حرية المعتقلين ,اول لبنة راشدة لقوى الاسلام السياسى منذ انقلاب المشير بقلم بدوى تاجو

11-04-2018, 05:19 AM

ابو علي





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Re: حرية المعتقلين ,اول لبنة راشدة لقوى الاسل (Re: بدوي تاجو)

وفي رأي انه اول قرار صائب اتخذه النظام الانقلابى الغالب مند 30يونيو 1989

لا حول ولا قوة الا بالله

اولا الانقاذ ستفرج عن بعض المعتقلين فقط لان الخبير المستقل لحقوق الانسان اريستيد نونوسي سيزور السودان

ثانيا في نفس يوم اعلان الافراج عن المعتقلين تم اعتقال آخرين ومنهم 3طلبة في جامعة دنقلا و2 في جامعة سنار

ثالثا ليست هي المرة الاولى التي تعلن الانقاذ فيها عن الافراج عن معتقلين وفي كل مرة يصفق لها بعض كتاب وسياسي الهنا ويمدحونها وبانها فعلت الصواب بدلا عن السؤال ولماذا الاعتقال اصلا وهو جريمة وضد الدستور كما أن الحرية حق وليست منحة حتى نشعر بالامتنان بتجاه الحكومة والفرح لقراراتها الصائبة

رابعا نعلم جيدا كلنا بما فيهم كاتب المقال أت الانقاذ افرجت لتعتقل ولن تتردد مطلقا في اعتقال الخلق وايداعهم الزنانين القميئة وتعذيبهم واذلاهم بدون جريرة او ذنب مرتكب وستعاود الكرة مرارا وتكرارا ما بقي فيها نفس

مقال متهافت منكسر وشعور بالامتنان تجاه الجلاد المجرم الانقاذ لم تصب في يوم ما ولن تصيب وهي ستفرج عن بعض المعتقلين المعروفين فقط وستعود لتعتقلهم متى ارادت بدون وازع او ضمير بينما ستبقي على المعتقلين الغير معروفين وعلى الطلاب المساكين لتمارس هوايتها البشعة في التعذيب والاذلال والتحرش وفي كل مرة تعلن انها ستفرج عن معتقلين سنصفق لها ونقول لها احسنتي وان فيك امل وسنصبر فقد بدأ حالك المايل يتعدل فاستمري في الحكم ولا بأس عليكي احسنتي

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