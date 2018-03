حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا)! بقلم بثينة تروس

04-03-2018, 01:56 PM

Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا)

نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم

Author: Murtada Gafar

لمست من كيزان المنبر هنا و كما لمس كثيرون مثلي إهتمام السلطة و ذراعها الطلابي بإنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم هذه المرة. الأمر غير مستغرب و السبب هو أن هذا المنبر ظل عصيا عليهم لعدد من السنوات الماضية و في العديد من الجامعات السودانية، يضاف إلى ذلك تعويل المؤتمر الوطني على هذا المنبر الهام في هذه الفترة في إطار استعدادها للإنتخابات العامة بعد أقل من سنتين من الآن.





الخسائر المتتالية لذراع السلطة الفاشية الطلابي لإتحادات الطلاب في العديد من الجامعات السودانية يعكس حجم العزلة المضروبة حول برنامج المؤتمر الوطني و التي بدورها لا تحتاج إلى كبير عناء لسبر غورها. فقد إنتزعت الحركة الإسلامية السلطة و اغتصبتها و حكمت السودان لأسوأ ستة عشر عاما في حياة الشعب السوداني. كذب عصابة الإنقاذ تكشف و الحركة الطلابية تزن الأمور بميزان الذهب فجاء رفضها لذراع السلطة الطلابي.



إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم1993- فضيحة التزوير التي كشفها عضو المنبر عمار أحمد آدم طالب الآداب وقتها و من تحت شجرة قسم الجغرافيا، كنت من المواكبين لذلك الحدث الهام.



أناشد كل من عاصروا ذلك الحدث توثيقه هنا حتى يسعف طلاب الجامعة في هذه الإنتخابات المحورية



أطلب من عضو المنبر عمار أن يروي القصة التي حكاها صباح 10 نوفمبر 1993 و أما ما يفوق بعشرة آلاف طالب عن تزوير المجرمين مأمون حميدة و زيدان عبد زيان و عبد الغفار الشريف لتلك الإنتخابات، فالتأريخ لا يرحم يا عمار



يلا نوثق



مرتضى جعفر

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: صديق عبد الهادي

الاخ مرتضى جعفر



سلام



نامل في ان يستجيب الاخ عمار لذلك حتى تعم الفائدة.



مع تحياتي





صديق عبد الهادي.

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

الأخ الأستاذ صديق عبد الهادي



شرفتنا كتير بحضورك إلى هنا



معك أطمح في أن يتداخل عضو المنتدى الأخ عمار معنا هنا حتى تعم الفائدة



شكر على مرورك





مرتضى جعفر

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: خالد العبيد

تحياتي يا مرتضى

ايضا اتمنى ان يستجيب الاخ عمار

الذي عرف عنه شجاعة القلم واللسان

Quote: إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم1993- فضيحة التزوير التي كشفها عضو المنبر عمار أحمد آدم طالب الآداب وقتها و من تحت شجرة قسم الجغرافيا، كنت من المواكبين لذلك الحدث الهام.[/

وهنالك الكثير من ممارسات التزوير التي كان يقوم بها تنظيم واعضاء الجبهة الاسلامية في الاتحادات الطلابية .

كذلك حدثت تزوير كبير في انتخابات المحاميين بتبديل صناديق الاقتراع

ارجو ان يستجيب عمار وكل من يعرف معلومة عن اساليب تزوير الانتخابات التي تتبعها الجبهة وباسماء مهندسيها.

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

فضيحة تزوير الكيزان لإنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم عام 1993 أبطالها هم كما سبق و ذكرنا مدير الجامعة المعين وقتها مأمون حميدة و زيدان عبده زيدان (رئيس سابق للإتحاد و طبيب) الذي تم تعيينه من قبل إدارة الجامعة كرئيس للجنة الإنتخابات و دعني اقول لجنة تزوير الإنتخابات و أبوبكر الجوخ عميد الطلاب و قتها و لهذا المجرم قصة حيث بعد أن ثبت الطلاب حقهم في ممارسة النشاط الطلابي في دار الإتحاد كان يأتي ليحضر اركان النقاش للتنظيمات المعارضة أي موتور هذا المهووس، بطل آخر هو كلب الأمن الموتور عبد الغفار الشريف الذي كان مرابطا في دار الإتحاد لإستلام صناديق الإقتراع من مراكز الإقتراع و من ثم مباشرة عملية التزوير، البطل الحقيقي هو بلا شك عمار أحمد آدم و عمار شخص إستثنائي عنه يحلو الكلام و سأعود بالتفصيل للحديث عنه و أتمنى أن يدخل معنا هنا و يحكي لنا فضيحة التزوير التي حكاها صبيحة العاشر من نوفمبر 1993 في شجرة قسم الجغرافيا الشهيرة و أمام ما يزيد عن 10 ألف طالب و طالبة.



الخارطة السياسية خلال تلك الإنتخابات كانت نزول قائمة الطلاب المحايدين و سحب التجمع الوطني الديمقراطي لقائمته و دعم المحايدين في محاولة لتكرار سيناريو إنتخابات 1991-1992، و كان الإنتصار حتميا، لكن جريمة و فضيحة تزوير إرادة حركة الطلبة حالت دون تلك الهزيمة الساحقة، لتدخل الجامعة في حصارها الشهير لمكتب المجرم مأمون حميدة و منعه من الخروج ليستعين بكلاب الأمن و شرطة الإحتياط المركزي و يفض ذلك الإعتصام بالقوة و الغاز المسيل للدموع حتى يتمكن أن ينصرف غير راشد إلى منزله، يا له من مجرم و فاسد.



