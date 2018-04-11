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حرية المعتقلين ,اول لبنة راشدة لقوى الاسلام السياسى منذ انقلاب المشير بقلم بدوى تاجو

11-04-2018, 04:15 AM

بدوي تاجو
<aبدوي تاجو
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 144

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حرية المعتقلين ,اول لبنة راشدة لقوى الاسلام السياسى منذ انقلاب المشير بقلم بدوى تاجو

    04:15 AM April, 10 2018

    سودانيز اون لاين
    بدوي تاجو-Toronto, ON Canada
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    تواترت الصحائف والانباء عن اصدار المشير قرارا جمهوريا باطلاق سراح كافة المعتقليين السياسيين السودانيين,وفى راى انه اول قرار صائب اتخذه النظام الانقلابى الغالب مند 30يونيو 1989, ولايعادله اى معدل فى صوابه مند ذاك الزمان الى حينه,لان حق الحرية , حق أصيل وسرمدى , لايمكن تجريفه او ابطاله او العسف فيه,او العصف به اوحتى مجرد الجدل او الهرج حوله فى هده الانسية المعاصرة, وذاك باضطراد تقنية المعرفة, وتمين العلائق والوشائج عابرة محدودية "الدولة الوطنية " فى ملنيميات وعهود سابقة, عصر تنكشف فيه "التقية" فى لحظة وياتيك جبريل بعرش بلقيس فى هنيهة ,ولما يرف البصركرة,لاازاود على ان هذا القرار البدهى الصائب مدفوع بمقدم المندوب الانسانى القادم نونسى , او تحفيز ودعوى قوى سودانية مناضلة واصيلة مازالت تستشعر ايام سوالف لاكتوبر الاخضر , وظل ذاك دوما هاجسها ومنتجعها , حتى فى بياتها فى فنادق اليمن الحزين ذاك الزمان, والان يضجعون للردى اكوام,ليس بسبب سم العقارب , بل بسبب العز المضام, وياله من عز واقدام من القدال الى نورالدين , او فى منافى شالا والابيض والنهود, وياتيك ايضا بالاخبار من لم تزود ,مسعى صلاح قوش فى "الزعم "بانه ضد الاعتقالات السياسية , ومع حرية الراى والصحف , وكانه يورد القول "بانه مع ذات مساق ونسق"الشعبى " عبدالرازق, واصلا كمال عمر, وفيض من قوى , اورت مواقفها وحيثياتها انها مع مبدأ " الحريات الاساسية , ومنهم من ذهب الى استقلال القضاء وسيادة حكم القانون, وهم ضمير الامة الباقى
    كل هذا كلم طيب ,
    لكن,كيف استساغة التحول الانسى الديمقراطى,
    ايفلح زعم"دالطيب زين العابدين " فى استنهاض "الشباب" وفق ذاك المنظور؟! انتخاب غير طبيعى
    ام الحوارات" المثالية" للاخوة, السر سيدأحمد , د. النورحمد؟! المجاهدة , والدينامية ,لكنه ليس فى حلبة الصراع الطبيعى , كاكرنج , مثلا,انظر القانون العرفى للنمج , والشلك, النوير
    أم " تراجيديا " الحوار , بحكم موت مؤسسها ,الترابى" المنظومة الخالفة"وشروحاتها لدى الاستاد كمال عمر,؟!
    ام التحول الديمقراطى , غير المنبت , ألاصيل؟

    نواصل فى حلقات بسيطة ومقتضبة , ماعاد الزمان , يحتمل "هرش " التنظير

    والتحية للكل , ونواصل!
    بدوى تاجو, تورنتو العاشر من ابريل 2018
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11-04-2018, 05:19 AM

ابو علي


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Re: حرية المعتقلين ,اول لبنة راشدة لقوى الاسل (Re: بدوي تاجو)

    وفي رأي انه اول قرار صائب اتخذه النظام الانقلابى الغالب مند 30يونيو 1989
    لا حول ولا قوة الا بالله
    اولا الانقاذ ستفرج عن بعض المعتقلين فقط لان الخبير المستقل لحقوق الانسان اريستيد نونوسي سيزور السودان
    ثانيا في نفس يوم اعلان الافراج عن المعتقلين تم اعتقال آخرين ومنهم 3طلبة في جامعة دنقلا و2 في جامعة سنار
    ثالثا ليست هي المرة الاولى التي تعلن الانقاذ فيها عن الافراج عن معتقلين وفي كل مرة يصفق لها بعض كتاب وسياسي الهنا ويمدحونها وبانها فعلت الصواب بدلا عن السؤال ولماذا الاعتقال اصلا وهو جريمة وضد الدستور كما أن الحرية حق وليست منحة حتى نشعر بالامتنان بتجاه الحكومة والفرح لقراراتها الصائبة
    رابعا نعلم جيدا كلنا بما فيهم كاتب المقال أت الانقاذ افرجت لتعتقل ولن تتردد مطلقا في اعتقال الخلق وايداعهم الزنانين القميئة وتعذيبهم واذلاهم بدون جريرة او ذنب مرتكب وستعاود الكرة مرارا وتكرارا ما بقي فيها نفس
    مقال متهافت منكسر وشعور بالامتنان تجاه الجلاد المجرم الانقاذ لم تصب في يوم ما ولن تصيب وهي ستفرج عن بعض المعتقلين المعروفين فقط وستعود لتعتقلهم متى ارادت بدون وازع او ضمير بينما ستبقي على المعتقلين الغير معروفين وعلى الطلاب المساكين لتمارس هوايتها البشعة في التعذيب والاذلال والتحرش وفي كل مرة تعلن انها ستفرج عن معتقلين سنصفق لها ونقول لها احسنتي وان فيك امل وسنصبر فقد بدأ حالك المايل يتعدل فاستمري في الحكم ولا بأس عليكي احسنتي
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