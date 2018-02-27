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فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا)! بقلم بثينة تروس
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: بثينة تروس)
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نعم هكذا هم الاخوان المسلمين واعوانهم وكلابهم غباء رهيب
وانعدام تام للعقل والضمير ونشوة السلطة المطلقة التي امتلكوها وما هم بمصدقين وتعبير قوش اخذ رهائن وحبسهم بدون جريمة حتى تنصاع احزابهم هو من الغباء لدرجة بعيدة ويشبه تصريح البغل البشير للصحيفة الخليجية بعد جريمة اغتيال شهداء سمبتمبر وهو تعبير الخطة ب والذي يعتبر اعتراف صريح بالقتل وغيره من الاقوال والتعابير الغبية الاجرامية ....
كثيرا ما نذكر جرائم اهل الانقاذ وهذا يقلقهم ويقلق مضاجع اتباعهم لذا استمحيك عذرا في التذكير بجرائم الانقاذ التي لا تنتهي في هذا الخيط
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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قتلت الطفلة ميمونة احمد يوسف 12 سنة بعد سقوط قذيفة بمنزلهم ليل يوم الاثنين بقرية طالبة الواقعة على بعد 50 كلم غرب دوبو العمدة شرق جبل مرة.
وقال أحد أفراد أسرة ميمونة "إن القذيفة التي سقطت في منزلهم أطلقتها القوات الحكومية المتمركزة بقاعدة دربات. وقال إن تلك القوات أطلقت قذائف من المدفعية الثقيلة عند الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين وأن عملية القصف غير معروفة الأسباب لديهم استمرت لمدة 15 دقيقة وقال إن واحدة من تلك القذائف سقطت بمنزل المواطن احمد يوسف بقرية طالبة ما أدى لمقتل الطفلة البالغة من العمر 12 سنة في الحال."
(دبنقا)
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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لكم الله يا اهلنا في دارفور ..هاهي نفس المليشيات القبلية المجرمة التي عاثت فسادا في دياركم العامرة تأتي باوامر البشير المعتوه وبقيادة حرامي الحمير لتعيث فسادا في شرقنا الحبيب ...تاريخ: 27 فبراير 2018
عانى مواطنو شرق السودان بولاياتهم الثلاثة (البحر الاحمر، كسلا، القضارف) من الحرب الاهلية التي دارت في أجزاء واسعة من اراضيهم، ودفعوا ثمناً باهظاً جراء ذلك، ولهذا كانوا اول المرحبين بتوقيع إتفاقيات السلام في (نيفاشا) و (القاهرة) و (أسمرا) والتي نجحت في وقف إطلاق النار .
ولان حالة الإستقرار لاتُقدر بثمن؛ ومع ان إتفاقيات السلام لم تحقق كل تطلعاتهم في التنمية والعدالة والحرية، إلا أنهم ظلوا مع ذلك الاكثر حرصاً على السلام وتعاونوا في سبيل ذلك مع كل الجهات بما فيها الحكومة والاجهزة الامنية والعسكرية.
ولكن للاسف ومنذ شهر ديسمبر 2017 بدأت الجيوش والمليشيات تتوالى على اراضي الاقليم بحجة وجود تهديدات عسكرية من دول خارجية، لتنذر بتهديد السلام وعودة الإنتهاكات.
فقد وصلت حشود ضخمة من قوات (الدعم السريع) إلى ولايتي كسلا والبحر الاحمر، وأنتشرت على طول الشريط الحدودي مع دولة ارتريا وفي أطراف المدن والقري وداخلها. وبمجرد وصولها شرعت هذه القوات في معاقبة الاهالي عقاباً جماعياً بمصادرة السلع والبضائع والاعتقال وتنفيذ الاحكام الفورية بالجلد والحبس وكل من يقاوم ذلك مصيره إطلاق الرصاص عليه كما حدث يوم (3 فبراير 2018) عندما حاول ثلاثة من جنود هذه القوات اختطاف (او ربما اغتصاب او التحرش) فتاة في قلب مدينة كسلا وعندما تصدى لهم الاهالي أطلقوا عليهم الرصاص فاصابوا الشاب الشجاع مصطفى عبيد دمبلاب بجراح في يده.
ويوم (12 فبراير 2018) إقتحموا منزلا بمجمع حامد وكيل بمدينة كسلا، ونتيجة إطلاق الرصاص عليه قُتل على الفور الشهيد خضر محمد (كركريب) دون اي ذنب إقترفه وهو بين أفراد اسرته في منتصف الليل (نسال الله ان يتقبله بواسع رحمته وأن يكون آخر المظلومين). والانتهاكات على هذه الشاكلة لايمكن حصرها.
ونحن كسكان للاقليم يجمعنا الحرص على إستقراره ورفاهيته نودُ إزاء ذلك التوضيح والتاكيد على مايلي:
اولاً: نحن مع سيادة السودان ووحدته والحفاظ على اراضيه من العدوان والإحتلال الخارجي. وهذه مناسبة لتوضيح وتذكير الحكومة الاتحادية أن اراضي السودان وشرقه محتلة من دول خارجية. فمصر تحتل مثلث (حلايب-شلاتين-ابورماد) وأثيوبيا تحتل مساحات شاسعة في ولايتي القضارف وسنار وجيشها (المُسمى الشفتة) يقتل وينهب المواطنين السودانيين يومياً والصحف تُورد ذلك. ونحن على إستعداد للمساندة والدعم لاي مجهود لإستعادة هذه الاراضي حتي تحرير كامل التراب السوداني بعد إكمال كافة مراحل التفاوض مع هذه الدول. والجهة التي تدافع عن الوطن في مواجهة الدول الاخري هي بلامنازع (القوات المسلحة) التي نكنُ لها كامل الإحترام وهي الجهة المُناط بها قانوناً مثل هذه المهمة.
ثانياً: تم إنشاء قوات (الدعم السريع) في العام 2013 من افراد مليشيات (الجنجويد) سئية الصيت والسمعة. ولقد وثق الاعلام والمجتمع المحلى والدولي الكثير من جرائمها، في دارفور وكردفان ومناطق السودان الاخرى، وثبت بالادلة القاطعة أن افرادها يفتقرون للانضباط العسكري واحترام القانون. ولهذا فإن إرسال هذه القوات إلى شرق السودان مرفوض من حيث المبدأ، كما أن الانتهاكات التي شرعت فيها خلال اسابيع فقط من وصولها يؤكد بما لايدعُ مجالاً للشك أن جرائم أخرى ضد إنسان الشرق قادمة. ونحن لايمكننا أن ننتظر إلى حين أن نفقد مواطنين شرفاء آخرين ولهذا نرفع صوتنا عالياً منذ الآن بضرورة سحب هذه القوات فوراً من شرق السودان وتقديم المتورطين منهم في جرائم إلى محاكمات.
ثالثاً: نناشد كل الشرفاء من أبناء وبنات الشرق والسودانيين عموما والضمير الحر العالمي لمتابعة الاوضاع في الإقليم عن قرب وحماية أهله من الهجمة الغاشمة التي يتعرضون لها وخصوصاً سكان أطراف المدن والقري والحدود الذين يعيشون تحت وطاة القمع والقهر.
رابعاً: يعاني انسان الشرق في الاساس من ظروف إنسانية بالغة “السؤ” إلى درجة أن الامم المتحدة صنفت الوضع فيه بانه اسوأ من اقليم دارفور. ومواطن هذا الاقليم يحتاج إلى قوافل الاغاثة والدعم ومشاريع التنمية وليس تعميق أزمته بالعسكرة و “الحصار”. ولهذا نناشد الحكومة السودانية والمنظمات المحلية والدولية بالتدخل العاجل لإغاثة الإقليم وتنميته، وعلى الحكومة تسهيل حركة المنظمات والسماح بالعمل لها بحرية.
خامساً: يعتمد الكثير من أهل الشرق – إن لم يكن جميعهم – على التبادل التجاري والعمل مع دول الاقليم ومن أهمها دول الخليج ومصر وارتريا واثيوبيا، ولهذا نطالب الحكومة السودانية بتسهيل إجراءات التجارة والحركة مع هذه الدول وفتح الحدود والمعابر والموانيء خصوصاً في ظل الظروف الانسانية والاقتصادية “الإستثنائية” التي يعيشها إنسان الشرق والسودانيين عموماً هذه الايام.
والله ولي التوفيق
الموقعون :
1/بكري سوركناب
2/صالح عمار
من يرفع الظلم عن أهلنا في الشرق
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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ومن اقوالهم :
يا راية منسوجة
من جلود النساء
وحلمات البنات
ومن اقوال حلفائهم الذين تم تسليحهم لقتل اهل دارفور وجنوب كردفان :
قول ليك شنو يا حبيب؟ياخي( كسم) السودان و(كسم )شرطة الحناكيش في بحري و(كسم) التجاني السيسي و(كسم )مرتو ايمان الجيلي..و(كسم )صلاح البندر الطارح روحو شيوعي بيهاجر ليها في غرب افريقيا ويختار الشناقيط..!
ههههههه باقوالهم تعرفونهم
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الراية (مرفووووعة) يا اللخووووو..اتنسجت من (جلود) النساء زمااان!!!
|Quote: سرد لي أحد المقربين منه عن غزواته المكتبية بفخرً مأخوذ من فخر الشاعر نزار قباني بفروسيته و غزواته:-
".. لم يبقَ نهدٌ أبيضٌ أو أسودٌ إلا رفعتُ بأرضه راياتي
هههههههههههههههههه
المناتل الكضاب دا..بعد قفلوا وطبلوا البوست الفضحهم وكشف حالهم
ها هو يعود في (حِوا) الجمهوريين للكضب والتحريف والتصحيف!!
الراية (مرفووووعة) يا اللخووووو... واللخو دا مطشش من آثار الضربات ومعمش
من العتالة وعاملة ليهو إشمئناط في الرؤية (الإسفيرية)!!
|Quote: للتذكير فقط كتب الامنجي عاطف القذارة اعلاه
...
اللخو دا قايل ترديد الكضب ببقيهو صِح!!
وكعادة المناتلين من(بطاطينهم) دسا رابط القذارة!!
نديك ليهوا كامل وشامل ..عشان الرابط دا شاهد على (راياتكم) النضالية
الحمراء ضد النساءحين كنتم وزراء وأعضاء برلمان تأكلون وتشربون وتضحكون مع القتلة وسافكي الدماء !!
الرابط :
التاريخ
14-02-2018
http://sudaneseonline.com/msg/board/7/msg/1517670217/rn/109.html
|Quote: Quote: ثمة ( رفيق) كان متورطاً في استغلال النفوذ لقهر الضعيفات
المهمشات السودانيات جنسياً بوزارة الاستثمار و عند مجيئي ،،سرد لي أحد المقربين منه
عن غزواته المكتبية بفخرً مأخوذ من فخر الشاعر نزار قباني بفروسيته و غزواته:-
".. لم يبقَ نهدٌ أبيضٌ أو أسودٌ إلا رفعتُ بأرضه راياتي..
لم تبقَ زاويةٌ بجسم جميلةٍ، إلا و مرت فوقها عرباتي..
فصَّلتُ من جلدِ النساءِ عباءةً و بنيتُ أهراماً من الحلماتِ..." ***
هههههههههه ***
من (المحيط) الفكري للأخ الكضاب (سلافة)!!!
ممكن أهدي:
يا راية مرفوعة من (جلود) النساء و(حلمات) البنات!!!
سوداااااان جديييييييييد........وووووووووووووووووووييييييي!!!!
*******
تابعونا قبل أن يطبلونا..فلا زلنا في بداية الرواية !!!!
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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ممكن أهدي:
يا راية مرفوعة
من (جلود) النساء
و(حلمات) البنات!!!
سوداااااان جديييييييييد........وووووووووووووووووووييييييي!!!!
ههههههههههههه
أعلاه (سودنة) من أجل (المشروع) الجديد..والسودنة دي (للعربة) ..هي للعروبة دي:
لم يبقَ نهدٌ أبيضٌ أو أسودٌ***إلا رفعتُ بأرضه راياتي
لم تبقَ زاويةٌ بجسم جميلةٍ،*** إلا و مرت فوقها عرباتي
فصَّلتُ من جلدِ النساءِ عباءةً ***و بنيتُ أهراماً من الحلماتِ
العجيب والغريب أن يتهم (جمهوري) ضليع كالنور حمد .. أن يتهم (الحركة) الشعبية بمحاربة
(المكون) العربي ..ويتهمها بالعنصرية!!! و (كومردها) ووزيرها (يستثمر) أصولهم في :
النهود أبيضها و أسودها..فهنا (الكومرد) ما فرق بين النهود.. ولا انتوا ما بتقروا هي تشوفوا..وكمان (المناتلون) مستدلين
بنجاح الغزوات بشاعر عربي (فحل) جزل!!! وزعلانيين مني عشان (سودنتا) ليهم (رايتهم) العالية الخفاقة فوق الأمم!!!
بسم الله فوق وزارة الاستثمار !!
هههههههههههههههههههههههههههههههه
الجمهوري النور حمد:
|Quote: ( في خطاب قرنق عداء سافر للمكون العربي - الإسلامي في مركب الهوية السودانية لا ينفك يعلن عن نفسه )
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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يا مخ الفار الكلام اعلاه كررته كم مرة
نفس الكلام المعاد والمكرر والكاذب ....بينما الجرائم دي في نظرك ليست جرائم وانت ممن يقومون ويتلذذون بها يا اعمى البصر والبصيرة
الشهيد عبد المنعم سلمان
اعتقل الشهيد في مطلع ديسمبر 1989
في 21 يناير 1991 استشهد الاستاذ عبد المنعم سليمان
العمر 60عاما
من الرعيل الاول للمعلمين السودانيين
احد القادة البارزين لنقابة المعلمين
اعتقل في مطلع ديسمبر 1989 واقتيد الى احد بيوت الاشباح حيث تعرض برغم كبر سنه لاسوأ انواع التعذيب الوحشي وهو مصاب بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين
في اواخر ديسمبر 1989 تقرر نقله الى سجن كوبر بعد ان تعرض لكل انواع التعزيب لما يقارب شهر
في 16 فبراير 90 تقرر ترحيله لسجن شالا في غرب السودان والذي لا تتوفر فيه ابسط مقومات الرعاية الصحية وعلى الرغم من اعتراض السلطات المختصة في سجن كوبر على ترحيله الا ان الاجهزة الامنية رفضت ذلك
تم ترحيله ضمن مجموعة من المعتقلين في اول ابريل 1990 م
في سجن شالا ساءت حالته الصحية وتعرض لنوبات متكررة من اغماءات السكر وفقدان البصر
نقل الى مستشفى الفاشر حيث بقى تحت عناية طبية شحيحة ، وقرر القومسيون الطبي بالفاشر ضرورة ترحيله للخرطوم وذلك في مايو 1990 ، الا ان السلطات الامنية ظلت تماطل هذا القرار
نقل في سبتمبر 1990الى مستشفى السلاح الطبي وبقى تحت المراقبة الطبية الدقيقة ومن ثم قرر اطباء السلاح الطبي سفره الى الخارخ للعلاج
الا ان السلطات الامنية قررت فجأة في يوم 18 نوفمبر 1990 إرجاع جميع المعتقلين السياسين المرضى الى سجن كوبر
في حوالي الساعة الثانية من صباح 21 يناير 1991 بدأ الشهيد عبد المنهعم سلمان يشعر بصعوبة في التنفس والم بالصدر ، قام الاطباء المعتقلون بمعاينة حالته وهم :
د. عبد المنعم حسن الشيخ
د. سعد الاقرع .
د. حمودة فتح الرحمن
ولما لم يكن متوافرًا أي اجهزة طبية او أي دواء داخل السجن ، فلم تكن الجهودة التي بذلوها مثمرة ، فقام المعتقلون بإخطار ادارة السجن عن طريق الصياح والمناداة على الحراس والضرب على الابواب الحديدية لاقسام السجن بالايدي والحجارة ولكن دون جدوى ، حيث كان المعتقل المخصص للسياسيين مفصولا عن الادارة وكان مكانه بعيدًا عن حراس السجن والذين حال البرد الشديد دون ان يستمروا في طوافهم العادي فوق سور السجن
ولم تفتح ابواب السجن ( الداخل ) الا في الساعة السادسة صباحًا حيث كان الشهيد قد اسلم الروح قبلها بدقائق معدودة
المرضى الذين تم تحويلهم مع الشهيد ضمن السلاح الطبي :
د. خالد حسين الكد ، مريض بالقلب – قرر القمسوين الطبي سفره في سبتمبر 1990 .
عقيد (م) مبارك فريجون ، مريض بالسكر .
محمد الامين سر الختم ، مريض بالقلب ، قرر القمسيو ن سفره في سبتمبر 1990
حسين شقلبان ، مصاب بقرحة المعدة والتهاب البنكرياس ثم تم استئصال جزء من معدته
د. محمد حسن باشا ، ربو متكرر ويحتاج لاكسجين باستمرار .
ابراهيم الخليل ، قرحة بالمعدة اجرى عملية في اكتوبر 1990
د. معاز ابراهيم ، قرحة في المعدة – التهاب الركبتين .
د. حمودة فتح الرحمن ، التهاب الركبتين مع عدم القدرة على الحركة .
عمر الامين، قرجة بالمعدة .
ورفض الاطباء المعالجون مبدأ إرجاع المرضى خاصة الاستاذ الشهيد عبد المنعم سليمان
ولكن قائد السلاح الطبي اللواء محمد عثمان الفاضلابي ، قرر تحمل المسئوليين تنفيذ قرارات السلطات الامنية وتم ترحيل الشهيد مع ( 11 ) معتقلا اخر الى سجن كوبر ، ووضعوا في احد الاقسام العادية دون توفير أي متطلبات للرعاية الطبية .