لي عودة





مرتضى جعفر

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

عمار و لمن لا يعرف عمار هو من أبناء غرب القاش في كسلا و لمن لا يعرف مدينة كسلا منطقة غرب القاش منطقة متميزة أهلها متحابون و معروفون بتميزهم هذا في كسلا، لدرجة يمكنك أن تتعرف على أبناء غرب القاش دون أن يقولوا ذلك. عمار قدم إلى جامعة الخرطوم طالبا في كلية الآداب في ممنتصف السبعينات، لكنه غاب عن الجامعة سنين عددا ليأتي إليها محاولا تكملة دراسته في بداية التسعينات، خلال فترة الديمقراطية الثالثة يقال أنه تلقى دورات تدريبية و كان مرافقا شخصيا للمجرم حسن الترابي كحارس. عمار و بعد أن فضح جريمة الكيزان بتزوير إنتخابات الإتحاد سارع كلاب الأمن بإعتقاله، كنت من بين من أعتقلهم كلاب الأمن خلال فض الإعتصام عن مكتب المجرم مأمون حميدة، و عندما أخذنا إلى بيت الأشباح الشهير "الواحة" و عندما دخلنا إليه وجدت عمار يتوضأ، قضى عمار فترة طويلة بالمعتقل حيث أفرج عنا قبله و طيلة هذه الفترة أو معظمها كان في حبس إنفرادي و لقى جرعات زائدة من التعذيب، من بين المعتقلين في ذلك المنزل أيضا وقتها كان هنالك الأستاذ سيد أحمد الحسين و الأمير عبدالرحمن نقدالله اللذان أشعر بإمتنان عظيم لكريم تعاملهم معنا و لولاهم لما تحملنا المعتقل و ظروفه و لن أنسى ما حييت أن هذين الزعيمين الكبيرين كانا يوزعان ما يأتيهما من بيوتهم من طعام و شاي مع كل المعتقلين بذلك البيت سئ السمعة. عمار أفرج عنا قبله و تركناه بالبيت خلفنا أذكر عندما أفرج عني و عرف عمار ذلك، قال لي من خلال قضبان زنزانته الفردية و كما يفعل المعتقلون يوصون المفرج عنهم بتطمين أهاليهم، قال لي أذهب إلى أسرتي في حلة كوكو و قل لهم أنا بخير و أوصيهم بأن يعتنوا بالاشجار و يروها الماء بصورة منتظمة. عمار شخص سامر و يحب الحوار. ليته ينضم إلينا هنا ليحكي لنا عن تلك الجريمة.





لي عودة



مرتضى جعفر

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

الصديق خالد العبيد



مشكور على مرورك، و أناشد كل من عاصر هذه الفضيحة في الجامعة و هم كثر هنا في المنبر، أن يوثق لها معنا هنا



Quote: وهنالك الكثير من ممارسات التزوير التي كان يقوم بها تنظيم واعضاء الجبهة الاسلامية في الاتحادات الطلابية .

كذلك حدثت تزوير كبير في انتخابات المحاميين بتبديل صناديق الاقتراع

ارجو ان يستجيب عمار وكل من يعرف معلومة عن اساليب تزوير الانتخابات التي تتبعها الجبهة وباسماء مهندسيها.





هذا تماما ما كنت سآتي على ذكره و هو الحديث عن التزوير كسلاح ماضي و مجرب في أكثر من حادثة عند عصابة ما يعرف بالحركة الإسلامية.



خليك معانا و تحياتي لك و للأسرة



مرتضى جعفر

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: حامد بدوي بشير

الأستاذ مرتضى،



العار الأعظم حين تترك سلطة من المفترض أنها تدير بلدا مساحته مليون ميل مربع، تترك كل واجباتها التنفيذية لتنغمس في تزوير إتنخابات طلابية وتوظف أجهزة أمنها لهذا الغرض.



سلطة صبيانية.

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

الأستاذ حامد بدوي



تشكر على المرور و تماما كما قلت فإنها:



Quote: سلطة صبيانية.





و ذراعها الطلابي ذراع يجب أن يتم بتره



مرتضى جعفر

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: محمد عبدالرحمن

عزيزى مرتضى



تحياتى ...



كانت مؤامرة تزوير انتخابات الطلاب فى ذلك العام فضيحة

شهد لها الركبان ..وان لم تكن غريبة على اذيال المؤتمر

الوطنى ..فالغش والتلاعب والتزوير ادوات عمل موجوده داخل

مايسمى بالحركة الاسلامية منذ نشأتها ..



الكشف والتوثيق لهذا التاريخ فضح للمؤتمر الوطنى وتذكير

لوضع الضمانات والاحتياطات حتى لايتكرر مرة اخرى ...



التحية لطلاب جامعة الخرطوم الشرفاء وهم يستعدون لتحقيق

(السوبر هاتريك ) على اذيال المؤتمر الوطنى ...



بوست فى وقته تماما ...شكرا لك يامرتضى ..

