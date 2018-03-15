فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 15-03-2018, 09:24 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

حذف الكلام و تقطيعه من محاسن اللغة الشور مثالا بقلم احمد الخالدي

15-03-2018, 08:39 PM

احمد الخالدي
<aاحمد الخالدي
تاريخ التسجيل: 04-09-2016
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حذف الكلام و تقطيعه من محاسن اللغة الشور مثالا بقلم احمد الخالدي

    08:39 PM March, 15 2018

    سودانيز اون لاين
    احمد الخالدي-العراق
    مكتبتى
    رابط مختصر



    تُعد اللغة العربية من أعرق اللغات من حيث المكانة و السبق الزمني فبالإضافة إلى كونها لغة القران الكريم و لغة أهل الجنة فهي صاحبة الرونق الجميل و الإبداعات التي قل نظيرها، فمن حيث الأسلوب قمة في الإجادة و الإلقاء، من حيث الدقة في إيصال المعلومة فسباقة في هذا المضمار، ومن حيث التعددية و الحذف و الإبدال و التقديم و التأخير فحدث بلا حرج حقاً جواهر تنفرد بها لغتنا الأصيلة فعلى سبيل المثال تقطيع الحروف و إخفاء الكلمات أسلوب راقً كثيراً ما ردده القران المجيد وأيضاً ما كما قاله عالم البلاغة الجرجاني (ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها، إلّا وحذفه أحسن من ذكره )، و ابن الأثير واعتباره الحذف من باب الشجاعة فقال:(هو نوع من الكلام شريف لا يتعلق به إلّا فرسان البلاغة )، الآن و بعد أن عرفنا حقيقة الحذف و التقطيع اللغوي فقد أصبحت الحقائق واضحة و لا تحتاج إلى الفلسفة الزائدة ونظراً لما يمتاز به هذا الأسلوب الرائع من حسنات و خصائص إبداعية فقد بات يشكل الركيزة الأساس عند الشعراء و المنشدين و المسبحين الذين يكتبون و يقولون وفق ما نزل من السماء لا ما يتماشى مع مراد الشيطان وحشو كلام أصحاب الإلحاد و بدعهم التي بدأت تنشط كثيراً بين الشباب المسلم فجاءت مجالس الشور لتكون مشروع الخلاص و طريق النجاة من مكائد دعاة الإلحاد و التجسيم المنحرف التي لا تريد الإصلاح للشباب وفي خضم مجريات تلك الأحداث الخطيرة على مستقبل قادة المجتمع فقد انطلقت شرارة الوعي الفكري و العلمي لدى مشروع الشباب المسلم الواعد الذي أخذ على عاتقه نشر رسالة السماء بالكلمة الطيبة و إقامة مجالس الشور وفق منظور الأخلاق الحميدة و قيم و مبادئ الإسلام المحمدي الأصيل لا الإسلام المزيف فكان هذا المشروع الرسالي موضع استهداف و تقريع لجُهال العصر، فتعرض لحملة شرسة تحاول ثنيه من مواصلة ما بدأه من إصلاح لم تتمكن هذه الهجمة البربرية من إيقاف عجلة تقدمه إنما زادته إيماناً برسالته الإصلاحية ومما يؤكد سيرها الصحيح وأنها تنبثق من جوهر الإسلام الاستفتاء الذي صدر حديثاً من المعلم الأستاذ الصرخي بمشروعية الحذف الإنشادي فقال الأستاذ الحسني : (( وبحسب ما هو ظاهر حال المجالس المنعقدة عادة، وهذا جائز ولا إشكال فيه لا شرعًا ولا لغة ولا بلاغة ولا أدبًا ولا أخلاقًا، وهو أسلوب لغويّ بلاغي متّبع ومعروف وتتميز به اللغة العربية ومن إبداعات البلاغة فيها، بل ومن إبداعات القرآن الكريم، وكما ذكرنا سابقًا بأن أسلوب البلاغة والبلاغة القرآنية قائمة على حذف الحرف الواحد والأحرف المتعددة؛ بل وحتى حذف الكلمة والجمل مع وجود ما يدلّ عليها من قرائن حالية أو مقالية )).

    بقلم / احمد الخالدي

    https://www.facebook.com/profile.php؟id=100011576229241https://www.facebook.com/profile.php؟id=100011576229241
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de