دخل المرضى الذين تم تحويلهم بما فيهم الشهيد عبد المنعم سلمان في اضراب عن الطعام لمدة يوم بتاريخ 20 نوفمبر 1990 ، ورفعوا مذكرة جماعية لسلطات السجون ووزير الداخلية ، يؤكدون حوجتهم للرعاية الطبية بالسجن حيث كان المكان المعد لاقامتهم خاليًا حتى من ماء الشرب العادي ولا يوجد اطباء او ممرضون ولا توجد ادوية على الاطلاق
ولما لم تستجب السلطات لنداءات المرضى قرر بقية المعتقلون السياسون في كل اقسام السجن الاضراب والاحتجاج على وضع المرضى ورفعوا مذكرة للسلطات
نفذ الاضراب لمدة ثلاثة ايام ، ونتج عن ذلك الاضراب ان اخذ الى بيوت التعذيب عددًا من المعتقلين واعيدوا مرة اخرى الى سجن كوبر بعد ان تم تعذيبهم وتعرضوا للحبس الانفرادي ومن بينهم د. حسين حسن موسى ود. معاذ ابراهيم
ولما بدأ الشعيد يحس بوطأة المرض وتدهور حالته الصحية بدأت المطالبة بضرورة نقله للمستشفى للعلاج ومتابعة الفحوصات ، ورفع في هذا الخصوص ثلاث مذكرات شخصية اخرها كان بتاريخ 14 يناير 1990 أي قبل
اسبوع واحد من استشهاد ه ، والتقى مدير السجن بالانابة ( العقيد حجازي ) لمرتين شارحًا له حرج موقفه الصحي وكذلك قدم ( الدكتور امير) طبيب السجن تقريرًا لحالة الشهيد وقام برفعه لادارة السجن
الا ان ادراة السجن تجاهلت كل ذلك و كذلك جهاز الامن
حاول الاطباء المعتقلون جهودهم في شرح الموقف الصحي للمرضى الذين تم نقلهم من السلاح الطبي – حيث قدموا تقريرًا وافيًا لكل حالات المرض مع التركيز على حالة المعلم الشهيد عبد المنعم سلمان
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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وسط إجراءات أمنية مشددة، أصدرت محكمة الأسرة والطفل بالخرطوم شرق اليوم الأربعاء حكماً بالاعدام شنقا حتى الموت لشيخ خلوة بمسجد شهير بالخرطوم أدانته المحكمة بالشروع في القتل والإغتصاب والإرهاب والاستدراج.
وأدانت المحكمة المتهم باطلاق الرصاص في مواجهة طالب ثانوي بمدرسة الفتح بالخرطوم شرق، وبرأت المحكمة المتهم الثاني طالب الثانوي واطلقت صراحه لعدم كفاية الادلة. وإعتبرت المحكمة أن الوقائع ثابتة من خلال أقوال المجني عليه وشهود الاتهام الذين أكدوا وقائع الضرب ومشاهدتهم للمدان قبل وقوع الحادث بيوم حضر يسال عن المجني عليه. وانكر المدان وقائع الضرب ودفع بأنه مسدس صوت استخدمه للتخويف. وذكرت خبيرة من الأدلة الجنائية أن المسدس صوت عدل ويمكن يطلق الرصاص.
دا خبر لشيخ خلوة ورجل دين اغتصب وابتز وصور فيديوهات فاحشة وهنالك قصة نور الهادي امام مسجد في الدويم قام بتخدير واغتصاب طالبة بخت الرضا وقام المجرم البشير بالعفو عنه واطلاق سراحه وهنالك مؤذن مسجد بالدروشاب اغتصب طفلة وغيره ..وغيره ..من جرائم قذرة قام بها شيوخ ورجال دين وائمة مساجد فهل هذا يعني أن كل رجال الدين مثل هؤلاء المجرمين ؟
وهذه جرائم بشعة فما بالك بمن يشتم ملايين البشر فقط لكتابة شائهة من بعضهم صدقت او لم تصدق فهم لا يمثلون الا انفسهم .اما الجرائم التي يقوم بها افراد حزب يمثل السلطة فهي بالتأكيد تعني كل افراد تلك الجهة بل وحتى مؤيدوهم لأن هم لا يتورعون عن ارتكاب هذه الجرائم وتكرارها ومباركتها والتستر عليها وتعطيل سير العدالة في مواجهتها بل والعفو حتى عمن ادين صراحة وتبريرها (كتبرير أن الانقاذ قتلت اعداؤها ) بل واحيانا المباهاة بها كما كان يفعل الحاج نور وتبرير الترابي له بانه روح طاهرة في جسد فاسد ....بصراحة المقارنة معدومة تماما ولكنه ذهاب البصيرة وعدم الضمير عند هؤلاء كالكلب الاجرب عاطف
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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: عمر البشير يعفو عن مغتصب الطالبة August 29, 2013
أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن (10) أعوام . واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم ٢٠٦/٢٠١٣…. وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن (10) سنوات والجلد (100) جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة (ر.ح) . وتعود حيثيات القضية إلى أن المجني عليها حضرت اليه باعتباره (شيخا) لمساعدتها في النجاح بالإمتحانات ، وذلك بـ (العزيمة) على قلمها فقام بتخديرها ومن ثم إغتصابها. وتم القبض على المتهم ورفعت الأوراق إلى المحكمة التى استمعت إلى المجني عليها التى أفادت بأن المتهم قام بتخديرها ثم إغتصبها ، واثبتت البينات اتيانه الفعل المذكور بما في ذلك فحص الحامض النووى DNA ، وحكمت عليه المحكمة بالسجن والجلد وإستنفذ كافة مراحل التقاضي وقد أيدت المحكمة العليا الحكم . واوردت الناشطة الحقوقية المحامية آمال الزين في صفحتها في الفيسبوك ان جامعة بخت الرضا كانت قد فصلت المجني عليها من الدراسة تعسفا بعد ثبوت واقعة الاغتصاب ، وعلقت قائلة : (الامر الذي لا ينطبق عليه الا قول الشاعر ايمن ابو شعر ( يبرأ خنجر القاتل وتشنق جثة المقتول ) واظن ان المقتول هنا هو قضاء السودان.
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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أعلنت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون اليوم تضامنهما الكامل مع شهدي نجل الشاعر والكاتب المسرحي الراحل نجيب سرور الذي تبدأ غداً الاثنين 26 أغسطس دائرة جنح مستأنف السيدة زينب في نظر قضيته بمحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق.
وكانت محكمة جنح السيدة زينب قد أصدرت حكمها في 30 يونيو الماضي بحبس شهدي لمدة سنة مع الشغل ودفع كفالة مالية قدرها 200 جنيه، بعد إدانته بحيازة وتوزيع قصيدة العامية المعروفة بـ"الأميات" التي كتبها والده الراحل بين عامي 1969-1974. ورأت المحكمة في القصيدة -التي اتُهم شهدي بنشرها على أحد مواقع الإنترنت -عبارات مخالفة للآداب العامة، وعليه أصدرت حكمها السابق في القضية رقم 2001/14121 جنح السيدة، وفقاً للمادة 178 من قانون العقوبات التي تجرم حيازة المواد المنافية للآداب العامة بغرض التوزيع أو الاتجار بقصد إفساد الأخلاق.
وترى المنظمتان الحقوقيتان في هذه القضية سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير بشكل عام، وحرية وخصوصية الإنترنت على وجه الخصوص، وحرية الإبداع الفني والثقافي. كما تعرب المنظمتان عن قلقهما البالغ من محاسبة شهدي على قصيدة كتبها والده الذي توفي عام 1978 دون أن يحاسب أو يجازى عليها الشاعر وقت كتابتها، في انتهاك واضح للحق قي حرية التعبير الوارد في كل من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الذي يقع في قلب القانون الدولي العرفي، والمادة التي تحمل الرقم ذاته من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) والذي انضمت إليه مصر عام 1982، وأصبحت بالتالي مُلزَمة قانوناً بأحكامه.
وقد تشكل فريق من المدافعين عن حقوق الإنسان لتمثيل شهدي سرور في المحاكمة يضم- إلى جانب محامي مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -عدداً من أبرز المحامين المستقلين في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الأساتذة: أحمد نبيل الهلالي، وعبد الله خليل، وجمال عبد العزيز. كما تعتزم المنظمتان إطلاق حملة دولية للتضامن مع شهدي دفاعاً عن حرية الإنترنت في مصر.
كان رجال شرطة آداب القاهرة قد ألقوا القبض على شهدي سرور بمنزله فجر يوم 22 نوفمبر من العام الماضي، وأحيل في اليوم ذاته إلى نيابة السيدة زينب التي أمرت بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 1000 جنيه، إلا أنه ظل محتجزاً بشكل غير قانوني لمدة ثلاثة أيام بقسم السيدة زينب قبل إطلاق سراحه. وفي 3 مارس الماضي بدأت محاكمة شهدي التي انتهت إلى الحكم المذكور.
الم اقل لك انك يا الامنحي القذر عاطف من اهبل خلق الله ومدعي فلسفة وثقافتك كلها قص ولصق انت محتاج اعادة تربية وتعليم من اول وجديد وسط (محيط)نظيف
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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|Quote: وترى المنظمتان الحقوقيتان في هذه القضية** سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير بشكل عام، وحرية وخصوصية الإنترنت على وجه الخصوص، وحرية الإبداع الفني والثقافي.
هههههههههههههههههههههههه
توديني وين وبي كم؟؟؟
هههههههههههههههههههههه
....
جائزة قيمة هدية لحزبك الاحمر على (حُسن) توظيفهم لك!!
بس لو (براجعوا) ليك عتالتك قبل ما تقلها وتنهزها يكونوا ما قصروا معاك!!!
ههههههههههههههههههههه
.....
**القضية شنوووو بالمناسبة:
|Quote: وترى المنظمتان الحقوقيتان في هذه القضية
ههههههههههههههههههه
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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ولو بس يوجد في جهاز الامن اثنان لديهما عقل من مرؤيسك لما تم توظيفك
ولما تم توظيف بقية الفاقد التربوي ...
اكثر من 2000 كلب لا يجيد احد منهم تركيب جملة تعطي معنى ،توصل فكرة تضحد رأيا ....إما كلمات على شاكلة ذخيرة حليفكم ومجندكم (كبر )الصغير او على شاكلتك المدهشة المؤكدة لنظرية داروين والمثبتة لصحة ما جاء به وبين هذا وذاك ضاع المال المسلوب من جهد الاستاذ وكفاح ست الشاي وكفاح صبي الدرداقة
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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الطلاب اكثر من دفع اثمان باهظة في النضال ضد الانقاذ الملعونة فجبن كلاب الامن جعل من ترصد الطلاب صغار السن هواية ترضي نفوسهم المريضة
طالب فى المستوى الثانى في كلية الإقتصاد قسم الإدارة بجامعة شرق النيل بالخرطوم بحري، الطالب الشهيد الطيب صالح رئيس رابطة طلاب كردفان بالكلية والذي ظل يتعرض لتهديدات مستمرة بالإغتيال تلتها عملية إعتداء ثم إختطاف وتعذيب حتى الموت ثم إلقاء جثته فى النيل حيث عثر عليها بعد أسبوعين من إختطافه فى بداية يناير من 2015 في مشهد مأساوي لا يختلف كثيرا ً عما جري لرصائفهم محمد يونس نيل، عادل محمد أحمد حماد، الصادق عبد الله يعقوب، النعمان أحمد القرشي من جامعة الجزيرة وألقيت جثثهم في ترعة النشيشيبة، كثير من التحليل لدي المقربين من محمد بقاري الذي لفقت له تهمة قتل والطيب الصالح يدور حول علاقة وطيدة بين ظروف وملابسات إغتيال الشهيد الطيب صالح وعملية التصفية عبر القانون للطالب محمد بقاري بغرض إسكاته عما يعلم عن ملابسات إغتيال صديقه وزميله الطيب صالح.
رحم الله الطالب الشهيد الطيب صالح جامعة شرق النيل والشهداء الطلبة محمد يونس نيل ،عادل محمد احمد حماد ،الصادق عبد الله يعقوب ،النعمان احمد القرشي .
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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اليوزر نيم عاطف
ممكن تورينا رأيك شنو في كمية الجرائم التي ذكرها الاخ ابو علي ؟
خاصة الطلبة ..العدد مهول وانت تتجاهله وكأن من قتلوا هم جراد او حشرات ولديك ما هو اهم من ذلك من شتم وشتم مضاد
اظن أنك لن تجيب وستتهرب اما باقتباسات غير مفهومة او بسؤال او بلولوة بلا معنى
هل يستحق هؤلاء الطلبة الموت درسنا في الجامعات السودانية والتنظيم الوحيد الذي لديه كوادر عنف مؤهلة ومدربة ومنظمة للقتل واثارة الفوضى والقلق هو تنظيم الاخوان المسلمين حتى قبل انقلابهم فسيخة اشتهر بما يحمله والحاج ماجد سوار ضرب استاذه فقط لطلب الاستاذ منه خفض صوت المايكرفون حنى يتمكن من اداء واجبه واحمد علي الامام ومجموعته نزلوا بالعكاكيز لتفريق مهرجان وتم ضرب الاستاذة ناهد وكسر يدها من قبل مجموعة من طلاب التنظيم ..تخيل زميلة وحيدة يتهجم عليها مجموعة زملاء بلا نخوة وبلا رجولة وبلا مرؤة حتى كسروا يدها ثم لاذوا بالفرار..عمار احمد ادم اعترف بالعنف الموكل اليه ...الخ
هل سترد على هذه النقاط ام ستتهرب وتنكشف اكثر وتكشف عوار فكرك
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: محمد احمد)
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|Quote: والتنظيم الوحيد الذي لديه كوادر عنف مؤهلة ومدربة ومنظمة للقتل واثارة الفوضى والقلق هو تنظيم الاخوان المسلمين
يا رررررررراجل
عايز تبداها بي كض كبااار كبااااار!!!
*1
الوثيقة الأولى.. درب الحزب الشيوعي السوداني كوادره في الاتحاد السوفييتي .. ومتى
يا للهول:
1988
حرية سلااام وعدالة!!!!
هههههههههههه
هههههههههههه
الكلام دا تقولا لي في ركن نقاش وتقوووم جااااري!!!
هنا الكضب بتكشف سريييييع!!!
الوثيقة موجودة يا اللخو!!!
*2
من بدأ العنف وضرب الطلاب داخل الحرم الجامعي؟؟
الإجابة عند حلفاء اليوم.. الجمهوري القراي النساي وصحبه في النتال!
برجع لملف (الماضي) الذي تريدون (دسه) ومسحه من ذاكرة الشعب (البغل)!!
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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الم اقل لك انك لن ترد وان ارواح الالاف من الطلبة منذ انقلاب الانقاذ لا تساوي عندك شيئا ...
انا ما شيوعي ولا جمهوري مع انهم لا مجال البتة لمقارنتهم مع الاخوان المسلمين تجاوز عنفهم الحدود محاولة اغتيال حسني مبارك موجودة وزعزعة الامن في كافة دول الجوار لهم فيها نصيب مقدر وهذا باعتراف البشير شخصيا
راجع نفسك وضميرك قبل ان يسبقك ملك الموت
الكلام دا تقولا
انت يا اللخو من الكذب الكتابة غلبتك
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: محمد احمد)
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|Quote: الكلام دا تقولا
انت يا اللخو من الكذب الكتابة غلبتك
هههههههههه
يا اللخو.. يبدو أن (زايغتك) الفكاهية (زايغة)!!
هههههههههه
قلتا شنوووو... ماك شيوعي ولا جمهوري؟؟
سمح
القال عليك كدي منووو؟؟...نعل ما أنا!!!
غلطان وسافي التراب أكان (رميتك) في حوش الشوايعة والجمهوريين!!!
هههههههه
يا اللخو:
انتا كضاب.. أو جاهل ..بخصوص نجرتك دي:
|Quote: والتنظيم الوحيد الذي لديه كوادر عنف مؤهلة ومدربة ومنظمة للقتل واثارة الفوضى
والقلق هو تنظيم الاخوان المسلمين
ههههههههههههههههههههههههههههههه
الكلام دا تقولا لي زووول ما عنداااا حديدة!!!
هههههههههههههههههههههههههههههههه
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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الاخ الكريم محمد احمد
رأينا بام اعيننا طلبة الاتجاه الاسلامي في الجامعات وهم يحملون العصي والسيخ والمسدسات والسواطير وتساندهم الاجهزة الامنية وهم يتجولون في ردهات الجامعات ولم نر طالبا غيرهم يحمل اي شيء غير الكتب والدفاتر والاقلام وبعد هذا يأتي الامنجي القذر عاطف ويكذب ويكذب ويكذب ...
نواصل جرائم الانقاذ بحق الطلبة وخاصة طلبة دارفور
عثر على الطالب الدارفورى آدم يحي هارون مقتولا مساء أمس الاثنين داخل كلية الصيدلة جامعة أم درمان الإسلامية وعليه آثار تعذيب فى الرأس والأرجل . وقال آدم موسي من رابطة طلاب دارفور الكبرى لـ"راديو دبنقا" إن الطالب آدم وهو من أبناء محلية بليل بولاية جنوب دارفورخرج فى السادسة من مساء أمس من داخلية جامعة أم درمان الإسلامية بالشقلة بالفتيحاب للمذاكرة وعند الثامنة والنصف من مساء أمس الاثنين اتصل بهم أحد أفراد الحرس الجامعي وأخبرهم بأن آدم أصيب بضربة كهرباء وفارق الحياة في الطريق الي مستشفى السلاح الطبي لأسعافه. وقال إن التقرير الطبى من إدارة مستشفى السلاح الطبي كشف بأن هناك آثار تعذيب علي أرجل ورأس القتيل آدم يحي هارون.
من جهة أخرى قال عضو مجلس رابطة طلاب دارفور الكبرى آدم موسي إن عناصر من الأجهزة الأمنية قامت بمصادرة التقرير الطبى من إدارة مستشفى السلاح الطبي الذى أكد تعرض الطالب القتيل للتعذيب والضرب فى الرأس والأرجل. وقال إن عناصر الأجهزة الأمنية قامت بأخذ جثمان القتيل من مستشفى السلاح الطبي الي مستشفى أم درمان وقاموا باستخراج شهادة وفاة أخرى تفيد بأن ه توفى بسبب صعقة كهربائية.