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

العزيز محمد عبد الرحمن



شكرا لإهتمامك و مرورك



حقيقي التزوير أداة عمل ماضية و مجربة لدى الكيزان في أكثر من مناسبة، الدرس المستفاد من هذه الفضيحة التي كشف تفاصيلها الأخ عمار هو ضرورة تشديد الرقابة و بواسطة شخصيات مصداقيتها غير مجروحة، فمن خلال أحد البوستات قرأت الأسماء المكونة للجنة التحضير لإنتخابات هذه المرة و بها عناصر كثيرة سيئة السمعة و مواية للمؤتمر الوطني تؤكد بأن المؤتمر الوطني يعد لمؤامرة أخرى يجب التحلي بالحذر و العمل على توفير رقابة نزيهة.



مرة تاني بشكرك



مرتضى جعفر

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: على عجب

الاخ مرتضي جعفر اشكرك علي هذه اللفتة وفي هذا التوقيت

يبدو واضحا ان السلطة قررت ان تعمل علي السيطرة علي هذا الاتحاد

في هذه الدورة بكل السبل.

اولها الان هي توفير الارضية , لان تعين لجنة الاشراف من قبل الادارة وبسلطات نافذة في صميم العملية الانتخابية هو اول مدخل للتزوير.

ان المؤتمر الوطني لايستطيع ان يقوم بعملية تزوير كاملة دون توفير غطاء امني واداري

كما انهم يضعون عدة سناريوهات للتزوير.

اول هذه السيناريوهات هو التلاعب بالكشوفات واسقاط اسماء الطلاب غير الموالين وهذه طريقة تقليدية.

المرحلة الثانية هي تمرير البطاقات المزورة عن طريق العمادةواللجنة المشرفة اثناء عملية الاقتراع, هذه العملية تكون مدعومة باستخراج ايصالات بدل فاقد للاسماء الساقطة ليستطيعوا ان يستخرجوا مقابل كل اسم ساقط عشرين اسم مثلا ولديهم جنود جاهذين للتصويت بهذه الايصالات في كل المراكز ليس في مركز واحد.

المرحلة الاخيرة يطرون اليها في حالة فشل كل الاساليب السابقة في احراز نصاب الترجيح, فيلجاون الي الاسلوب الاخير وهو التزوير المباشر كماكشفه عمار احمد ادم.

في انتخابات المحامين في 1997 اضطروا الي استخدام الاسلوب الاخير بان منعوا المناديب من اصطحاب الصناديق عنوة عن طريق افراد الامن وتحد قوة السلاح وتحركوا بالصناديق الي الخرطوم بعد ان اغلقوا الكبري امامهم عندما تعقبوها بالسيارات.ليكون خلف الكبري عربات مزودة بالصناديق الجديدة.

في الانتخابات الاخيرة استخرجوا كشف به عدد من المحامين والبقية اجهزة تزوير تحمل بطاقات محاماة صوتوا بها في كل المراكز.

ساعود واحكي عن تجربتي مع انتخابات 1994 في جامعة الخرطوم عندما طردونابقوة السلاح من القاعة وفرزوا الصناديق بمعرفتهم.

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

الأخ العزيز علي عجب



تشكر على المرور و التحليل العميق الذي تفضلت به عن الأشكال التي يتبعها الكيزان في التزوير، و كم كنت أرغب من الأخ عمار التداخل و أن يحكي لنا تجربته التي كشف عنها في 10 نوفمبر 1993 أمام ما يفوق 10 آلاف طالب و طالبة. و كم كنت أرغب في أن يمر علينا كيزان المنبر أيضاالذين أمامهم خيارين فإما تكذيب هذه الظاهرة أو تحليلها (معكوس تحريمها) و بالتالي الإعتراف بها و إقرارها و في كلا الحالتين هم بائسون. علي عجب تحياتي ليك و أتمنى أن تعود و تحكي تجربتك مع إنتخابات 1994.



أناشد زملاء البورد الذين عاصروا تلك التجربة المشينة أن يسجلوا خواطرهم هنا و أن يساهموا في بتر تنظيم سلطة مجرمي الحرب المفسدين و السراق.





مرتضى جعفر

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

حقائق انتخابات جامعة الخرطوم..تواطؤ الادارة والنظام... وثائق و بيانات

Post: #17

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

Date: 05-06-2006, 03:30 AM

Parent: #16



Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: نصار

العزيز مرتضي و الأحبة



هذا ما نحتاجه بالضبط لهزيمة شياطن الجبهة

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

الأخ العزيز نصار تحيات و ليك وحشة



تنظيم مجرمي الحرب و السراق إستشعر الهزيمة و يعمل على نسف إستقرار الجامعة و منع إجراء الإنتخابات و في حال عجز سيحاول التزوير كخيار أخير، يجب التوحد من أجل فضح هذا المخطط و منع هذا السيناريو من الحدوث.



شكرا نصار





مرتضى جعفر

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: صديق عبد الهادي

الاخ مرتضى جعفر/



ارجو ان يظل هذا البوست عالياً ، لان مدلوله يتعدى معارك الطلاب الإنتخابية الي حياتنا السياسية و تعامل احزابنامع تلك الحقائق... و مع حقيقة الحركة الاسلامية في السودان !!!



مودتي،



صديق عبد الهادي.

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

مرحب بيك مرة أخرى أستاذنا صديق عبد الهادي



حقيقي كما قلت هذا البوست يكشف جزءا من حقيقة الحركة الاسلامية في السودان، أتمنى أن تتداعى الأقلام التي عاصرت هذه الفضيحة و هذه الجريمة الموثقة، و كما أرغب في الإستماع لراي أحد كيزان المنبر فيها.



