الحسن محمد عثمان
<aمحمد الحسن محمد عثمان
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 75

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حكاوى مولانا ...... بقلم محمد الحسن

    11:49 PM March, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد الحسن محمد عثمان-
    مكتبتى
    رابط مختصر




    قضيت جزء من هذ ا المساء مع مولانا محمد الحافظ زرته بعد ان اجرى عدد من العمليات لجروح السكرى والتى يطلق عليها " عين السمكه " لديه 5 من عين السمكه اصيب بها فى المعتقل بعضها تحجر تماما
    # اخبرنى مولانا بانه رفض اجراء العمليات له بمستشفى الامل الامنى وقالوا له ان هذا قد يؤدى لقطع الارجل وكان رده
    " خليهم يتقطعوا فداء للشعب السودانى "
    # اجرى العمليه الجراح احمد الشيخ رئيس اتحاد الاطباء المعارض ورفض اى اجر
    الدكتور احمد الشيخ كانت دموعه تجرى وهو يجرى فى العمليه فقد تحجرت الجروح وكان التعامل يحتاج لنطاسى بارع مثل الدكتور احمد وقلبه على المريض
    # فى التحقيق قال له الضابط المحقق انهم احضروا ملفه عن سنة 96 " وكان مولانا قد قبض عليه وادخل بيوت الاشباح مع مولانا سورج "
    فرد عليه مولانا " دا ملف يشرف كله نضال من اجل الوطن وهل ملف 96 فيه مايشين ؟ ...... اننى اطلب منكم ان تحضروا ملفى عندما كنت قاضياوان تحضروا ملفى وانا فى المحاماه كلها ملفات مشرفه وليس فيها مايخجل او يشين كلها كفاح من اجل الشعب
    # قابلنا عند مولانا الاستاذ ساطع الحاج رئيس الحزب الناصرى والدكتور جمال قيادى فى الحزب الناصرى وكذلك الكنداكه حنين والاستاذه حنين كانت معتقله لاكثر من شهر ومالاحظته ان مولانا وحنين بروح معنويه عاليه ولم يقهرهم الاعتقال ولم يزدهم الا قوه وحبا للوطن والاستعداد للتضحيه من اجله
    # قال لى مولانا محمد الحافظ وهو يحدثنى وهو فى حالة هيام بالشعب السودانى
    " دا شعب عظيم تتصور جاء لا سرتى وانا فى السجن رجل يرتدى جلابيه وسفنجه ويبدو عليه انه من الطبقه العامله واعطاهم 200 الف وقال لهم ارسلها لكم مولانا محمد الحافظ معى ومولانا لا يعرفه ولم يلتقى به
    وودعنى مولانا وهو يردد "وحياة الشعب السودانى فى وش المدفع تلقانى "
    والتحيه لوردى الصغير وهو فى معتقله واطلقوا سراح كل المعتقلين وصدقونى هذا الشعب لن ينكسر ابدا
    [email protected] msn .com
    محمد الحسن محمد عثمان

    جروح السكرى لمولانا محمد الحافظ التى خرج بها من الاعتقال
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de