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حقوق الحاكم على الرعية بقلم د. عارف الركابي
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Re: حقوق الحاكم على الرعية بقلم د. عارف الركاب (Re: عارف عوض الركابي)
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هههه لقد ظهر خوف النظام بشدة وها هو يرسل عبيده من امثال هذا المنغولي
ومن امثال قائد عصابة الوطاويط السابق محمد المصطفى عبد القادر ..
اسمع يا عبد السلطان يا حقير ليس هناك دين منزل من الله تعالى يمكن ان يطلب من شخص ان يسكت على حقه ويطلب منه ان يسكت ويطيع وهو يرى صغاره امامه يموتون من المرض والجوع من اجل ارضاء شخص اخر واي شخص هذا شخص ظالم جاهل تافه احمق مريض نفسيا اورد البلاد والعباد موارد الهلاك ..اكرر وانا واثق ليس هناك دين يطلب منك ارضاء الحاكم بدلا عن ارضاء ربك وضميرك وانقاذ اطفالك وشرفك
لا تستمعوا لامثال هذا الجاهل عارف عبد بطنه وما تحتها ...فليسقط نظام الانقاذ ولننقذ اطفالنا وبلدنا ..ليهلك عمر البشير وليحيا الشعب السوداني
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