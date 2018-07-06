حضارة كرمة هي الأصل لا دول النوبة و لا كوش بقلم Tarig Anter

03:58 PM July, 06 2018 سودانيز اون لاين

Tarig Anter-الخرطوم-السودان

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شيد السكان ما بين الشلال الأول والسادس علي نهر النيل لأول مرة حضارة كرمة الإفريقية و التي استمرت من حوالي عام 2500 ق.م و حتي 1500 ق.م. و كان قيام حضارة كرمة تطور طبيعي و اصيل تلت حقبة ما قبل كرمة (3500 - 2500 قبل الميلاد)



و قامت حقبة كرمة المبكرة و هي ما يعرف بمرحلة المجموعة ج في الفترة (2050-2500 قبل الميلاد)



و تلتها حقبة كرمة الوسطى (حوالي 2050-1750 قبل الميلاد)



و جائت بعدهم حقبة كرمة المتقدمة (حوالي 1750-1580 قبل الميلاد)



و انتهت حضارة كرمة بانهيار حقبة كرمة النهائية (1580-1500 قبل الميلاد)



في ما بين الشلال الرابع و حتي الشلال السادس سقطت كرمة في يد عناصر اجنبية و محلية متعاونة اولا من بني اسرائيل و تلاهم التركمنغول الذين كونوا مستعمرات "سبأ" في اليمن (التي تدعي انها سبأ الاصلية في بلاد بونت) و مستعمرة "دعمت" في شرق بلاد بونت و منهما تغلغلوا الي جنوب كرمة منذ عام 1700 ق م



و خلقوا فيها فوضي و خراب و رق اضطر قدماء المصريين للتدخل منذ عام 1500 ق م و حماية كرمة شمال الشلال الرابع حتي سقطت مصر نفسها عام 1000 ق م و استمر التخريب الاجنبي في جنوب كرمة الي ان اقاموا فيه مملكة كوش عام 785 ق م. و التي كانت معادية لكرمة و للمصريين و متعاونة مع المحتلين و الغزاة لمصر. و تدريجيا بدأ يظهر مصطلح النوبة و النوبيين.



و بانهيار الدولة في كميت فقدت شمال كرمة الحماية و تعرضت للنهب من جنوب كرمة المسيطر عليه الكوشيون. و كانت فترة الانحطاط الثالثة في كميت والتي بدئت عام 1070 ق م هي فترة صعود كوش و التي ظهرت للوجود كسلطة مفككة ثم كمملكة حوالي عام 700 ق م و لم تكن لكوش حضارة كحضارة كرمة رغم انها استمرت حتي عام 350 م اي اكثر من الف عام. لذلك فان الملوك المشهورون مثل بعانخي و طهارقة و كشتا و شباكا و غيرهم كانوا في واقع الامر يمثلوا تسلط جنوب كرمة او كوش و العناصرالاجنبية فيها علي السكان الاصليين في شمال كرمة و حلفائهم و اقاربهم من كميت



و جاء بعد انهيار كوش علي اثر انهزامها امام عيزانا ملك الحبشة تفكك مناطق كرمة و تنازعهم و اصطراعهم الداخلي. و بذلك ظهرت النوبة وهي الانهيار النهائي المتأخر جدا لكرمة و لحضارتها الافريقية. و تبقي كرمة الحضارة الوحيدة الاصيلة و الاسهام الفريد للمنطقة حيث لا يوجد شيء أصيل يسمى الحضارة النوبية أو الحضارة الكوشية حيث كانت تلك الدول عبارة عن انحطاط لحضارة كرمة.



و مع حملة الملك عيزانا ملك اكسوم ضد اعمال النهب و الرق و اسقاطه لمملكة مروي الكوشية عام 350 م انتهت كوش و انقسمت اراضي كرمة و اصبحت تعرف رسميا بالنوبة و النوبيين.



كرمة هي الاصل و القيم و الحضارة بينما كوش و النوبة هما اشكال لانهيار كرمة الذي اوصل المنطقة لما هي فيه اليوم. https://wp.me/p1TBMj-h2https://wp.me/p1TBMj-h2



Best regards

Tarig M. M. K. Anter, Mr.

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