أشكرك أخ صديق





مرتضى جعفر

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: البحيراوي

الأخ مرتضي جعفر تحياتي



في ذاك اليوم مضي علي تخرجنا كم شهر وجئنا للجامعة لمتابعة الأحداث وبالقرب من ال down town قابلت جماعة البوكس 87 أبو خطين وطبعن أشكال غريبة جداً . واحد منهم قال لي تعال هنا أركب يا زول . قلت ليه يا زول أنا جيت بنك فيصل فرع الجامعة عندي شيك صرفته وماشي السفارة البحيرينية لتكملة إجارءات سفر إبنتة خالتي لتحلق بزوجها في البحرين وهاك دا الجواز لو ما مصدق . بس خلاني وطوالي مكتب القبول عندي واحد أخو كملت معاه باقي اليوم.



بالنسبة للأخ عمار وهو العالم ببواطن الأمور أكثر مني ومنك يا مرتضي بخصوص التزوير ومداه داخل وخارج الجامعة ومع ذلك قد أصابه قرح من جماعتة .





بحيراوي

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Murtada Gafar

شكرا أخي بحيراوي على المرور



و شكر أيضا لتوثيق هذه الجريمة الفضيحة



مرتضى جعفر

عمار يرد

Author: amar adam

معذره للاخوه الذين طلبوا كتابة تفاصيل تزوير انتخابات جامعة الخرطوم..لقد تأخرت عليهم كثيرا بسبب الحريق الذى اندلع بمنزلى بفعل فاعل معروف بالنسبة لى .. فى اليوم التالى لكتابةمقال حول التعذيب ببوت الاشباح بصحيفة الاضواء... وسأروي تفاصيل التفاصيل حول تلك العملية القذره التى تتمثل فى تزوير انتخابات جامعة الخرطوم عام 1993

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: Samer Osman

آآآآه يالعجالة التاريخ ... ثلاثةعشر عام تفصلنا يا مرتضى عن تلكم الأيام الحوالك والتي اثبتت لي أن الوطن يختزن الرائعين أمثال علي ومدثر ورجالات عرفتهم زنازين أمن السلطة ...

أرقب هذه الأيام عن كثب ما يدور في أروقة اركان النقاش بالجامعة وكم أضحكني اتهام أذرع السلطة الهزيل لإتحاد الجامعة بالطعن في ميزانية الإتحاد المقرونة بخطاب الدورة المنتهية .. تخيل أنهم يتهمون الناس بالسرقة.... أين نحن من القصر العشوائي وكهرباء المسجد وتكرش علي عثمان وتكور عمر البشير وانتفاخ أدواج كلاب الأمن ... أين نحن من مشاريع الأمجاد والرقشات ...

التحية لطلاب جامعة الخرطوم .. فرس الرهان الأوحد في زمن المزايدات بالوطن من نيفاشا إلى أبوجا .. لم يبقى سوى تحالفكم .. "يا فرس كل القبيلة تلجموا ويكسر قناعاتو ويفر يسكن مع البدو في الخلا ما يرضى غير الريح تجادلوا وتقنعوا"

هم أنفسهم طلاب جامعة الخرطوم في التحالف بنفس هيئاتهم في العام المنصرم وما تكرش أحدهم بل زادوا بريقا من النضال وزهوا بخدمة طالب الجامعة ... هم أنفسهم الفصيل الثوري الذي يجلس القرفصاء بنينا وبنات إحتراما لطالب هذه الجامعة ... ولشهدائها لبشير ورائحة الدم عند منحنى مدخل كلية الاقتصاد لطارق فتى كوستي طلع والديه .. لسليم شهيد الآداب وسيم الطلعة قاهر الصمت وريث المك وصلاح إبراهيم ومحمد عبد الحي ثم التاية المربية شهيدة التربية التي علمت أجيالا ولم تمسك الطباشير .. عملتنا أن الوطن أغلى من كل الأشياء وأن نوافير الدم الكبرى مفتاح لغد النصر ورحيق القادمين ....

أذكر تلك الأيام بكل تفاصيلها ... تبادلنا ومرتضى - سفة التمباك - عبر شبابيك الزنازين وتحاورنا مع المحايدين والتيارات الأخرى حول تفاصيل القادم .. وعرفنا لماذا يزداد الثوريون روعة عند اعتقالهم ...

عمار .. أذكر حينما سأله أحد كلاب السلطة قائلا: "إنت ناكر جميل !! الترابي ده ما رباك..."

فضحك ساخرا وقال " موسى رباه فرعون" ...

التحية لك ولـ " التاج محمد أحمد شمت"

نننتظر التفاصيل يا عمار

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: صديق عبد الهادي

الاخ مرتضى



التحية



من المفيد جداً ان يكون هذا البوست عالياً...لان تداعياته ستجلي حقائق ترتبط بممارسات اخرى خاصة في مجال حقوق الانسان و منها، تحديداً، التعذيب !!!



عيوننا ستظل مفتوحة... شكراً علي فتح هذا البوست.





صديق.

