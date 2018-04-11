حرية المعتقلين ,اول لبنة راشدة لقوى الاسلام السياسى منذ انقلاب المشير بقلم بدوى تاجو



04:15 AM April, 10 2018 سودانيز اون لاين

بدوي تاجو-Toronto, ON Canada

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تواترت الصحائف والانباء عن اصدار المشير قرارا جمهوريا باطلاق سراح كافة المعتقليين السياسيين السودانيين,وفى راى انه اول قرار صائب اتخذه النظام الانقلابى الغالب مند 30يونيو 1989, ولايعادله اى معدل فى صوابه مند ذاك الزمان الى حينه,لان حق الحرية , حق أصيل وسرمدى , لايمكن تجريفه او ابطاله او العسف فيه,او العصف به اوحتى مجرد الجدل او الهرج حوله فى هده الانسية المعاصرة, وذاك باضطراد تقنية المعرفة, وتمين العلائق والوشائج عابرة محدودية "الدولة الوطنية " فى ملنيميات وعهود سابقة, عصر تنكشف فيه "التقية" فى لحظة وياتيك جبريل بعرش بلقيس فى هنيهة ,ولما يرف البصركرة,لاازاود على ان هذا القرار البدهى الصائب مدفوع بمقدم المندوب الانسانى القادم نونسى , او تحفيز ودعوى قوى سودانية مناضلة واصيلة مازالت تستشعر ايام سوالف لاكتوبر الاخضر , وظل ذاك دوما هاجسها ومنتجعها , حتى فى بياتها فى فنادق اليمن الحزين ذاك الزمان, والان يضجعون للردى اكوام,ليس بسبب سم العقارب , بل بسبب العز المضام, وياله من عز واقدام من القدال الى نورالدين , او فى منافى شالا والابيض والنهود, وياتيك ايضا بالاخبار من لم تزود ,مسعى صلاح قوش فى "الزعم "بانه ضد الاعتقالات السياسية , ومع حرية الراى والصحف , وكانه يورد القول "بانه مع ذات مساق ونسق"الشعبى " عبدالرازق, واصلا كمال عمر, وفيض من قوى , اورت مواقفها وحيثياتها انها مع مبدأ " الحريات الاساسية , ومنهم من ذهب الى استقلال القضاء وسيادة حكم القانون, وهم ضمير الامة الباقى

كل هذا كلم طيب ,

لكن,كيف استساغة التحول الانسى الديمقراطى,

ايفلح زعم"دالطيب زين العابدين " فى استنهاض "الشباب" وفق ذاك المنظور؟! انتخاب غير طبيعى

ام الحوارات" المثالية" للاخوة, السر سيدأحمد , د. النورحمد؟! المجاهدة , والدينامية ,لكنه ليس فى حلبة الصراع الطبيعى , كاكرنج , مثلا,انظر القانون العرفى للنمج , والشلك, النوير

أم " تراجيديا " الحوار , بحكم موت مؤسسها ,الترابى" المنظومة الخالفة"وشروحاتها لدى الاستاد كمال عمر,؟!

ام التحول الديمقراطى , غير المنبت , ألاصيل؟



نواصل فى حلقات بسيطة ومقتضبة , ماعاد الزمان , يحتمل "هرش " التنظير



والتحية للكل , ونواصل!

بدوى تاجو, تورنتو العاشر من ابريل 2018