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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كتب عثمان ميرغني(الصحفي الكوز ):
أصدرت (الحركة الطالبية) التي تمثل طلاب حزب المؤتمر الشعبي بيانا حول أحداث مقتل طالبين بجامعة أمدرمان الإسلامية.. شرحت فيه تفاصيل الحادثة.. مشاهد من فيلم رعب حقيقي.. ومعركة في لا معترك..
تقول فقرة من البيان (( لقد تابعتم تلك اﻷحداث المؤسفة التي دارت رحاها في داخلية جامعة أمدرمان اﻹسلامية يوم الخميس الماضي الموافق 31/8/2017 م والتي قام بتنفيذها عضو حركة الطلاب الاسلاميين الوطنيين المدعو (ابن كثير عبدالرحيم ) الملتحق ب {الوحدة الجهادية (دباب)} التابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ، حيث قام بتنفيذ عملية مداهمة مباغتة لغرفة المجنى عليهم أسفرت عن طعن ومقتل الطالبين اللذيْن ينتميان إلى الجبهة الشعبية المتحدة وهما الطالب : جعفر محمد الباري والطالب : أشرف الهادي الدومة ، وإصابة آخرين بجروح خطيرة مما أدى إلى تدخل قوات الشرطة واﻷجهزة اﻷمنية ومنسوبي طلاب المؤتمر الوطني لاقتحام سكن الطلاب (الداخلية) و تفريقهم و طردهم ونهب ممتلكاتهم))
لكن ليست المشاهد المروية على لسان (شهد شاهد من أهلها) هي وحدها الصادمة بل في سطر مثير للدهشة ورد في الفقرة الأخيرة للبيان..
يقول بيان طلاب المؤتمر الشعبي إنهم يطالبون الحكومة (بإزالة الوحدات الجهادية من الجامعة والمجمع السكني فورا )..!!!
مطالبة عجيبة!! بإزالة (الوحدات الجهادية) من الجامعة والمجمع السكني!! أية وحدة جهادية هذه؟ ما علاقة الحرم الجامعي والسكني بوحدات جهادية؟
حسنا.. الحكومة تجمع السلاح الآن في دار فور .. ما معنى أن تجمع السلاح هناك وتوزعه هنا؟
لكن ما يثير الإحباط فعلا أننا لم نسمع صوتا واحدا يثير هده القضية على مستوى جاد ..أ حزاب الحوار الوطني التي اقتسمت الكيكة ودخلت البرلمان .. لماذا لا تستدعي وزيرة التعليم العالي لتجيب على سؤال (دستوري) حول حقيقة وجود الوحدات المسلحة هذه داخل الجامعات السودانية بعلم وربما إشراف الحزب الحاكم نفسه..
مطلوب إجابة واضحة لا تأويل فيها من وزيرة التعليم العالي حول حقيقة هذا الأمروشرعيته القانونية ومدى ارتباطه بأحداث العنف الجامعي السابقة والحالية..
دماء الطلاب في ساحات الجامعات السودانية أصبحت لا تكدِّر حتى عطلة العيد، فيقتل طالبان في عمق حرم السكن الجامعي وكان شيئا لم يكن .. كأني بها جريمة بحي عشوائي في أقاصي البلاد الطرفية.. لم يهتز للجريمة طرف رسمي او تبْدُ في الأفق حالة احساس استثنائية بأن الأمر لا ينفصل .. عنف القبائل في بعض الأصقاع .. وعنف الطلاب في قلب العاصمة الآمن….
متى ترتاح بلادنا من الدماء والدموع؟!
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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Post: #1
Title: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم
Author: Murtada Gafar
Date: 02-06-2006, 10:10 AM
Parent: #0
لمست من كيزان المنبر هنا و كما لمس كثيرون مثلي إهتمام السلطة و ذراعها الطلابي بإنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم هذه المرة. الأمر غير مستغرب و السبب هو أن هذا المنبر ظل عصيا عليهم لعدد من السنوات الماضية و في العديد من الجامعات السودانية، يضاف إلى ذلك تعويل المؤتمر الوطني على هذا المنبر الهام في هذه الفترة في إطار استعدادها للإنتخابات العامة بعد أقل من سنتين من الآن.
الخسائر المتتالية لذراع السلطة الفاشية الطلابي لإتحادات الطلاب في العديد من الجامعات السودانية يعكس حجم العزلة المضروبة حول برنامج المؤتمر الوطني و التي بدورها لا تحتاج إلى كبير عناء لسبر غورها. فقد إنتزعت الحركة الإسلامية السلطة و اغتصبتها و حكمت السودان لأسوأ ستة عشر عاما في حياة الشعب السوداني. كذب عصابة الإنقاذ تكشف و الحركة الطلابية تزن الأمور بميزان الذهب فجاء رفضها لذراع السلطة الطلابي.
إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم1993- فضيحة التزوير التي كشفها عضو المنبر عمار أحمد آدم طالب الآداب وقتها و من تحت شجرة قسم الجغرافيا، كنت من المواكبين لذلك الحدث الهام.
أناشد كل من عاصروا ذلك الحدث توثيقه هنا حتى يسعف طلاب الجامعة في هذه الإنتخابات المحورية
أطلب من عضو المنبر عمار أن يروي القصة التي حكاها صباح 10 نوفمبر 1993 و أما ما يفوق بعشرة آلاف طالب عن تزوير المجرمين مأمون حميدة و زيدان عبد زيان و عبد الغفار الشريف لتلك الإنتخابات، فالتأريخ لا يرحم يا عمار
يلا نوثق
مرتضى جعفر
Post: #2
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: صديق عبد الهادي
Date: 02-06-2006, 02:18 PM
Parent: #1
الاخ مرتضى جعفر
سلام
نامل في ان يستجيب الاخ عمار لذلك حتى تعم الفائدة.
مع تحياتي
صديق عبد الهادي.
Post: #6
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 03-06-2006, 04:11 AM
Parent: #2
الأخ الأستاذ صديق عبد الهادي
شرفتنا كتير بحضورك إلى هنا
معك أطمح في أن يتداخل عضو المنتدى الأخ عمار معنا هنا حتى تعم الفائدة
شكر على مرورك
مرتضى جعفر
Post: #3
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: خالد العبيد
Date: 02-06-2006, 03:29 PM
Parent: #1
تحياتي يا مرتضى
ايضا اتمنى ان يستجيب الاخ عمار
الذي عرف عنه شجاعة القلم واللسان
Quote: إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم1993- فضيحة التزوير التي كشفها عضو المنبر عمار أحمد آدم طالب الآداب وقتها و من تحت شجرة قسم الجغرافيا، كنت من المواكبين لذلك الحدث الهام.[/
QUOTE]
وهنالك الكثير من ممارسات التزوير التي كان يقوم بها تنظيم واعضاء الجبهة الاسلامية في الاتحادات الطلابية .
كذلك حدثت تزوير كبير في انتخابات المحاميين بتبديل صناديق الاقتراع
ارجو ان يستجيب عمار وكل من يعرف معلومة عن اساليب تزوير الانتخابات التي تتبعها الجبهة وباسماء مهندسيها.
Post: #4
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 03-06-2006, 02:44 AM
فضيحة تزوير الكيزان لإنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم عام 1993 أبطالها هم كما سبق و ذكرنا مدير الجامعة المعين وقتها مأمون حميدة و زيدان عبده زيدان (رئيس سابق للإتحاد و طبيب) الذي تم تعيينه من قبل إدارة الجامعة كرئيس للجنة الإنتخابات و دعني اقول لجنة تزوير الإنتخابات و أبوبكر الجوخ عميد الطلاب و قتها و لهذا المجرم قصة حيث بعد أن ثبت الطلاب حقهم في ممارسة النشاط الطلابي في دار الإتحاد كان يأتي ليحضر اركان النقاش للتنظيمات المعارضة أي موتور هذا المهووس، بطل آخر هو كلب الأمن الموتور عبد الغفار الشريف الذي كان مرابطا في دار الإتحاد لإستلام صناديق الإقتراع من مراكز الإقتراع و من ثم مباشرة عملية التزوير، البطل الحقيقي هو بلا شك عمار أحمد آدم و عمار شخص إستثنائي عنه يحلو الكلام و سأعود بالتفصيل للحديث عنه و أتمنى أن يدخل معنا هنا و يحكي لنا فضيحة التزوير التي حكاها صبيحة العاشر من نوفمبر 1993 في شجرة قسم الجغرافيا الشهيرة و أمام ما يزيد عن 10 ألف طالب و طالبة.
الخارطة السياسية خلال تلك الإنتخابات كانت نزول قائمة الطلاب المحايدين و سحب التجمع الوطني الديمقراطي لقائمته و دعم المحايدين في محاولة لتكرار سيناريو إنتخابات 1991-1992، و كان الإنتصار حتميا، لكن جريمة و فضيحة تزوير إرادة حركة الطلبة حالت دون تلك الهزيمة الساحقة، لتدخل الجامعة في حصارها الشهير لمكتب المجرم مأمون حميدة و منعه من الخروج ليستعين بكلاب الأمن و شرطة الإحتياط المركزي و يفض ذلك الإعتصام بالقوة و الغاز المسيل للدموع حتى يتمكن أن ينصرف غير راشد إلى منزله، يا له من مجرم و فاسد.
لي عودة
مرتضى جعفر
Post: #5
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 03-06-2006, 03:13 AM
Parent: #4
عمار و لمن لا يعرف عمار هو من أبناء غرب القاش في كسلا و لمن لا يعرف مدينة كسلا منطقة غرب القاش منطقة متميزة أهلها متحابون و معروفون بتميزهم هذا في كسلا، لدرجة يمكنك أن تتعرف على أبناء غرب القاش دون أن يقولوا ذلك. عمار قدم إلى جامعة الخرطوم طالبا في كلية الآداب في ممنتصف السبعينات، لكنه غاب عن الجامعة سنين عددا ليأتي إليها محاولا تكملة دراسته في بداية التسعينات، خلال فترة الديمقراطية الثالثة يقال أنه تلقى دورات تدريبية و كان مرافقا شخصيا للمجرم حسن الترابي كحارس. عمار و بعد أن فضح جريمة الكيزان بتزوير إنتخابات الإتحاد سارع كلاب الأمن بإعتقاله، كنت من بين من أعتقلهم كلاب الأمن خلال فض الإعتصام عن مكتب المجرم مأمون حميدة، و عندما أخذنا إلى بيت الأشباح الشهير "الواحة" و عندما دخلنا إليه وجدت عمار يتوضأ، قضى عمار فترة طويلة بالمعتقل حيث أفرج عنا قبله و طيلة هذه الفترة أو معظمها كان في حبس إنفرادي و لقى جرعات زائدة من التعذيب، من بين المعتقلين في ذلك المنزل أيضا وقتها كان هنالك الأستاذ سيد أحمد الحسين و الأمير عبدالرحمن نقدالله اللذان أشعر بإمتنان عظيم لكريم تعاملهم معنا و لولاهم لما تحملنا المعتقل و ظروفه و لن أنسى ما حييت أن هذين الزعيمين الكبيرين كانا يوزعان ما يأتيهما من بيوتهم من طعام و شاي مع كل المعتقلين بذلك البيت سئ السمعة. عمار أفرج عنا قبله و تركناه بالبيت خلفنا أذكر عندما أفرج عني و عرف عمار ذلك، قال لي من خلال قضبان زنزانته الفردية و كما يفعل المعتقلون يوصون المفرج عنهم بتطمين أهاليهم، قال لي أذهب إلى أسرتي في حلة كوكو و قل لهم أنا بخير و أوصيهم بأن يعتنوا بالاشجار و يروها الماء بصورة منتظمة. عمار شخص سامر و يحب الحوار. ليته ينضم إلينا هنا ليحكي لنا عن تلك الجريمة.
لي عودة
مرتضى جعفر
Post: #7
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 03-06-2006, 04:50 AM
الصديق خالد العبيد
مشكور على مرورك، و أناشد كل من عاصر هذه الفضيحة في الجامعة و هم كثر هنا في المنبر، أن يوثق لها معنا هنا
Quote: وهنالك الكثير من ممارسات التزوير التي كان يقوم بها تنظيم واعضاء الجبهة الاسلامية في الاتحادات الطلابية .
كذلك حدثت تزوير كبير في انتخابات المحاميين بتبديل صناديق الاقتراع
ارجو ان يستجيب عمار وكل من يعرف معلومة عن اساليب تزوير الانتخابات التي تتبعها الجبهة وباسماء مهندسيها.
هذا تماما ما كنت سآتي على ذكره و هو الحديث عن التزوير كسلاح ماضي و مجرب في أكثر من حادثة عند عصابة ما يعرف بالحركة الإسلامية.
خليك معانا و تحياتي لك و للأسرة
مرتضى جعفر
Post: #8
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: حامد بدوي بشير
Date: 03-06-2006, 06:17 AM
Parent: #1
الأستاذ مرتضى،
العار الأعظم حين تترك سلطة من المفترض أنها تدير بلدا مساحته مليون ميل مربع، تترك كل واجباتها التنفيذية لتنغمس في تزوير إتنخابات طلابية وتوظف أجهزة أمنها لهذا الغرض.
سلطة صبيانية.
Post: #9
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 03-06-2006, 08:36 AM
Parent: #8
الأستاذ حامد بدوي
تشكر على المرور و تماما كما قلت فإنها:
Quote: سلطة صبيانية.
و ذراعها الطلابي ذراع يجب أن يتم بتره
مرتضى جعفر
Post: #10
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 03-06-2006, 09:34 AM
Parent: #9
***
Post: #11
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: محمد عبدالرحمن
Date: 03-06-2006, 03:08 PM
Parent: #10
عزيزى مرتضى
تحياتى ...
كانت مؤامرة تزوير انتخابات الطلاب فى ذلك العام فضيحة
شهد لها الركبان ..وان لم تكن غريبة على اذيال المؤتمر
الوطنى ..فالغش والتلاعب والتزوير ادوات عمل موجوده داخل
مايسمى بالحركة الاسلامية منذ نشأتها ..
الكشف والتوثيق لهذا التاريخ فضح للمؤتمر الوطنى وتذكير
لوضع الضمانات والاحتياطات حتى لايتكرر مرة اخرى ...
التحية لطلاب جامعة الخرطوم الشرفاء وهم يستعدون لتحقيق
(السوبر هاتريك ) على اذيال المؤتمر الوطنى ...
بوست فى وقته تماما ...شكرا لك يامرتضى ..
Post: #12
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 04-06-2006, 02:37 AM
Parent: #11
العزيز محمد عبد الرحمن
شكرا لإهتمامك و مرورك
حقيقي التزوير أداة عمل ماضية و مجربة لدى الكيزان في أكثر من مناسبة، الدرس المستفاد من هذه الفضيحة التي كشف تفاصيلها الأخ عمار هو ضرورة تشديد الرقابة و بواسطة شخصيات مصداقيتها غير مجروحة، فمن خلال أحد البوستات قرأت الأسماء المكونة للجنة التحضير لإنتخابات هذه المرة و بها عناصر كثيرة سيئة السمعة و مواية للمؤتمر الوطني تؤكد بأن المؤتمر الوطني يعد لمؤامرة أخرى يجب التحلي بالحذر و العمل على توفير رقابة نزيهة.
مرة تاني بشكرك
مرتضى جعفر
Post: #13
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 04-06-2006, 07:43 AM
Parent: #12
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Post: #14
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: على عجب
Date: 04-06-2006, 08:14 AM
Parent: #13
الاخ مرتضي جعفر اشكرك علي هذه اللفتة وفي هذا التوقيت
يبدو واضحا ان السلطة قررت ان تعمل علي السيطرة علي هذا الاتحاد
في هذه الدورة بكل السبل.
اولها الان هي توفير الارضية , لان تعين لجنة الاشراف من قبل الادارة وبسلطات نافذة في صميم العملية الانتخابية هو اول مدخل للتزوير.
ان المؤتمر الوطني لايستطيع ان يقوم بعملية تزوير كاملة دون توفير غطاء امني واداري
كما انهم يضعون عدة سناريوهات للتزوير.
اول هذه السيناريوهات هو التلاعب بالكشوفات واسقاط اسماء الطلاب غير الموالين وهذه طريقة تقليدية.
المرحلة الثانية هي تمرير البطاقات المزورة عن طريق العمادةواللجنة المشرفة اثناء عملية الاقتراع, هذه العملية تكون مدعومة باستخراج ايصالات بدل فاقد للاسماء الساقطة ليستطيعوا ان يستخرجوا مقابل كل اسم ساقط عشرين اسم مثلا ولديهم جنود جاهذين للتصويت بهذه الايصالات في كل المراكز ليس في مركز واحد.
المرحلة الاخيرة يطرون اليها في حالة فشل كل الاساليب السابقة في احراز نصاب الترجيح, فيلجاون الي الاسلوب الاخير وهو التزوير المباشر كماكشفه عمار احمد ادم.
في انتخابات المحامين في 1997 اضطروا الي استخدام الاسلوب الاخير بان منعوا المناديب من اصطحاب الصناديق عنوة عن طريق افراد الامن وتحد قوة السلاح وتحركوا بالصناديق الي الخرطوم بعد ان اغلقوا الكبري امامهم عندما تعقبوها بالسيارات.ليكون خلف الكبري عربات مزودة بالصناديق الجديدة.
في الانتخابات الاخيرة استخرجوا كشف به عدد من المحامين والبقية اجهزة تزوير تحمل بطاقات محاماة صوتوا بها في كل المراكز.
ساعود واحكي عن تجربتي مع انتخابات 1994 في جامعة الخرطوم عندما طردونابقوة السلاح من القاعة وفرزوا الصناديق بمعرفتهم.