عمار يرد

Author: amar adam

معذره للاخوه الذين طلبوا كتابة تفاصيل تزوير انتخابات جامعة الخرطوم..لقد تأخرت عليهم كثيرا بسبب الحريق الذى اندلع بمنزلى بفعل فاعل معروف بالنسبة لى .. فى اليوم التالى لكتابةمقال حول التعذيب ببوت الاشباح بصحيفة الاضواء... وسأروي تفاصيل التفاصيل حول تلك العملية القذره التى تتمثل فى تزوير انتخابات جامعة الخرطوم عام 1993

Re: عمار يرد

Author: Murtada Gafar

الصديق سامر حسن



ياخي ألف مرحب بيك هنا، و كنت حقيقي متوقع حضورك. نعم هي 13 عاما كبيرا فصلتنا عن تلك الأيام التي لا أستطيع أن اقول عنها حالكة كما تكرمت بوصفها، لكي لا يشعر جلادي نظام مجرمي الحرب بإنهم إنتصروا، نلك الأيام يا سامر أعطت الصداقة بيننا طعما آخرا قد لا تستطيع أن تتذوقه من صداقات أخرى، تلك الأيام جمعتنا برجال رجال أمثل الاستاذ سيد أحمد الحسين و الأمير عبد الرحمن نقد الله، تعرف الشرف ده ما كتيرين حظيو بيو، تعرف أنا قادر أتخيل لمن طالع يكبر و أقول ليو القصة دي ح تكون جملة تربوية أكير من أن تضمن في الكثير من الكتب، فده كان إنتصار.





سامر خليك معانا و إتعهد البوست ده بالطلة عشان نسمع من عمار القصة كاملة.





أتمنى إنو الأمور ظبطت يا سامر و ليك تحيات سامية و طالع و طوالي بنتذكر فيك.



مرتضى جعفر

Re: عمار يرد

Author: waleed500

إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم

إختبار جــديد للتمســـك بالخـــيار الديمقـــراطي



ادخلت الخطوات التمهيدية لإجراء انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، المنتهية دورته الانتخابات فيما يشبه المتاهة فقد قدم الاتحاد، الذى تحول تلقائياً، وفقاً للدستور ، الى لجنة انتخابات خطاب الدورة والميزانية بعد تأجيله للموعد المعلن لها مرتين، وبعدها تقدم فى خطوة اجرائية الى الادارة بطلب فى 10 مايو لتكوين اللجنة المتعارف عليها بلجنة مراقبي الانتخابات، إلا ان تكوينها جاء مخالفاً للدستور كما عبرت عن ذلك مختلف القوى السياسية حيث منحت صلاحيات واسعة تضع لجنة الانتخابات فى خبر كان، لتمارس دورها وصلاحياتها، ولقد صدر القرار الادارى من السيد مدير الجامعة فى 24/٥ (بعد اسبوعين من الطلب) وحسب الصحف الصادرة فى ٢/٦ اصدر مدير الجامعة قراراً ادارياً آخر، الغى بموجبة لجنة مراقبى الانتخابات استناداً على طلب من لجنة الانتخابات واعتذار لجنة المراقبين حسبما جاء فى نص القرار، فى خضم الشد والجذب ، هذا ودخلت العديد من كليات الجامعة فى اجازة نهاية العام الدراسى وبعضها الآخر فى طريقه الى ذلك.. لحين الموعد المحدد للاقتراع الخميس ٨/٦ وهو ما يطرح السؤال حول امكانية توفر النصاب القانوني للجمعية العمومية والمواقف التى ستتخذها الاطراف المتنافسة في خوض العملية الانتخابية سلباً او ايجاباً من خلال مشاركتها في الانتخابات وتقديم القوائم او اعلان مقاطعتها.

لقد استطاع تحالف قوى الشعب الوطنية الفوز بمقاعد الاتحاد لثلاث دورات متعاقبة عبر انتخابات لم يشك احد فى ديمقراطيتها ونزاهتها. وان تقبل المؤتمر الوطنى نتيجة ذلك بكل ما يعنيه اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، فإن المتابع لانتخابات الجامعات التى اعقبت انتخابات جامعة الخرطوم فى العاصمة على الاقل يلحظ بسهولة ردود فعله فيها ، فقد تعثرت، وحتى الآن انتخابات جامعتى جوبا والاهلية وانتهت مطالبة الطلاب بتكوين الاتحادات فيها عبر انتخابات الى احداث عنف واغلاق متكرر للجامعتين، فيما اجريت الانتخابات فى جامعتى النيلين والسودان للعلوم والتكنولوجيا بعد ما يشبه الولادة القيصرية ، راهن المؤتمر الوطنى فيهما على التوقيت غير المناسب والمفاجئ من جهة والعمل بكل الوسائل لإضعاف مشاركة الطلبة والطالبات فى العملية الانتخابية من خلال التهديد بنسف العملية الانتخابية من اساسها وبالحضور المكثف الامني والشرطى وبإطلاق الشائعات حول احداث عنف داخل الكليات.

