حديث صياد الحمام بقلم إسحق فضل الله

> وصياد الحمام/ وهو بطل في الرماية يقرأ الصحف وكأنه يسقط طيور الأخبار.. ويكشف أنها وطاويط ونقول: معتز يطوف الأسواق وقال: معتز الذي يعلن أن بعض الخدمة المدنية هم الذين يصنعون الدمار.. لو أنه يطوف بهم لكان أفضل من الطواف على الطماطم > ونقول محاكمات.. قال: أسوأ.. فالدولة ترفع العصا.. ولا تضرب : قوش قال الأزمة تفرج هذا الأسبوع قال: إحصائيات الجلود تقول أن المليارات تحت أصابع السودان وتفلت.. وألف مشروع .. كل واحد منها.. واحد.. واحد يستطيع أن يفرج الأزمة.. لكن ونقول: قوش قال... قال: قوش الذي (يتدخل) يريد بالتصريح هذا الرد على من قال إن خلافاً نشب بينه وبين معتز في أسلوب إصلاح الاقتصاد > ونقول : إعفاء قيادات من بعض المصارف الكبيرة يعني قال: يعني أن أصابع خارجية قوية تنشط ونقول: لماذا الآن قال: الآن هو موسم صيد الإسلاميين في العالم نقول: لكن مدير بنك معين يُقال لأنه قال: لمرابحات وهمية مع ملياردير وحين نسكت يقول : المليادير هذا.. هل هو بحاجة إلى مرابحات وهمية؟ قال: الأمر جزء من أكل جذور السودان > وحين نصمت ننتظر قال : الشبكة تمتلئ الآن بتفاصيل ما تفعله (دول مسلمة) ضد الإسلام > ونقول: السودان لن يتخلى عن إسلامه قال: والبشير.. دون مناسبة.. يعلن الأسبوع الأسبق أن الحركة الإسلامية هي من أنقذت السودان.. البشير كان يحدث الناس من الباب ويحدث آخرين من النافذة ونقول: البعض يُعتقل بتهمة صلته بمن أدينوا بالفساد قال: مثل عبدالغفار الشريف؟ لكن الهواء المسموم.. كيف تعتقله وحين لا نفهم يقول > الأسبوع الماضي.. الأسبوع العجيب/ الذي يتفجر بألف لغم اقتصادي/ الأسبوع الماضي بعض الإحصائيات فيه تقول إن ما يقوم المهاجرون الإثيوبيون بتحويله إلى بلادهم يبلغ المليارات أسبوعياً ونقول: قرارات بتنظيم بقاء وعمل الأجانب يصدر.. هكذا قال وزير الداخلية قال: وقبله وزير داخلية ووزير خارجية ووزير بطاطس ووزير طماطم > .. > نقول: فقر إذن قال: فقر في الإرادة ونقول : إذن قال: والحديث معك ممل.. مثل قرارات الدولة ونقول: شكراً قال: أنت وأنا وأطفال الروضة كلنا يستطيع رؤية المصائب.. الفقر.. وكلنا يستطيع رؤية الثروة تحت أقدامنا وكلنا يرى المجرم بعينيه العشرة وأصابعه الألف.. لكن قوش يقول (سوف).. نضرب.. سوف!! > ونسكت قال: حرف السين هذا يجعلك تشتهي أن تشطبه من الأبجدية.. لماذا ليس الآن > ونسكت قال: ولا واحد يحاكم .. ولا واحد؟؟! قال: في التاريخ كله في العالم كله في السياسات كلها.. في الأديان كلها هناك الدول تشنق واحداً حتى تتجنب شنق عشرة ونقول : في الأديان؟ قال: في الإسلام (إن تترس العدو بمسلمين جاز للجيش الإسلامي أن يقتل المسلمين هؤلاء ليصل إلى العدو) ونقول : وعند الكافرين؟ قال: مخابرات عبدالناصر كانت.. في بحثها عن إخواني واحد.. تقتل ألف مواطن > وفي .. وفي > قال: وأنت تهدر منذ أعوام تبحث عن مراكز بحثية.. والمراكز هذه لو أنها قامت لكشفت العجب العجاب > ونصمت قال : حديث عن امدادنا بالكهرباء.. وتطرب أنت > لكن مراكز للبحوث تقول إنه الآن إمداد وكهرباء.. و..ووو أشياء لها هدف تجعله خلف ظهرها > وأنت تستمتع بالكهرباء وتستسلم لتصبح أنت نموذجاً لتشرشل > ونصمت قال: تشرشل قال إن بريطانيا بمعوناتها تقطع عنق الدول التي تعينها بنعومة بحيث إن الدول هذه لا تشعر أن رأسها قطع إلا حين تفكر يوماً في هز رأسها معارضة لبريطانيا.. فهمت؟ > الرجل صائد الحمام يحدث عن خطوط كثيرة للكهرباء السياسية تمد إلى السودان من جهات كثيرة > والسودان يقبل وهو يعرف تماماً ما تريده تلك الجهات > قال تعال نحدثك > ويحدثنا.. وبطننا تطم.. ونستأنف الحوار غداً
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