Post: #15
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 04-06-2006, 09:47 AM
Parent: #14
الأخ العزيز علي عجب
تشكر على المرور و التحليل العميق الذي تفضلت به عن الأشكال التي يتبعها الكيزان في التزوير، و كم كنت أرغب من الأخ عمار التداخل و أن يحكي لنا تجربته التي كشف عنها في 10 نوفمبر 1993 أمام ما يفوق 10 آلاف طالب و طالبة. و كم كنت أرغب في أن يمر علينا كيزان المنبر أيضاالذين أمامهم خيارين فإما تكذيب هذه الظاهرة أو تحليلها (معكوس تحريمها) و بالتالي الإعتراف بها و إقرارها و في كلا الحالتين هم بائسون. علي عجب تحياتي ليك و أتمنى أن تعود و تحكي تجربتك مع إنتخابات 1994.
أناشد زملاء البورد الذين عاصروا تلك التجربة المشينة أن يسجلوا خواطرهم هنا و أن يساهموا في بتر تنظيم سلطة مجرمي الحرب المفسدين و السراق.
مرتضى جعفر
Post: #16
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 05-06-2006, 02:38 AM
Parent: #15
حقائق انتخابات جامعة الخرطوم..تواطؤ الادارة والنظام... وثائق و بيانات
Post: #17
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 05-06-2006, 03:30 AM
Parent: #16
***
Post: #18
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 05-06-2006, 09:50 AM
Parent: #17
***
Post: #19
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: نصار
Date: 05-06-2006, 10:21 AM
Parent: #1
العزيز مرتضي و الأحبة
هذا ما نحتاجه بالضبط لهزيمة شياطن الجبهة
Post: #20
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 06-06-2006, 03:17 AM
Parent: #19
الأخ العزيز نصار تحيات و ليك وحشة
تنظيم مجرمي الحرب و السراق إستشعر الهزيمة و يعمل على نسف إستقرار الجامعة و منع إجراء الإنتخابات و في حال عجز سيحاول التزوير كخيار أخير، يجب التوحد من أجل فضح هذا المخطط و منع هذا السيناريو من الحدوث.
شكرا نصار
مرتضى جعفر
Post: #21
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: صديق عبد الهادي
Date: 06-06-2006, 09:35 AM
Parent: #1
الاخ مرتضى جعفر/
ارجو ان يظل هذا البوست عالياً ، لان مدلوله يتعدى معارك الطلاب الإنتخابية الي حياتنا السياسية و تعامل احزابنامع تلك الحقائق... و مع حقيقة الحركة الاسلامية في السودان !!!
مودتي،
صديق عبد الهادي.
Post: #22
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 06-06-2006, 10:02 AM
Parent: #21
مرحب بيك مرة أخرى أستاذنا صديق عبد الهادي
حقيقي كما قلت هذا البوست يكشف جزءا من حقيقة الحركة الاسلامية في السودان، أتمنى أن تتداعى الأقلام التي عاصرت هذه الفضيحة و هذه الجريمة الموثقة، و كما أرغب في الإستماع لراي أحد كيزان المنبر فيها.
أشكرك أخ صديق
مرتضى جعفر
Post: #23
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: البحيراوي
Date: 06-06-2006, 11:40 AM
Parent: #1
الأخ مرتضي جعفر تحياتي
في ذاك اليوم مضي علي تخرجنا كم شهر وجئنا للجامعة لمتابعة الأحداث وبالقرب من ال down town قابلت جماعة البوكس 87 أبو خطين وطبعن أشكال غريبة جداً . واحد منهم قال لي تعال هنا أركب يا زول . قلت ليه يا زول أنا جيت بنك فيصل فرع الجامعة عندي شيك صرفته وماشي السفارة البحيرينية لتكملة إجارءات سفر إبنتة خالتي لتحلق بزوجها في البحرين وهاك دا الجواز لو ما مصدق . بس خلاني وطوالي مكتب القبول عندي واحد أخو كملت معاه باقي اليوم.
بالنسبة للأخ عمار وهو العالم ببواطن الأمور أكثر مني ومنك يا مرتضي بخصوص التزوير ومداه داخل وخارج الجامعة ومع ذلك قد أصابه قرح من جماعتة .
بحيراوي
Post: #24
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Murtada Gafar
Date: 07-06-2006, 02:29 AM
Parent: #23
شكرا أخي بحيراوي على المرور
و شكر أيضا لتوثيق هذه الجريمة الفضيحة
مرتضى جعفر
Post: #25
Title: عمار يرد
Author: amar adam
Date: 08-06-2006, 07:21 AM
Parent: #1
معذره للاخوه الذين طلبوا كتابة تفاصيل تزوير انتخابات جامعة الخرطوم..لقد تأخرت عليهم كثيرا بسبب الحريق الذى اندلع بمنزلى بفعل فاعل معروف بالنسبة لى .. فى اليوم التالى لكتابةمقال حول التعذيب ببوت الاشباح بصحيفة الاضواء... وسأروي تفاصيل التفاصيل حول تلك العملية القذره التى تتمثل فى تزوير انتخابات جامعة الخرطوم عام 1993
Post: #26
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: Samer Osman
Date: 08-06-2006, 08:44 AM
Parent: #1
آآآآه يالعجالة التاريخ ... ثلاثةعشر عام تفصلنا يا مرتضى عن تلكم الأيام الحوالك والتي اثبتت لي أن الوطن يختزن الرائعين أمثال علي ومدثر ورجالات عرفتهم زنازين أمن السلطة ...
أرقب هذه الأيام عن كثب ما يدور في أروقة اركان النقاش بالجامعة وكم أضحكني اتهام أذرع السلطة الهزيل لإتحاد الجامعة بالطعن في ميزانية الإتحاد المقرونة بخطاب الدورة المنتهية .. تخيل أنهم يتهمون الناس بالسرقة.... أين نحن من القصر العشوائي وكهرباء المسجد وتكرش علي عثمان وتكور عمر البشير وانتفاخ أدواج كلاب الأمن ... أين نحن من مشاريع الأمجاد والرقشات ...
التحية لطلاب جامعة الخرطوم .. فرس الرهان الأوحد في زمن المزايدات بالوطن من نيفاشا إلى أبوجا .. لم يبقى سوى تحالفكم .. "يا فرس كل القبيلة تلجموا ويكسر قناعاتو ويفر يسكن مع البدو في الخلا ما يرضى غير الريح تجادلوا وتقنعوا"
هم أنفسهم طلاب جامعة الخرطوم في التحالف بنفس هيئاتهم في العام المنصرم وما تكرش أحدهم بل زادوا بريقا من النضال وزهوا بخدمة طالب الجامعة ... هم أنفسهم الفصيل الثوري الذي يجلس القرفصاء بنينا وبنات إحتراما لطالب هذه الجامعة ... ولشهدائها لبشير ورائحة الدم عند منحنى مدخل كلية الاقتصاد لطارق فتى كوستي طلع والديه .. لسليم شهيد الآداب وسيم الطلعة قاهر الصمت وريث المك وصلاح إبراهيم ومحمد عبد الحي ثم التاية المربية شهيدة التربية التي علمت أجيالا ولم تمسك الطباشير .. عملتنا أن الوطن أغلى من كل الأشياء وأن نوافير الدم الكبرى مفتاح لغد النصر ورحيق القادمين ....
أذكر تلك الأيام بكل تفاصيلها ... تبادلنا ومرتضى - سفة التمباك - عبر شبابيك الزنازين وتحاورنا مع المحايدين والتيارات الأخرى حول تفاصيل القادم .. وعرفنا لماذا يزداد الثوريون روعة عند اعتقالهم ...
عمار .. أذكر حينما سأله أحد كلاب السلطة قائلا: "إنت ناكر جميل !! الترابي ده ما رباك..."
فضحك ساخرا وقال " موسى رباه فرعون" ...
التحية لك ولـ " التاج محمد أحمد شمت"
نننتظر التفاصيل يا عمار
Post: #27
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: صديق عبد الهادي
Date: 08-06-2006, 09:00 AM
Parent: #1
الاخ مرتضى
التحية
من المفيد جداً ان يكون هذا البوست عالياً...لان تداعياته ستجلي حقائق ترتبط بممارسات اخرى خاصة في مجال حقوق الانسان و منها، تحديداً، التعذيب !!!
عيوننا ستظل مفتوحة... شكراً علي فتح هذا البوست.
صديق.
Post: #28
Title: عمار يرد
Author: amar adam
Date: 08-06-2006, 09:07 AM
Parent: #1
معذره للاخوه الذين طلبوا كتابة تفاصيل تزوير انتخابات جامعة الخرطوم..لقد تأخرت عليهم كثيرا بسبب الحريق الذى اندلع بمنزلى بفعل فاعل معروف بالنسبة لى .. فى اليوم التالى لكتابةمقال حول التعذيب ببوت الاشباح بصحيفة الاضواء... وسأروي تفاصيل التفاصيل حول تلك العملية القذره التى تتمثل فى تزوير انتخابات جامعة الخرطوم عام 1993
Post: #29
Title: Re: عمار يرد
Author: Murtada Gafar
Date: 09-06-2006, 01:26 AM
Parent: #28
الصديق سامر حسن
ياخي ألف مرحب بيك هنا، و كنت حقيقي متوقع حضورك. نعم هي 13 عاما كبيرا فصلتنا عن تلك الأيام التي لا أستطيع أن اقول عنها حالكة كما تكرمت بوصفها، لكي لا يشعر جلادي نظام مجرمي الحرب بإنهم إنتصروا، نلك الأيام يا سامر أعطت الصداقة بيننا طعما آخرا قد لا تستطيع أن تتذوقه من صداقات أخرى، تلك الأيام جمعتنا برجال رجال أمثل الاستاذ سيد أحمد الحسين و الأمير عبد الرحمن نقد الله، تعرف الشرف ده ما كتيرين حظيو بيو، تعرف أنا قادر أتخيل لمن طالع يكبر و أقول ليو القصة دي ح تكون جملة تربوية أكير من أن تضمن في الكثير من الكتب، فده كان إنتصار.
سامر خليك معانا و إتعهد البوست ده بالطلة عشان نسمع من عمار القصة كاملة.
أتمنى إنو الأمور ظبطت يا سامر و ليك تحيات سامية و طالع و طوالي بنتذكر فيك.
مرتضى جعفر
Post: #30
Title: Re: عمار يرد
Author: waleed500
Date: 09-06-2006, 01:56 AM
Parent: #29
إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم
إختبار جــديد للتمســـك بالخـــيار الديمقـــراطي
ادخلت الخطوات التمهيدية لإجراء انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، المنتهية دورته الانتخابات فيما يشبه المتاهة فقد قدم الاتحاد، الذى تحول تلقائياً، وفقاً للدستور ، الى لجنة انتخابات خطاب الدورة والميزانية بعد تأجيله للموعد المعلن لها مرتين، وبعدها تقدم فى خطوة اجرائية الى الادارة بطلب فى 10 مايو لتكوين اللجنة المتعارف عليها بلجنة مراقبي الانتخابات، إلا ان تكوينها جاء مخالفاً للدستور كما عبرت عن ذلك مختلف القوى السياسية حيث منحت صلاحيات واسعة تضع لجنة الانتخابات فى خبر كان، لتمارس دورها وصلاحياتها، ولقد صدر القرار الادارى من السيد مدير الجامعة فى 24/٥ (بعد اسبوعين من الطلب) وحسب الصحف الصادرة فى ٢/٦ اصدر مدير الجامعة قراراً ادارياً آخر، الغى بموجبة لجنة مراقبى الانتخابات استناداً على طلب من لجنة الانتخابات واعتذار لجنة المراقبين حسبما جاء فى نص القرار، فى خضم الشد والجذب ، هذا ودخلت العديد من كليات الجامعة فى اجازة نهاية العام الدراسى وبعضها الآخر فى طريقه الى ذلك.. لحين الموعد المحدد للاقتراع الخميس ٨/٦ وهو ما يطرح السؤال حول امكانية توفر النصاب القانوني للجمعية العمومية والمواقف التى ستتخذها الاطراف المتنافسة في خوض العملية الانتخابية سلباً او ايجاباً من خلال مشاركتها في الانتخابات وتقديم القوائم او اعلان مقاطعتها.
لقد استطاع تحالف قوى الشعب الوطنية الفوز بمقاعد الاتحاد لثلاث دورات متعاقبة عبر انتخابات لم يشك احد فى ديمقراطيتها ونزاهتها. وان تقبل المؤتمر الوطنى نتيجة ذلك بكل ما يعنيه اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، فإن المتابع لانتخابات الجامعات التى اعقبت انتخابات جامعة الخرطوم فى العاصمة على الاقل يلحظ بسهولة ردود فعله فيها ، فقد تعثرت، وحتى الآن انتخابات جامعتى جوبا والاهلية وانتهت مطالبة الطلاب بتكوين الاتحادات فيها عبر انتخابات الى احداث عنف واغلاق متكرر للجامعتين، فيما اجريت الانتخابات فى جامعتى النيلين والسودان للعلوم والتكنولوجيا بعد ما يشبه الولادة القيصرية ، راهن المؤتمر الوطنى فيهما على التوقيت غير المناسب والمفاجئ من جهة والعمل بكل الوسائل لإضعاف مشاركة الطلبة والطالبات فى العملية الانتخابية من خلال التهديد بنسف العملية الانتخابية من اساسها وبالحضور المكثف الامني والشرطى وبإطلاق الشائعات حول احداث عنف داخل الكليات.
موعد الاقتراع
فى الوقت الذى تقتضي فيه الممارسة الديمقراطية توفير ظرف ملائم ومؤاتي لها. من هنا فإن وقائع مايجرى الآن فى انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم تصب بالنتيجة في الاتجاه العام لاستراتيجية المؤتمر الوطنى (لإضعاف المشاركة والتوقيت غير الملائم) وهو ما يطرح فى الجهة المقابلة على القوى الطلابية الديمقراطية في جامعة الخرطوم وعلى قوى تحالف القوى الوطنية العديد من الاسئلة والمهام الآنية والمستقبلية حتى ترتقي بأدائها الى مستوى التحديات والدور المناط بالحركة الطلابية واتحاداتها ان تلعبه فى مرحلة حاسمة تجتازها بلادنا تكاد تعصف بوجودها ووحدتها وسيادتها فمن خلال قيادته للاتحاد لدورات ثلاث هل حقق التحالف الطموحات التى علقتها عليه قواعده الطلابية لدرجة استعدادها لتجديد الثقة فيه لدورة رابعة؟
كيف يكون التحالف اداة فعالة لحشد الطلاب حول قضاياهم وتطلعاتهم ودورهم في استكمال نواقص العملية التربوية عبر كافة وسائل النضال السلمى الديمقراطى وبعيدا عن الموسمية والروتين؟
استنادا على برنامج الثوابت الوطنية كيف يكون التحالف اطارا للتفاعل الايجابى والانسجام والتعبير الموحد بما يعزز من سيادة قيم الحوار والتآخي ونبذ العنف والعنف المضاد مهما كان منطلقه ودواعيه وتسيد روح العملية الموضوعية واعلاء قيمة الولاء للوطن الواحد للسودانيين كافة،
كيف يكون التحالف حارسا امينا على الدستور ومدافعا شرسا من اجله ومحافظا على استقرار الجامعة وسلامة ممتلكاتها؟
دستور التمثيل النسبى هو الصيغة الافضل ديمقراطيا فى التمثيل وهو وحده القادر على تحديد الاوزان والحجوم الانتخابية. وعلى ضوئها يكون التمثيل ويدخر الزمن المهدر فى التفاوض حول المقاعد والحصص و تجويد البرنامج وتفصيله وتفعليه.
كيف يكون التحالف قناعة راسخة لاطراف تستلزم خدمة اهدافه والدفاع عنها من اي معوق عكان واعتبار المواقع
التنفيذية تمثيلا له لا تكالبا؟
كيف يكون التحالف اداة فعالة لتعميق الوعى الديمقراطى وترسيخ قيمه وتوسيع دائرة المؤمنين به والمدافعين عنه؟
ان تحويل الاجابة الى الاسئلة عالية وغيرها وما راكمته التجربة من وعى وخبرات، الى مهمة جماعية للارتقاء بالتحالف كصيغة للنضال المشترك وليست غاية فى حد ذاتها يضع التجربة وجها لوجه امام تحدياتها ومهامها وان استطاع التحالف التأكيد على جدارته فى تمثيل الطلاب فى الدورات السابقة فإن ما يواجهه الان قدرته على التأكيد على انه محل الثقة الان وفى المستقبل.. سيما وان جامعة الخرطوم ليست جزيرة معزولة عما يجرى فى بلادنا وهو ما يقتضى النضال الصبور ودون هواده من اجل استعادة الديمقراطية وان كانت ساحتها نقابة او اتحاد، فى الوقت الذى ما تزال فيه الانقاذ فى طور نيفاشا تدلل على استمرار نهجها فى الهيمنة والتحكم والاستحواذ، فالديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية لن تقدمها الانقاذ فى طبق من ذهب او تتنزل بمعزل عن الارادة والجهد الشعبيين وعلى ضوء كل ما سبق يقع على عاتق تحالف القوى الوطنية والقوى الديمقراطية فى جامعة الخرطوم مهمة خوض انتخابات الاتحاد رغم التعقيدات المرافقة لها سلميا وديمقراطيا من خلال:
-حشد الطلاب حول برنامج واهداف الاتحاد لتوفير النصاب القانوني.
-التهيؤ لمقابلة احتمال عدم توافر النصاب القانونى حسب مقتضيات الدستور.
-حسم كافة الموضوعات المعلقة قبل الاقتراع.
-استنفاد كافة المراحل والخطوات الدستورية والاجرائية.
-احترام نتيجة الخيار الديمقراطى مهما كانت.
-الحرص على استقرار الجامعة وسلامة ممتلكاتها ومنشآتها.