موعد الاقتراع

فى الوقت الذى تقتضي فيه الممارسة الديمقراطية توفير ظرف ملائم ومؤاتي لها. من هنا فإن وقائع مايجرى الآن فى انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم تصب بالنتيجة في الاتجاه العام لاستراتيجية المؤتمر الوطنى (لإضعاف المشاركة والتوقيت غير الملائم) وهو ما يطرح فى الجهة المقابلة على القوى الطلابية الديمقراطية في جامعة الخرطوم وعلى قوى تحالف القوى الوطنية العديد من الاسئلة والمهام الآنية والمستقبلية حتى ترتقي بأدائها الى مستوى التحديات والدور المناط بالحركة الطلابية واتحاداتها ان تلعبه فى مرحلة حاسمة تجتازها بلادنا تكاد تعصف بوجودها ووحدتها وسيادتها فمن خلال قيادته للاتحاد لدورات ثلاث هل حقق التحالف الطموحات التى علقتها عليه قواعده الطلابية لدرجة استعدادها لتجديد الثقة فيه لدورة رابعة؟

كيف يكون التحالف اداة فعالة لحشد الطلاب حول قضاياهم وتطلعاتهم ودورهم في استكمال نواقص العملية التربوية عبر كافة وسائل النضال السلمى الديمقراطى وبعيدا عن الموسمية والروتين؟

استنادا على برنامج الثوابت الوطنية كيف يكون التحالف اطارا للتفاعل الايجابى والانسجام والتعبير الموحد بما يعزز من سيادة قيم الحوار والتآخي ونبذ العنف والعنف المضاد مهما كان منطلقه ودواعيه وتسيد روح العملية الموضوعية واعلاء قيمة الولاء للوطن الواحد للسودانيين كافة،

كيف يكون التحالف حارسا امينا على الدستور ومدافعا شرسا من اجله ومحافظا على استقرار الجامعة وسلامة ممتلكاتها؟

دستور التمثيل النسبى هو الصيغة الافضل ديمقراطيا فى التمثيل وهو وحده القادر على تحديد الاوزان والحجوم الانتخابية. وعلى ضوئها يكون التمثيل ويدخر الزمن المهدر فى التفاوض حول المقاعد والحصص و تجويد البرنامج وتفصيله وتفعليه.

كيف يكون التحالف قناعة راسخة لاطراف تستلزم خدمة اهدافه والدفاع عنها من اي معوق عكان واعتبار المواقع

التنفيذية تمثيلا له لا تكالبا؟

كيف يكون التحالف اداة فعالة لتعميق الوعى الديمقراطى وترسيخ قيمه وتوسيع دائرة المؤمنين به والمدافعين عنه؟

ان تحويل الاجابة الى الاسئلة عالية وغيرها وما راكمته التجربة من وعى وخبرات، الى مهمة جماعية للارتقاء بالتحالف كصيغة للنضال المشترك وليست غاية فى حد ذاتها يضع التجربة وجها لوجه امام تحدياتها ومهامها وان استطاع التحالف التأكيد على جدارته فى تمثيل الطلاب فى الدورات السابقة فإن ما يواجهه الان قدرته على التأكيد على انه محل الثقة الان وفى المستقبل.. سيما وان جامعة الخرطوم ليست جزيرة معزولة عما يجرى فى بلادنا وهو ما يقتضى النضال الصبور ودون هواده من اجل استعادة الديمقراطية وان كانت ساحتها نقابة او اتحاد، فى الوقت الذى ما تزال فيه الانقاذ فى طور نيفاشا تدلل على استمرار نهجها فى الهيمنة والتحكم والاستحواذ، فالديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية لن تقدمها الانقاذ فى طبق من ذهب او تتنزل بمعزل عن الارادة والجهد الشعبيين وعلى ضوء كل ما سبق يقع على عاتق تحالف القوى الوطنية والقوى الديمقراطية فى جامعة الخرطوم مهمة خوض انتخابات الاتحاد رغم التعقيدات المرافقة لها سلميا وديمقراطيا من خلال:

-حشد الطلاب حول برنامج واهداف الاتحاد لتوفير النصاب القانوني.

-التهيؤ لمقابلة احتمال عدم توافر النصاب القانونى حسب مقتضيات الدستور.

-حسم كافة الموضوعات المعلقة قبل الاقتراع.

-استنفاد كافة المراحل والخطوات الدستورية والاجرائية.

-احترام نتيجة الخيار الديمقراطى مهما كانت.

-الحرص على استقرار الجامعة وسلامة ممتلكاتها ومنشآتها.

م. عادل خلف الله

Re: عمار يرد

Author: Murtada Gafar

waleed500



شرفتا كتير و شكرا على المقال أو التحليل



خليك معانا بإنتظار مجئ عمار فالقصة مهمة جدا و كمان ممتعة.





مرتضى جعفر

Re: عمار يرد

Author: Murtada Gafar

الأخ عمار آدم



ياخ تحياتي و لا تتخيل إنتا شرفتني كيف بطلتك دي. أنا مقدر الظرف الإنتا تمر به الآن. و أتمنى أن يكون كل أفراد أسرتك بخير و لم يصب اي منهم باي أذى. و خد راحتك لحدي ما ترتب حالك. و أعبر عن تضامني الكامل معك. على الرغم من إنك لم تصرح بالجهة التي حرقت منزلك إلا أنها لا تحتاج إلى تعريف، فهي جهاز أمن المجرم صلاح غوش. و هي الجهة نفسها التي أضر بها مقالك عن التعذيب في بيوت الأشباح سيئة السمعة. تضامن معك يا عمار و نحن معك إلى أن تأخذ العدالة مجراها.





