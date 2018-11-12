حديث صياد الحمام بقلم إسحق فضل الله

08:38 PM November, 12 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> وصياد الحمام/ وهو بطل في الرماية يقرأ الصحف وكأنه يسقط طيور الأخبار.. ويكشف أنها وطاويط

ونقول: معتز يطوف الأسواق

وقال: معتز الذي يعلن أن بعض الخدمة المدنية هم الذين يصنعون الدمار.. لو أنه يطوف بهم لكان أفضل من الطواف على الطماطم

> ونقول محاكمات..

قال: أسوأ.. فالدولة ترفع العصا.. ولا تضرب

: قوش قال الأزمة تفرج هذا الأسبوع

قال: إحصائيات الجلود تقول

أن المليارات تحت أصابع السودان وتفلت.. وألف مشروع .. كل واحد منها.. واحد.. واحد يستطيع أن يفرج الأزمة.. لكن

ونقول: قوش قال...

قال: قوش الذي (يتدخل) يريد بالتصريح هذا الرد على من قال إن خلافاً نشب بينه وبين معتز في أسلوب إصلاح الاقتصاد

> ونقول

: إعفاء قيادات من بعض المصارف الكبيرة يعني

قال: يعني أن أصابع خارجية قوية تنشط

ونقول: لماذا الآن

قال: الآن هو موسم صيد الإسلاميين في العالم

نقول: لكن مدير بنك معين يُقال لأنه

قال: لمرابحات وهمية مع ملياردير

وحين نسكت يقول

: المليادير هذا.. هل هو بحاجة إلى مرابحات وهمية؟

قال: الأمر جزء من أكل جذور السودان

> وحين نصمت ننتظر قال

: الشبكة تمتلئ الآن بتفاصيل ما تفعله (دول مسلمة) ضد الإسلام

> ونقول: السودان لن يتخلى عن إسلامه

قال: والبشير.. دون مناسبة.. يعلن الأسبوع الأسبق أن الحركة الإسلامية هي من أنقذت السودان.. البشير كان يحدث الناس من الباب ويحدث آخرين من النافذة

ونقول: البعض يُعتقل بتهمة صلته بمن أدينوا بالفساد

قال: مثل عبدالغفار الشريف؟

لكن الهواء المسموم.. كيف تعتقله

وحين لا نفهم يقول

> الأسبوع الماضي.. الأسبوع العجيب/ الذي يتفجر بألف لغم اقتصادي/ الأسبوع الماضي بعض الإحصائيات فيه تقول إن ما يقوم المهاجرون الإثيوبيون بتحويله إلى بلادهم يبلغ المليارات أسبوعياً

ونقول: قرارات بتنظيم بقاء وعمل الأجانب يصدر.. هكذا قال وزير الداخلية

قال: وقبله وزير داخلية ووزير خارجية ووزير بطاطس ووزير طماطم

> ..

> نقول: فقر إذن

قال: فقر في الإرادة

ونقول : إذن

قال: والحديث معك ممل.. مثل قرارات الدولة

ونقول: شكراً

قال: أنت وأنا وأطفال الروضة كلنا يستطيع رؤية المصائب.. الفقر.. وكلنا يستطيع رؤية الثروة تحت أقدامنا

وكلنا يرى المجرم بعينيه العشرة وأصابعه الألف.. لكن قوش يقول

(سوف).. نضرب.. سوف!!

> ونسكت

قال: حرف السين هذا يجعلك تشتهي أن تشطبه من الأبجدية.. لماذا ليس الآن

> ونسكت

قال: ولا واحد يحاكم .. ولا واحد؟؟!

قال: في التاريخ كله في العالم كله في السياسات كلها.. في الأديان كلها هناك الدول تشنق واحداً حتى تتجنب شنق عشرة

ونقول

: في الأديان؟

قال: في الإسلام (إن تترس العدو بمسلمين جاز للجيش الإسلامي أن يقتل المسلمين هؤلاء ليصل إلى العدو)

ونقول

: وعند الكافرين؟

قال: مخابرات عبدالناصر كانت.. في بحثها عن إخواني واحد.. تقتل ألف مواطن

> وفي .. وفي

> قال: وأنت تهدر منذ أعوام تبحث عن مراكز بحثية.. والمراكز هذه لو أنها قامت لكشفت العجب العجاب

> ونصمت

قال

: حديث عن امدادنا بالكهرباء.. وتطرب أنت

> لكن مراكز للبحوث تقول إنه الآن إمداد وكهرباء.. و..ووو أشياء لها هدف تجعله خلف ظهرها

> وأنت تستمتع بالكهرباء وتستسلم لتصبح أنت نموذجاً لتشرشل

> ونصمت

قال: تشرشل قال إن بريطانيا بمعوناتها تقطع عنق الدول التي تعينها بنعومة بحيث إن الدول هذه لا تشعر أن رأسها قطع إلا حين تفكر يوماً في هز رأسها معارضة لبريطانيا.. فهمت؟

> الرجل صائد الحمام يحدث عن خطوط كثيرة للكهرباء السياسية تمد إلى السودان من جهات كثيرة

> والسودان يقبل وهو يعرف تماماً ما تريده تلك الجهات

> قال تعال نحدثك

> ويحدثنا.. وبطننا تطم.. ونستأنف الحوار غداً







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