م. عادل خلف الله
Post: #31
Title: Re: عمار يرد
Author: Murtada Gafar
Date: 09-06-2006, 02:03 AM
Parent: #30
waleed500
شرفتا كتير و شكرا على المقال أو التحليل
خليك معانا بإنتظار مجئ عمار فالقصة مهمة جدا و كمان ممتعة.
مرتضى جعفر
Post: #32
Title: Re: عمار يرد
Author: Murtada Gafar
Date: 09-06-2006, 04:55 AM
Parent: #31
الأخ عمار آدم
ياخ تحياتي و لا تتخيل إنتا شرفتني كيف بطلتك دي. أنا مقدر الظرف الإنتا تمر به الآن. و أتمنى أن يكون كل أفراد أسرتك بخير و لم يصب اي منهم باي أذى. و خد راحتك لحدي ما ترتب حالك. و أعبر عن تضامني الكامل معك. على الرغم من إنك لم تصرح بالجهة التي حرقت منزلك إلا أنها لا تحتاج إلى تعريف، فهي جهاز أمن المجرم صلاح غوش. و هي الجهة نفسها التي أضر بها مقالك عن التعذيب في بيوت الأشباح سيئة السمعة. تضامن معك يا عمار و نحن معك إلى أن تأخذ العدالة مجراها.
لنتضامن مع زميلنا عضو المنتدى عمار آدم من أجل محاسبة المجرمين الذين حرقوا منزله
تحياتي لكل افراد أسرتك
مرتضى جعفر
Post: #33
Title: Re: عمار يرد
Author: Murtada Gafar
Date: 09-06-2006, 07:43 AM
Parent: #32
الأخ المحترم صديق عبد الهادي
Quote: من المفيد جداً ان يكون هذا البوست عالياً...لان تداعياته ستجلي حقائق ترتبط بممارسات اخرى خاصة في مجال حقوق الانسان و منها، تحديداً، التعذيب !!!
عيوننا ستظل مفتوحة... شكراً علي فتح هذا البوست.
شكرا ليك إنتا الحافظتا على هذا البوست مفتوحا و عاليا و الشكر للأخ عمار آدم على إستجابته
لنقف معا من أجل أن يقدم المجرمين الذين حرقوا منزل زميل المنتدى عمار آدم للعدالة
مرتضى جعفر
Post: #34
Title: Re: عمار يرد
Author: بكرى ابوبكر
Date: 10-06-2006, 02:10 AM
Parent: #33
الحبيب مرتضى الريفى اهديك و زوارك الكرام هذه الصورة للزميل عمار احمد ادم الذى التقيناه صدفة فى شوارع الخرطوم انا و الزميل عثمان احمد-المهندس
Post: #35
Title: Re: عمار يرد
Author: خالد عويس
Date: 10-06-2006, 03:22 AM
Parent: #34
تضامني الكامل مع الأخ عمار محمد آدم، وأدعو لتضامن الجميع معه في هذا الحادث الأليم، وأرجو أن يكون جميع أفراد أسرته، وشخصه بخير
Post: #36
Title: Re: نسأل: عمار أحمد آدم عن تزوير الكيزان لإنتخابات 93.. بمناسبة إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرط
Author: مكي النور
Date: 10-06-2006, 03:32 AM
Parent: #1
عمّار محمد آدم
يوميات سجين سياسي: لقد كنت هناك!
بيوت الأشباح لاذلال الرجال
حينما صعدت في عربة اللاندروفر الخضراء الواقفة امام قسم الجغرافيا جامعة الخرطوم كان مئات الطلاب قد تجمعوا حولي لاكشف لهم كيف تمت عملية تزوير الانتخابات وكيف ان الترابي بنفسه يشرف على تلك العملية من خلال وجوده في مؤتمر الشعب العربي والإسلامي والذي كان يقع في شارع البلدية على بعد مئتي متر من المكان الذي كنت اخاطب فيه الطلاب وانطلق الطلاب من بعد يحاصرون مكتب مدير الجامعة ومكتب الترابي في مؤتمر الشعب العربي كنت ادرك انهم سوف يقبضون علىَّ في هذا المساء ولكنني كنت اعتزم الا استسلم الا بعد مقاومة شديدة ولكن سحب الدخان الكثيفة حاصرتني والتي كانت بفعل القنابل المسيلة للدموع وتم القبض علىَّ بسرعة، والقيت كما يلقي الجوال في سيارة مكشوفة حيث انهالت علىّ هناك الضربات بعصى يحملها أكثر من شخص وكان الشارع الذي يربط كلية الهندسة بالقيادة العامة مغلقاً أمام حركة المرور. لذلك لم تمض بضعة دقائق والسيارة تنهب الارض نهباً حتى وجدت نفسي في داخل جهاز الامن العام حيث اجبرت هناك للجلوس على الارض مستقبلاً الحائط وانا اتبادل معهم الشتائم والاساءات وجاءني الضابط عاصم كباشي والذي كنت اعرفه منذ مايو ليقول لي "كل كلامك سجل بالصورة والصوت انت شنو ايام مايو متعبنا وأيام الاحزاب عامل مشاكل وبعد ما حكومة الله جات برضو عامل مشاكل، فرددت عليه قائلاً انت في مايو شغال امن وفي الاحزاب حايم وبرضو هسي في الأمن دا كلو عشان الماهية .. قال لي عاصم كباشي (يعني تقصد اني مرتزق) فقلت له (بالضبط الحمد لله قلتها بلسانك) هنا قال للعساكر (اعزلوه) ولم افهم ما يعني ولكنهم اركبوني سيارة واجبروني على ان يظل رأسي على المقعد خلال الطريق ورفعت رأسي وأنا داخل منزل غريب وهناك صف من الفرق الصغيرة في شكل جماعات لم اكن ادري ما هي وفتحوا احدى الابواب وقذفوا بي في داخل تلك الغرفة والتي كانت عبارة عن زنزانة صغيرة وهي متر في مترين وضعت فيها في ذلك البرد القارس وأنا بلا فراش أو غطاء وخلعت حذائي وجعلته وسادة بعد ان خلعت قميصي ووضعته عليه وبعد قليل اطل علىَّ وجه قبيح لشخص تبدو على وجهه الشراسة وسيما العقد النفسية ونظر إلى بعينين حاقدتين وهو يمد لسانه ليلامس شاربه الطويل وذكر لي أنه يعرفني وانني في مرة من المرات انتصرت لامراة كانت تقود سيارة وصدمت دراجته النارية وبدأ يكيل لي الشتائم والسباب ويحاول ان يقنعني أو ان يقنع نفسه لست ادري أنني شخص سيئ وردئ جداً بسبب تلك الحادثة ثم تحدث بعد ذلك عن انني احلق لحيتي لذلك فإنني لا صلة لي بالاسلام واصبح يتردد علىَّ كل حين يبث في سمعي كميات من عقده النفسية ولكم كنت أتأذى نفسياً من تلك العبارات بل من تلك النفس التي تخرج منها تلك الكلمات حاولت ان اخاطبهم مستنكراً هذا الامر ولقد صدمت صدمة قاسية حينما علمت ان في بقية الصف أشخاص آخرون قضوا في هذا المكان مدداً طويلة وكنت اتلو عليهم بصوت عال قوله تعالى (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) وأقول لهم إن الله لم يستثن الجنود عن فرعون وهامان ولكم أثر في نفسي كثير جاري في الزنزانة التي على يساري والذي كان يخاطبه احد أفراد الأمن مذكراً اياه بحال أسرته وأطفاله وأجهش الرجل بالبكاء فتمزق قلبي من شدة الألم.
قضيت تلك الليلة التي كان يزعجونني فيها بالطرق على الباب حيناً وباضاءة اللمبات وقفلها وبالحديث المتكرر السخيف الذي لا معنى له وفي الصباح اخذوني إلى مباني الجهاز مرة اخرى وهنالك وضعوني على الارض وجاء شخص يطلب مني الوقوف ثم الجلوس وهكذا ويتحدث من خلفي وحينما احاول ان استدير لأرى وجهه يعطيني ظهره ثم جاء شخص آخر ملثم وامسك بانفي وأصبح يجره بعنف ويحركه يمنة ويسرة وآخرون من حولي مدججون بالسلاح وأذكر أنني في تلك الساحة شهدت الدكتور نافع علي نافع مدير الجهاز في ذلك الوقت يدخل ويخرج وهو في لحظة انفعال خاصة وعلمت ان السبب هو ان هنالك عدد آخر من الطلاب قد تم اعتقالهم في ذلك الوقت ثم جاء اللواء حسن ضحوي نائب مدير الجهاز وحاولت مخاطبته ولكنه منعني من ذلك.
حتى ذلك الوقت كنت اعتقد ان الأمر عادي وانه حبس على ذمة التحقيق ولم اكن ادري انه ينتظرني الكثير في بيوت الأشباح ولمدة أربعة أشهر قضيتها في الحبس الانفرادي وأنا فقط بالملابس التي دخلت بها السجن.. مرة أخرى ارجعوني بتلك الطريقة التي اجبر بها على وضع رأسي على مقعد السيارة حتى لا أعرف المكان الذي سوف اذهب اليه وأعادوني إلى زنزانتي من بعد ان احكموا قفلها وجلست على ارض تلكم الزنزانة والتي تحتفظ بالبرودة داخلها وكأنها ثلاجة فواكه في ذلك الشتاء من العام 1993م وأنا داخل الزنزانة دخل على الأخ صلاح قوش داخل الزنزانة وجلس معي على الأرض ثم اخذني إلى مكتب في ذلك المكان وقدم اليه مشروب الكركدي فأعطاني منه وبدأت عليه علامات التأثر ولم يتكلم معي ولم اتكلم معه في الموضوع ولكنه قال لي "عشوائي" وخرج ولم اره بعد ذلك اليوم الا بعد خروجي من الاعتقال.
كان يأتيني في المساء الضابط المناوب ويقول لي الحديث النبوي (من جاءكم وامركم جمع يريد ان يشق عصاكم ويفرق جمعكم فاقتلوه) حاولت كسر الخوف الذي يسيطر على المكان من خلال تحديهم بالآذان مرة وبالخطب مرة أخرى وبقراءة أشعار السجن بصوت عالي وكان معي في الزنازين الأستاذ سيد احمد الحسين والأستاذ يوسف حسين والدكتور عبد الله غابات والأمير نقد الله وكثيرون آخرون.
اشتدت ثورتي وغضبي حينما رأيتهم يضربون شاباً من مدينة الثورة بأمدرمان وكان ذلك الشخص الذي يقوم بعملية التعذيب يجهز ادوات التعذيب وكأنه يعد الشيشة او يجهز لجلسة سكر فهو يجمع الثلج الذي اعد للتعذيب باستمتاع ثم يحضر الماء بمثل ذلك ويحضر الكلابيش بذات الطريقة ويضع السوط ويطلب من ذلك الشاب إخراج يديه من فتحة الباب العلوية ويربط يديه مع الطبلة بالخارج ويخرج رأسه من فتحة الباب ليكون كل جسمه داخل الزنزانة ويداه ورأسه خارجها ثم يبدأ في صب الماء والثلج على رأسه في ذلك البرد القارس والشاب ينتفض من شدة البرد ويطلق صيحات ألم مكبوته كان ذلك يحدث من بعد ان يخلد الناس للنوم وحينما تهدأ حركة السيارات والناس في الخارج والمكان في قلب الخرطوم لأنني كنت اشاهد مباني (سيتي بانك) ولكنني لا أعرف تحديداً الاتجاه.
وتستمر عملية تعذيب ذلك الشاب التي يتخللها الضرب والاساءة بالفاظ جارحة لعدة ساعات وقد كان يأتي إلى دائماً ذلك الشخص المشوه الذي كان يقوم بعملية التعذيب ليقول لي ان ذلك الشاب موجود هنا بأمر والده الذي طلب من جهاز الأمن تأديبه!!
من بعد الساعة الحادية عشر يتحوّل المكان إلى رعب وخوف فلا تسمع الا بعض أفراد الأمن يطوفون على الزنازين يكيلون الشتم والسباب للناس ويقرعون الأبواب بعنف ويخرجون البعض ويضربونهم ويعذبونهم في الساحة التي امام الزنازين لإحداث أكبر قدر من الارهاب وحتى ذلك الوقت كنت أكاد لا اصدق.
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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اعلاه صفحة من بوست كامل لاحدى كتاب المنبر يطالب فيه الاستاذ عمار احمد ادم بتوضيح كيفية التزوير الذي تم في اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ثم شهادة لعمار احمد ادم بدخوله بيت الاشباح وتعذيبه على يد الهالك عاصم كباشي الذي اصيب باشرس انواع السرطانات وتوفاه الله بعد معاناة رهيبة مع المرض لم تنفعه فيها الانقاذ ولم يزره البشير ولا الهالك الترابي الذي كان عاصم يشتم الناس بسببه بابشع واحط انواع الاهانات والبذاءات
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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|Quote: ولم نر طالبا غيرهم يحمل اي شيء
هههههههههههههههههههههههههه
بعد العلم (يتطور) و يصنع دبابة (portable)!.. بتشوفها يا اللخو في !أيدي! المناتلين !!!
هههههههههههههههههههههههه
هاك آآآآآب زهااايمر ..دبابة عديبببببببل ..لأول مرة على ساحة الجامعات!!
بداية العنف وضرب الطلاب داخل الحرم الجامعي!!
نسمع شهادة الجمهوري القراي النساي وصحبه في النتال!
ههههههههههههه
|Quote: ((وحين قاوم الطلاب هذا الاتجاه الاستبدادي، وتظاهروا ضده، واعتصموا بالجامعة، لم يتردد نظام مايو، الذي يوجهه الشيوعيون، في التهديد بضرب الجامعة عن طريق الجيش، لأول مرة في تاريخ السودان )).
|Quote: ((وجاء ابو القاسم محمد ابراهيم، على رأس دبابة مصوبة نحو الطلاب، وهم يهتفون ضد الحكومة داخل الجامعة .. ومن عجب ان هذا التدخل المعادي للديمقراطية، ولمصالح الطلاب، كان يجد السند من الشيوعيين، الذين كانوا خارج اسوار الجامعة يهتفون (اضرب اضرب يا ابو القاسم) !!
هههههههه
شكراً للجمهوري النساي وللجمهوريات على الإستضافة والشهادة والعمل (الطيب)
ومعليش يا القراي !اب زهايمر هي.. ابو علي.. هي ..محمد احمد ..جاهل وصغير! ما حضر زمن الجيش البجيبوهوا بي دباباتوا للجامعات!!
للتذكير ليس إلا:
|Quote: والتنظيم الوحيد الذي لديه كوادر عنف مؤهلة ومدربة ومنظمة للقتل واثارة الفوضى
والقلق هو تنظيم الاخوان المسلمين
هههههههه
ممكن أهدي:
وحيد ...في ...ضربتوووا!!
ههههههههههههههههه
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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عاطف القذر او نسخة عاصم كباشي الاسفيرية وغيره من الامنجية
ابو القاسم الذي تمت ترقيته الى رتبة فريق وهو في المعاش من قبل السفاح عمر البشير ما كان طالب يا مخ الفار
الاخوان المسلمين حتى طالب الثانوي حين يتم نجنيده يتم تدريبه على العنف والقتل طالما دعته نفسه الى ذلك وهذا ليس خاصا باخوان السودان بل بالاخوان
المسلمين في جميع انحاء العالم وخاصة مصر مسقط رأس حسن البنا وسيد قطب
الطالب السوداني الذي ارتبط اسمه باداة عنف هو الطيب ابراهيم محمد خير (الطيب سيخة )قاتل الشهيد طبيب علي فضل بغرس مسامير في رأس الشهيد وتعذيبه حتى الموت ..القاتل صار خارج الشبكة بالرغم من كل الجهود والاموال التي تصرف علي علاجه والطبيب علي فضل نال مرتبة شهيد والفرق شاسع وكبير بين الاتنين
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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|Quote: الهالك عاصم كباشي الذي اصيب باشرس انواع السرطانات وتوفاه الله بعد معاناة رهيبة مع المرض لم تنفعه فيها الانقاذ
ههههههههههههههههههههههه
|Quote: ابو القاسم الذي تمت ترقيته الى رتبة فريق وهو في المعاش من قبل السفاح عمر البشير
هههههههههههههههههههههه
...
البعذب الناس بجيهوا سرطان (شرس) ويعاني معاناة رهيبة!!
والكتل الشفيع بعد تعذيبه... رقوهوا لي رتبة فريق!!!
ههههههههههههههههههههه
....
فرع الصوفية في الحزب الللحمر دا لذيذ لذويذيييية!!!
ذكروني أجيب ليكم الإنتقام من قتلة (ربهم) محمود!!!!
هههههههههههههههههههه
واحد فيهم (ربهم) محمود سخطوووا وغضب عليهوووا... بقاااهوا شيييعي عديييل!!!