لنتضامن مع زميلنا عضو المنتدى عمار آدم من أجل محاسبة المجرمين الذين حرقوا منزله





تحياتي لكل افراد أسرتك



مرتضى جعفر

Re: عمار يرد

Author: Murtada Gafar

الأخ المحترم صديق عبد الهادي



Quote: من المفيد جداً ان يكون هذا البوست عالياً...لان تداعياته ستجلي حقائق ترتبط بممارسات اخرى خاصة في مجال حقوق الانسان و منها، تحديداً، التعذيب !!!



عيوننا ستظل مفتوحة... شكراً علي فتح هذا البوست.





شكرا ليك إنتا الحافظتا على هذا البوست مفتوحا و عاليا و الشكر للأخ عمار آدم على إستجابته





لنقف معا من أجل أن يقدم المجرمين الذين حرقوا منزل زميل المنتدى عمار آدم للعدالة





مرتضى جعفر

Re: عمار يرد

Author: بكرى ابوبكر

الحبيب مرتضى الريفى اهديك و زوارك الكرام هذه الصورة للزميل عمار احمد ادم الذى التقيناه صدفة فى شوارع الخرطوم انا و الزميل عثمان احمد-المهندس





Re: عمار يرد

Author: خالد عويس

تضامني الكامل مع الأخ عمار محمد آدم، وأدعو لتضامن الجميع معه في هذا الحادث الأليم، وأرجو أن يكون جميع أفراد أسرته، وشخصه بخير

Post: #36

Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط

Author: مكي النور

عمّار محمد آدم





يوميات سجين سياسي: لقد كنت هناك!



بيوت الأشباح لاذلال الرجال









حينما صعدت في عربة اللاندروفر الخضراء الواقفة امام قسم الجغرافيا جامعة الخرطوم كان مئات الطلاب قد تجمعوا حولي لاكشف لهم كيف تمت عملية تزوير الانتخابات وكيف ان الترابي بنفسه يشرف على تلك العملية من خلال وجوده في مؤتمر الشعب العربي والإسلامي والذي كان يقع في شارع البلدية على بعد مئتي متر من المكان الذي كنت اخاطب فيه الطلاب وانطلق الطلاب من بعد يحاصرون مكتب مدير الجامعة ومكتب الترابي في مؤتمر الشعب العربي كنت ادرك انهم سوف يقبضون علىَّ في هذا المساء ولكنني كنت اعتزم الا استسلم الا بعد مقاومة شديدة ولكن سحب الدخان الكثيفة حاصرتني والتي كانت بفعل القنابل المسيلة للدموع وتم القبض علىَّ بسرعة، والقيت كما يلقي الجوال في سيارة مكشوفة حيث انهالت علىّ هناك الضربات بعصى يحملها أكثر من شخص وكان الشارع الذي يربط كلية الهندسة بالقيادة العامة مغلقاً أمام حركة المرور. لذلك لم تمض بضعة دقائق والسيارة تنهب الارض نهباً حتى وجدت نفسي في داخل جهاز الامن العام حيث اجبرت هناك للجلوس على الارض مستقبلاً الحائط وانا اتبادل معهم الشتائم والاساءات وجاءني الضابط عاصم كباشي والذي كنت اعرفه منذ مايو ليقول لي "كل كلامك سجل بالصورة والصوت انت شنو ايام مايو متعبنا وأيام الاحزاب عامل مشاكل وبعد ما حكومة الله جات برضو عامل مشاكل، فرددت عليه قائلاً انت في مايو شغال امن وفي الاحزاب حايم وبرضو هسي في الأمن دا كلو عشان الماهية .. قال لي عاصم كباشي (يعني تقصد اني مرتزق) فقلت له (بالضبط الحمد لله قلتها بلسانك) هنا قال للعساكر (اعزلوه) ولم افهم ما يعني ولكنهم اركبوني سيارة واجبروني على ان يظل رأسي على المقعد خلال الطريق ورفعت رأسي وأنا داخل منزل غريب وهناك صف من الفرق الصغيرة في شكل جماعات لم اكن ادري ما هي وفتحوا احدى الابواب وقذفوا بي في داخل تلك الغرفة والتي كانت عبارة عن زنزانة صغيرة وهي متر في مترين وضعت فيها في ذلك البرد القارس وأنا بلا فراش أو غطاء وخلعت حذائي وجعلته وسادة بعد ان خلعت قميصي ووضعته عليه وبعد قليل اطل علىَّ وجه قبيح لشخص تبدو على وجهه الشراسة وسيما العقد النفسية ونظر إلى بعينين حاقدتين وهو يمد لسانه ليلامس شاربه الطويل وذكر لي أنه يعرفني وانني في مرة من المرات انتصرت لامراة كانت تقود سيارة وصدمت دراجته النارية وبدأ يكيل لي الشتائم والسباب ويحاول ان يقنعني أو ان يقنع نفسه لست ادري أنني شخص سيئ وردئ جداً بسبب تلك الحادثة ثم تحدث بعد ذلك عن انني احلق لحيتي لذلك فإنني لا صلة لي بالاسلام واصبح يتردد علىَّ كل حين يبث في سمعي كميات من عقده النفسية ولكم كنت أتأذى نفسياً من تلك العبارات بل من تلك النفس التي تخرج منها تلك الكلمات حاولت ان اخاطبهم مستنكراً هذا الامر ولقد صدمت صدمة قاسية حينما علمت ان في بقية الصف أشخاص آخرون قضوا في هذا المكان مدداً طويلة وكنت اتلو عليهم بصوت عال قوله تعالى (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) وأقول لهم إن الله لم يستثن الجنود عن فرعون وهامان ولكم أثر في نفسي كثير جاري في الزنزانة التي على يساري والذي كان يخاطبه احد أفراد الأمن مذكراً اياه بحال أسرته وأطفاله وأجهش الرجل بالبكاء فتمزق قلبي من شدة الألم.

