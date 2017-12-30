30-12-2017, 08:35 AM

بدور عبدالمنعم عبداللطيف

بدور عبدالمنعم عبداللطيف

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

مجموع المشاركات: 46 للتواصل معنا FaceBook

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حريقٌ في بيتي !!! بقلم بدور عبدالمنعم عبداللطيف

08:35 AM December, 30 2017 سودانيز اون لاين

بدور عبدالمنعم عبداللطيف-

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في ظهيرة اليوم السادس من أبريل من عام 2002..ذلك اليوم الذي أذكره جيداً لأنه قد تزامن مع عيد الميلاد الأول لحفيدي "عبد المنعم" ووافق أيضا الذكرى السابعة عشر لانتفاضة أبريل المجيدة ..

في ذلك اليوم، أغلقت باب غرفتي لكى لا أقلق منام أمي -التي تقيم معنا بعد وفاة والدي عام 1998-أغلقت باب الغرفة لأتابع برنامجاً يعرض في التليفزيون .. وبينما أنا مندمجة في البرنامج لفحت أنفي رائحة تماثل رائحة البلاستيك عند ما تمسه النار. رجحت أن تكون تلك الرائحة قد تسربت من الخارج ولذلك لم أتوقف كثيرا عند ذلك الأمر خاصة وأنه لم يكن هناك طبخٌ على النار يتوجّب معه استعمال البوتجاز. ولما اشتدت الرائحة فتحت باب الغرفة لأفاجأ بدخانٍ أسود كثيف يغطي الصالة .. كانت أمي أول ما فكرت به في تلك اللحظة .. جريت بلا وعي نحو غرفتها فاصطدمت بكرسي في الصالة مما أدى لسقوطي وارتطام ركبتي بالأرض، على أنني لم أحس بألمٍ وقتها فقد كان الموقف أكبر من أي إحساسٍ بالألم.

حملت أمي التي كانت بحكم سنها تجد صعوبة في نزول "السلم" .. حملتها ولا أدري كيف واتتني تلك القوة. أخذت أنزل درجات السلم بكل ما أوتيت من عزمٍ وبأقصى ما استطعت من سرعة، إلى أن بلغت الدور الأرضي .. في الدور الأرضي، هالني بل أفزعني وأرعبني منظر النيران وهي تنشر أشرعتها في داخل المطبخ.

جريت نحو باب الخروج .. ومن حسن الحظ أن المفتاح كان في "قِفْل" الباب من الداخل. وقد إعتدنا على أن نترك مفتاح في "القفل" من الداخل إختصاراً للوقت في حال طرق الباب طارق او زائر، أي أنه لو لم يكن الأمر كذلك لما تمكنّا من الخروج وكان الموت سيكون مصيرنا سواءً حرقاً أو عن طريق استنشاق الدخان، خاصة وأنه لم يكن أمامي وقت لحظتها لأبحث عن مفتاح في الدور العلوي، كما إنه حتى ولو توفر لي الوقت الكافي لما تمكنت من التوصل إلى مكانه وأنا على تلك الدرجة من التشتت الذهني التي لا تعين على التذكر ..

في الخارج كانت جمهرة من الناس تقف أمام المنزل، فيما شرع البعض في دفع الباب وهو الوسيلة الوحيدة لإنقاذنا بعد أن تعطل الجرس - والذي كان يمكن أن ينبهنا والحريق في بداياته-..ذلك أن الكهرباء قد فصلت وبالتالي تعطلت معها كل الاجهزة التي تعمل بالكهرباء بما فيها جرس الباب.

خرجت من المنزل حافية القدمين وأنا أرتدي ملابس البيت العادية.. وقد تنبهت لذلك إحدى الجارات - جزاها الله عني كل خير- فجاءتني بعباءة وغطاء للرأس كما جلبت "طرحة" لأمي.

إستعنت بالتليفون المتحرك "الموبايل" لأحد الموجودين واتصلت بإبني عبد الرحمن وكان لحظتها يتسوق في المركز التجاري (المارينا مول). وقد أخبرني عبد الرحمن بعد ذلك أنه في أثناء إنتظاره لدوره أمام ماكينة الدفع خطر له فجأة أن يتصل بالبيت، وذكر لي أن جرس التلفون قد رنّ بضع رنّات، إنقطع بعدها الرنين ويبدو أن ذلك قد حدث في نفس تلك اللحظة التي وصلت فيها النيران لسلك التليفون الموجود بالمطبخ.

عند ما وصلت سيارة الإطفاء كانت النيران قد قطعت شوطا بعيداً ..طالت النيران طاولة "سُفرة" صغيرة وستة كراسي بلاستيك فحولتها الى مادة مطاطية ليس لها صلة البتة بتلك "السُفرة" التي كنا نتناول عليها وجباتنا.. كذلك كان الحال مع خزائن المطبخ.. أما الثلاجة.. والديبفريز فقد احترقت الأسلاك التي توصلها بالتيار الكهربائي وكذلك كان الحال مع فرن "الماكروييف".

على أن أغرب فصل من فصول ذلك الحادث المأساوي، يتعلق "بالبوتجاز" الذي يستمد الغاز من أنبوبة تقع في الفناء الخارجي من البيت وذلك عن طريق (خُرُم) بالحائط يمر من خلاله (خرطوم) مطاطي يصل بين الأنبوبة والبوتجاز.. إلتهمت النيران كل محتويات المطبخ ولم "تقرَب" ذلك الخرطوم المطاطي وإلا لانفجرت أنبوبة الغاز و...ما أعظم رحمة الخالق، وما أجلّ تدابيره.

انجلى الحريق وبقيت آثار الدخان وهي ما نطلق عليه "السَكَن" (السُخام) ولعل كلمة .."سَكَن" تتوافق تماماً مع تلك التسمية. فقد "سكن" ذلك المارد الأسود السقوف..الجدران..الارضيات..الستائر..فرش كراسي الصالون.. تسرب "السكن" من شقوق وفتحات خزائن الحائط ليندس بين طيات الملابس والملاءات... حطّ "السكن" رحاله أيضاً في "خلايا" ذاكرتي، فلم "أنس" ذلك الحادث البشع ولا أظنني سأنساه.



(من كتابي : ذكريات ومواقف في رحلة حياتي)

ملاحظة: كان الحريق بسبب ماس كهربائي في مروحة التهوية الموجودة بالمطبخ، وعليه فإنني أنصح من واقع تلك التجربة ألا تُغلَق أبواب الغرف بصورة كاملة، وبخاصة أثناء النوم، لأن "الرائحة" هي أول إنذار بالحريق.

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* كان زوجي في مهمة رسمية "بالمملكة المتحدة" ولم نشأ أن نقلقه فقد كان ميعاد وصوله في اليوم التالي.















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