هههههههههههههههههه
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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محيميد حسين ادم من مواليد 1982 من الكبابيش الحواراب يعتقد انه من اكبر المتاجرين في البنقو و تهريب البشر ولدية حوالي 30 عربة لاند كروروز بكامل عتادها العسكري زودته بها الحكومة عندما اسست له ما يعرف بقوات درع الصحراء ابرز المطلوبين في احدث العنف بين قبيلتي الكبابيش والحمر التي جرت في منطقتي المقيرنات وأبوزعيمة بولاية غرب كردفان والتي راح ضحيتها العشرات في ابريل الماضي كما اتهمه العطوية بقتل احد ابناء القبيلة .الا ان محيميد انكر ذلك امام لجنة الصلح وفي 12 اغسطس الماضي تجمع العطوية في حمرة الشيخ وطالبوا الحكومة بالقبض على محيميد وعندما لم يتم الاستجابة لمطلبهم حدثت اشتباكات عنيفة بينهم وقوات محيميد شمال حمرة الشيخ وادي الضريس وهزم العطويه في معركه غير متكافه بعد ان نصبوا كمينا وكان معه عربتان والعطوية 13 عربيه رغم صدور اوامر بالقبض عليه من النيابة واختفاءه عن الانظار منذ احداث المقيرنات الا ان قوات الدعم السريع استوعبته ضمن صفوفها ويتم تدريبه مع قواته (يقدر عددهم ب200 شخص) في منطقة فتاشة العسكرية
الانقاذ لمت كل حثالة السودان كل المجرمين واللصوص والقتلة والفاسدين ومنعدمي الضمير والكلاب كامثال الامنجي القذر عاطف
انشاء الله مصيرك كالهالك عاصم كباشي
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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مساندة اي دكتاتورية كانت هو خطأ وخطأ جسيم لكن الجريمة الكبرى هو ان لا يتم تصحيح هذا الخطأ بل الاستمرار فيه بأي ثمن وبأي وسيلة كانت حتى لو كان الثمن ذهاب جل البلد وبيعها جزء للخليج وجزء لاوردغان وجزء آخر لروسيا والصين وأجزاء بانتظار امريكا واوربا إن رغبوا في ذلك والثمن الافظع هو قتل البشر وسحقهم كأنهم آفات ضارة .مناصروا هذا النظام المجرم عميت بصائرهم للدرجة التي صاروا لا يرون كم الخراب حواليهم ومقارنتهم العمياء مع أخطاء غيرهم وكأن تلك الأخطاء هي مبرر لجرائم الانقاذ التي لا تنتهي . لم ولن يمر على السودان من هو أسوأ من المجرم البشير ورهطه وكلابه وهاهي مساحة السودان تتقلص باسرع مما تفعله اسرائيل بالضفة الغربية والظلم الذي يحدث للمواطنين لم يرتكبه حتى اشد انواع الاستعمار عنفا واجراما وقسوة بل ان الاستعمار البلجيكي والفرنسي وهما من اشد واقسى انواع الاستعمار حافظا على الاراضي كما هي بكرا لكن نظام الانقاذ اهلكها بالزئبق والسيانيد وغيره وما حدث امس لاهلنا في الباوقة هو افظع مما ارتكبه اي نظام آخر في الدنيا وقد ذكرنا هذا من قبل ونحن نتفرج على حريق الجنوب وذهابه وحريق دارفور وربما ذهابها هي الأخرى وكذلك النيل الازرق وجنوب كردفان وهاهو الحريق والظلم يطال كل يوم مناطق جديدة
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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شكراً للجمهوريين :
*1
|Quote: الماركسية دين يحارب الاديان بالضراوة التي تحارب بها الضرة ضرتها ليخلو لها الجو وهي دين قد طوق علماءه بالعصمة،ورفعهم الى مرتبة الانبياء، بل انه جريا وراء طبيعته الوثنية المادية، قد رفع ماركس ولينين الى درجة الالوهية المعبودة،فترى اتباعه يحجون الى قبر لينين، يطوفون حوله كما يطوف حجيج المسلمين ببيت الله الحرام.
فالماركسية دين بلا اله، او قل انه دين ألـّـه أنبياءه
ههههههههههههههههههههه
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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اليوم في الباوقة ارتفع عدد الشهداء إلي اثنين لينضموا إلى الاف الشهداء في دارفور وجبال النوبة وجنوب كردفان وإلى شهداء معسكر العليفون وشهداء رمضان ليلتقوا بشهداء سبتمبر وشهداء كجبار يرافقهم شهداء بورتسودان والجنينة ونيالا وإلى الشهداء من طلبة الجامعات في الجزيرة والخرطوم وامدرمان الاسلامية والاهلية وغيرها وما زال المجرم عمر البشير وكلابه متعطشين إلى مزيد من الدماء وما زال الكلب الاجرب عاطف يقهقه والموت أمامه
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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لجنينة 23 مايو 2016 ـ شن مسلحون ينتمون لاحدى المليشيات الحكومية هجوما على مسجد بلدة آزرني قرب الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين.
ونشرت حكومة ولاية غرب دارفور تعزيزات عسكرية واسعة بشوارع مدينة الجنينة عاصمة الولاية تحسبا لاندلاع احتجاجات تفضي الى فوضى عارمة في أعقاب هجوم عنيف نفذته مليشيات حكومية يوم الأحد على مسجد "ازرني"، 10 كلم شرقي مدينة الجنينة اثناء تأدية صلاة المغرب، ما أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل وجرح آخرين.
وتجمهر الاثنين آلاف المواطنين بمستشفى الجنينة التعليمي بعد نقل جثامين الشهداء الى المشرحة وأغلق التجار في أسواق المدينة محالهم التجارية احتجاجا على الاعتداء على المصلين الذي اعتبروه "همجيا".
وقال أحد ذوي الضحايا ويدعى عمر إدريس إن مسلحين إثنين على ظهر دراجة نارية دخلا في مشادة كلامية مع أحد المواطنين بالمنطقة تطورت الى مشاجرة سدد خلالها المواطن طعنات للمسلحين أودت بحياة أحدهما في الحال وإصابة الآخر بجراح.
وأضاف إدريس أن مسلحين تباعين لمليشيا حكومية نفذوا هجوما عنيفا على المسجد أثناء تأدية المصلين صلاة المغرب انتقاما على قتيلهم، ما أسفر عن مقتل8مصلين وإصابة 4 آخرين بجراح بعضها بالغة الخطورة موضحا أن الجناة لاذو بالفرار بعد ارتكابهم المجزرة.
وشجب والي غرب دارفور خليل عبد الله محمد الأحداث التي شهدتها منطقة (أزرني) بمحلية كرينك، وأعلن عن ترتيبات أمنية وضعتها حكومته للحيلولة دون تمدد الإحداث الى نطاق أوسع.
جرائم الانقاذ ومليشياتها لم يسلم منها حتى من بداخل المساجد
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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|Quote: وما زال الكلب الاجرب عاطف يقهقه والموت أمامه
ههههههههههههههههههههههههه
النغني سمح:
|Quote: يا صغير يا محيرني و متحير
اقابلك في زمن ماشي و زمن جايي و زمن لسة اريت باكر يكون هسة
http://sudaneseonline.com/msg/board/499/msg/1520162298/rn/12.html
اها ..بعد تكملوا الغنا والرقيص .. ورينا سنة 1988 كنتوا بتعملوا شنووووو في روسيا ؟؟؟!!!!
ههههههه
اللخوووو دا صغير في كل حااااجة... ومكملها عووووارة وشتاااارة!!!
هههههه
سنة ....1988الروسي الفتح الناار في (أهلنا) دا.. إنتا مشيت ليهوا عشان تتعلم منو (تكتل) أخوانك وأهلك وحبااانك!!
قلتا لييك الدرب طووووويل ... وما عندكم حل غير (التطبيل)!!!
....
الكلب الأجرب دي لاقتني وووين..وووين...وووين؟؟!!
أيوة ... لقيتا.. في ملف القذارة .... والشاهدة عضو المنبر نور تاور !!!
الكلب الأجرب دا طردوهوا من مصر مالوووووووا؟؟؟
تابعونا قبل أن يطبلونا!!
.......
كتب الجمهوريون:
|Quote: فترى اتباعه يحجون الى قبر لينين، يطوفون حوله كما يطوف حجيج المسلمين ببيت الله الحرام.
22 حاج (مجاااهد) مشو روسيا سنة 1988!!
تابعوا ملف الجهاد الشيوعي في عهد الديموقراطية(المبكِية)!!!
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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الامنجي القذر تكذب وتكذب وتكذب ...
سنة ....1988الروسي الفتح الناار في (أهلنا) دا.. إنتا مشيت ليهوا عشان تتعلم منو (تكتل) أخوانك وأهلك وحبااانك!!
اها وجو كتلوا منو ؟ هات اسماء القتلى وحوادث القتل ؟ هههههه تكذب بدون أن يرمش لك جفن يا قذر
روسيا دنا عذابها والآن نفس الروس هم من جلس إليهم البشير في ذل وليس في وجهه مزعة لحم وهو يسألهم الحماية ويأتي بهم ليقتلوا اهلنا في الباوقة كما اتى بهم من قبل كطيارين يقودون الانتينوف ليقتلوا اهلنا في جبل مرة وجبال النوبة ..هو نفس الروسي يا اجرب
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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جزء من لقاء مع الداعشي عبد الرؤوف ابوزيد *من هم الذين افسدوا واستغلوا الشباب تحديداً؟
-والله جهات موجودة، وانظر الآن لما تفعله داعش في ليبيا وفى سوريا. ففي سوريا الآن السوداني يقتل السوداني وهم شباب سافروا من هنا وقالوا انهم يريدون انقاذ الشعب السوري فأصبحوا يقتلون بعضهم البعض، وكذلك السعودي يقتل السعودي واليمني يقتل اليمني، فهذا في القاعدة وهذا في تنظيم الدولة وكل شخص يقتل الآخر! وانحرفوا من الشئ الأساسي الذي قالوا انهم جاؤوا من أجله واصبح هناك قتال وفتنة فيما بينهم.
*وما هو دليلك على ذلك؟
-اكبر دليل على ذلك الشخص الذي كان متهماً اول معي في البلاغ (محمد مكاوي) تم قتله من قبل حركة الشباب ولم يقتله الأمريكان أو الحكومة الصومالية. وهو ذهب من هنا واستجار بهم ليحموه فقتلوه في النهاية وقالوا: (لأنه ماشي يبايع الدولة) ولذلك قتلوه. فكيف يمكن ان تبرر امام ربنا قتلك لمسلم في أمر كهذا
ههههههههه المجاهدين جاهدوا في بعض
هل لديك الآن استعداد لتقديم اعتذار جهير لاسرة غرانفيل؟
-إذا كان اعتذاراً فيه حل وتصحيح لهذا الوضع ليس لدي مشكلة لأنني لم أقتل أصلاً.
قال كان نايم يا ها عينة الارهاب والجبن والقذارة عبنة عاطف
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابوعلي)
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تواصل اسرة الصحافية السودانية سمية اسماعيل ابراهيم هندوسة اجراءات البلاغ الجنائي ضد عدد من منسوبي جهاز الامن السوداني بعد عثورها علي ابنتهم صباح الجمعة (2 نوفمبر) وهي ملقاة في احد المناطق الطرفية بالخرطوم بحري وهي "حليقة الراس وتبدو عليها آثار التعذيب والارهاق البدني والنفسي".
وكانت الصحفية سمية هندوسة التي عملت من قبل بصحف الوطن والصحافة قد اختفت عن اسرتها منذ مساء التاسع والعشرين من اكتوبر الماضي، ووردت لشقيقتها مكالمة من تلفونها كانت تطلب خلالها من عدد من الافراد السماح لها بالتحدث مع شقيقتها، كما وردت رسالة هاتفية من رقم مجهول "توضح انها معتقلة مع جهاز الامن".
ووفقاً لمصدر مقرب من الاسرة فقد تم اعتقال الصحفية سمية ـ المقيمة في مصر وحضرت لقضاء اجازة العيد مع أسرتها ـ من مكان قريب من منزلها بواسطة قوة من 7 افراد وتستقل عربة برادو وعربة بوكس، وتم تحويلها لاحد مقرات جهاز الامن المجهولة حيث تم احضار عدد من مقالاتها وكتاباتها واتهامها "بمعارضة النظام والاساءة للرئيس البشير".
واوضح المصدر ان الصحفية الام لطفل في الثالثة من عمره وتنحدر من قبيلة الرزيقات ذات الاصول الدارفورية تعرضت "للضرب والتعذيب بالسياط والايدي"، كما قام افراد جهاز الامن بتوجيه "اهانات عنصرية لها ولقبيلتها" وقاموا بحلاقة راسها كاملاً بحجة ان "شعرها يشبه شعر العرب وهي تنتمي لمجموعات العبيد بدارفور".
وعقب وصولهم لمنطقة خور السمرة علي اطراف الدروشاب بمحلية شرق النيل المهجورة حيث تم القذف بالصحفية هناك بواسطة القوة التي قامت باعتقالها، شرعت اسرتها في اجراءات بلاغ جنائي ـ لم يكتمل حتي اللحظة وتمضي اجراءاته ببطء ـ ضد احد الافراد يحمل رتبة عليا في جهاز الامن كان قد اتصل عليها قبل اعتقالها بيومين وطلب منها الحضور لمكاتب الجهاز بالخرطوم بحري، وهو احد الضباط المعروفين وكان مسئولاً عن وحدة الجهاد الالكتروني المسئولة عن ملاحقة الناشطين المعارضين "وتهكير واختراق حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والايميلات".
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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من ضباط جهاز الامن
December 10, 2012
(سمية هندوسة – الغبش)
نعم هو نفس الشخص الذى وضع المكواة على جسدى و من أمر بحلاقة شعرى .
إنه هو إلى جانب بابكر الفادنى , واحداً واحداً ستظهرون وستحاكمون , تتملكنى رغبة فى الإنتقام منذ خروجى من المعتقل ليس لأجلى فقط ولكن حتى لا يتأذى بعدى آخرون من شرفاء الوطن و لكن ها هي أياديكم القذرة تحصد أرواح طلاب أبرياء و تصب ماء النار على آخرين , تبت أياديكم أينما كنتم , سنحاكمكم و نقتص لشهدائنا و ننظف وطننا من أمثالكم لانكم أعداء الوطن و تعملون على نشر العنصرية و الفتن لتفتيت الوطن إرضاءً للطيب مصطفى وأمثاله .
سمية هندوسة تتعرف على الامنجي القذر الذي قام بتعذيبها مع آخرون ..قذارة ما بعدها قذارة ان يتجمع امنجية قذرين يحملون بداخلهم كرها وحقدا على كل المجتمع ليعذبوا إمرأة فقط لأنها حملت قلما وكتبت ...انهم كلاب ابناء كلاب خريجي مراحيض سميت زورا بيوتا
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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اجرام الانقاذ لا ينتهي بحق البشر والحجر ..
إن لم تمت ايها السوداني برصاص كلاب امنها وشرطتها ومليشياتها وجيشها فستموت برصاص الاجنبي روسي او تركي او صيني او حتى خليجي وإن نجوت من الموت المباشر فالماء والطعام الملوثين بلا شك سيكونا سببا في موتك وهاهي اسرة كاملة تذهب إلى المستشفى بسبب بطيخة ليموت طفلاها ويبقى الآخرون يتلوون من الم الفراق والم التسمم الحاد هذا عدا عن الفشل الكلوي والسرطان والالتهاب الكبدي...فإن نجوت من هذا وذاك فلن تجد ما تأكله اصلا فالسيانيد والزئبق سيقضيان على ما تبقى من خصوبة التربة فنستورد كل الطعام الذي اصبح في متناول الاثرياء فقط وهم الانقاذ وصحفييها وفنانيها وكلابها
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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لعنة الله عليك وعلى قوش وعلى امريكا ذاتها .....
وقبلها على البشير الخايف ولابد وراء عديمي الكرامة والرجولة والنخوة من امثالك
اسوأ البشر على الاطلاق الكيزان وكلابهم الامنجية خسة وندالة وعدم فهم الكلب فقط ساعي لمعرفة من اكون احيانا وهمه الكاذب يلح عليه بغباء بانني الجمهوري فلان او الشيوعي علان والان يلح عليه بغباء منقطع النظير بأنني شخص آخر وهكذا يلهث الكلب وينبح إلى أن تلهيه عظمة يلعقها في تذلل ...الغباء وانعدام الرجولة وضعف الحيلة
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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نعم حرية والعبد امثال عاطف لا يفهمون معناها ولا يتوقون إليها فقد امتلأت بطونهم بمال السحت وهذه غايتهم وسيظلوا ينبحون بمظان أنهم حماة نظامهم النتن ولكن بومضة البرق سيسقط هذا النظام الفاسق المجرم الداعر المرتزق وسيلاقي هؤلاء الكلاب نفسهم في قبضة الثوار وهم اجبن بكثير مما تتوقعون ..هاهو الداعشي عبد الرؤوف ابو زيد الذي كان يحمل السلاح ويدعي الشجاعة ويتشطر فقط على العزل هاهو يبكي ويريد الاعتذار لعائلة الامريكي المغدور ...هاهاها والطاغية الامريكان ليكم تسلحنا ثم اعتذرنا ...لم يعتذر عبد الخالق محجوب ولا الشفيع كما قابل محمود محمد طه الموت وهو يبتسم مما اغاظ الكلاب امثال عاطف حتى اليوم
ونواصل جرائم الانقاذ وعنصريتها
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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أغتيال بشير الطيب والتاية وسليم بمثابة استهلالية الانقاذ لجريمة قتل الطلاب وتباشير مشروعها الحضاري, حيث لم يمضي على سلطة الانقاذ حينها في الحكم شهور حتى تبين خيطها الأبيض من الأسود ومشروعها الحقيقي ‘ ففي مساء الاثنين 4 ديسمبر1989 سقط الشهيد بشير الطيب (جامعة الخرطوم/كلية الاداب) بشير الطيب من ابناء محلية لقاوة بجنوب كردفان ويذكر ان المحكمة كانت قد أدانت القاتل المجرم ,ولكن وعلى طريقة الجبهة الاسلامية في تطويع القوانين أحدثوا له ما يسمى بالدية المغلظة وطلبوا من القاتل دفع مبلغ 25000جنيه وتمّ تسفيره الى الخارج ليواصل دراسته, ساهم النظام في عملية أغتيال بشير حيث رفضت الوحدة الطبية تطبيب بشير الطيب وتم تحويله الى مستشفى الخرطوم وتوفي في الساعة الرابعة صباحا من يوم الثلاثاء 5ديسمبر1989.وقد أتضح جليا تواطؤ الاتحاد وادارة الجامعة والشرطة لقتل حق القتيل وأهله في مقاضاة القاتل ‘ فقرر الطلاب رفع مذكرة لرئس القضاء ‘ توالت الأحداث بسرعة وفي يوم الأربعاء6 ديسمبر 1989 تصاعدت الأمور بمطالبة الطلاب الضغط على ادارة الجامعة وأجهزة الشرطة بفتح تحقيق حول أغتيال بشير ‘ فما كان من سلطة الانقاذ الا أن عملت على أستخدام كل وسائل العنف تجاه الطلاب في اطار حقهم المشروع بمطالبة التحقيق في أغتيال زميلهم بشير من قبل أحد أعضاء الجبهة الاسلامية وقتها ‘ مما أدى الى أغتيال الطالبة (التاية محمد أبوعاقلة) الطالبة بالسنة الثانية بكلية التربية/جامعة الخرطوم ‘ التاية من منطقة الدندر أغتيلت بالرصاص في شارع النشاط في قلب السنتر على مسافة لا تزيد من 400 متر من موقع أغتيال بشير ‘ بعدها بأقل من ساعة أغتيل الطالب سليم محمد أبوبكر الطالب بالسنة الثانية بكلية الاداب والسكرتير العام لرابطة طلاب الاداب وهو من منطقة كوستي‘ قد كانت تلك هي بداية عهد الانقاذ في تشريد الحركة الطلابية وأغتال أبنائها أبناء هذا الوطن الجميل.