قضيت تلك الليلة التي كان يزعجونني فيها بالطرق على الباب حيناً وباضاءة اللمبات وقفلها وبالحديث المتكرر السخيف الذي لا معنى له وفي الصباح اخذوني إلى مباني الجهاز مرة اخرى وهنالك وضعوني على الارض وجاء شخص يطلب مني الوقوف ثم الجلوس وهكذا ويتحدث من خلفي وحينما احاول ان استدير لأرى وجهه يعطيني ظهره ثم جاء شخص آخر ملثم وامسك بانفي وأصبح يجره بعنف ويحركه يمنة ويسرة وآخرون من حولي مدججون بالسلاح وأذكر أنني في تلك الساحة شهدت الدكتور نافع علي نافع مدير الجهاز في ذلك الوقت يدخل ويخرج وهو في لحظة انفعال خاصة وعلمت ان السبب هو ان هنالك عدد آخر من الطلاب قد تم اعتقالهم في ذلك الوقت ثم جاء اللواء حسن ضحوي نائب مدير الجهاز وحاولت مخاطبته ولكنه منعني من ذلك.

حتى ذلك الوقت كنت اعتقد ان الأمر عادي وانه حبس على ذمة التحقيق ولم اكن ادري انه ينتظرني الكثير في بيوت الأشباح ولمدة أربعة أشهر قضيتها في الحبس الانفرادي وأنا فقط بالملابس التي دخلت بها السجن.. مرة أخرى ارجعوني بتلك الطريقة التي اجبر بها على وضع رأسي على مقعد السيارة حتى لا أعرف المكان الذي سوف اذهب اليه وأعادوني إلى زنزانتي من بعد ان احكموا قفلها وجلست على ارض تلكم الزنزانة والتي تحتفظ بالبرودة داخلها وكأنها ثلاجة فواكه في ذلك الشتاء من العام 1993م وأنا داخل الزنزانة دخل على الأخ صلاح قوش داخل الزنزانة وجلس معي على الأرض ثم اخذني إلى مكتب في ذلك المكان وقدم اليه مشروب الكركدي فأعطاني منه وبدأت عليه علامات التأثر ولم يتكلم معي ولم اتكلم معه في الموضوع ولكنه قال لي "عشوائي" وخرج ولم اره بعد ذلك اليوم الا بعد خروجي من الاعتقال.

كان يأتيني في المساء الضابط المناوب ويقول لي الحديث النبوي (من جاءكم وامركم جمع يريد ان يشق عصاكم ويفرق جمعكم فاقتلوه) حاولت كسر الخوف الذي يسيطر على المكان من خلال تحديهم بالآذان مرة وبالخطب مرة أخرى وبقراءة أشعار السجن بصوت عالي وكان معي في الزنازين الأستاذ سيد احمد الحسين والأستاذ يوسف حسين والدكتور عبد الله غابات والأمير نقد الله وكثيرون آخرون.

اشتدت ثورتي وغضبي حينما رأيتهم يضربون شاباً من مدينة الثورة بأمدرمان وكان ذلك الشخص الذي يقوم بعملية التعذيب يجهز ادوات التعذيب وكأنه يعد الشيشة او يجهز لجلسة سكر فهو يجمع الثلج الذي اعد للتعذيب باستمتاع ثم يحضر الماء بمثل ذلك ويحضر الكلابيش بذات الطريقة ويضع السوط ويطلب من ذلك الشاب إخراج يديه من فتحة الباب العلوية ويربط يديه مع الطبلة بالخارج ويخرج رأسه من فتحة الباب ليكون كل جسمه داخل الزنزانة ويداه ورأسه خارجها ثم يبدأ في صب الماء والثلج على رأسه في ذلك البرد القارس والشاب ينتفض من شدة البرد ويطلق صيحات ألم مكبوته كان ذلك يحدث من بعد ان يخلد الناس للنوم وحينما تهدأ حركة السيارات والناس في الخارج والمكان في قلب الخرطوم لأنني كنت اشاهد مباني (سيتي بانك) ولكنني لا أعرف تحديداً الاتجاه.

وتستمر عملية تعذيب ذلك الشاب التي يتخللها الضرب والاساءة بالفاظ جارحة لعدة ساعات وقد كان يأتي إلى دائماً ذلك الشخص المشوه الذي كان يقوم بعملية التعذيب ليقول لي ان ذلك الشاب موجود هنا بأمر والده الذي طلب من جهاز الأمن تأديبه!!

من بعد الساعة الحادية عشر يتحوّل المكان إلى رعب وخوف فلا تسمع الا بعض أفراد الأمن يطوفون على الزنازين يكيلون الشتم والسباب للناس ويقرعون الأبواب بعنف ويخرجون البعض ويضربونهم ويعذبونهم في الساحة التي امام الزنازين لإحداث أكبر قدر من الارهاب وحتى ذلك الوقت كنت أكاد لا اصدق.