الوحش تقتل ثائر والأرض تنبت أل ثائر
في يوليو1991 أغتيل الطالب طارق محمد أبراهيم ‘جامعة الخرطوم/كلية العلوم وحدث ذلك أبان تصفية السكن والاعاشة ‘ وقتل طارق عند مدخل كلية القانون لا لشئ سوى مطالبته بأدنى الحقوق الجامعية من سكن واعاشة وبيئة جامعية محترمة.
لم يتوقف نزيف الدم أو يندمل جرح أسرة حتى يضيف هذا النظام الى سجله الحافل بالانتهاكات تجاه الحركة الطلابية قتيل اخر واضعا في ذهنه بأن هذا العنف سيعمل على أيقاف المد الثوري للحركة الطلابية وعلى تحجيم دورها بالوقوف مع جماهير شعبنا.
دماء الطلبة فداء الشعب
في سبتمبر 1995 أغتيل الطالب عبدالرحمن من جامعة السودان/كلية الأشعة خلال مظاهرات سلمية طالبت باطلاق سراح طلبة معتقلين ‘تعاملت معها قوات الأمن وكأنها معركة حربية فكان قد تمّ اطلاق الرصاص دون رحمة وبدون هوادة تجاه الطلاب ‘ مواصلا النظام في خطه العام بتصفية كل من يطالب بأدنى الحقوق المدنية.
مقتل طالب مقتل أمة
محمد عبدالسلام بابكر-جامعةالخرطوم/كلية القانون من أبناء ودمدني أغتيل في 5أغسطس1998 تحت وطأة التعذيب حيث أعتقل عقب مسيرة للطلاب طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية في الداخليات.
وماشين في السكة نمد
في نهاية العام 2000 سقط الشهيد ميرغني محمد النعمان – جامعة سنار ‘ على اثر رصاصة من قوات الأمن عندما حاولت منع الطلاب من اقامة ندوة بالجامعة.
وتواصل نهج الأغتيال حتى طالت يد الأمن الغادرة كل من الطالبين نجم الدين – جامعة الدلنج ‘ وعماد –جامعةغرب كردفان في العام 2007 وكان ذلك برصاص تنظيم طلاب المؤتمر الوطني بالجامعة.
ياكبرياء الجرح لو متنا لحاربت المقابر
سقط في جامعة الجزيرة الشهيد معتصم الطيب وقبل أن تجفّ دماءه على الأرض‘أردفه النظام بشهيد اخر وهو معتصم حامد (أبوالعاص) جامعة الجزيرة/كلية الهندسة ‘وقد حدثت جريمة أغتياله بشكل منظم وعلى مسمع ومراء الجميع بكلية التربية بالحصاحيصا حيث جاء سيناريو التصفية من قبل الأجهزة الأمنية وذلك عندما قرر الشهيد الخروج من الجامعة فاذا بعربة دبل كابين تقسمه وزملائه الى قسمين أثناء مرورها السريع داخل الحرم الجامعي ثم توقفت ونزل منها خمسة عشر فردا مدجّجين بالسيخ والخناجر, سدّد أحدهم طعنة نافذة الى معتصم حامد,ثم فرّوا هاربين بالعربة‘ وسقط الشهيد أبوالعاص مضرجا بدمائه.
الأربعاء 10فبراير2010 قامت قوات الأمن في الساعة الخامسة مساءا ومن أمام باب كلية التربية جامعة الخرطوم بأمدرمان قامت باختطاف الطالب محمد موسى عبدالله‘ ثم قاموا بتعذيبه بالضرب والحرق على قدميه ثم رميه مقتولا في اليوم التالي الخميس 11/فبراير2010 بحي مدينة النيل قرب كلية التربية التي يدرس بها الشهيد وقد كان ذلك في يوم تدشين حملة أنتخابات المؤتمر الوطني وهذا هو برنامجهم الأنتخابي منذ قدومهم للسلطة بالقوة.
في 3 أبريل 2012 أغتالت السلطات الأمنية الطالب عبدالحكيم عيسى الطالب بجامعة أمدرمان الاسلامية ‘ قتل الطالب عبدالحكيم في ظروف غامضة بعد تلقيه مكالمة هاتفية ليلا خرج على اثرها من منزله لكنه لم يعد ‘ وتلقت أسرته بعدها اتصالا يفيد بمصرع أبنهم في حادث مروري لكن التقرير الطبي أكدّ أن سبب الوفاة كان نزيفا داخليا اثر الاصابة بجسم صلب ‘وأتهمت أسرة الطالب الأجهزة الأمنيه باغتيال ابنهم لنشاطه المعارض للحكومة وتأييده لحركة عبدالواحد محمد نور‘ وقد تجّمع مئات الدارفوريين عند تشييع الجثمان الى مقابر الحارة 27 بدارالسلام غرب أمدرمان وهم يردّدون هتافات داوية تتوعد بالقصاص وتؤيد قرارات المحكمةالجنائية ضد البشير-يمكنك مشاهدة مقطع فيديو تشييع الجثمان على موقع اليوتيوب.
خلال هذه الفترة أغتالت سلطة الانقاذ ما يزيد عن الخمسون طالبا بالجامعات السودانية المختلفة على قرار
جامعة النيلين/ شريف حسب الله الشريف‘ خالد محمد نور
جامعة شندي/ الأفندي عيسى طه
جامعة السودان/ عفاف وغيرهم من شهداء الحركة الطلابية الذين لم يسع المجال لذكرهم جميعا
هذا غيض من فيض تجاه التوثيق للانتهاكات والاغتيالات التي قام بها نظام الانقاذ‘ فأرض بلادي اعتادت على أن لا ترتوي الا من دماء شرفائها من الأبناء.
المجد والخلود لشهدائنا الكرام
والخذي والعار لكلاب الأمن وجميع أجهزة النظام القمعية.
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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فاصل فكاهي
|Quote: لقد كان الشيوعيون ضد الدستور الاسلامي ، وكذلك الجنوبيون داخل وخارج الجمعية ، لكنهما لم يعملا عملاً منظماً ، ومحدداً في مواجهة الدستور
الاسلامي .. أما الشيوعيين ، فانهم كانوا يعتبرون حساسية موضوع الدين ، اويخشون حقاً ان يعتبرهم الناس كفاراً ، حتى اضطروا لافتتاح محاضراتهم بالقرآن الكريم !!
ههههههههههههه
الجمهوري عمرالقراي!!
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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قتل شيخ مشائخ معسكر مورنى بولاية غرب دارفور الشيخ عبدالرسول أبو ريفا رميا بالرصاص فى منطقة أروم على يد مليشيات مسلحة. وقال نازح "إن ثلاثة من افرادمسلحين من المليشيات فتحوا النار على أبو ريفا عندما كان يعمل فى مزرعته في المنطقة غرب مورني يوم الاربعاء واردوه قتيلا فى الحال."
لكم الله اهلنا في دارفور البشير ومليشياته وامنه ارتكبوا اكبر مجزرة في هذا القرن بحقكم وبعضنا يتفرج والبعض الآخر يدعي عدم التصديق والكلاب امثال القذر عاطف وغيره من الذباب الالكتروني يجرمونكم على وسائط التواصل ويمجدون المجرم البشير
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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|Quote: ولذلك يرى الأستاذ سيد قطب: ((تغيير هذا الواقع الجاهلي من أساسه)).. فهو لا يرى الا ((إصطداما أساسيا))، وصراعا، محتدما، لا يهدأ، بين المتناقضات!!
وبذلك يلتقي الأخوان المسلمون، من حيث لا يشعرون، مع الماركسيين، إلتقاءا تاما!! فالديالكتيك الماركسي إنما هو صراع المتناقضات القائم على إختلاف النوع .. ومن
هنا يجيء عنصر العنف، عند الماركسيين، كما يجيء عند الأخوان المسلمين لحسم الصراع والتناقض
هههههههههههههههههههه
شكراً للكُتب الجمهورية!!!
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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كلاب الامن ابناء الزنى الملثمين يقومون باجرام ليس بعده اجرام
اناهيد عثمان تحكي تجربة اعتقالها بواسطة السفلة كلاب الامن :تم إعتقالنا في يوم 31 يناير عند مشاركتنا في مظاهرة ميدان الشعبية وكان الاعتقال بره الميدان ، وكانت القوات الامنية قد احتلت الميدان منذ الصباح الباكر والدعوة للتظاهرة كانت الساعه الثالثه ظهراً ، ونحن كنا قد وصلنا حوالي الثالثه والنصف . وفي تمام الرابعة تم إعتقالنا.
وكنا داخل عربة احد الاصدقاء أنا وشقيقتي رباب ، وعندماهم لابسين ملابس عادية وهم كانوا متابعين عربيتنا في لحظة نزولنا من العربية حاوطوا العربية حوالي عشرة أشخاص كلهم من الامن مشاركتنا في مظاهرة ميدان الشعبية بحري والإعتقال تم بره الميدان وكانت قوات الامن إحتلت الميدان من الصباح الباكر والدعوة للتظاهرة كانت الساعة الثالثة، نحن كنا وصلنا حوالي الساعة ثلاثة ونصف إعتقلونا في حوالي الساعة اربعة.
كيف تم إعتقالكم؟
أصل الحكاية جانا صديق زائر للبيت وقال ماشي بحري بحري فطلبنا منو يوصلنا معاهو وللامانة هو ما كان عارف إننا ماشين المظاهرة ونحن قررنا أصلاً ما نكلموا عشان مافي زول ينقنق وداخل العربية لما وصلنا نهاية الميدان شقيقتي رباب عثمان أحمد البشير كانت قاعدة تصور بالموبايل حقها لكن بطريقة سرية وعناصر الامن كانت لافه حول الشارع الرئيسي عن طريق المواتر والعربات وفي واحدين ماشين كداري ساكت وطبعاً لابسين زي مدني، في ناس واقفين على الاطراف جاءوا للمشاركة في التظاهرة لكن تم تفريقهم وهم كانوا برصدوا كل صغيرة وكبيرة ونحن ما كنا شايفنهم لأنهم كانوا لابسين ملابس عادية في لحظة محاولتنا النزول طوالي هم فتحوا أبواب العربية والراجل صاحب العربية طبعاً كان مفروض يوصلنا ويمشي محل ماشي طوالي وقاموا طوالي انزلوه بالقوة وتم اخدنا الثلاتة للضابط داخل الميدان وقالوا ليهو ديل صوروا، قال ليهم جيبوا البوكس وكانوا اي مجموعة بقبضوها بكبوها داخل عربات البوكس وبجروا بيهم طوالي.
لما ركبوكم في البوكس هل كنتم جالسين على حافة البوكس؟
لا كنا باركين في البوكس رؤوسنا على الارض ولو حاولت تمسك في البوكس بضربوك في يدك بالخرطوش أو العصي عشان تنزل يدك.
البوكس هل كان ماشي بسرعة معقولة؟
كان طاير طيران عن بالطرق الفرعية مش الشوارع الرئيسية وبجري في الدقداق والحفر والحجار والمطبات ونحن نكير فوق ونتخبت بحديد البكس والسرعة جنونية زي خطف العصابات.
عندما تم إلقاء القبض عليكم من داخل العربة كيف كان التعامل هل نزلتم بهدوء؟
قبل ما نخت كراعنا في الأرض ضرب جد لحدي ما وصلنا للضابط ضرب بالعصي والخراطيش ضرب بدون رحمة وفي اي جزء من الجسم ولحدي ما وصلنا الضابط حتى الضرب وقف بعد داك جابوا بوكس و الصراخ هستيري بصرخوا فينا ما معروف لي شنو نزل يدك ..اقعد تحت ..غمض عيونك ..اسكت ما تتكلم ..وما بعرف شنو ونحن أصلاً جوة البوكس اتخبطنا شديد لأنو أجسامنا كانت بتضرب في البوكس والشوارع منتهية وهم كانوا عايزين يخوفونا.
هل كنتم عارفين ماشين وين؟
لا أبداً هم طلبوا مننا ندنقر رؤوسنا لي تحت ولما وصلنا مكاتب الامن شعرت باننا ما زلنا داخل بحري دي كانت مكاتب الامن موقف شندي.
كيف ووين نزلوكم؟
البوكس وقف قدام الباب مباشرة ومن البوكس لداخل المبنى.
حصل شنو داخل مكاتب الامن بعد وصولكم؟
وصفونا في ممر طويل وطلبوا مننا نقبل وجوهناعلى الحيطة ممنوع الكلام وممنوع اي حاجة والمسافة بين كل واحدة والتانية حوالي متر والناس في الاتجاه التاني على نفس وضعيتنا بس متجهين عكسنا برضو على الحيطة وظهورنا في مواجهة بعض.
لحظة وصولكم كم كان عدد المعتقلات تقريباً؟
حوالي اربعة ودخلنا نحن انا ورباب اختي والراجل الاعتقلوه معانا بدون سبب اخدوه لطابق تاني نحن طلعونا الطابق الخامس.
هل ركبوكم أسانسير؟
لا طلعنا بالسلم العادي في ناس من ناس الامن قدامنا وواحدين ورانا كان في بنتين واقفات ،ووقفونا جنبهن وكل الرجال اخدوهم لمحل كنا نحن نسوان بس وفي ولد صغير عمرو 16 سنة جابوه معانا فترة وبعد داك رفعوه فوق فيما بعد عرفت انو ود اخت إبراهيم الشيخ وديل جابوهم خمسة إتنين بنات إبراهيم الشيخ وبنات اخت إبراهيم الشيخ إتنين وواحدة ولدها معاها بعد فترة تاني جابوا ولد شاب وطلبوا منو فتح الموبايل وقدر ما ضربوه رفض رفض بات ما يفتح تلفونه رغم انو الضرب كان وحشي وأثناء الفترة دي الضابط قال ليهم دخلوه المكتب لكن كان مصر انه ما يفتح الموبايل.
لحدي النهاية وكان شجاع جداً وموقفه حاسم.
كيف بدأ التحقيق معكن؟
نادونا واحدة واحدة وأنا دخلوني الضابط كان لابس ملكي واخد مني المعلومات الأولية الاسم السكن الاصدقاء والحالة الإجتماعية ومنو الدعاك للمشاركة في المسيرة هل انتي سياسية والكلام دا كلوا ما اخد وقت طويل.
يعني اخد زي كم؟
معاي أنا حوالي نصف ساعة.
قعدوكن قدر كم في المباني دي عشان التحقيق؟
نحن كنا واقفين على حيلنا ستة ساعات وبعد داك بدأ التحقيق والتحقيق معاي زي ماقلت ليك كان زي نص ساعه.
خلال الستة ساعات كنتو بتعملوا شنو؟
ياهو زي ما قلت ليك مصلوبين وجوهنا على الحيطة لا حركة لا كلام.
لو اتحركت واحدة بحصل شنو؟
ضرب شديد.
لو اتكلمت مع الجنبك؟
برضو بضربوك يعني ما تتخيل الضرب كيف مع الجوع والعطش والتعب والتوتر ،خاصة وأهلنا ماعارفننا نحن وين.
هم كانوا قاعدين وين ناس الامن؟
اتنين كل واحد بقيف في طرف من طرفي الصالة وتلاتة اربعة لافين في النص دا غير الماشين وجايين وهم كميبة مهولة كأننا في حالة حرب.
يعني تقريباً عددهم بكون زي كم؟
ما بين عشرين الى ثلاتين وما بتقدر تحسبهم.
الواحد لمن يجي يتكلم معاك بقول ليك شنو؟
بستفزونا وبقولوا للواحدة ضربوك؟ طرطشوك ؟ وكلام فارغ زي دا بعد ما يمشي واحد يجيك التاني.
هل هم ملثمين؟
اغلبهم ملثم.
الملثمين عساكر ام ضباط؟
عساكر والضباط ما ملثمين.
كم ضابط حقق معاكم؟
كمية لانو حققوا معانا مرات كثيرة بعد التحقيق الاولي بتاع المعلومات وفي واحد من التحقيقات معاي دخل واحد قال ليهو واحدة من المقبوضات قالت حامل ودي دخلت قعدت في الكنبة حضرت معاي التحقيق حقي بشكل كامل والتحقيق الاول ما كان فيهو إستفزاز أما التحقيقات التانية كانت عبارة عن إستفزازات و تخويف وإساءات وكل التحقيقات كانت في مبنى مكاتب الامن لكن مبنى مختلف عن الاول.
كيف كان يتم توصيلكن لمكاتب الامن؟
عن طريق العربات وبرضو كانوا ملثمين والناس داخل المبنى دا ملثمين ما عدا الضابط.
المشوار بعيد ولا قريب وبأي نوع من العربات كانوا ياخذونكم؟
المشوار قريب جداً كانوا بسوقونا بحافلة.
هل الحافلة عاديه ام مظللة؟
مظللة وفيها ستائر تقيلة وكانوا بطلعونا من باب المبني لباب العربية مباشرة وبنزلوا لينا رؤوسنا لتحت وبغطوا لينا عيوننا بالطرح حقتنا وما شايفين اي حاجة وقاعدين بقول لينا اقعدوا نقعد قوموا نقوم.
لما تنتزلوا بحصل شنو؟
نفس الفيلم يجيبوا العربية مع الباب بالضبط كراعك من باب العربية لباب المبنى والمبنى الثاني بتاع التحقيقات مافيهه طوابق كثيرة ولا مكاتب كثيرة وشكلوا زي بيت وحوالينه مليان زنزانات دخلونا للمكاتب دي حققوا معانا وفي اليوم الثاني خلونا قاعدين بس من الساعة تسعة صباحاً لحدي الساعة خمسة مساء.
في اليوم الأول المبيت كان وين؟
في نفس المبنى الاول.
شكل المبيت كان كيف؟
دخلونا نحن 12 واحدة جوة مكتب فيهو كرسيين وكنبتين والباقيات رقدن في الارض.
الكنب شكلها كيف؟
زي بتاعت الجلوس.
الرقدن في الكنب منو وليه؟
في واحدات كانن مضروبات ضرب شديد وواحدات وقفوهن مسافة طويلة لما جابوهن.
سهير بت اخت إبراهيم الشيخ ضربوها ضرب شديد وهي وقعت من البوكس وكانت تعبانة شديد قمنا ختيناها في الكنبة .
الرماها منو من البوكس؟
اول شئ هي قاومت مقاومة شديدة عشان ما تركب في البوكس قاموا شالوها بالقوة عشان يرموها جوه البوكس فوقعت منهم في الارض وانضربت في أجزاء كثيرة من جسمها نتيجة الوقعة وهم مع كدة وهي واقعة في الارض ضربوها ضرب شديد وتاني شالوها ورفعوها داخل البوكس وبرضو اتواصل الضرب هي وبنات إبراهيم الشيخ.
هل كانوا راصدنهن؟
نعم وبالاسم كمان وكانوا بقولوا لبنت ابراهيم الشيخ يا شيماء الليلة حنوريك قلة الادب الما بتعرفيها والكلام دا كانوا بقولوه قبل ما يركبوهم البوكس والتانية الرقدناها في الكنبة اسمها حنان قالت حامل ،والباقيات رقدن في الارض.
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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البشير (نحن خير امة اخرجت للنار )
ههههههه المشير الاهبل لا يجيد فعل أي شي رؤيته وهو يرقص ويهز مؤخرته الكبيرة وركبه المقوسات تثير الاشمئزاز ...اغتال البشر والحجر وهاهو يقبض ملايين الدولارات ويستلم (البدون)كما استلم من قبل البورميين وباع الجواز السوداني مع اخيه الملعون عبد الله للسوريين بمبالغ تتراوح ما بين ال10وال20 الف دولار للجواز الواحد ....لا مشكلة لدينا في تجنيس البشر ولكن بشروط فنحن اذا اردنا الذهاب للعمرة فقط دوخنا السبعة دوخات ووقفنا في الصفوف ثم نزلنا إلى مطار الدولة المعنية ليتم تصويرك وتبصميك ودول اخرى قد ترفض مجرد زيارة حتى الدول التي تجنس وتقبل كالدول الاوربية وامريكا حيث يجب أن تمر باجراءات عقيمة تكاد تزهدك في السفر ولكن البشير طالما قبض الثمن هو واخوته ورهطه ورمى الفتات لامثال الكلب عاطف فلم يعد يهمه ماذا يمكن للدولة أن تستفيد من صاحب الجواز المسودن وهل يمكنه أن يكون اضافة حقيقية للمجموع البشري ام سيكون خصما على امن المواطن ومعاشه ؟هل ستكون فرصة سانحة لهذه الدول أن ترمي نفاياتها البشرية من مجرمين ودواعش ومثيري الشغب فترمي بهم على سوداننا ؟كم عدد اصحاب الجوازات والمجنسين الاجانب ؟واذا كان حجمهم كبيرا مقارنة بعدد السكان الا يعد هذا تغييرا ديمغرافيا ؟وما تأثيره المستقبلي ؟كل هذه الأسئلة وخلافها اجزم انها لم ولن تشغل عقل البشير الصغير ولا كلابه الاغبياء كامثال الامنجي الداعشي صغير العقل عاطف فقط حسبها دولارات وبالتأكيد تدخل جيبه وجيوب اخوته ويدفع بها لمليشياته حتى تواصل حمايته وتواصل اغتيال البشر وكلبه يحدثنا عن اغتيال الشخصية بعد بحث مضني ...اعوذ بالله
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: عاطف عمر محمد)
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(... كلنا بنتمنى إنو ربنا يرحمنا ويغفر لينا ويعتق رقابنا من النار، لكن الكلام دا يا جماعة ما بكون بدعاء من الشفايف ولي برا ، لأنو الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. نحنا عايزين حقيقة نكون من عتقاء هذا الشهر، فكيف ربنا يستجيب دعانا، ونحنا، بقول نحنا، ونحنا دي يا جماعة من الرئيس عمر البشير ومروراً بالتيجاني ولغاية ما نصل لغاية آخر واحد شايل بندقية .. كلنا كل واحد عايز إنو ربنا يستجيب دعاهو، ويتقبل عملو، فكيف دا ونحنا بنقتل ونسفك دماء مسلمين لأتفه الأسباب ؟ أنا بقول لأتفه الأسباب !! مافي حدث كبير في دارفور اللي حصد المئات، لما رجعنا شفنا البداية، لقيناها والله العظيم ما بستحق الزول يضبح ليها خروف خلي بني آدم !! كيف نحن استحلينا دماء المسلمين، ونحنا نعلم تماماً أنو لزوال الكعبة أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة؟! (حديث المجرم البشير في منزل التيجاني السيسي بالخرطوم 23 /7/2013م).
حديث المجرم الملعون البشير موجود صورة وصوت
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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جرائم النظام في دارفور
أطلقت المليشيات الحكومية والاجهزة الأمنية الذخيرة الحية على المواطنين العزل المعتصمين امام مقر حكومة الولاية بمدينة الجنينة، مما أدى الى مقتل وجرح العشرات، أمس الأحد. وبدأت الاحداث بقرية مولى- حوالى 15 كيلو جنوب الجنينة، يوم الجمعة، حيث وجدت مليشيات الجنجويد أحد عناصرها مقتولاً فى مزرعة قرب القرية، فاجتاحت يوم السبت قرية مولى والقرى المجاورة، واحرقت المنازل، ونهبت ممتلكات المواطنين، وقتلت شخصين داخل القرية، واختطفت ثلاثة آخرين ، من بينهم شيخ وشرطى، اضافة الى جرح العشرات فى مولى والقرى المجاورة. وصباح الاحد اتجهت مجاميع من أهالى مولى الى مقر حكومة ولاية غرب دارفور طلباً للحماية وللاحتجاج على هجمات المليشيات، وانضم لهم بعض مواطنى مدينة الجنينة، وحين تزايدت الاعداد اطلقت الأجهزة الأمنية عليهم قنابل الغاز السامة والذخيرة الحية، ورد بعض المحتجين الغاضبين باشعال النار فى احدى عربات الولاية واحد مكاتبها، الامر الذى استخدمته المليشيات والأجهزة الأمنية – المعبأة بعقيدة ان الممتلكات أهم من الارواح – كذريعة اضافية لاطلاق الرصاص بكثافة على المحتجين، مما أدى الى استشهاد واصابة العشرات. ومن بين الشهداء الذين توفرت أسماؤهم : مبارك محمد يعقوب، سليمان يوسف ارباب، ابكر حسن محمد، رمضان عبد الكريم، صلاح هارون جمعة، عبدالعزيز محمد احمد، محمد ابراهيم اسحاق. ومن بين الجرحى : ارباب فضل سليمان، فاطمة محمد حسن، رمضان الامين، عبدالرازق اسحاق جمعة، اسماعيل جمعة عبد الرحمن، جمال محمد اسحاق، ادم ابكر ادم، عبد الرازق يوسف، الرشيد احمد عبدالله، محي الدين يس ابراهيم)( 10/1/2016م).
هؤلاء المواطنون البسطاء، اعتدت عليهم مليشيات مرتزقة، سلحتها ودعمتها الحكومة، وحين ظنوا أنها جماعات متفلتة، وخارجة على القانون، وهرعوا ليحتموا بالحكومة، قامت القوات الرسمية بضربهم وقتلهم، فوقعوا بين نار الجنجويد، ونار الأجهزة الأمنية الحكومية الرسمية !!
ولم تكتف قوات الأمن الحكومية بقتل المواطنين، بل بلغ بها الصلف والعدوان، أن تعترض تشييع القتلى، دون إعتبار لحرمة الموت، أو قدسية التشييع، وإحترام شعائره .. فقد قتلت الأجهزة الأمنية كل من الطالب محمد شريف آدم 13 عاما، عبد الناصر عبد الكريم، عبد العزيز محمد آدم، ويحيى جمعة يعقوب
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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جرائم الانقاذ وبشيرها الجاهل لا تنتهي ولا تنقضي يزهقون فيها ارواح بشر بلا ادنى تأنيب ضمير ويهينون من كرامة انسان السودان بطريقة انتقامية تشف عن نفس حاقدة حاسدة حبهم للمال الحرام فاق حد المعقول حتى اصبحت السرقة حرفة وهواية في آن واحد ..تأملت وجه الجاز الذي كاد أن يقارب الثمانين وانحناءة ظهره التي باتت ظاهرة للعيان وهو يشهد توقيع ذلك العقد (الفضيحة )بين شركة تركية مغمورة وحكومة السودان ...عقد قرض سلعي من تركي هبط بمظلة على بلدنا يريد استرداد امواله بعد عامين فقط مع فوائدها وهي (مغسولة )وبالعدم (وهو الارجح )فسيأخذها اراضي في بلد ليس له بواكي ...عتدما تأملت وجه العجوز وهو يبتسم ابتسامة ماكرة وينتظر اتعابه المليو دولارية من هذه الصفقة المشبوهة وتسائلت في نفسي ماذا يريد رجل بهذا العمر أن يفعل بملايين الدولارات قذرة المنبت ؟الم يكتفي من اللغف واللهط من اموال بترول السودان المنهوبة ؟ الا يشعر بوخز الضمير وزحف الموت ؟
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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رابط مختصر
.. هكذا عاقبها زوجها بعد خروجها من السجن!!
التغيير: أمل هباني
لحظة خروجها من المعتقل قابلها أهلها واصدقاءها بالعناق والبكاء و(الزغاريد) و(الهتاف) حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب . فهي في نظرهم بطلة مناضلة دفعت ثمن رفضها للظلم والقهر .واحتجت على سياسات الغلاء ورفع الأسعار التي ستنهك الشعب السوداني المنهك أصلا .
وحده هو لم يكن بين مستقبليها بعد اعتقال دام 18 يوما بزنزانة مغلقة بسجن النساء بأم درمان … بحدس (المحامية) وواقع الخلافات بينهما حول انخراطها في العمل العام من أجل التغيير أدركت أن شيئا ما قد حدث خاصة بعد أن أخبرها شقيقها أنها ستذهب معهم لمنزلهم في بحري وليس منزل اسرتها الصغيرة في ضاحية ام درمان .
انسانية زوجة ..و غضب زوج :
أخبروها أنه لا يريدها أن تعود إلى منزله ؛ الذي لم يتسع لانسانيتها .فحنان حسن المحامية زوجة وأم لطفلين 6 و8 سنوات . تحمل هموم تغيير وطن بأكمله ، لاقتها مظاهرة يوم اعتقالها في اليوم الأخير من شهر يناير وهي في طريقها لإطلاق سراح عدد من المعتقلين من قسم شرطة الصافية .ولم تحتمل مشهد ضرب الشرطة لشاب مشارك فحاولت منعهم وحمايته ،فانهالوا عليها هي ايضا وتم اعتقالها أثناء ذلك . .
وغضب الزوج لأنها تركت بيتها وأطفالها الصغار من أجل ما يراه هو ليس واجبا عليها …فالزوجة من وجهة نظره يجب أن تتفرغ لبيتها وزوجها وأطفالها وعملها الخاص ولا تقحم نفسها في مشاكل الشأن العام . فهذا ماروته “للتغيير الإلكترونية” عن انفصالها من زوجها بسبب الإعتقال .
و تحكي حنان عن ما تعرضت له في المعتقل قائلة : بعد وصولي إلى مكاتب الأمن وأثناء نزولي انتزع احد رجال الأمن حقيبتي من يدي وقام بتفتيشها وأخذ الموبايل ثم رماها أرضا وصاح في (دنقري شيلي عفنك ده )!!!
عرب وعبيد ..تصنيف أمني
في التحقيق سألوني عن انتمائي ولما قلت لهم حزب المؤتمر السوداني ؛قال لي الضابط الذي يحقق معي “أنت بت عرب مالك ومال حزب العبيد ده” ؟.
:وقال لي قلتي اعتقلوك الساعة خمسة (هل في بت ناس بتحوم لغاية الساعة خمسة ؟.كما ان رجل الأمن الذي قادني من مكتب الانتظار لمكتب التحقيق سألني ..لابسة بنطلون لي ..ماعندك عباية ؟
لم استلم هاتفي حتى الآن تقول المعتقلة السابقة . ورغم كل ماحدث فأني لا أعلم حتى الأن لماذا اعتقلت ؟ولم يسمح لي بالاتصال بأسرتي ومحامي لحظة الاعتقال .والجهاز يخترق بذلك الدستور . فالمادة 29 تتحدث عن الحق في الحرية والأمان .والمادة 37 الحق في الخصوصية .وهو ينتهك المادة 51 بجميع فقراتها ؛ فمهمة جهاز الأمن والمخابرات الوطني هي حماية الدولة من المهددات الخارجية والداخلية . ولا تعتبر الدعوة السلمية للتظاهر ضد الغلاء أو حتى إسقاط النظام مهددا أمنيا ولا يجوز استخدام أجهزة وإمكانات الدولة لمنع المسيرات والمواكب السلمية .وهو جهاز لا ينشط إلا ضد المعارضيين السياسيين للحزب الحاكم فبالتالي اصبح يحمي الحزب الحاكم بسلطة وإمكانيات الدولة وتمويل الشعب
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Re: حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا) (Re: ابو علي)
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استفزتني جدا هذه الجريمة الانقاذية والتي كثرت جدا خاصة في السنوات الاخيرة لقيت امرأة مصرعها بمستشفى النساء والتوليد بالقضارف بعد الولادة إثر نزيف حاد بعد أن فشلت محاولات الأطباء لإنقاذها وتم نقل أكثر من “20” زجاجة دم لها، فيما وضعت امرأة أخرى مولودها تحت شجرة أمام المارة بالطريق القومي بمدخل المدينة بعد تعثر إجراءات دخولها مستشفي القضارف، وأعلنت إدارة المستشفى أنها كونت لجنة تحقيق بشأن الحادثة الأولى والثانية.
وأقر مدير عام مستشفى النساء والتوليد بالقضارف “اختصاصي النساء والتوليد” د. بشير محمد طاهر بري في تصريح صحفي أمس، بوفاة المرأة الأولى داخل غرفة العناية المكثفة، وأوضح أنه تم إحضارها في حالة ولادة طبيعية وبعدها تم نقلها للعناية المكثفة تحت مراقبة اختصاصي النساء والتوليد بعد إصابتها بيرقان مع الحمل، وأكد نقل أكثر من عشرين زجاجة دم لها.
وشدد على أن معظم حالات وفيات الأمهات أثناء الولادة ترجع إلى غياب اختصاصي التخدير، وقال إن المُستشفى تحتاج إلى وجود اختصاصي تخدير وعناية مكثفة، وأوضح أن مستشفى النساء والتوليد وإجراء العمليات القيصرية تتم بواسطة فنيين لعدم وجود اختصاصي تخدير.
فيما أوضح أحد المرافقين للمرأة التي أكملت عملية الولادة تحت شجرة بالطريق القومي بمدخل مدينة القضارف، أنهم حضروا من قرى محلية ريفي وسط القضارف برفقة إحدى القابلات، وقال إنهم ظلوا مُهرولين بين الحوادث وغرفة الولادة ومكاتب التحصيل ما دفعهم إلى مغادرة المستشفى بعد تعثر الإجراءات، وأضاف “لم نستطع الانتظار والمرأة وضعت حملها أمام المارة تحت ظل الشجرة بواسطة القابلة المرافقة لها في منظر مستفز”.
ووصف المدير العام لمستشفى القضارف ولادة المرأة تحت ظل شجرة بأنها حادثة فريدة، ونوه إلى ضعف الوعي وسط المرافقين للمرأة وعدم معرفتهم للإجراءات بين الحوادث وغرفة الولادة بجانب عدم التواصل بين الكوادر الطبية، وقال إن إدارة مستشفى النساء والتوليد حاولت إسعافها بعد ولادتها بإرسال قابلة أخرى لإكمال عملية الوضوع، وأضاف “إلا أن أهل المرأة تمسكوا بإكمال الولادة تحت ظلال الشجرة أمام المارة بواسطة القابلة المرافقة لهم”.
وأعلن مدير عام مستشفى النساء والتوليد د. بشير محمد طاهر بأنه فرغ من تشكيل لجنة تحقيق حول حادثة وفاة المرأة وولادة الأخرى تحت ظل الشجرة برئاسة المدير الطبي للمستشفى وآخرين.
وطالب حكومة الولاية بتبسيط الإجراءات في مثل هذه الحالات وتوفير اختصاصي تخدير، خاصة في حالات الوضوع الطارئة، وأكد أن مستشفى النساء والتوليد يُجري العمليات القيصرية مجاناً لكل الحالات، وقال إنهم يبذلون جهداً أكبر من طاقتهم في ظل ارتفاع عدد العمليات القيصرية لأكثر من ثلاثين عملية في اليوم، وأكد أنهم طرحوا أهمية وجود اختصاصي تخدير لوزير الصحة والمدير العام للوزارة.
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